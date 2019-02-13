EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2423  82
Все про:иностранец (266) Кабмин (10834) мигранты (565) Кубив (169) Рева Андрей (445)

 Кабмин увеличит квоты на иностранных работников

Кабинет министров учтет предложения бизнеса по увеличению квоты на иностранных высококвалицифированных работников, в которых остро нуждается экономика Украины.

Соответствующее постановление, которым утверждены квоты иммиграции на 2019 год, правительство утвердило с двухдневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления Кабмин был намерен утвердить выдачу четырем иностранцам разрешения на иммиграцию в Украине в течение 2019 года по статье "высококвалифицированные специалисты и сотрудники, в которых остро нуждается экономика страны". В частности, три разрешения предназначены для Сумской, одно – для Полтавской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов

В свою очередь, председатель Совета федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник обратил внимание Кабмина на столь низкий показатель.

"Сегодня в мире идет борьба за трудовые ресурсы, квалифицированных работников. У нас устанавливается квота в четыре человека на всю Украину. Сумская и Полтавская область. Мы работали с Министерством социальной политики и МВД. Нас не услышали", – сказал он во время заседания.

Он обратился к Кабмину с просьбой внести изменения в постановление, чтобы позволить общему представительскому органу работодателей и профсоюзов подавать и согласовывать количество разрешений на работу для такой категории иностранных сотрудников.

"Но если это не подойдет – хотя бы по 10 (иностранных высококвалифицированных сотрудников. - Ред.) на регион", – добавил Д.Олейник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число задержанных в Украине нелегальных мигрантов за год увеличилось на 30%, - Цигикал

"Мы проделали некоторую работу и консультации по этому вопросу. Озвученные предложения я поддерживаю. Думаю, мы проведем, если будет нужно, второе заседание по данному вопросу и решим его", – сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Позицию работодателей поддержал также министр социальной политики Андрей Рева.

"Эту квоту нужно снять вообще", – сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3111503
 
 
 Топ комментарии
 
Докэрувалысь реформаторы базарные. Уже работать некому в стране, свалили люди. Но, для выборов в реестрах ЦВК все теже 42 млн населения.
 показать весь комментарий
 
китайцы пошлют далеко за такую зарплату и цен за проживание с едой
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
этим они росписались в том, что нынешняя власть полнейшие профаны
 показать весь комментарий
 
 
Заміняють працьовитих українців на хєр зна кого. Такими темпами за 50 років у нас будуть сполучені штати України, не по рівню життя, а по рівню націй і національностей...
 показать весь комментарий
 
"Такими темпами за 50 років у нас будуть...." будуть - лише 200 прибулих висококваліфікованних спеціалістів. То з чого Ви свій гвалт підняли про ..."такі темпи"?
 показать весь комментарий
 
А узбеки и туркмены , что уже не при делах . Логистику включай .
 показать весь комментарий
 
туркмены одни из самых богатых в СНГ, у них только недавно за бензин стали деньги брать
 показать весь комментарий
 
Средняя зарплата в Туркмении - около 230 долларов. Пенсия - 85 долларов. Бензин в 2019 году в Туркменистане стоит около 30 рублей за литр, стоимость понемногу повышается. Раньше коммунальная плата, бензин (120 литров) и многие другие блага были бесплатными.
 показать весь комментарий
 
Дата статьи тебе не о чем случайно не говорит , что она свежее на год твоей картинки. В Венесуэле то же бенз почти на шару ,а толку при инфляции в милион процентов и отсутствии жратвы.
 показать весь комментарий
 
больше на саудовскую аравию смахивает, белоснежные небоскребы и всё в руках кучки народа.
а так пофиг на них, живут и не отсвечивают, гонят нефть и газ в Китай и ладно
 показать весь комментарий
 
У тебя все нормально с пониманием прочитанного или ты просто на зарплате и тебе ответы нужны.
 показать весь комментарий
 
Даже с Камбоджи не поедут, так как там минималка 140 баков и вечное лето...
 показать весь комментарий
 
Индусы пойдут, их тоже более миллиарда. Тем более низшим кастам в Индии все равно ничего не светит.
 показать весь комментарий
 
А куда их выдворили? По-моему, все попы там где и были. Некоторые сменили вывеску. Или с вывеской и суть поменялась?
 показать весь комментарий
 
 
т.е.понимаете, да?.Опять гастролеры - топ менеджеры госкомпаний и для работы во власных кабинетах.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцев вигнать и завезти китайцев
 показать весь комментарий
 
 
китайцы пошлют далеко за такую зарплату и цен за проживание с едой
 показать весь комментарий
 
