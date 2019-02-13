 Кабмин назначил экс-главу Минобразования Квита главой Нацагентства качества высшего образования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала министр финансов Оксана Маркарова
"Сергей Квит на должности главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования – это победа. Особенно приятно было голосовать за это на заседании Кабмина", - отметила она.
С.Квит возглавлял Министерство образования и науки Украины в правительстве премьер-министра Арсения Яценюка. 14 апреля 2016 года Верховная Рада дала согласие на отставку премьер-министра А.Яценюка, и автоматически весь состав правительства был отправлен в отставку.
В новом правительстве Владимира Гройсмана на должность министра образования и науки была назначена глава профильного парламентского комитета Лилия Гриневич.
ты по призванию брешешь или по заданию ?
"Тут ми згодні з відомою суспільною діячкою професором Ольгою Богомолець і хочемо підтримати її відкритий лист до Вас", - говориться в посланні представників української інтелігенції до Януковича.
"Ми в цьому на Вашому боці, пане Президенте. І ми певні, на Вашому боці більшість українців, які хочуть, щоб у країні був порядок. Маєте рацію, демократія це не хаос і не безпорядок. Державна служба - це цивільна армія на службі народу, в ній мусить бути порядок. І Ви правильно робите, що жорстко його наводите. Йдіть відважно обраною Вами дорогою - реформуйте Україну, не допустіть згортання реформ, ламайте корупцію і ведіть державу до демократичного урядування. З вами - народ",- йдеться у посланні.
Лист підписали письменник Віталій Коротич, президент Національної Академії наук України Борис Патон, президент Національного університету "Києво-Могилянської Академія" Сергій Квіт, директор Міжнародного центра перспективних досліджень, кандидат історичних наук Віра Нанівська, директор Інституту українознавства Петро Кононенко.
Також Лесь Танюк, Володимир Цибулько, Олександр Злотник, Віктор Гуцал, - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченко Леонід Губерський.
Президент Янукович подякував представникам української інтелігенції за підтримку його курсу на боротьбу з корупцією та реформи
"Для мене дуже важливо почути слова вашої підтримки як моральних лідерів народу", - цитує його прес-служба.
Сергій Квіт визнав, що дійсно підписав цього листа.
Євгенія Руденко Бі-Бі-Сі, Київ
4 серпня 2011
https://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/08/110804_letter_intellectuals_ua_er
А что касается Квита - то при нем процесс разрушения региональных вузов начался, при нем он, по ходу, и закончится. Проблема в том, что выпускники Киевских ВНЗ в регионы никогда не возвращаются, а в самом Киеве - промышленности не столько чтобы, например ежегодно трудоустроить до 1000 радиоинженеров или инженеров-механиков. Это все будущие польские или германские граждане.