 Дело Гандзюк: за подозреваемого Мангера уже готовы внести миллионный залог

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Шевченковского райсуда Киева.
Соответствующее заявление о готовности внесения залога предоставили адвокаты Мангера.
Залог готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс", трое представителей которого защищают Мангера в суде.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Кто из видных бывших/настоящих политиков или чиновников получил приговор и отправлен в колонию?
Новий генпрокурор Віктор Лозинський очистить ім'я Патріота!
Після його виступу суддя оголосив, що засідання суду буде проходити у закритому режимі.
Йшлося про виплату 390 тисяч доларів у 2018 році піарнику Барі Беннетту, який також обслуговував президента США Дональда Трампа.
"Прізвище Тимошенко, як особи, якій надають лобісьські послуги, безпосередньо згадується в офіційній звітності піар-компанії, поданій до Департаменту юстиції США", - зазначили в ЦПК.
В організації стверджують, що у деклараціях Тимошенко немає статків, що відповідають витратам у 390 тисяч доларів, тому незрозуміле походження грошей на послуги американських лобістів може свідчити про незаконне збагачення Тимошенко.
Крім того, відомості Департаменту юстиції США підтверджують, що американська компанія Innovative Technology and Business Consulting, найняла американських лобістів The Livingstone Group LLC для організації у 2018 році зустрічей Тимошенко з американськими політиками у Вашингтоні.
Відзначається, що вартість цих послуг складає 50 тисяч доларів на місяць у період з червня 2018 по червень 2019 року. Загальна сума контракту - 600 тисяч доларів.
Ця компанія також замовила послуги американської журналістки Naomi Decter Munson.
ВІдзначається, що журналістка має за 15 тисяч доларів на місяць з серпня 2018 по серпень 2019 року забезпечити медіа-підтримку Тимошенко в США.
Загальна вартість послуг Naomi Decter Munson складає 180 тисяч доларів.