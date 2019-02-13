 Кабмин увеличит квоты на иностранных работников

Соответствующее постановление, которым утверждены квоты иммиграции на 2019 год, правительство утвердило с двухдневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.
Согласно проекту постановления Кабмин был намерен утвердить выдачу четырем иностранцам разрешения на иммиграцию в Украине в течение 2019 года по статье "высококвалифицированные специалисты и сотрудники, в которых остро нуждается экономика страны". В частности, три разрешения предназначены для Сумской, одно – для Полтавской областей.
В свою очередь, председатель Совета федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник обратил внимание Кабмина на столь низкий показатель.
"Сегодня в мире идет борьба за трудовые ресурсы, квалифицированных работников. У нас устанавливается квота в четыре человека на всю Украину. Сумская и Полтавская область. Мы работали с Министерством социальной политики и МВД. Нас не услышали", – сказал он во время заседания.
Он обратился к Кабмину с просьбой внести изменения в постановление, чтобы позволить общему представительскому органу работодателей и профсоюзов подавать и согласовывать количество разрешений на работу для такой категории иностранных сотрудников.
"Но если это не подойдет – хотя бы по 10 (иностранных высококвалифицированных сотрудников. - Ред.) на регион", – добавил Д.Олейник.
"Мы проделали некоторую работу и консультации по этому вопросу. Озвученные предложения я поддерживаю. Думаю, мы проведем, если будет нужно, второе заседание по данному вопросу и решим его", – сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Позицию работодателей поддержал также министр социальной политики Андрей Рева.
"Эту квоту нужно снять вообще", – сказал он.
а так пофиг на них, живут и не отсвечивают, гонят нефть и газ в Китай и ладно
Я тоже хочу периодически жить в сказочном розовом мире!
ЦЫРК, млять!
чуть опыта набрался и рывок за бугор.
были бы заказы, были бы деньги у предприятий
І звідки ж це славний кабінєт гідності збирається натягти в Україну настільки висококваліхвікованих арбайтерів, що їх не спинить ні жар, ні холод, ні гібридна війна, ні жебрацька зарплатня, якої висококваліфікованим українцям не вистачає, аби з гідністю утримувати себе та свої родини?
7 тысяч гривен в месяц зарплата высококвалифицированного специалиста или чернорабочего?
По поводу зарплат женщин. Это ментальность такая, да и сами женщины на постсовестком пространстве этому способствуют тоже.