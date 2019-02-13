 Вашингтон планирует значительно увеличить численность американского военного контингента в Польше, - посол США в Варшаве Мосбахер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила газете Financial Times.

"(Увеличение числа военных. - Ред.) будет значительным. Оно превысит отметку в сто, в сотни человек. Я думаю, поляки получат большую часть того, что хотят", - сказала она.

В то же время она не назвала сроки увеличения численности контингента США. Также посол не стала высказываться в поддержку идеи о размещении постоянной военной базы США на территории Польши.

"В министерстве обороны рассматривают вооруженные силы 21 века как более подвижные, чаще проводящими ротацию, вместо того, чтобы у вас были стационарные госпитали и дома, и вы привозили (на месте несения службы. - Ред.) членов ваших семей", - отметила она.

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Между тем, в Пентагоне не стали подтверждать заявления посла о планах увеличить численность войск в Польше.

"Мы продолжаем дискуссии с нашими польскими союзниками, и никаких договоренностей достигнуто не было. Мы продолжаем дискуссии и в подходящее время мы объявим о результатах наших переговоров", - цитируют западные СМИ слова представителя Пентагона Эрика Пэхона.

Западные СМИ напоминают, что в настоящий момент в Польше размещены примерно 4 тыс. американских военных.

В среду в Варшаве начнется созванная и организованная по инициативе США международная конференция, посвященная теме безопасности на Ближнем Востоке. Конференцию откроет госсекретарь США Майк Помпео.

Также ожидается, что в среду М.Помпео и президент Польши Анджей Дуда подпишут соглашение о поставках в Польшу американских ракетных пусковых установок. Сумма сделки - $414 млн.