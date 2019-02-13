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Все про:Кабмин (10834) Квит (116) НАЗЯВО (2)

 Кабмин назначил экс-главу Минобразования Квита главой Нацагентства качества высшего образования

Кабинет министров Украины назначил бывшего министр образования и науки Сергея Квита главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала министр финансов Оксана Маркарова 

"Сергей Квит на должности главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования – это победа. Особенно приятно было голосовать за это на заседании Кабмина", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана конкурсная комиссия, которая будет отбирать членов Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, - решение Правительства

 С.Квит возглавлял Министерство образования и науки Украины в правительстве премьер-министра Арсения Яценюка. 14 апреля 2016 года Верховная Рада дала согласие на отставку премьер-министра А.Яценюка, и автоматически весь состав правительства был отправлен в отставку.

В новом правительстве Владимира Гройсмана на должность министра образования и науки была назначена глава профильного парламентского комитета Лилия Гриневич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111513
 
 
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Я не понял госпожу министершу "это победа". Кого над кем? Министерства финансов над образованием? Если так, то да, согласен. Только вот выпускники украинских школ все больше и больше едут дальше учиться подальше...от Украины! А вы празнуете победы, рехформаторы великие.
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До виборів залишилось півтора місяці, а вони роздають посади. Звідки така самовпевненість?
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Це той Сергій Квіт, що працював у Києво-Могилянській Академії?
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А чё, высшее образование захромало? И это после таких моцных рехформ... Кабмін призначив екс-главу Міносвіти Квіта очільником Нацагентства якості вищої освіти - Цензор.НЕТ 2674 Кабмін призначив екс-главу Міносвіти Квіта очільником Нацагентства якості вищої освіти - Цензор.НЕТ 1854
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40% шкіл не мають функціонуючих вбудованих туалетів, проте Система плодить та плодить дерибанщиків бюджету! Кабмін призначив екс-главу Міносвіти Квіта очільником Нацагентства якості вищої освіти - Цензор.НЕТ 2891
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брехня.

ты по призванию брешешь или по заданию ?
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Це часом не той Квіт, який підписав листа януковичу і вихваляв його досягнення?)))
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"У протистоянні між громадянами і корупційною системою, що от уже двадцять років душить громадянське суспільство, Ви, пане Президент, твердо стоїте на стороні народу", - йдеться в листі.
"Тут ми згодні з відомою суспільною діячкою професором Ольгою Богомолець і хочемо підтримати її відкритий лист до Вас", - говориться в посланні представників української інтелігенції до Януковича.
"Ми в цьому на Вашому боці, пане Президенте. І ми певні, на Вашому боці більшість українців, які хочуть, щоб у країні був порядок. Маєте рацію, демократія це не хаос і не безпорядок. Державна служба - це цивільна армія на службі народу, в ній мусить бути порядок. І Ви правильно робите, що жорстко його наводите. Йдіть відважно обраною Вами дорогою - реформуйте Україну, не допустіть згортання реформ, ламайте корупцію і ведіть державу до демократичного урядування. З вами - народ",- йдеться у посланні.
Лист підписали письменник Віталій Коротич, президент Національної Академії наук України Борис Патон, президент Національного університету "Києво-Могилянської Академія" Сергій Квіт, директор Міжнародного центра перспективних досліджень, кандидат історичних наук Віра Нанівська, директор Інституту українознавства Петро Кононенко.
Також Лесь Танюк, Володимир Цибулько, Олександр Злотник, Віктор Гуцал, - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченко Леонід Губерський.
Президент Янукович подякував представникам української інтелігенції за підтримку його курсу на боротьбу з корупцією та реформи
"Для мене дуже важливо почути слова вашої підтримки як моральних лідерів народу", - цитує його прес-служба.
Сергій Квіт визнав, що дійсно підписав цього листа.
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Хто диктував листа українській інтелігенції?

Євгенія Руденко Бі-Бі-Сі, Київ

4 серпня 2011
https://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/08/110804_letter_intellectuals_ua_er
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Знову заквітла фіалка! Цього разу на ниві багатостраждальної освіти...
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что ты мелешь, зрадофил мокшанский!!! какой Янукович? Квит из БПП, был министром в правительстве Яценюка
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Я не понял госпожу министершу "это победа". Кого над кем? Министерства финансов над образованием? Если так, то да, согласен. Только вот выпускники украинских школ все больше и больше едут дальше учиться подальше...от Украины! А вы празнуете победы, рехформаторы великие.
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До виборів залишилось півтора місяці, а вони роздають посади. Звідки така самовпевненість?
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эти люди, которые рассаживаются в последние месяцы, фактически имеют некий неформальный иммунитет на следующие полгода с одной стороны, а с другой - будут создавать фон, когда резкие движения новой власти будут сглаживаться бюрократической машиной смазанной БПП шниками. Пока дойдут руки всех поувольнять - очередной гидрант улетит вертолетом в Ростов со своей свитой. По сути - это балласт.
А что касается Квита - то при нем процесс разрушения региональных вузов начался, при нем он, по ходу, и закончится. Проблема в том, что выпускники Киевских ВНЗ в регионы никогда не возвращаются, а в самом Киеве - промышленности не столько чтобы, например ежегодно трудоустроить до 1000 радиоинженеров или инженеров-механиков. Это все будущие польские или германские граждане.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин назначил экс-главу Минобразования Квита главой Нацагентства качества высшего образования
 
 
 
 
 
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