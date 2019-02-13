 В оккупированной части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен), - ИС

О запрете выплачивать сотрудникам зарплату больше 12 000 рублей Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информационное сопротивление".
Такой запрет оккупационные власти неподконтрольной части Донетчины ввели для местных предпринимателей и руководителей предприятия и учреждений бюджетной сферы.
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"Данное распоряжение вызвано необходимостью поддержания "престижного" уровня денежного содержания боевиков", – сказано в сообщении ИС.
Своим подельникам террористы платят по 15 000 рублей (около 6200 гривен, – ред.). Благодаря тому, что их зарплаты выше, чем у мирного населения, они надеются привлечь новые силы в ряды оккупационных войск.
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Напомним, в конце января Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление" сообщал о неконтролируемом росте цен на оккупированных территориях. Средняя зарплата бюджетника там составляет 4200 – 5000 рублей (1760 – 2000 гривен), при этом цены сопоставимы с ценами на подконтрольной территории.
Разница между диванчиком и окопом не 1 500, а 15 000. Так как предприятия не работают, то вынужденных "лежать на диванчике" и желающих жрать - хватает. И между окопом и тем, что пишет Тымчук, разница тоже не 1500, а 3000 (15 отнять 12 вроде бы трем ровняется). Это, между прочим, разница в целую пенсию!
Само по себе заявление выглядит вполне правдоподобно, хотя я сегодня проезжал мимо одних промышленных ворот, так там русским по белому написано - "Есть рабочие места с з\плптой 23 000" - ну и что-то про другие социальные нищтяки и отпуск, не успел всего прочитать.
Если не врут, то может на ремонт и техобслуживание техники всякой, ну и бронетехники и арты, в том числе.
А так-то, наверное, работать как-нибудь "вахтовым методом", сутки через сутки - сутки "в поле", сутки выходной. Ну и, естественно, с обеспечением койкой, жрачкой, спец.одеждой и спец.инструментом и расходными комплектующими ...
За трудодни и карточки работать надо!
А всё необходимое получать в ПРПР ("Пункты Распределения Продовольственных Ресурсов" - звучит как мокрый пердёж... пр-пр... пр-пррр...)
Суточный норматив на 1 ватана:
- 0,5 буханки серого хлеба с опилками
- 1 кг репы либо брюквы
- 1 упаковка перловой крупы
- 0,5 кг собачатины 5-й категории (с досками и гвоздями, т.к. рубится вместе с будкой)
- 1 флакон настойки боярышника
- 1 пачка сигарет "Донской табак" без фильтра.
Сахарин, соль и рапсовое масло выдавать 1 раз в месяц.
Мыло, спички и туалетную бумагу "Донбасснаш" - раз в полугодие.
Донецк (ссыка)
Сравни.
интересно, что в их понимании престижный уровень.
Вот только как раз попадалось - одного в Сирии дембельнули, вроде америкосы под Дейр-эз-Зором, так бабе его и двоим детям, теперь в МОРФе говорят - мы ни сном ни духом кто такой, он наверное по тур.визе ездил шпили смотреть. А медики в справке написали - "смерть наступила в результате обугливания"
В гостинице, видать, в койке курил ...
Я перестал его читать еще в 14-м.
Из своей з\платы работник платит 1% и 32% от фонда оплаты труда платит работодатель.
Пусть вешаются даунбасцы.