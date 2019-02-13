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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР задержали двух человек во время получения взятки за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР 01

Следствием установлено, что двое лиц за взятку 75,5 тыс. долл. пообещали договориться с должностными лицами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об оставлении на должности руководителя одного из подчиненных министерству государственных предприятий.

Смотрите: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Средства передавались частями, при получении последней части взятки в сумме 9 тыс. долл. злоумышленников задержали.

На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР 02
На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР 03

Также смотрите: Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3111528
 
   
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Ох у Пецикрысы и работнички! Пробы негде ставить! Вот интересно, он специально самых жадных и тупых отбирал или просто никакие другие с ним не уживаются??? Хотя о чем я, какой говнокомандующий, такие дибильные у него и подчиненные. Не, ну на самом деле не пойдет же нормальный, умный человек работать на жадного идиота Пецю крысу!
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К выборам активизировались ловить взяточников,настригут бабла и если гидранта переизберут-то всех отпустят,до следующих выборов.А потом по новой
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а еще говорят, что госпредприятия убыточные...
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Т.е. взяткодатель:
- имел возможность накопить такую сумму;
- уверен в том, что с лихвой восполнит потерянное на взятке.
Это ж какие суммы воруются? О_О
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Должностные недовольные лица вздохнули и дали задание помощникам искать новых посредников
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понабирали керувати безграмотних, без
вищої освіти, в характеристиці неіснуюче командноє учіліщє ім. Фрунзе, без
конкурсів керівників держпідприємств, посади передають в спадок, підробляють
довіреності та підписи... але розжились квартирками,
віллами
та антикваріатом https://ibb.co/hx6vfeДихне ---> Підгородецький...гарно
присмоктались … http://uz-cargo.com/chiefs.htmlколекціонери антикваріату https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU

https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q
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...ну нет слов-одни эмоции.Если эта воровская власть,при админ ресурсе,подкупа и ЦИК, останется еще на 5 лет- хана нам....
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О це вже дiло, 75 тис, $ схоже на хабар. А тих хто бере по 500-1000 гр. гнати в шию, щоб не ганьбили звання посадовця або офіцера.
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Вілкул і Ківа внесуть заставу і їх відпустять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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