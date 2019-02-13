 На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Следствием установлено, что двое лиц за взятку 75,5 тыс. долл. пообещали договориться с должностными лицами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об оставлении на должности руководителя одного из подчиненных министерству государственных предприятий.
Средства передавались частями, при получении последней части взятки в сумме 9 тыс. долл. злоумышленников задержали.
В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- имел возможность накопить такую сумму;
- уверен в том, что с лихвой восполнит потерянное на взятке.
Это ж какие суммы воруются? О_О
вищої освіти, в характеристиці неіснуюче командноє учіліщє ім. Фрунзе, без
конкурсів керівників держпідприємств, посади передають в спадок, підробляють
довіреності та підписи... але розжились квартирками,
віллами
та антикваріатом https://ibb.co/hx6vfeДихне ---> Підгородецький...гарно
присмоктались … http://uz-cargo.com/chiefs.htmlколекціонери антикваріату https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU
https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q