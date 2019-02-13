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Все про:МАУ (56) русификация (45)

 МАУ отказывается изменить "Kiev" на "Kyiv", ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта

Украинская авиакомпания МАУ отказывается исправить название города на Kyiv согласно правописанию и продолжает использовать русифицированный вариант Kiev.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте компании в ответ на призыв пользователей Twitter употреблять именно название Kyiv. 

Также читайте: МАУ с 1 октября сделает платной распечатку посадочных талонов

В МАУ пояснили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ в три раза уменьшила лоукост-программу после отказа Ryanair, - Омелян

МАУ отказывается изменить Kiev на Kyiv, ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111524
 
   
 Топ комментарии
 
так анулюйте їм ліцензію на авіаперевезення..... нехай літають в ісраєль
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..А *какая то кончелига * до сих пір мову не може вивчити ! МАУ отказывается изменить "Kiev" на "Kyiv", ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта - Цензор.НЕТ 25
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смоли їм гарячої, а не кави
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так анулюйте їм ліцензію на авіаперевезення..... нехай літають в ісраєль
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Какая то кончелыга в твиттер написала с требованием поменять, не понимая, что это не дешево и это стало новостью на цензоре？Мдааа
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..А *какая то кончелига * до сих пір мову не може вивчити !
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Давай почнемо з того, що новина надрукована на сторінці на російській.
Так?
То чому ти свої вимоги висуваєш окремому громадянину, а не сайту?
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Ну, так иди туда! Иди! Чего ты здесь тусуешься?
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Будь ласка, на англомовну, якщо бажаєш.
Тебя ж никто не заставляет и не принуждает.
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Всё?
Вот такие твои "перемоги".
Послал и сам же и ушел. МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 2927
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Не ******, мову я знаю, навчався в українській школі. Але є межа і реагувати на репліки користувача твітера, то вже занадто. Зміна назви міста в реєстрах потягне гроші з кишень пасажирів.
Давай я щось затребую у твітері, накшталт, знизити тарифи, а цензор це виставить новиною і зобовяже КМ знизити, як тобі？
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согласно международной авиационной организации:
"IATA кодировка Киев, Украина МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 9595
Кодировка Украины : UA
Кодировка города Киев: IEV"
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Какая злободневная проблема....
У нас пол страны на суржике разговаривает.
Нормально разъяснили.
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Лучше пусть МАУ перестанут быть редкими жлобами.
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Выберут преЗе!рватива - в Украине останется только МАУ. Бене лоукостеры не нужны. МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 265
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А Кара-кум - це частина України? Україна нікому не нав'язує правопис Кара-кум, а ось Київ - столиця України і використовувати кацапську транслітерацію неприпустимо.
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Это все звенья одной цепи!!! То отпрос от Бени Коломойского где 70% за устает России в вопросе Донбасса, то сепары Зеленский, Тимошенко, Шевченко, Куприй кандидатами в президенты, то волна в СМИ что если бы не Порох, то война давно закончилась!!! Скоро будут как РыГи кричать о бандеровцах!!!
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А ще СССР замість Україна, бо так дешевше. А ще станьмо на коліна тримаючи портрети зєлі-термоса і юлі-газова коса. Карочє, Коломийського на гіляку.
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Дик Термос привіз зі Стамбула шикаладний Миздобул,а не Зєля
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Сейчас эта тема выйдет в топы, как ранее "в Украине" или "на Украине". Украина уже давно решила, что правильно писать "Kyiv". Значит быть по сему
МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 1892
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Нашел мне авторитет.- русскоязычный Гугл МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 2214. "Переводчик" . Дава! украiнською мовою - перекладач, Вы еще Вики в авторитеты запишите
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UA - Єкономніше,літер меньше,та квіток дешевше?
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Ну, вікі - це авторитетне мовознавче джерело. МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 5697
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Просто некоторые мудаки сделали официальный перевод не на английский,а на латиницу.При оформлении паспортов возникает такая транскрипция,что мама не горюй.
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Та це Асламбек Дудаев побачив помилку, у Бені! Від його пішов сморід весь.
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Выходит Русь была Кийивская а не Киевская. Но почему-то Вещий Олег пришёл в Кийив из Великого Ноагорода ,а не из Великого Новогомiста.
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кацапчик, не смеши людей,
иди пить стекломой
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вєлікій новґарад? З яких пір мацкальські €б€ня стали "вєлікімі"
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Господин Великий Новгород это вторая столица Руси после Старой Ладоги. Он был центром восточных славян ещё в то время когда Киевом владели хазары.Основан гораздо раньше и Владимира и Москвы и Переяславля.
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Олег понял что с мокшами дел вести нельзя.
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Олег был викингом и не знал такого слова.
Он знал кто такие кривичи.вятичи,поляне,древляне,северяне,чудь,весь.. Украинцев тогда ещё почему-то нигде не не было. Ума не приложу -откуда пришли русские,украинцы,белорусы.
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Но почему он свалил с Новгорода?
И вопрос риторический кем он был. Я утверждаю что он был варягом.
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Нащо москалі декілька разів вирізали і спалили громадян Великого Новгорода ? У Вас прадідиваівалі , що передавали по поколіннях ?
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Опричники убили тысячу горожан.Татары убили всё население Киева. Последние киевляне погибли под руинами Десятинной церкви. Вам это не мешает говорить о Киевской Руси?
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Замість відповіді ви самі задаєте сторонні питання і з!їжаєте з теми . Нащо новгородців вирізали москалі ?
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У них спроси. Я никого не вырезал. Есть предположение что опричь-это те территории или города ,которые хотели отделиться от государства Московского и присоединиться к Унии.
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А це все тому, що раніше, при реєстрації аеропоорту в ІАТА, відповідні документи з мацкальською уимовою назви було подано русскачєлюстнимі чинушами. На цю ж тему теж можна підняти запитання про адресу домену в інтернеті .kiev.ua
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Не было тогда слова "город", был "град"
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После обретения Украиной независимости власти распорядились брать за основу украинские названия всех имён собственных при их передаче «средствами английского языка»[11], несмотря на сложившиеся традиции этого языка[12]. Это коснулось, в частности, и английского названия Киева: в результате появилось слово Kyiv, которое, однако, непривычно для англоговорящих[13] и потому используется ими реже, чем Kiev[
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Ну то есть в рускоязычном варианте столица Украины должна называться Кыив? А не Киев

