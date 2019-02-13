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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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Все про:война (3285) опрос (1624) Донбасс (17941)

 Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира на Донбассе, но только 16% готовы на любые уступки, - опрос

Согласно опросу, почти 70% граждан Украины готовы ради мира на Донбассе идти на компромиссы, но при этом считают неприемлемыми большинство вариантов компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт фонда.

Так, почти 70% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и пособниками оккупантов. Но только 16% считают, что эти компромиссы могут быть любыми. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17%.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя", "Гражданская позиция", "Радикальная партия", - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство обсуждаемых в публичном пространстве вариантов компромиссов украинцы считают неприемлемыми, свидетельствует опрос. В том числе это касается Минских договоренностей. Граждане Украины не хотят ни проведения выборов на условиях террористов, ни амнистии для участников боевых действий против ВСУ, ни формирования силовых органов ОРДЛО только из местных жителей. То же самое касается предоставления русскому языку статуса государственного и принятия закона о нейтральном статусе Украины.

Эффективными путями достижения мира украинцы считают международное давление на Россию (32%) и налаживание нормальной жизни на освобожденных территориях (30%).

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При этом результаты опроса в Донецкой и Луганской областях отличаются от результатов на остальной территории Украины. Так, жители подконтрольных территорий Донбасса легче воспринимают идею предоставления ОРДЛО "особого статуса", а русскому языку – статуса государственного. Независимыми государствами оккупированные территории хотели бы видеть только 1,7% жителей Донбасса, а административными единицами в составе РФ – 1,6%.

Главными источниками информации о событиях в Донбассе для жителей этого региона служат украинские телеканалы (63%), интернет-источники (47%), родственники, друзья и знакомые (41%) и социальные сети (29%). Российскими телеканалами пользуются 16% граждан, еще около 15% получают информацию из местной прессы.

Также на Цензор.НЕТ: Не следует ждать от России каких-то подвижек по Донбассу до выборов, - экс-посол США Пайфер

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3111500
 
   
 Топ комментарии
 
я бы это здесь не печатала, а если и есть, то должны быть ссылки. Явно подыгрывают тем, которые хотят падать в лобзании рук кацапии.
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это был опрос почитателей Зеленского?
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Договориться с кремлёвским плешивым гномом на его условиях? Это тока Прошенко может.Бумагу перевести!
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Надоело слушать про языковые проблемы возведенные до абсурда нашими политиками.Нет языковых проблем,есть политики зарабатывающие на этом деньги!В Европе куча стран,где регионы разговаривают на разных языках но документы государственного образца ведутся на одном общегосударственном,в чём проблема?Пол Украины не перестала разговаривать на полурусском в силу привычки.Да сколько можно уже на этой гнили людей между собой стравливать?Достало!!!Всех представителей власти,кто занимается подобным стравливанием выгнать раз и навсегда,это конкретные пособники мАсквы!Один государственный для всех видов документов,а в регионах хоть на марсианском базарьте!
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Мадам, Ви маєте рацію про те, що є регіони де говорять іншою мовою, тільки ВИ забули одне, в тих регіонах живуть КОРІННІ жителі!А в Україні корінні жителі тільки українці і кримські татари, всі інші зайди, особливо кацапня!
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Компромис ето позиция 69. Ты сосешь и у тебя сосут. Тоесть мы Рашке отдаем крым а нам Рашка отдает Кубань. Тут же какая то мразь предательская предлагает сосать украинцам. Мы отдаем Рашке и крым и и дамбас и еще будем их содержать а нам они будут только плеткой через день лупить по горбу и указывать что нам делать иначе компромисом станет бомбардировка Киева.
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"Опрос" від п.пвдлошенки 100%
Чому не намалювали 99%, паскромнічалі
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Якщо це правда, то можна констатувати що п.здець країні.
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Уважно перечитайте текст повідомлення. Мова про те, що 70 % не приймає тих варіантів, які хоче росія. І воювати не хоче. Це нормально. Я також за те, щоб ці козли мирно самі пішли. Просто це нереально, нажаль
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Альтернатива компромисса - война до победного конца.
Но, хочу вас заверить, конец будет точно, а вот победы... мы можем не дождаться.
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Никто не хочет бросать себя и своих детей в мясорубку войны. Даже военные моряки это поняли.
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компроміс - це такий же кінець, тільки не одразу. А так - ті ж яйця, тільки в профіль. Капітулянти ще ніколи не отримували нічого хорошого. якщо буде "компроміс" - то почнуться репресії проти патріотів, оскільки росія буде диктувати умови. Будуть вбивства, концтабори, залізна завіса - ви цього бажаєте українському суспільству? якщо опиратися, як Фінляндія, то ми виграємо.
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Запомните, дети мои, слова бывшего начальника научно-методического отдела: результаты социологического опроса определяются методикой его проведения и формулировкой вопросов!

