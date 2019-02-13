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Все про:зарплата (1833) терроризм (18003) Донецкая область (4203)

 В оккупированной части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен), - ИС

По данным "Информационного сопротивления", таки образом пособники оккупантов пытаются мотивировать население на службу в рядах террористов: там платят больше.

О запрете выплачивать сотрудникам зарплату больше 12 000 рублей Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информационное сопротивление".

Такой запрет оккупационные власти неподконтрольной части Донетчины ввели для местных предпринимателей и руководителей предприятия и учреждений бюджетной сферы.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Сирии появились фальшивые контейнеры для химических веществ с маркировкой "сделано в Украине", - Тымчук. ФОТО

"Данное распоряжение вызвано необходимостью поддержания "престижного" уровня денежного содержания боевиков", – сказано в сообщении ИС.

Своим подельникам террористы платят по 15 000 рублей (около 6200 гривен, – ред.). Благодаря тому, что их зарплаты выше, чем у мирного населения, они надеются привлечь новые силы в ряды оккупационных войск.

Также на Цензор.НЕТ: Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%, - Госстат

Напомним, в конце января Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление" сообщал о неконтролируемом росте цен на оккупированных территориях. Средняя зарплата бюджетника там составляет 4200 – 5000 рублей (1760 – 2000 гривен), при этом цены сопоставимы с ценами на подконтрольной территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3111539
 
   
 Топ комментарии
 
15000 рупий - это даже много для дебилов
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ДАУНбаситы, "кормильцы, вы хреновы всея Украины. В Киеве за уборку от мусора остановок общественного транспорта, платят от 8 000 гр. В оккупированной части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен), - ИС - Цензор.НЕТ 8017
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Э! Какие деньги?
За трудодни и карточки работать надо!
А всё необходимое получать в ПРПР ("Пункты Распределения Продовольственных Ресурсов" - звучит как мокрый пердёж... пр-пр... пр-пррр...)

Суточный норматив на 1 ватана:

- 0,5 буханки серого хлеба с опилками
- 1 кг репы либо брюквы
- 1 упаковка перловой крупы
- 0,5 кг собачатины 5-й категории (с досками и гвоздями, т.к. рубится вместе с будкой)
- 1 флакон настойки боярышника
- 1 пачка сигарет "Донской табак" без фильтра.

Сахарин, соль и рапсовое масло выдавать 1 раз в месяц.
Мыло, спички и туалетную бумагу "Донбасснаш" - раз в полугодие.
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Так там 6-8 тыр была,уже 12,растет таки благосостояние народа
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А совсем недавно 12 000 р. это было только 3 000 гривен.
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Ну рубль то в 2 раза упал, а гривна в 4! И это несмотря на денежную помощь Украине от США и ЕС.
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Нікому там не платять таких грошей,6 000 фантиків,це вже велика зарплата.Навіщо платити більше?
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Ох, версия у Тымчука! На оккупированной части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен), - ИС - Цензор.НЕТ 8133 Это шо ш получается: кто-то способен за разницу в 1500 гривен спрыгнуть с диванчика и в окопы нырнуть??? Точно! Это Тымчуку коллега дыровский поведал, когда бухали, по скайпу. Басурин его фамилия.
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кто-то способен за разницу в 1500 гривен спрыгнуть с диванчика и в окопы нырнуть???

