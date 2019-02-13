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 Москалькова подтвердила, что троим раненым украинским военнопленным морякам нужна медпомощь, - Денисова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом 13 февраля в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Москалькова убедилась в том, что троим раненым военнопленным Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и Василию Сороке действительно нужна медицинская помощь.

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"Все мои письма и обращения не были напрасными, и надеюсь, что РФ примет решение в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Ребята должны пройти дополнительное медицинское обследование и, в соответствии с Третьей Женевской конвенцией "Об обращении с военнопленными", их должны отправить на лечение в третью (нейтральную) страну", – написала Денисова. 

Москалькова подтвердила, что троим раненым украинским военнопленным морякам нужна медпомощь, - Денисова 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111532
 
   
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Ну мразота, а как все ети скайбєйвьі 4 месяца врали, что там наших моряков прямо лелеют...сволочи...
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А что там с моряками кацапского судна Норд? Ах да, их же Петя отпустил жестом доброй воли. Ну так теперь посвисти в свисток
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Если даже мордастая кремлёвская шмара с генеральскими погонами такое признала, значит ребятам действительно паршиво. Тримайтеся, хлопці.
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Боже, бедные хлопцы. Загубят им здоровье, что они потом всю оставшуюся жизнь будут на аптеки работать.
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Да, их уже мокшанскими телесериалами не купишь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова подтвердила, что троим раненым украинским военнопленным морякам нужна медпомощь, - Денисова
 
 
 
 
 
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