"Водночас громадяни України вважають неприйнятними більшість можливих компромісів, які обговорюються в публічному просторі та передбачені Мінськими домовленостями. Найменш прийнятними і для мешканців Донбасу, і для громадян України загалом є проведення виборів на умовах бойовиків, амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ та формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників."

Так на КАКОЙ ЖЕ, млять, компромисс с РФ мы готовы?
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В Україні відсутня нація. Замість неї--християнські хруні у хлівах.

Нація робить так.

1.Мовчки формує у Авдіївці загін ополчення Новоросії з військовою адміністрацією Донецьку, на чолі зі Штепою, наприклад.
2. У час ЧЕ вночі піднімає у західних районах Донецьку деклька прапорів Новоросії і групами батальонів Донбас, Айдар, і військвих ВСУ, Нацгвардії, у формі ополчення Новоросії, групами по 2-7 бійців захоплюють Київський район Донбасу,

3. Перевозять туди з Авдіївки владу Новоросії, і оголошують по теліку банду Лугандону поза законом і перехід Донецьку до рук законної влади Новоросії.
НА ЦЮ ОПЕРАЦІЮ ПІДЕ ОДНА ГОДИНА.

4. Влада Новоросії залишає онлайн на телеканалі ЗІК, тут виступають деклілька донецьких військових, закликають дончан до спротиву нелегітимній владі ДНР, і військові ВСУ і Нацгвардії весь цей час, з нашивками прапору Новоросії, продовжують захоплювати Донецьк.

Їхня тактика--з усіх боків з заходу Донецьку вони ідуть до центру, пішки, на мотоциклах, на цивільних автомобілях, на грузовиках, на маршрутках. Жодної військової техніки!

5. Захопили Донецьку мерію і будинки влади, телебачення.

6. Перевезли туди Нелю Штепу, яка виступає із закликом об'єнання Новоросії у її запланованому кордоні і оголошує про підтримку адміністрацій на сході України, у разі успіху.

7. Прогнозуємі дії Москви зпричинять бої, руїни, бомбування, обстріли, вбивства, фрагменти відео яких ЗІК показує онлайн з Донецьку.
8. Через 10 хвилин показу відео боїв, обстрілів, Неля Штепа оголошує рішення мерів Східних областей Новоросії і своє рішення, як керівниці Новоросії, засудження факту агресії московських військ і захоплення ними Новоросії.

9. Внаслідок наявних фактів захоплення Новоросії московськими військами, розділу ними Новоросії на ДНР і ЛНР, військвого спротиву військам Новоросії, вона оголошує прохання військам України на військову допомогу військам Новоросії.

10. У онлайн ефірі з'являється відео бойових дій саме московських військ проти військ Новоросії.

11. У онлайн ефірі з'являється відео переходу московських війьск через кордон Новоросії.