 
за такую зарплату можно только рабочих из Африки или Азии, но специалистов не будет
 показать весь комментарий
 
 
Сирійці не хочуть за такі гроші працювати, а китайці та в'єтнамці лише торгують.
 показать весь комментарий
 
 
почему же китайцы и вьетнамцы трудолюбивый народ и не в торговле, просто очень маленькая зарплата у нас предлагается
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, бо ми співпрацюємо з Китаєм і бачимо в Китаї більшу зарплату.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо чесно, то смішно. Кому з кваліфікованих фахівців треба працювати в Україні, якщо є пропозиції у розвинених країнах?
 показать весь комментарий
 
 
там столько не платят.А тут платят бешеные деньги, даже тогда, когда ты ничего не делаешь. Вспомните рокера поляка- руководителя Укразалізниці
 показать весь комментарий
 
 
невероятно, но факт, при поляке УЗ впервые сработала с прибылью, а пришел кобелев-опять убытки. Парадокс
 показать весь комментарий
 
 
Не было никакой прибыли.А точнее так, любое госпредприятие ( даже по факту деятельности прибыльное) можно по документам сделать убыточным.Смог ли этот поляк за бешенную зарплату сделать так, что бы прибыль УЗ не разворовывалась , а шла в бюджет. Ответ однозначный - нет. К тому же этого деятеля практически никто не видел на работе.
 показать весь комментарий
 
 
во-первых, хрен знает чего я кобелева к УЗ приплел, но то такое. Второе, госстат говорит, что прибыль таки была. Как так？😀
 показать весь комментарий
 
У нас Держстат. Так вот они про инфляцию говорят одно, а мы то знаем, что Держстат бреше. . Не я придумал про брехню, велику брехню и статистику.И это правда.К тому же этого поляка в Польше уволили по коррупции.Он в своей Польше даже не мечтал о такой зарплате, которую получал у нас.И это при том , что на работе его никто не видел.
 показать весь комментарий
 
Докэрувалысь реформаторы базарные. Уже работать некому в стране, свалили люди. Но, для выборов в реестрах ЦВК все теже 42 млн населения.
 показать весь комментарий
 
 
Давай! Полк Коболевых из штатов превратит Украину в полную жопу...
 показать весь комментарий
 
 
Шо они там курят?
Я тоже хочу периодически жить в сказочном розовом мире!
 показать весь комментарий
 
 
Свои то по заграницам... какой идиотизм !!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Фірма, де я працюю, платить 1000 доларів за кожного працівника, якого ти приведеш, і який пропрацює мінімум півроку. Не збираюсь нікого приводити - просто не хочу. Проте факт є факт: Польща переживає дуже серйозний економічний підйом. Зарплата росте, кваліфікація людей теж. Бачу, наскільки добре підготовленими приходять польські "петеушники". Наскільки вони серйозні і дисципліновані. І хлопці, і дівчата. Після України це реально вражає.
 показать весь комментарий
 
 
Варіанти є, просто вони не вписуються в олігархічну концепцію.
 показать весь комментарий
 
 
міка ...на твоїй "фермі" вхід "безкоштовний" а вихід тільки на тей світ ..."пагони" сховай
 показать весь комментарий
 
Ти точно не кінчав польського "ПТУ", це помітно з першої фрази.
 показать весь комментарий
 
 
Це добре, що не можеш розмножуватися.
 показать весь комментарий
 
 
я про освіти ...а ти я бачу з цим маєш проблеми
 показать весь комментарий
 
иносраные гггаботники ...українців тварі по всьому світу розігнали а тепер "высоквалифицированые" вьєтнамці китайці папуцаси всіх відтінків у їх будуть гггаботніками ...
 показать весь комментарий
 
 
Не підуть до нас працювати китайці та інші. Кабмін збільшить квоти на іноземних працівників - Цензор.НЕТ 7460
 показать весь комментарий
 
ви дуже великий оптиміст ...чайники ...якщо дати їм волю заженуть в Україну кілька "хуторів" а там далі тільки вспівай рахувати саранчу ...це питання не фінансове ...це питання освоєння нових земель ...і китайський уряд це профінансує без проблем ...головне щоб "наші" піджидки дали "добро" ...
 показать весь комментарий
 
 
Арабы и Черные даже в ЕС не хотят работать!!!
 показать весь комментарий
 
""Сегодня в мире идет борьба за трудовые ресурсы, квалифицированных работников. У нас устанавливается квота в четыре человека на всю Украину. Сумская и Полтавская область. Мы работали с Министерством социальной политики и МВД. Нас не услышали", - сказал он во время заседания."

