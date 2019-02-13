 МАУ отказывается изменить "Kiev" на "Kyiv", ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте компании в ответ на призыв пользователей Twitter употреблять именно название Kyiv.

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В МАУ пояснили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

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