12. Після відео з переходу кордону Новоросії московськими військами, Неля Штепа оголошує скасування проекту Новоросії, приєдання до України. Мотив: ми самі не спроможні захистити завоювання Новоросії, тож, захистимо їх у складі України.

НА ВСЮ ОПЕРАЦІЮ--ПІВТОРИ-ДВІ ГОДИНИ.
ДОНЕЦЬК НАШ. ЛУГАНОН ТРІЩИТЬ ПО ШВАМ.
НАСЕЛЕННЯ ПОЗБУВАЄ ПІДТРИМКИ УВЕСЬ ЛУГАНДОН І КЛИЧЕ ВІЙСЬКА З НАШИВКАМИ НОВОРОСІЇ, БО ВОНИ СВОЇ, ДОНБАСІВСЬКІ, ЇХ ВПІЗНАЮТЬ І ЇМ ДОВІРЯЮТЬ.
У ЛУГАНДОНІ ЛИШАЮТЬСЯ НИЗКА ПРИКОРДОННИХ СЕЛИЩ, БО ЇХ ПРИКРИВАЮТЬ МОСКОВСЬКІ ГРАДИ З ЛІНІЇ КОРДОНУ.

ЧЕРЕЗ ТРИ-ЧОТРИРИ ДОБИ ТІ ГРАДИ НИЩАТЬ ПАРТИЗАНИ ІЗ КОРСАРІВ І ДЖАВЕЛІНІВ.

ЦЕЙ ПРОСТИЙ, РЕАЛЬНИЙ ПРОЕКТ НЕ ЗДАТНІ РЕАЛІЗУВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ХРУНІ ПРОДАЖНІ, У ЯКИХ ІСУС , ПЕЙСИ, БОЯГУЗ І ГРОШІ ЗАМІСТЬ МОЗКУ.
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Не мог не восхититься этими новейшими "апрельскими тезисами". Хотя должен отметить явную нехватку подпункта о захвате "почта/телеграф/телефон"...
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Військові частини ДНР і кацапів у Донецьку оточуються з усіх боків і розстрілюються мінометами з маршруток, ДШК і Сапогами із Жигулів. Дурно розбивати пошту.....який зміст? Там хтось буде припадочний? Не буде. Приходь і бери, з прапором Новоросії на шевроні.
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....на другий день після звільнення Донецька, спокійно, разом з робітниками, міняєш вивіску, робітників лишаєш, хай працюють.
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Кацапстан подарував безмозглій Україні розкішний бренд на 100 років уперед--"Новоросія", ІЗ ПРАПОРОМ!!!!!!!! Сьогодні війська із шевронами Новоросії можуть захопити Лугандон із жертвами 5-20 дебілів, або п'яних, якщо дуже ретельно продумати операцію.
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При бажанні різко зменшити втрати, війська Новоросії заключають угоду з ОБСЄ про посередництво у оформленні капітуляції, здачі у полон і переміщення військ орків і кацапів до кордону з масковією. У оточені казарми посилається парламентер ОБСЄ, організовує здачу зброї, посадку на транспорт, супроводження до кордону.
По Лугандону протягом двох -трьох діб, у процесі захоплення всього Лугандону, переміщуються і забирають контроль війська Новоросії, на Жигулях і маршрутках, і наглядачі ОБСЄ. Хоча Новоросія скасована, військ України з технікою нема. ОБСЄ організовує (з донбасських військ Нацгвардії) патрулі з шевронами ОБСЄ по охороні порядку. Тут же фішка має спрацювати: укропів нема, Бандери нема, НАТО нема, Авакова нема. Є Новоросія і ОБСЄ. Якщо ОБСЄ відморожується, її слід самим придумати. Шевронів ОБСЄ наробити можуть бабусі лівою ногою.
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Під час заколоту на Маскві піднімаються прапори Новоросії у Таганрозі, Ростові, Краснодарі, Сухумі.....далі за сценарієм.
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Можно такой компромисс - россия выводит войска с территории и их не будут расстреливать украинские войска. Вроде норм.
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Сейчас что мешает украинским войскам?
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Єдиний можливий компроміс - вони виводять свою воєнщину, найманців та маріонеток з Донбасу та Криму. А ми даємо гарантію, що не вимагатимемо з них компенсацію. Ніякі територіальні поступки навіть не обговорюються.
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Почти 70% украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с Россией и пособниками оккупантов, - опрос/по этой причине Иван Петрович Сидоров прекратил предвыборную агитацию свою и Партии Сидорова(Партии Справедливости). Иван Петрович Сидоров мнения как закончить войну делит на три группы.1. Ни войны ни мира, группа "власть". 2. Миром, группа "голуби".3. Военной победой, группа "ястребы". Самая малочисленная. К ней принадлежит Иван Петрович Сидоров. 29.01.2016 15:52

