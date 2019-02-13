EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  377  7
Все про:Укркосмос (5) САП (977)

 САП завершила досудебное расследование дела экс-главы Укркосмоса, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением

Завершено досудебное расследование по делу экс-руководителя "Укркосмоса" и его внештатного советника, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении САП в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которой должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь".

Сейчас детективам НАБУ поручено раскрыть собранные во время досудебного расследования доказательства подозреваемым, а именно бывшему директору ГП "Укркосмос", его внештатному советнику и их защитникам.

Напомним, бывший директор госпредприятия подозревается в злоупотреблении служебным положением в интересах офшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник. Последнему, кроме организации этого преступления, также инкриминируется растрата обеспеченных правительственной гарантией средств в размере 8,24 млн долларов США и их дальнейшее отмывания (легализации).

После ознакомления стороны защиты с собранными доказательствами, прокурорами САП обвинительный акт будет направлен в суд.

Кроме того, в отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению этих преступлений представителей иностранной стороны программы. В продолжении исследования этих обстоятельств прокуроры САП надеются на сотрудничество с канадскими правоохранительными органами.

Также читайте: Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3111535
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда пошли на выход, увидели, как кого-то вдребезги проигравшегося на лохотроне ведут на выход, заботливо избавив его от оружия и почти всего имущества. - И куда его теперь, без всего? - поразилась Татьяна. - Он же пропадёт теперь.- А играть его кто-то заставлял? - спросил Лёха. - Пистолет к голове приставлял? Или как?- Дураков и в алтаре бьют, - добавил я. - Мало таким говорили, что на лохотронах не выигрывают? Так нет, всем хочется денег на халяву срубить. Вот и последствия.- И что ему теперь, погибать? - чуть возмутилась она.- Не думаю, - ответил Лёха. - Дадут какую-нибудь работу за харчи, например. Ров вон копать пойдёт. Или грузчиком. Там ему самое место, всё равно мозгов нет.
 показать весь комментарий
 
Круз Андрей - Цикл "Эпоха мёртвых". 1 Начало, 2 Москва, 3 Прорыв. Вот аудиокнига в отличной начитке. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5650845
 показать весь комментарий
 
Укркосмос,укрнефть,укргаз,укркрым,укрденьги.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП завершила досудебное расследование дела экс-главы Укркосмоса, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением
 
 
 
 
 
 вверх