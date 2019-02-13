 Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира на Донбассе, но только 16% готовы на любые уступки, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт фонда.
Так, почти 70% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и пособниками оккупантов. Но только 16% считают, что эти компромиссы могут быть любыми. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17%.
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Большинство обсуждаемых в публичном пространстве вариантов компромиссов украинцы считают неприемлемыми, свидетельствует опрос. В том числе это касается Минских договоренностей. Граждане Украины не хотят ни проведения выборов на условиях террористов, ни амнистии для участников боевых действий против ВСУ, ни формирования силовых органов ОРДЛО только из местных жителей. То же самое касается предоставления русскому языку статуса государственного и принятия закона о нейтральном статусе Украины.
Эффективными путями достижения мира украинцы считают международное давление на Россию (32%) и налаживание нормальной жизни на освобожденных территориях (30%).
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При этом результаты опроса в Донецкой и Луганской областях отличаются от результатов на остальной территории Украины. Так, жители подконтрольных территорий Донбасса легче воспринимают идею предоставления ОРДЛО "особого статуса", а русскому языку – статуса государственного. Независимыми государствами оккупированные территории хотели бы видеть только 1,7% жителей Донбасса, а административными единицами в составе РФ – 1,6%.
Главными источниками информации о событиях в Донбассе для жителей этого региона служат украинские телеканалы (63%), интернет-источники (47%), родственники, друзья и знакомые (41%) и социальные сети (29%). Российскими телеканалами пользуются 16% граждан, еще около 15% получают информацию из местной прессы.
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Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Чому не намалювали 99%, паскромнічалі
Но, хочу вас заверить, конец будет точно, а вот победы... мы можем не дождаться.
"Водночас громадяни України вважають неприйнятними більшість можливих компромісів, які обговорюються в публічному просторі та передбачені Мінськими домовленостями. Найменш прийнятними і для мешканців Донбасу, і для громадян України загалом є проведення виборів на умовах бойовиків, амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ та формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників."
Так на КАКОЙ ЖЕ, млять, компромисс с РФ мы готовы?
Нація робить так.
1.Мовчки формує у Авдіївці загін ополчення Новоросії з військовою адміністрацією Донецьку, на чолі зі Штепою, наприклад.
2. У час ЧЕ вночі піднімає у західних районах Донецьку деклька прапорів Новоросії і групами батальонів Донбас, Айдар, і військвих ВСУ, Нацгвардії, у формі ополчення Новоросії, групами по 2-7 бійців захоплюють Київський район Донбасу,
3. Перевозять туди з Авдіївки владу Новоросії, і оголошують по теліку банду Лугандону поза законом і перехід Донецьку до рук законної влади Новоросії.
НА ЦЮ ОПЕРАЦІЮ ПІДЕ ОДНА ГОДИНА.
4. Влада Новоросії залишає онлайн на телеканалі ЗІК, тут виступають деклілька донецьких військових, закликають дончан до спротиву нелегітимній владі ДНР, і військові ВСУ і Нацгвардії весь цей час, з нашивками прапору Новоросії, продовжують захоплювати Донецьк.
Їхня тактика--з усіх боків з заходу Донецьку вони ідуть до центру, пішки, на мотоциклах, на цивільних автомобілях, на грузовиках, на маршрутках. Жодної військової техніки!
5. Захопили Донецьку мерію і будинки влади, телебачення.
6. Перевезли туди Нелю Штепу, яка виступає із закликом об'єнання Новоросії у її запланованому кордоні і оголошує про підтримку адміністрацій на сході України, у разі успіху.
7. Прогнозуємі дії Москви зпричинять бої, руїни, бомбування, обстріли, вбивства, фрагменти відео яких ЗІК показує онлайн з Донецьку.
8. Через 10 хвилин показу відео боїв, обстрілів, Неля Штепа оголошує рішення мерів Східних областей Новоросії і своє рішення, як керівниці Новоросії, засудження факту агресії московських військ і захоплення ними Новоросії.
9. Внаслідок наявних фактів захоплення Новоросії московськими військами, розділу ними Новоросії на ДНР і ЛНР, військвого спротиву військам Новоросії, вона оголошує прохання військам України на військову допомогу військам Новоросії.
10. У онлайн ефірі з'являється відео бойових дій саме московських військ проти військ Новоросії.
11. У онлайн ефірі з'являється відео переходу московських війьск через кордон Новоросії.
12. Після відео з переходу кордону Новоросії московськими військами, Неля Штепа оголошує скасування проекту Новоросії, приєдання до України. Мотив: ми самі не спроможні захистити завоювання Новоросії, тож, захистимо їх у складі України.
НА ВСЮ ОПЕРАЦІЮ--ПІВТОРИ-ДВІ ГОДИНИ.
ДОНЕЦЬК НАШ. ЛУГАНОН ТРІЩИТЬ ПО ШВАМ.
