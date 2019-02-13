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 За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (906) НАТО (6221) Россия (71977) Помпео (89) Чапутович (63)

 Россия может попытаться открыть в Европе второй фронт, - Помпео

Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.

Об этом во время посещения вместе с главой МИД РП Яцеком Чапутовичем батальонной боевой группы НАТО в городе Бемово Польское Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток РП) заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине, открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь", - заявил Помпео.

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Он подчеркнул, что НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы.

Госсекретарь США отметил, что у России есть значительные планы по обеспечению собственного доминирования в Европе и мире.

"В то же время мы - как США, так и западные демократии, - должны сделать все, что в наших силах, чтобы задержать такие атаки, как, например, агрессию в Украине, аннексию Крыма или ничем не спровоцированную атаку на украинские корабли в Черном море", - подчеркнул Помпео.

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Он отметил, что попытки России по дестабилизации Европы должны быть встречены решительным сопротивлением.

Одним из таких шагов он назвал присутствие НАТО на восточном фланге и реагирование по принципу: нападение на одну страну является нападением на весь Альянс.

По мнению Помпео, средства отпугивания России должны быть на первом плане стратегического мышления Запада.

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Госсекретарь США также выразил мнение, что страны НАТО должны следовать примеру Польши и увеличить расходы в своих бюджетах на оборону.

Источник: https://censor.net.ua/n3111514
 
   
 Топ комментарии
 
Второй фронт раша давно открыла - в Сирии. Будете долго думать, получите третий - в Венесуэле.
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а он таки парохобот ,да еще какой - не знал)))))
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За то что творится в Украине,за филькину грамоту в виде будапештского договора,вам должна быть ответочка,и конечно от раши..так история учит....
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а он таки парохобот ,да еще какой - не знал)))))
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За то что творится в Украине,за филькину грамоту в виде будапештского договора,вам должна быть ответочка,и конечно от раши..так история учит....
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Второй фронт раша давно открыла - в Сирии. Будете долго думать, получите третий - в Венесуэле.
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Как говорили древние римляне - кремль должен быть разрушен.
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день какой то скучный. кроме праздничного парада в честь 85 летия гибели "челюскина" никаких больше новостей из раши.
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Нельзя так говорить, но пусть открывают, шоб с этих скоростных европейских улиток слетела паранжа "озабочености и обеспокоиности".
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Касабія в зовнішній політиці вже давно пройшла точку неповернення. Шкода, що це не дійшло до політиків Німечини і Мікронії(макаронники нє в счьот)
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Да фигня , все это для ЕС , у них есть проверенное временем оружие против Мордора , это строительство еще СП-3 и СП-4 , а как ***** озабоченностей их боиться , слов нет , аж до икоты они его пугают.
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Зачем Рашке открывать фронт. Если Рашка просто купит всех политиков за деньги с продажи газа и нефти.
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Кажется ты не заметил, что из родного чебурнета попал в американский интернет.
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Я вижу тебя тут и уже не первый раз. Ты явно заблудился на просторах враждебного западного интернета.
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І де вона тут що відкриє? Хіба що на країни Балтії може напасти.
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Оглянись, незнакомый прохожий... Может, увидишь то, что уже открыто.
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Следующая жертва москальской империи - ТУРЦИЯ! Диктатор Эрдоган сам себе яму выкопал якшаясь с коварным и диким медведем, удушат его в "братских объятиях"!
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Искренне хочется, чтобы открыли. И побыстрее. Может хоть тогда тупорылым гейропейцам что-то дойдет в тупую башку.
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Нічого їм не дійде хіба що газ по Північному потоку 2.
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Давно уже открыли --Каталония, человечки в желтых жилетиках...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия может попытаться открыть в Европе второй фронт, - Помпео
 
 
 
 
 
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