 Кабмин назначил экс-главу Минобразования Квита главой Нацагентства качества высшего образования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала министр финансов Оксана Маркарова

"Сергей Квит на должности главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования – это победа. Особенно приятно было голосовать за это на заседании Кабмина", - отметила она.

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С.Квит возглавлял Министерство образования и науки Украины в правительстве премьер-министра Арсения Яценюка. 14 апреля 2016 года Верховная Рада дала согласие на отставку премьер-министра А.Яценюка, и автоматически весь состав правительства был отправлен в отставку.

В новом правительстве Владимира Гройсмана на должность министра образования и науки была назначена глава профильного парламентского комитета Лилия Гриневич.

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