Просто проясните эту ситуацию МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 2057
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Как филолог разъясняю:
По-руссссссссссски Москва
українською Мокша
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Ні, я робив дослідження, це просто скорочення Мокро, Сиро і жаби КВАкають , означає місце, територію,
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Заливают людям баки ерундой, лишь бы отвлечь от новых платежек за отопление....
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а при чем в этой теме мау?...при соответствующем обращении в Международную ассоциацию воздушного транспорта IATAИ по вопросу официальной транслитерации, они проведут изменения и тогда мау можно будет писать так как принято в Украине ( тема томоса утихает...надо гаранту переключиться на решение ентой проблеммы...месяца хватит...)
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спочатку треба виправити "кломОйського" на "коломИйського", ким він, по суті є. Тоді можна продовжувати МАУ відмовляється змінити "Kiev" на "Kyiv", посилаючись на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту - Цензор.НЕТ 2555
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Що важко написати листа Міжнародній асоціації повітряного транспорту про те що вони роблять помилку у назві української столиці?
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Украинская авиакомпания МАУ отказывается исправить название города на Kyiv согласно правописанию и продолжает исп Источник: https://censor.net.ua/n3111524
""""""""""""""
То перейменуйте МАУ на МЯУ.

Бо така "транслітерація" для котячо-кацапських "літунів".

І нехай м'явчать замість розмовляти по-людському.
Бо, бачте, їхні нєчлєнораздєльні звуки вимагають саме такої "транслітерації".
А якщо відмовляться "транслітерувати" по-котячому свій сфіздьож, - анулювати ліцензію. )))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМАУ отказывается изменить "Kiev" на "Kyiv", ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта
 
 
 
 
 
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