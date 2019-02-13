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 Прокуратура открыла в Мукачево дело из-за поборов в детском саду

О поборах в прокуратуре узнали из сообщений в СМИ. Дело расследуют по статье "мошенничество".

Городская прокуратура Мукачево в Закарпатской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно незаконного сбора средств с родителей администрацией одного из детских садов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ведомства.

Как сообщает местное издание "Трибуна", в Мукачево возник скандал вокруг незаконных поборов в детсадах. Родители детей, посещающих детсады, начали жаловаться на поборы в Facebook-сообществе "Мукачево.Так". По их словам, администрация детсада регулярно требовала с них деньги на моющие средства и подарки воспитателям.

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Директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анна Сопкова заявила журналистам, что сбор любых средств с родителей в детских садах и школах запрещен. Руководитель учреждения, в котором собирают средства, несет за это ответственность.

В прокуратуре обещают проверить изложенную в СМИ информацию и дать ей правовую оценку.

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Предварительно действия администрации детского сада квалифицировали по ч.1 ст.190 УК Украины – мошенничество.

Источник: https://censor.net.ua/n3111530
 
   
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прокуратура много чего узнает из соцсетей и через них же сообщает о подозрении. Где-то так: ***...
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Смешно! Главные контрабандисты жалуются на поборы! У нас на совещании по реформе медицины в Сватовском районе , те врачи , которые уже получили по рукам за поборы, больше всех верещали и взывали к справедливости!
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А хтось може працювати на мінімальну зарплату, коли приходить платіжка тільки за тепло як та зарплата?
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Директор департамента образования в курсе что дет сады финансируются только зп работникам, коммуналка и 50% на питание детей. Туалеты, пищеблок и прочие помещения моются просто водичкой? Может из зарплаты воспитатель оплачивает бой посуды и инвентарь? На все остальное районо разводит руками и говорит денег нет, берите у родителей. Вот и организовывают дет сады и благотворительные фонды и прочите так называемые "поборы". А у этих мамашек принцип простой - "Мне все должно государство"!
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Але гараж! А ничего что у воспитателей зарплата 3500? Об этом не хотите поговорить?
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ай-я-яй...д\сад в мукачево...единственный город на всю страну , где взятки берут...если не в карман, а на выборы, то можна...
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