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 Начальник конвоя одного из судов задержан за сбыт наркотиков заключенным в Кривом Роге, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кривом Роге начальника конвоя одного из районных судов в сбыте наркотиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически передавал задержанным, которые конвоируются в суд, наркотические средства и психотропные вещества. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карточный счет должностного лица.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередной передачи задержанным наркотических средств на общую сумму более три тысячи гривен.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие".

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Источник: https://censor.net.ua/n3111512
 
 
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да там каждого первого вертухая можно брать, не ошибешся.
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