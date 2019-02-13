 Мангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко для дискредитации полиции. ВИДЕО

Об этом он сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Мне известно, что Екатерина Гандзюк сотрудничала с генералом СБУ Данило Доценко. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк чтобы дискредитировать правоохранительные органы", - сказал он.

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Мангер также заявил, что переживает за свою жизнь.

"Живым я следствию не нужен. Это все придумано, - отметил он. - Я официально заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством и если со мной что-то случится, прошу считать это убийством".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.