ЦЫРК, млять!
 показать весь комментарий
 
 
Четыре миллиона украинцев, в которых остро нуждается экономика Украины, уехали в ЕС на заработки, зато четырёх "высококвалицифированных работников" пригласят из зарубежа...
 показать весь комментарий
 
 
Эт какие работники, в Украину поедут? Из джунглей Африки и Южной Америки? Кабмін збільшить квоти на іноземних працівників - Цензор.НЕТ 7250
 показать весь комментарий
 
 
Ну логично, вместо того что бы принять меры для повышения зарплаты в Украине , для той же квалифицированной рабочей силы ,но украинской , они начинают ее заменять кем попало.Когда сварщики или токаря и т д на заводах будут получать по 25-35 штук гр , то хер куда они поедут на заработки и молодежь начнет туда идти , что бы за 3-5 лет дойти до такой зарплаты.
 показать весь комментарий
 
сначала надо какие то заказы поиметь, что бы было что варить.
 показать весь комментарий
 
Заказов у них хватает , работать не кому , бо все в ЕС свалили . На том же КРАЗе или Богдане молодежь работает за 7-8 штук пока не становится специалистом , а потом уезжают . Да и у Педро на Рошене ситуация не лучше , но видимо врожденное жлобство не дает это понять. Как по мне , яркий пример это супермаркеты Сильпо в Киеве . Текучка кадров просто зашкаливает , все приезжие их как ПТУ используют , по тому что конкуренты давно платят на 2-3 штуки больше .По тому приходят как только чему то учатся , тут же уходят .Хотя если бы там кто то хотя бы пытался создать коллектив специалистов давно бы это сделали , достаточно поднять цены на 10-20 коп на весь асортимент , которые не кто и не заметит из покупателей и платить можно минимум в 2 раза больше.
 показать весь комментарий
 
вот видишь, в /Украине расти выше некуда.
чуть опыта набрался и рывок за бугор.
были бы заказы, были бы деньги у предприятий
 показать весь комментарий
 
В ЕС и Штатам миллиардерами не становятся за 5-10 лет угадай по чему.
 показать весь комментарий
 
Виїзд громадян України за кордон призведе до того, що Україна, її бізнеc просто змушені будуть а)піднімати зарплату б)платити податки в)пустити іммігрантів з бідних країн в кількості сотень тисяч, а то й мільйонів. Інакше країну чекатиме вкрай неприємне майбутнє. Можливо, фатальне. Як би це страшно не звучало. І не треба тупо напирати на патріотизм. Патріот з порожніми кишенями голими руками ворога не подолає, і родину не прогодує.
 показать весь комментарий
 
 
Как говорило то мордатое "надо будет, завезем в Украину рабочую силу со Средней Азии". Началось?
 показать весь комментарий
 
 
Говорили-балоакали... А вийшло, що просто пи*діли.
І звідки ж це славний кабінєт гідності збирається натягти в Україну настільки висококваліхвікованих арбайтерів, що їх не спинить ні жар, ні холод, ні гібридна війна, ні жебрацька зарплатня, якої висококваліфікованим українцям не вистачає, аби з гідністю утримувати себе та свої родини?
 показать весь комментарий
 
 
Джамьшутя мана и Ровшана пизнец будет здеся стройке работать и кошьке есть вкусная ошень начальника Гроцмана даль добро.
 показать весь комментарий
 
и будет утвержденное указом расслоение зарплат...иностранец - 1 миллион гривен в месяц...украинец - 7 тысяч гривен в месяц...украинка -4100 гривен в месяц...
 показать весь комментарий
 
1 миллион гривен в месяц, весьма средненькая зарплата для менеджера высшего звена.

7 тысяч гривен в месяц зарплата высококвалифицированного специалиста или чернорабочего?
 показать весь комментарий
 
мой коммент указал лишь на одно...женщина получает меньше в два раза от мужика, а мужик (пусть и квалифицированный) получит в 140 раз меньше иностранца с такой же квалификацией (наверное за разность в менталитете)
 показать весь комментарий
 
Я посмотрел ради интереса, если бы я искал работу в Украине, то предлагают зарплаты в Киеве районе 30-40 тысяч гривен. Конечно очень мало, но не как не в 140 раз. Так что вы преувеличиваете и очень сильно.
По поводу зарплат женщин. Это ментальность такая, да и сами женщины на постсовестком пространстве этому способствуют тоже.
 показать весь комментарий
 
Цікаво, в цю квоту входять російські менеджери, яких кишить на ахметкіних підприємствах?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин увеличит квоты на иностранных работников
 
 
 
 
 
 вверх