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Батенька, у вас мания величия.))) С этим к психиатру, а не на Цензор.
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спамщицам не отвечаю. Как исключение сидящей сутками в сайте в качестве примеров./ Незрячая женщина одела на зиму полтысячи украинских солдат/Девушка, которая не может дышать, занимается творчеством и поддерживает украинских солдат.
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Так и не надо было отвечать. А самолюбованием можно заниматься и в другом месте. И не забудь" - Спамщицам ты не отвечаешь.))))
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Эти все опросы составляют в Кремле. Народ Украины согласится на мир только при условии, что будут возращены Донбасс, Крым, Кубань, РФ будет расчленена на части, будет посажено ***** на цепь.
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не слыхал о таких..
кроме кнечно депутатов:
Опозизионный блок
Блок ПП
Мертвечук и К
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А компромис с рашкой очень простой: ВОЗВРАТ КРЫМА, УХОД С ДОНБАССА,КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ВСЕ, ЧТО НАТВОРИЛИ,и затем раши валит в свои родные, говенные **-ня ! Как-то вот так вижу той компромис.
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Все верно.
Они валят нахрен и с них снимают санкции.
Вот, только санкции против них слабоватые.
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Лучше мир чем война,молодцы украинцы!!!
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Щезни ординцю. Повертайся на мацковські болота
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Бойко с Вилкулом и Рабиновичем опрос проводили?
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А Бутусов то в чем виноват, если 70% хотят по вечерам бухать в кабаках, а не защищать свою страну с оружием в руках ? По факту то выходит именно так - "мы хотим мира и компромиссов", но каких именно компромиссов и какого именно мира - непонятно, но явно не того, которого хочет Россия. Итого воевать мы не хотим, но и как отстаивать свою позицию собрались - тоже не понятно. Независимость свалилась в руки украинцев слишком легко, поэтому её многие воспринимают как нечто малоценное и явно не стоящее за то, чтобы за это бороться. В то время как большинство бывших колоний вело кровавые освободительные войны со своими метрополиями по 50-100 лет. И да, тогда независимость начинает цениться.
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Так не бухай, бери оружие и в окопы. Или тебе мокша и так хорошо? И не надо за всю страну говорить, словами любителей раиси.
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Ага, а без меня эта цифра станет не 70, а 69.9999967%
PS Мне жить от силы пару лет осталось, не хотят меня брать в окопы.
PPS И нет, я не говорю за всю страну, но у меня достаточный круг общения, чтобы составить более-менее объективное мнение. Вот, к примеру, из областных центров я не был только в Луганске, так странно сложилась судьба, что каждый раз, когда я должен был туда ехать, вместо меня отправлялся туда другой человек. И скорее всего туда я уже никогда и не попаду. Но в остальных то я точно был и могу судить, чем там живут и о чем думают. Любителей раиси у нас ну просто дохрена, до обидного дохрена. И нет, не только в Харькове, во Львове и Тернополе не меньше.
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бухать бухают, но на компромиссы , описанные выше украинцы не пойдут , это непрвдивый опрос , не верю , слишком много горя в семьях , слишком многое украинцы поняли, особенно простые , чьи дети массово воюют на Донбассе с мацковией
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Весь цимес то как раз в результатах, когда неправильно поставлен вопрос и неправильно проводится исследование, а результат получается правильный. Нас тут кормят со всех стороны толерастной туфтой "военный путь решения конфликта невозможен", "там тоже наши люди", и т.д. и накормили до состояния, что многие в это поверили. Может не 70%, но реально дофига много. При этом когда задают конкретный вопрос об амнистии боевиков, то вся эта толпа "миролюбцев" тут же вспоминает про то, что нам потом с этими амнистированными в одной стране жить. И их "миролюбие" немедленно испаряется, проверено неоднократно.
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Всего 17 процентов нормальных людей,это мало.Не будет с рашкой компромиса,чертей перехитрить не возможно,можно только изгнать.
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Маніпуляції, такі маніпуляції

