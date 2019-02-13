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 Общество
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Все про:суд (21801) судья (2110) Янукович (30448) Высший совет правосудия (248)

 Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, на полгода отстранили от работы

Константин Васалатий входил в состав судейской коллегии по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича. Причины отстранения судьи от работы не сообщают.

Решение об отстранении судьи Оболонского суда принял Константина Васалатия Высший совет правосудия, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующее решение опубликовано на сайте институции в среду, 13 февраля.

Сообщается, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

Читайте на Цензор.НЕТ: Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

Отмечается, что его также лишили права получать доплаты к должностному окладу судьи.

Кроме того, Васалатий обязательно должен побывать на курсе повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства. А после его завершения – пройти оценивание и подтвердить, что он способен осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Также на Цензор.НЕТ: Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему. ФОТОрепортаж

Причины отстранения судьи не сообщаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3111522
 
   
 Топ комментарии
 
Сумская область г.Глухов. взяточница судья Гетманенко Алла Ивановна ходит под судом уже года три, на работая получает судейскую зарплату. И НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. А ЭТА ТВАРЬ СТОЛЬКО КРОВИ ВЫПИЛА У ЛЮДЕЙ ЧТО В СТРАШНОМ СНЕ НЕ СНИЛОСЬ.
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Все таки интересно "За что"? . Мало или много Бандюковичу дал Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, на полгода отстранили от работы - Цензор.НЕТ 1238 ?
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Причины отстранения судьи не сообщаются

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а причина одна -13 років Хряку за гратами. А коли б умовно дав-то на підвищення пішов би і премію отримав. Суддю Васалатія, який виносив вирок Януковичу, на півроку усунули від роботи. - Цензор.НЕТ 1097 Хтось добре воду мутить в омуті.
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Все таки интересно "За что"? . Мало или много Бандюковичу дал ?
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Ага. Представил, как его разносят во Второй Дисциплинарной палате - "Народ что говорил?! На гілляку! Улавливаешь?! 13 лет и гілляка - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ, долбень!!!111!1" Суддю Васалатія, який виносив вирок Януковичу, на півроку усунули від роботи. - Цензор.НЕТ 1254
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Ну тут ответ прост. Ст 111 УК Украины "Государственная измена" от 10 до 15 лет. . И все. Что касается убийств на Майдане, то у нас непрофессиональная прокуратура, которая за пять лет не смогла предъявить обвинения ни одному организатору
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Мало , за убийства стольких людей ,предательство интересов страны , грабеж и махинации ,дают пожизненое или смертную казнь.
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в убиистве он не осуждён, увы, это так.
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О! ще один спеціаліст(ка). У нас же нема смертна казнь?
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нет в украинском языке слова "казнь",специалист.
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по приговору - в чём оправдал яныка, не важно что 13 присудил, важно во в чём оправден - вот так думается
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Сумская область г.Глухов. взяточница судья Гетманенко Алла Ивановна ходит под судом уже года три, на работая получает судейскую зарплату. И НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. А ЭТА ТВАРЬ СТОЛЬКО КРОВИ ВЫПИЛА У ЛЮДЕЙ ЧТО В СТРАШНОМ СНЕ НЕ СНИЛОСЬ.
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Ну що тут скажеш. Брехливі ЗМІ, захмарні ціни, розбрат, війна, кордони, то все для народу, а мафія єдина. Ворон ворону очі не виклює.
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Мабуть,вибився Васалатій із загального хору порошенківських блюдолизів...Трохи подумав власною головою,вирішив що Європейський суд ті приговори все одно похєрить і записав окрему думку...І стане першою кандидатурою в колегію,яка буде судити наступного президента...Тобто наступного що судити,а не наступного що буде...
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а що у вироку Янук-овіча є окрема думка?
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Був на засіданні цього судді - хамло рідкісне. На вулиці вже давно б дав йому по їбалу, а тут - процес...
Після цього вирішив по можливості не ходити на його засідання, бо можу зірватись і поставити його на місце))
Мабуть, вже було забагато скарг на нього щодо етики.
Щодо знання процесу згоден у повному обсязі. Суддя взагалі не розуміє різницю між заявою, клопотанням, поясненням, рішенням, постановою тощо. І це суддя...
Взагалі вважаю, що ця особа, яка займає посаду судді - ганьба навіть для нашої системи.
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Видимо Янукович еще имеет вес и связи в Украине. Пожаловался на судью и его наказали, хорошо, что не посадили. Вот после этого суди этих бывших
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Спинным мозгом чувствую - Василаке...
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Васалатий-редкий мудак, знаю по своему горькому опыту.
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Это заготовка для последующей отмены приговора Овощу? Типа, судья неподходящий был, извините.
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Не удивлюсь, если вскоре судье придется еще оплатить "моральный ущерб" овощу по решению пещерного суда. Реформа -она такая.
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В бундесе это называется идиотен тест. Сдать практически не реально, но нервов и денег уйдет не меряно. Впрочем идиоту идиотово
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Какая разница сколько дали Януковичу.
факт в том, что дали.
все равно сидеть не будет.
все ,точка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, на полгода отстранили от работы
 
 
 
 
 
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