 САП завершила досудебное расследование дела экс-главы Укркосмоса, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении САП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которой должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь".

Сейчас детективам НАБУ поручено раскрыть собранные во время досудебного расследования доказательства подозреваемым, а именно бывшему директору ГП "Укркосмос", его внештатному советнику и их защитникам.

Напомним, бывший директор госпредприятия подозревается в злоупотреблении служебным положением в интересах офшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник. Последнему, кроме организации этого преступления, также инкриминируется растрата обеспеченных правительственной гарантией средств в размере 8,24 млн долларов США и их дальнейшее отмывания (легализации).

После ознакомления стороны защиты с собранными доказательствами, прокурорами САП обвинительный акт будет направлен в суд.

Кроме того, в отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению этих преступлений представителей иностранной стороны программы. В продолжении исследования этих обстоятельств прокуроры САП надеются на сотрудничество с канадскими правоохранительными органами.

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