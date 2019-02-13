 Начальник конвоя одного из судов задержан за сбыт наркотиков заключенным в Кривом Роге, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически передавал задержанным, которые конвоируются в суд, наркотические средства и психотропные вещества. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карточный счет должностного лица.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередной передачи задержанным наркотических средств на общую сумму более три тысячи гривен.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие".

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