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 Дело Гандзюк: за подозреваемого Мангера уже готовы внести миллионный залог

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, готовы внести залог в 1 млн грн.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Шевченковского райсуда Киева.

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Соответствующее заявление о готовности внесения залога предоставили адвокаты Мангера.

Залог готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс", трое представителей которого защищают Мангера в суде.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111519
 
 
 Топ комментарии
 
У старого президента Петьки было 5 лет на судебную и правоохранительную реформу.
Кто из видных бывших/настоящих политиков или чиновников получил приговор и отправлен в колонию?
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тех кто готов внести залог за задержанных по статьям связанных с убийством, нужно садить рядом. Как соучастников.
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Вы смотрели сам суд? Прокуратура сливает дело и пытается засекретить само слушанье. Опять вранье...
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Надеются что сидеть ему два месяца а там новий президент Жулька сделает его генпрокурором или министром МВД) Пострадал же человек от злачинной влади.
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У старого президента Петьки было 5 лет на судебную и правоохранительную реформу.
Кто из видных бывших/настоящих политиков или чиновников получил приговор и отправлен в колонию?
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Второй номер списка БЮТ гадя савченко говорят счас в колонии)
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Серьезно? Потому что в реальном мире она в Лукьяновском СИЗО по обвинению в попытке бомбежки ВР минами из баржи и покушения на гос.переворот. Кроме нее еще задержаны... 1 человек.
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А може серед конвоїрів знайдеться Людина, яка зробить Вчинок - "... при спробі втечі..."?! Дело Гандзюк: за подозреваемого Мангера уже готовы внести миллионный залог - Цензор.НЕТ 7041
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тех кто готов внести залог за задержанных по статьям связанных с убийством, нужно садить рядом. Как соучастников.
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Залог готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс"
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З виступу Мангера в суду свідчить, що саме Мангер ні в чому і не винний. Бо проти нього нема ЖОДНИХ матеріалів у справі. Окрім того, що колишній член партії "Батьківщина" - Катя Ганзюк, стала непримиренним ворогом цієї партії. А саму Катерину він навіть і не бачив.
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Звісно я не темі, але мені не зрозуміло, что му хтось має вносити залог, а хтось може просто не приходити на суд??? Як то наприклад гепа... Дело Гандзюк: за подозреваемого Мангера уже готовы внести миллионный залог - Цензор.НЕТ 5940
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Вы смотрели сам суд? Прокуратура сливает дело и пытается засекретить само слушанье. Опять вранье...
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Через задницу руководят и судят-бывшие рыги с Аналами.
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Нічого. Через два місяці, якщо переможе Юля, Мангер займе місце в кабміні і отримає виплати як постраждалий від злочинної влади!
Новий генпрокурор Віктор Лозинський очистить ім'я Патріота!
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Щойно Мангер виступав в суду і сказав трохи речей, які проливають світло на обставини смерті Каті Ганзюк. Катя Ганзюк була 13 років в партії Юлі. Але між особистостями пробігла чорна кішка і Катя стала непримиренни ворогом "Батьківщини". А глава СБУ Херсонської обл. пообіцяв Мангеру, що вони вдвох з Ганзюк цю партію знищать.Цей глава СБУ був організатором незаконної вирубки лісу в Херсонській обл. Мангер підозрює, що цей сбушнік пичетний і до нападу на Ганзюк, і до її смерті, бо результати патологоанатомічних досліджень чомусь засекречені.
Після його виступу суддя оголосив, що засідання суду буде проходити у закритому режимі.
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Іван, а якщо виявиться що наказ про вбивство Гандзюк віддала особисто Ю.В. Тимошенко, ти скажеш що Юля правильно вчинила, чи скажеш що Юля трошки помилилася?
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Все, що можу сказати це те, що досі фактично всі звинувачення проти Юлі закінчувались нічим. Тобто все - фейк. Як буде з Ганзюк? У Порошенко - 99,9% влади в країні. Нехай доводить, я не слідчий. Поки навіть на Мангера нема ЖОДНИХ матеріалів в справі. Доречі, Мангер сьогодні зробив заяву, що справжні вбивці Катерини, які є одночасно спільниками Порошенка, будуть робити спроби його вбити, щоб закрити цю справу. Тож він акцентував, що бажання покінчити з життям у нього нема.
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ЦПК вимагає, щоб Луценко розслідував статки Тимошенко.Зокрема, у березні минулого року стало відомом, що американська фірма "Two Paths LLС" у лютому 2018 року найняла піар-компанію "Avenue Strategies Global LLC" представляти інтереси Тимошенко.

Йшлося про виплату 390 тисяч доларів у 2018 році піарнику Барі Беннетту, який також обслуговував президента США Дональда Трампа.

"Прізвище Тимошенко, як особи, якій надають лобісьські послуги, безпосередньо згадується в офіційній звітності піар-компанії, поданій до Департаменту юстиції США", - зазначили в ЦПК.

В організації стверджують, що у деклараціях Тимошенко немає статків, що відповідають витратам у 390 тисяч доларів, тому незрозуміле походження грошей на послуги американських лобістів може свідчити про незаконне збагачення Тимошенко.

Крім того, відомості Департаменту юстиції США підтверджують, що американська компанія Innovative Technology and Business Consulting, найняла американських лобістів The Livingstone Group LLC для організації у 2018 році зустрічей Тимошенко з американськими політиками у Вашингтоні.

Відзначається, що вартість цих послуг складає 50 тисяч доларів на місяць у період з червня 2018 по червень 2019 року. Загальна сума контракту - 600 тисяч доларів.

Ця компанія також замовила послуги американської журналістки Naomi Decter Munson.

ВІдзначається, що журналістка має за 15 тисяч доларів на місяць з серпня 2018 по серпень 2019 року забезпечити медіа-підтримку Тимошенко в США.

Загальна вартість послуг Naomi Decter Munson складає 180 тисяч доларів.
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Какая-то мутная эта мангера. Якобы бывшая жена с дочерью живут в Австрии, а он к ним ездит чаще чем я на маршрутке.
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Магнер каже, що в нього син, що не чує на обоє вуха, і він там лікується. Він так каже
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Мне этот мангер и в хрен не стоял, но посмотрев это судилище, стало противно. Прокуратура обосновывает свое обвинение на на основании допроса обвиняемых, а прилагаемая к обвинению видеозапись не дают адвокатам мангера, в итоге адвокатам мангера приходится клянчить у судьи (киреев №2), что-бы он повлиял на прокуроров и уговорил их дать посмотреть эти видеофайлы допроса подозреваемых исполнителей, адвокатам мангера. Прокуроры начинают требовать от судьи, что-бы слушанье дела перевели в закрытый режим...Это ¶-ц, Суд над Тимошенко и Луценко выглядел не так бредово, как этот цирк.
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Ту херню яку проводять зараз з суддями, так зване визначення на право бути суддею, це чисто американський підхід, не бути особою, а бути дебілом. Як наслідок є такі дебільні судові рішення. Всі судді починають бздіти за свої рішення. Тому таку херню і отримуємо.
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