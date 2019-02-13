EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2666  29
Материалы по теме:
Все про:ВР (22656) законопроект (2008) плагиат (86) Мосийчук (317) Супрун Ульяна (431) Долженков Александр (1)

 "Приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы", - оппоблоковец Долженков о скандале с Мосийчуком

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Долженков "приятно удивлен", что депутаты из других фракций используют его документы "в качестве базы для подготовки своих".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ., прокомментировав информацию о том, что проект постановления депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об ответственности за присвоение Ульяной Супрун полномочий министра здравоохранения якобы готовили на его компьютере.

Читайте: Скандал с документами по Супрун: Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал. СКРИНШОТЫ

"Я и мои коллеги из Оппозиционного блока являются одними из немногих, кто голосовал против медицинской реформы в 2017 году (законопроект № 6327), поэтому поддерживаю любые законодательные инициативы всех фракций, депутатских групп и народных депутатов, направленные на отстранение от должности и привлечение к ответственности исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и ее заместителя Линчевского Александра из-за беспрецедентной катастрофической ситуации в области здравоохранении, которая сложилась в Украине за последние два года, и заложниками которой стали все граждане Украины", - заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документы к постановлению об отстранении Супрун авторства Мосийчука готовили на компьютере нардепа Оппоблока Долженкова, - ЦПК

"Проект постановления по аналогичному вопросу был зарегистрирован нашим коллегой из Оппозиционного блока еще в прошлом году, поэтому эта тематика не является новой. При этом, хочу отметить, что в последние дни неоднократно в СМИ упоминается о моей причастности к подготовке проекта постановления № 10031, что не соответствует действительности, хотя приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы в качестве базы для подготовки своих - это является свидетельством хорошего юридического качества подготавливаемых документов!" - резюмировал Долженков.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3111526
 
 
 Топ комментарии
 
Зашквар то топовый и хрен отмажется Мосийчук, РПЛ ячейка ПР и никакого другого пояснения быть неможет
 показать весь комментарий
 
Какое все таки это дно,днище этот мерзкий и вонючий мОСИЙЧУК,лЯШКО,аХМЕТОВ и весь этот шрековский жопоблок!
 показать весь комментарий
 
Не прокатит, на сайте ВР есть заява, скачай глянь хистори.

Создано: 08.02.19 11:49 Долженковым
Изменено: 08.02.19 16:01 Мосейчуком)

Ну как не крути: "братуха рыг, шо я там должен написать?" "Приємно здивований, що депутати з інших фракцій використовують мої документи", - опоблоківець Долженков про скандал з Мосійчуком - Цензор.НЕТ 7883
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зашквар то топовый и хрен отмажется Мосийчук, РПЛ ячейка ПР и никакого другого пояснения быть неможет
 показать весь комментарий
 
 
Ну не отмажется он и шо? Типа от ляшка убудет)
 показать весь комментарий
 
 
Та отмажется.
Его у сесійній залі показывали, как он лавэ за порешать берёт - и ничо, отмазался.
За руку все с ним здороваются, посміхаються.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО молокососное чмо долженков--вонючая моль,только очень бздливое,когда депутаты физически воспитывали воров бойко и шуфрича -этот гадкий утенок прятался за колонной в зале Верховной Рады
 показать весь комментарий
 
 
Шото я недопонял. В СМИ было сказано, что использовался компьютер. При чем тут документы.
 показать весь комментарий
 
Заява Мосейчука на Супрун была напчатана на компе ОППОблоковца)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
супрун отдалась мосийчуку и мосийчук заяву заберет
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а мосийчук отдастся опобоковцу чтобы он свою заяву забрал
 показать весь комментарий
 
Так чисто абстрактно,а кого может заинтересовать мосийчук в том виде в каком он есть?))
 показать весь комментарий
 
Просто скачал старую заяву рыга и изменил ее под актуальное время, а цифровая подпись осталась.
 показать весь комментарий
 
 
Не прокатит, на сайте ВР есть заява, скачай глянь хистори.

Создано: 08.02.19 11:49 Долженковым
Изменено: 08.02.19 16:01 Мосейчуком)

Ну как не крути: "братуха рыг, шо я там должен написать?"
 показать весь комментарий
 
 
Какая цифровая подпись? Эти данные записаны в свойствах к документу и удаляются или меняются за 5 секунд. Но это если что-то в голове есть...
 показать весь комментарий
 
 
з мови дипломатів на людську він сказав: ...я тримаю "мосійчуків" за дупу; в разі, якщо вони щось захочуть робити самостійно, я все розповім...
 показать весь комментарий
 
Какое все таки это дно,днище этот мерзкий и вонючий мОСИЙЧУК,лЯШКО,аХМЕТОВ и весь этот шрековский жопоблок!
 показать весь комментарий
 
 
Шрек - это наивное безобидное дитя по сравнению с этим кодлом
 показать весь комментарий
 
Я вообще то имел в виду ******** зеленкой вилкула,которого все называют шреком.
 показать весь комментарий
 
"Приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы", - оппоблоковец Долженков о скандале с Мосийчуком" - и Долженков, и Мосийчук - это шпана на побегушках у криминального авторитета Ахметова, а крышует их шоколадный Пахан, вся амаральная босота гомика Ляшко, это авангардный отряд всех грязных, нечистоплотных дел Хряка, потому и они на свободе, это ценные, всегда готовые на любые провокации, и конечно, за хорошее бабло.
 показать весь комментарий
 
 
Тут нема чому дивуватися, обидві партії фінансує ахметов.
 показать весь комментарий
 
 
Я вот тоже удивлен тому что не вижу причин к удивлению. Как то все к этому лепилось.Дерьмо к дерьму....Политическая клоака, блин...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы", - оппоблоковец Долженков о скандале с Мосийчуком
 
 
 
 
 
 вверх