Загальнонаціональне дослідження проведено з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років.


Регіональне дослідження проведене в Донецькій та Луганській областях (на контрольованій Україною території) протягом 1-11 листопада 2018 р. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів.



Беремо 2017 по всій Україні, змішуєм з 1000 з прифронтових областей і отримуєм потрібні результати.


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Брехня. Нащадки козаків, гайдамаків і упівців не можутб бути рабами.
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компромисс может быть только что окупантов не убъют если они сами уйдут.
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Я наприклад не готовий, але мене ніхто не опитував
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"Компромисс" и "на любых условиях" - две большие разницы.
Как сравнить несравниваемое?
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Никто не сравнивает это в пределах одного опроса, отдельно вопрос о том, какие особые права допустимо даровать мятежникам и тамошнему народу, а отдельно - можно ли идти на условия сепаратистов-террористов, если они откажутся от предлагаемого меню.
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Це підла українофобська капітулянська БРЕХНЯ, яку замовили, оплатили й сфальшували манкурти-колаборанти-сєпари типу ЗЕ, Воної і подібної байстрючої продажної мерзоти.

Порівняння для пукавих: В твою хату ввірвалися озброєні бандити, захопили частину хати, частину майна, зробили окремий вхід, ультимативно заявили що тут житимуть, а ти продовжуєш платити за воду, елетрику, газ, за всі комунпослуги як і раніше, а вони також будуть ними користуватися. При цьому вони тебе і твоїх членів сім'ї ****..тимуть, чи й гвалтуватимуть, коли їм заманеться.

От на який компроміс ти падлюка будеш згодний цікаво дуже... Хоча своє особисте можеш бандитам й подарувати, але ж як ти, мерзенна потворо, смієш моїм розпоряджатися і загальним падло, гнида ти смердюча, сто чортів твоїй матері, щоб тобі в глотці пір'ям поросло, і сталася безкінечна ср..чка за такі слова
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Бред какой-то. Как можно "хотеть компромиссов" и одновременно отвергать всё, чего добивается козлостан? Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування - Цензор.НЕТ 6765 Идиотский опрос. НЕ ХОТЯТ украинцы компромиссов!
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Хрень все это на постном масле , а не опрос . Что такое компромисс каждый понимает по своему . Для кого то амнистия боевикам компромисс , а для кого то сдача интересов Украины и выполнение требований ***** . Если бы вопрос стоял четко и предельно понятно , типа: Вы согласны выполнить требования ***** и признать Крым российским в обмен на мир на Донбассе , то результаты были бы от силы 7% за.
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Кто готов на компромиссы, на 3 месяца в окопы. Для лечения мозгов.
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эту херню продвигают по всему интернету..очередной актив Медведчука провел якобы всестороннее опытуваня, вот и на цензоре его запилила некая Ольга..
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Какие блин компромиссы, когда тебя с ножом у горла пытаются изнасиловать?
Дать на полшишечки? Быть зарезанным не до конца?

