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 Мангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко для дискредитации полиции. ВИДЕО

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

Об этом он сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Видео Vlad Krasinskiy

"Мне известно, что Екатерина Гандзюк сотрудничала с генералом СБУ Данило Доценко. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк чтобы дискредитировать правоохранительные органы", - сказал он.

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Мангер также заявил, что переживает за свою жизнь.

"Живым я следствию не нужен. Это все придумано, - отметил он. - Я официально заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством и если со мной что-то случится, прошу считать это убийством".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111523
 
   
 Топ комментарии
 
Вот теперь понятно почему такая долгая канитель с решением о его аресте. Власти боялись что он заговорит.
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Какой говнокомандующий, такие дибильные у него и подчиненные. Не, ну на самом деле не пойдет же нормальный, умный человек работать на жадного идиота Пецюкрысу!
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Вот какие позитивные изменения делает с человеком опасность для пятой точки...)))
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Це ви так хочете зробити, щоб весь світ так думав. І так робите. Запускаєте різні нісенітниці. Звідки цей лисий сепаратист? З Криму. Завтра він ще приплете сюди Генерального прокурора.
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Она сотрудничала с генералом СБУ и за это генерал решил ее убить... Лихо закручено. Вон Порошенко сотрудничает (по служебной части) с Генералом армии (СБУ) Грицаком. По логике Мангера Грицак должен убить Порошенко. Мдаа...Надо перл Мангера записать.
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Троцкий и Сталин тоже сотрудничали, а потом что-то пошло не так. Случается, что родственники убивают друг друга. Но за сотрудничество с генералом... Да не может быть!
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Вполне можно верить Мангеру. Хотя не защищаю его, он может тоже соучастник. Шевелите мозгами - Катя сотрудничала с СБУ, но это СБУ и менты крышевали все махинации - вырубку леса, подпалы и т.д. Возможно Катя узнала об этом и ее решили припугнуть чтобы замолчала. Все свалить теперь хотят на Мангера, хотя и дураку ясно заказчики стоят намного выше. Ну а те неприкасаемые, их никогда не сажали и никогда не будут.............
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Я думаю Алёшкинский лес рубили люди Порошенко, а сбушник в ранге генерала стоял на "атасе". А Гандзюк жалко, под такой поезд попала.
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Маю знайомих лісників. зі слів людей. це був останій рік з лафи по вирубці лісів...
Сподіваюсь всім зрозуміло кому потрібно завдячувати цьому бедламу у Країні....
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- кто украл два червонца?
- я не брал, я не один в доме живу, может Зинка взяла?
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Мангер, сказал об этом только сейчас потому что если бы он сказал раньше его бы убили. Любой бы не сказал, если бы боялся что убьют. Это ведь генерал СБУ! Мангера бы СБУ в порошок стерло, если бы это им угрожало
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На Мангера свалили еще и потому, что бы обвинить Юлю, воспользовались моментом, вспомните педофильный скандал, практически он нам привел Януковича, та как стоил Юле -2%! Никто не понес наказания, все при делах!
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Пора нам, рядовым гражданам, не поддаваться на хитрости власть имущих. Требовать тщательного расследования, набраться терпения, ждать результатов и понимать, что в убийстве Гандзюк может быть замешан кто угодно - и внутри страны и за рубежом. Сколько шума наделало, к примеру, дело Гонгадзе, которое коренным образом повлияло на политическую обстановку в стране. Это надо помнить и делать соответствующие выводы.
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Добавлю. Если Луценко действительно заинтересован в объективном расследовании убийства Гандзюк, он должен, не мешкая, отстранить всех местных и связанных с местными и пригласить иностранцев.
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Если. С нетерпением ждём нового президента.
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"В сентябре 2018 года заместитель председатель Батькивщины Сергей Соболев обвинял Доценко в том, что он якобы занимался дискредитацией Юлии Тимошенко в интересах действующего президента Петра Порошенко". Может, здесь собака зарыта? Мангер у суді: Напад організував генерал СБУ Доценко, щоб дискредитувати поліцію - Цензор.НЕТ 7842 Даниил Доценко. Что известно о генерале СБУ, которого Мангер обвинил в организации убийства Гандзюк
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вселенский заговор против старой ведьмы во оно как
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Всё может быть. 28 лет в стране правит шайка-банда-система, сменяющая друг друга, а правоохранительные органы эту систему крышуют и защищают. То есть грабят страну и народ.
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да кому єта косатая брухуха-нищебродка нужна ? не знаю ни одного адекватного человека в своей ИТ области, кто за эту бомжиху голосовать будет! Сколько грязи, дерьма, обмана, манипуляций было в прошлом лишь из-за шкурных интересов ее покровителей.. бедной сиротинушки. А после того, как обслуживал сервера голосования Харькова и области на обработке экзитполов и ни копейки не заплатили - пошла н"хер бл"дина!
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Батькивщина как обычно -- тупо всё спихивает на других. Причём старается делать это изощрённо (правдоподобно), но вестись на подобные манипуляции нормальные люди не будут. Я не исключаю, что там каким-то боком СБУ причастна, но они реально все там повязаны.
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Еще пару часов назад здесь был очень большой комментарий, очевидно жителя Херсона! Он также обвинял генерала СБУ, с которым Катя сотрудничала, а предыдущего СБУ шника она же выжила, а АП требовали убрать Мангера, так как он из Батькивщины! И еще много чего, но его срочно удалили! Почему?
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И Лозинский ни в чем не виноват
Тогда, в 2009 году, жителя кировоградской области убил из снайперской винтовки Порошенко сидящий на дереве, для того чтобы спихнуть вину на Лозинского, и очернить партию Батькивщина
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко для дискредитации полиции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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