Разница между диванчиком и окопом не 1 500, а 15 000. Так как предприятия не работают, то вынужденных "лежать на диванчике" и желающих жрать - хватает. И между окопом и тем, что пишет Тымчук, разница тоже не 1500, а 3000 (15 отнять 12 вроде бы трем ровняется). Это, между прочим, разница в целую пенсию!
Само по себе заявление выглядит вполне правдоподобно, хотя я сегодня проезжал мимо одних промышленных ворот, так там русским по белому написано - "Есть рабочие места с з\плптой 23 000" - ну и что-то про другие социальные нищтяки и отпуск, не успел всего прочитать.
Если не врут, то может на ремонт и техобслуживание техники всякой, ну и бронетехники и арты, в том числе.
А так-то, наверное, работать как-нибудь "вахтовым методом", сутки через сутки - сутки "в поле", сутки выходной. Ну и, естественно, с обеспечением койкой, жрачкой, спец.одеждой и спец.инструментом и расходными комплектующими ...
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С арифметикой у вас- хреново! Там - о рублях речь, а я о гривнах, округлив.
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Э! Какие деньги?
За трудодни и карточки работать надо!
А всё необходимое получать в ПРПР ("Пункты Распределения Продовольственных Ресурсов" - звучит как мокрый пердёж... пр-пр... пр-пррр...)

Суточный норматив на 1 ватана:

- 0,5 буханки серого хлеба с опилками
- 1 кг репы либо брюквы
- 1 упаковка перловой крупы
- 0,5 кг собачатины 5-й категории (с досками и гвоздями, т.к. рубится вместе с будкой)
- 1 флакон настойки боярышника
- 1 пачка сигарет "Донской табак" без фильтра.

Сахарин, соль и рапсовое масло выдавать 1 раз в месяц.
Мыло, спички и туалетную бумагу "Донбасснаш" - раз в полугодие.
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ДАУНбаситы, "кормильцы, вы хреновы всея Украины. В Киеве за уборку от мусора остановок общественного транспорта, платят от 8 000 гр.
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"престижного" уровня денежного содержания боевиков"

интересно, что в их понимании престижный уровень.
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Контрактник России,40 тыр-рядовой+льготы вот еще более менее
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То за счет военкомата,даж памятник есть и такое,а так жилье,оплата аренды,ну и на дембель уже своя хата
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Ага, точно!
Вот только как раз попадалось - одного в Сирии дембельнули, вроде америкосы под Дейр-эз-Зором, так бабе его и двоим детям, теперь в МОРФе говорят - мы ни сном ни духом кто такой, он наверное по тур.визе ездил шпили смотреть. А медики в справке написали - "смерть наступила в результате обугливания"
В гостинице, видать, в койке курил ...
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А, зрозумів. Аднака, хітрая мнагахадовачка: москалі утилізують дамбасітську вату, щоб без кармільцев Україна вимерла.
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Сколько получает Тымчук за свою бредятину?
Я перестал его читать еще в 14-м.
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все просто...много их тама...как и в крыму( только на острове воды на всех не хватает, а в лугандоне - налички)
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Зато у этих...русолоховцев царь ******. А зарплата и условия им по...й
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А наш уряд зможе заборонити зарплати чиновникам по 500 000 - 800 000 гривень ? І це тоді, коли народ жебракує ...
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Нет, не сможет, пока в низах будут такие скрепы

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Ну в смысле - народ имеет то правительство, которое заслуживает.
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А куда налоги платят кормильцы? А потом будут в грудь себя быть и требовать пенсию
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Если учесть, что за воду платежи населения идут в КП «Компания «Вода Донбасса», то возможно, что и в украинский бюджет тоже ...
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Те кто получают пенсию сейчас, в пенсионный фонд всю жизнь платили.
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Вообще-то в пенс.фонд основную долю платит работодатель, и сейчас, и раньше так было.
Из своей з\платы работник платит 1% и 32% от фонда оплаты труда платит работодатель.
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В орде кризис, денег самим не хватает, а тут еще бамбас на шею сел, вот и ограничили им наличку - прекрасный рюцкий мир, они же так его ждали.
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Та то что зарплаты низкие, то пол - беды, так у них еще и коммуналка заоблачная, газ, свет - непозволительная роскошь, бензин, чеконуться, как в Раше 92-й 42 р, а в Киеве 26 грн. (всего-то 62 руб)
Пусть вешаются даунбасцы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированной части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен), - ИС
 
 
 
 
 
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