16% уродов, 70% недалеких приспособленцев. Походу только 14% реально оценивает ситуацию.
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«Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира на Донбассе, но только 16% готовы на любые уступки, - опрос». Таким образом, 70% плюс 16% украинцев - это те украинцы, которые никакого отношения к титульной нации Украины не имеют никого отношения. Ибо их наследственный геном не отвечает наследственному геному этнических украинцев. Ведь сказано же: «Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5:37).
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Наверно е этот "опрос" проводили на концерте клоуна зеленского...
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Я не против . Кацапы уё с Крыма и Донбасса , а я обещаю что не буду называть их в интернете сраными кацапами Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування - Цензор.НЕТ 9380 .. По моему это отличный компромисс . Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування - Цензор.НЕТ 1819.
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пошла подготовка быдла для погружения украины в раша мир)))
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какие компромиссы с ворами и убийцами)))
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Вижу один компромисс;рашка выводит своих головорезов а украинская армия не стреляет в них.Вроде нормальный компромисс?
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те кто заикаются по "компромисс", пусть похоронят одного двух солдат, убитых на этой войне, а потом я погляжу как они полезут целовать в десны "граждан" лугондона!
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...это все печально 10 тысяч потерь на востоке етс но более критично для страны милион в год из страны сбегают от этого хаоса вот эти невозвратные потери ... сколько в таком режиме страна продержится ?
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Компромисс может быть только по 2 вопросам:
1) Повесить ***** вниз головой или вверх ногами.
2) Закапывать впопучленцев живыми или дать им самим зарыться.
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Какой может быть компромисс с людоедом, который сожрал твою руку и хочет съесть ещё что то из твоих органов????????
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Компромиссом может быть и то что наиболее патриотичные уезжают в ЕС на ПМЖ, а в Украине остаются пенсы и быдло, которые выбирают себе своего "Додона".
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-кто самые богатые в мире?-жиды!-а кто сами подлые?-кацапы!-а кто продаст свою маму и тату?-но за то як ми спиваем!
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самое время СБУ заняться этим Фондом, который "проводил" опрос. Явная ложь, вброшенная в соц. сети.
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Я согласен на отказ от размещения на границе с Ордой ракет средней дальности в обмен на вывод всех ордынцев с оккупированных территорий.
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Україна сміливо може обіцяти гімно-путєну не вступати в НАТО і ЄС, поскідьки нас туда не беруть самі європейці. Компроміс полягає в тому, що коли щось зміниться, путєн вже буде догнивать десь у мавзолеї в удмуртії.
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Опитування - туфта і заказуха. Порохосвин привчає українців до капітуляції.
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Во время войны гражданских пиджаков не опрашивают.
Они обслуживают фронт и сопят в две ноздри.
Так было и будет.
Решают только военные.
А этим **дакам от медведчука вообще запретит делать такие опросы.
Кто опрашивал гражданских в Германии, США, рф, Великобритании, древнем Риме и тд.
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Логіку вивчали? Арифметику вивчали? Ніхто нічо не зрозумів?

Коментую:
>>Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ<<

Це сумарний лохокторат під назвою юлькИ, зелюкИ, попоблокИ та інші.
Решта 30% - електорат Порошенка, Кошулинського, Шевченка (Укроп). Це до першого туру.
Все просто.
А далі - справа техніки.
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Компромис? с кем? С ******? - не сходите с ума. С подонком может быть только один компромис - его добровольная сдача в руки мирового правосудия.
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Я б за такі соціальні опитування, які протирічять Конституції України, які сприяють подальшому розділенню української культури, мови і території, ввів би кримінальну відповідальність!!!
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Это нас так мягко подготавливают? Типа смотрите "70% не против уступок". Я только не пойму о каких уступках может идти речь, Украина у РФии ничего не брала, не крала и не нападала чтобы в чем-то можно было уступать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира на Донбассе, но только 16% готовы на любые уступки, - опрос
 
 
 
 
 
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