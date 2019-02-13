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 Украина вышла из соглашения в рамках СНГ об экономической рабочей комиссии

Кабинет министров для Украины прекратил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля, Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и для Украины прекратило действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

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По результатам общего анализа Минэкономразвития и МИД соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение в 1992 году в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность в декабре 2000 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3111520
 
   
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Процесс идет,еще лет 200,и окончательно порвем,с агрессором.
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Все по мере поступления и своим чередом.
А через 200 лет, на месте агрессора будет стоять железобетонный забор, а территория залита бетоном. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ об экономической рабочей комиссии - Цензор.НЕТ 2245
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина вышла из соглашения в рамках СНГ об экономической рабочей комиссии
 
 
 
 
 
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