 Оккупанты объявили в розыск члена Меджлиса Бариева, - Крымская правозащитная группа

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

Как сообщают правозащитники, в отношении Бариева в оккупированном Крыму возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 280.1 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенные с использованием средств массовой информации) и вынесено постановление о привлечении Эскендера Бариева в качестве обвиняемого.

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По их данным, 24 декабря 2018 года подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" избрал Бариеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России.

Позднее "Верховный суд Крыма" оставил данное решение в силе.

По мнению Крымской правозащитной группы, преследование активиста связано с его общественной и политической деятельностью.

"Подобное решение оккупационных судов – это преследование за мою правозащитную и общественную деятельность. За защиту прав крымскотатарского народа и мою принципиальную позицию о том, что Крым должен быть деоккупирован, а территориальная целостность (Украины. - Ред.) восстановлена. Объявив меня в международный розыск, российская власть пытается ограничить мою деятельность на международном уровне. В частности, я часто и много выступаю на международных площадках в защиту прав человека. Также мы активизировали международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымскотатарским народом. Оккупанту это не нравится", – сказал Бариев.

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Правозащитник сообщил, что намерен бороться за непризнание такого решения российского суда.

"Мы планируем подать кассационную жалобу в Верховный суд России, в международные суды и комитеты. На гражданском уровне мы будем проводить ненасильницкие акции для того, чтобы разъяснить международному сообществу о произволе, который проводит оккупационная власть", – добавил Бариев.