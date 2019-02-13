 МАУ отказывается изменить "Kiev" на "Kyiv", ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте компании в ответ на призыв пользователей Twitter употреблять именно название Kyiv.
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В МАУ пояснили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
Так?
То чому ти свої вимоги висуваєш окремому громадянину, а не сайту?
Тебя ж никто не заставляет и не принуждает.
Вот такие твои "перемоги".
Послал и сам же и ушел.
Давай я щось затребую у твітері, накшталт, знизити тарифи, а цензор це виставить новиною і зобовяже КМ знизити, як тобі？
"IATA кодировка Киев, Украина
Кодировка Украины : UA
Кодировка города Киев: IEV"
У нас пол страны на суржике разговаривает.
Нормально разъяснили.
Capital and largest city
Kiev
иди пить стекломой
Он знал кто такие кривичи.вятичи,поляне,древляне,северяне,чудь,весь.. Украинцев тогда ещё почему-то нигде не не было. Ума не приложу -откуда пришли русские,украинцы,белорусы.
И вопрос риторический кем он был. Я утверждаю что он был варягом.
Просто проясните эту ситуацию
По-руссссссссссски Москва
українською Мокша
""""""""""""""
То перейменуйте МАУ на МЯУ.
Бо така "транслітерація" для котячо-кацапських "літунів".
І нехай м'явчать замість розмовляти по-людському.
Бо, бачте, їхні нєчлєнораздєльні звуки вимагають саме такої "транслітерації".
А якщо відмовляться "транслітерувати" по-котячому свій сфіздьож, - анулювати ліцензію. )))