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 Курьезы, Происшествия
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Все про:ограбление (1202) Одесса (5330) Нацполиция (8913)

 Грабители в Одессе вырвали у прохожего сумку с крупной суммой денег и побежали в сторону городского управления полиции, где их задержали

Пользователи в соцсетях шутят, что "на ловца и зверь бежит" и что "были бы они местные, бежали бы сразу в СИЗО".

О происшествии написала в Фейсбуке офицер Нацполиции Зоя Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину – нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать... но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку – неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП", – написала офицер.

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По словам Мельник, у здания ГУНП преступников задержали полицейские. Одного из них поймали сотрудники уголовного розыска, а второго – сотрудники ювенальной превенции, ранее работавшие в уголовном розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3111507
 
   
 Топ комментарии
 
Походу преступники были работниками палиции. Просто не успели за собой дверь закрыть и затеряться между своих.
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премия Дарвина чувакам.. и недельный хохот на Привозе!
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А куда им ещё бежать? Не на пляж же, море холодное .
Это Одесса, у неё свои приколы 😎
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Або гастролери (без карти Одеси), або менти-спрінтери.
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Походу преступники были работниками палиции. Просто не успели за собой дверь закрыть и затеряться между своих.
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або по привычке...по знакомому маршруту...в родное здание
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Мусорам крупно повезло ,добыча сама на берег выбросилась!Дырки для орденов вертят!
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а может они мчались явку с повинной накатать
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Так, пацани, слушать заданіє. В 11:30, через 2 часа, в нашу сторону побігут два чоловіка с мєшком. Берем акуратно, но красіво. Вони в курсє. Телебачення стоїмо отут і отут. Так встраює? Ракурс не той? То хто вам винен, шо свого ракурса вдома забули? В нас ракурсів немає. Так шо знімайте з того, шо привезли. Врємєні мало.
Всьо, по містам стоять, з якоря снімацца.
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А куда им ещё бежать? Не на пляж же, море холодное .
Это Одесса, у неё свои приколы 😎
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смешные такие грабители,видать травка была ядреной
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премия Дарвина чувакам.. и недельный хохот на Привозе!
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квакову несли?
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Школьник нашел миллион баксов и сдал их в полицию. Рыдающая многодетная мать утверждала, что гордится им.
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Ты смеешься, а лет 20 назад так и было - в Ковеле на вокзале пацан, школьник нашел 3000 баксов, взял другана, такси и поехали кутить, то ли в Луцк, то ли еще дальше, прогудели почти все. Таксист даже не спросил, что, как. А дома у пацана мать полуинвалид, без мужа и работы, бедствует. Она как узнала, чуть удар не получила.
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Сразу видно,профессионалы.Пути охода правильно разработали...Красавцы!
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ой, Одесса...
****
- если вы еще раз обгоните убегающего вора на два квартала, я вас уволю!

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Был у меня один боец, Леша, одессит. Так вот, общаясь с ним, я понял - одессит - это национальность! Единственная и неповторимая.
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Це були явно не одесити. Одесити побігли б в правильному напрямку
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Бежали сдать деньги, а также вызвать Скорую пострадавшему.
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Сдуру по привычке побежали на старую работу.
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так они как раз и бежали к месту своей работы... их коллеги что-то не так поняли.
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Дорогие гости с южной части солнечной Бессарабии посетили Одессу
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ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ДОБЕЖАЛИ! А так бы в своих кабинетах награбленое в сейф спрятали!
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыГрабители в Одессе вырвали у прохожего сумку с крупной суммой денег и побежали в сторону городского управления полиции, где их задержали
 
 
 
 
 
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