НАСЕЛЕННЯ ПОЗБУВАЄ ПІДТРИМКИ УВЕСЬ ЛУГАНДОН І КЛИЧЕ ВІЙСЬКА З НАШИВКАМИ НОВОРОСІЇ, БО ВОНИ СВОЇ, ДОНБАСІВСЬКІ, ЇХ ВПІЗНАЮТЬ І ЇМ ДОВІРЯЮТЬ.
У ЛУГАНДОНІ ЛИШАЮТЬСЯ НИЗКА ПРИКОРДОННИХ СЕЛИЩ, БО ЇХ ПРИКРИВАЮТЬ МОСКОВСЬКІ ГРАДИ З ЛІНІЇ КОРДОНУ.
ЧЕРЕЗ ТРИ-ЧОТРИРИ ДОБИ ТІ ГРАДИ НИЩАТЬ ПАРТИЗАНИ ІЗ КОРСАРІВ І ДЖАВЕЛІНІВ.
ЦЕЙ ПРОСТИЙ, РЕАЛЬНИЙ ПРОЕКТ НЕ ЗДАТНІ РЕАЛІЗУВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ХРУНІ ПРОДАЖНІ, У ЯКИХ ІСУС , ПЕЙСИ, БОЯГУЗ І ГРОШІ ЗАМІСТЬ МОЗКУ.
По Лугандону протягом двох -трьох діб, у процесі захоплення всього Лугандону, переміщуються і забирають контроль війська Новоросії, на Жигулях і маршрутках, і наглядачі ОБСЄ. Хоча Новоросія скасована, військ України з технікою нема. ОБСЄ організовує (з донбасських військ Нацгвардії) патрулі з шевронами ОБСЄ по охороні порядку. Тут же фішка має спрацювати: укропів нема, Бандери нема, НАТО нема, Авакова нема. Є Новоросія і ОБСЄ. Якщо ОБСЄ відморожується, її слід самим придумати. Шевронів ОБСЄ наробити можуть бабусі лівою ногою.
кроме кнечно депутатов:
Опозизионный блок
Блок ПП
Мертвечук и К
Они валят нахрен и с них снимают санкции.
Вот, только санкции против них слабоватые.
PS Мне жить от силы пару лет осталось, не хотят меня брать в окопы.
PPS И нет, я не говорю за всю страну, но у меня достаточный круг общения, чтобы составить более-менее объективное мнение. Вот, к примеру, из областных центров я не был только в Луганске, так странно сложилась судьба, что каждый раз, когда я должен был туда ехать, вместо меня отправлялся туда другой человек. И скорее всего туда я уже никогда и не попаду. Но в остальных то я точно был и могу судить, чем там живут и о чем думают. Любителей раиси у нас ну просто дохрена, до обидного дохрена. И нет, не только в Харькове, во Львове и Тернополе не меньше.
Загальнонаціональне дослідження проведено з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років.
Регіональне дослідження проведене в Донецькій та Луганській областях (на контрольованій Україною території) протягом 1-11 листопада 2018 р. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів.
Беремо 2017 по всій Україні, змішуєм з 1000 з прифронтових областей і отримуєм потрібні результати.
Как сравнить несравниваемое?
Порівняння для пукавих: В твою хату ввірвалися озброєні бандити, захопили частину хати, частину майна, зробили окремий вхід, ультимативно заявили що тут житимуть, а ти продовжуєш платити за воду, елетрику, газ, за всі комунпослуги як і раніше, а вони також будуть ними користуватися. При цьому вони тебе і твоїх членів сім'ї ****..тимуть, чи й гвалтуватимуть, коли їм заманеться.
От на який компроміс ти падлюка будеш згодний цікаво дуже... Хоча своє особисте можеш бандитам й подарувати, але ж як ти, мерзенна потворо, смієш моїм розпоряджатися і загальним падло, гнида ти смердюча, сто чортів твоїй матері, щоб тобі в глотці пір'ям поросло, і сталася безкінечна ср..чка за такі слова
Дать на полшишечки? Быть зарезанным не до конца?
16% уродов, 70% недалеких приспособленцев. Походу только 14% реально оценивает ситуацию.
1) Повесить ***** вниз головой или вверх ногами.
2) Закапывать впопучленцев живыми или дать им самим зарыться.
Они обслуживают фронт и сопят в две ноздри.
Так было и будет.
Решают только военные.
А этим **дакам от медведчука вообще запретит делать такие опросы.
Кто опрашивал гражданских в Германии, США, рф, Великобритании, древнем Риме и тд.
Коментую:
>>Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ<<
Це сумарний лохокторат під назвою юлькИ, зелюкИ, попоблокИ та інші.
Решта 30% - електорат Порошенка, Кошулинського, Шевченка (Укроп). Це до першого туру.
Все просто.
А далі - справа техніки.