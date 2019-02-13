 В оккупированной части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен), - ИС

О запрете выплачивать сотрудникам зарплату больше 12 000 рублей Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информационное сопротивление".

Такой запрет оккупационные власти неподконтрольной части Донетчины ввели для местных предпринимателей и руководителей предприятия и учреждений бюджетной сферы.

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"Данное распоряжение вызвано необходимостью поддержания "престижного" уровня денежного содержания боевиков", – сказано в сообщении ИС.

Своим подельникам террористы платят по 15 000 рублей (около 6200 гривен, – ред.). Благодаря тому, что их зарплаты выше, чем у мирного населения, они надеются привлечь новые силы в ряды оккупационных войск.

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Напомним, в конце января Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление" сообщал о неконтролируемом росте цен на оккупированных территориях. Средняя зарплата бюджетника там составляет 4200 – 5000 рублей (1760 – 2000 гривен), при этом цены сопоставимы с ценами на подконтрольной территории.