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Все про:Польша (4683) США (14648) военнослужащие (4051) Мосбахер (1)

 Вашингтон планирует значительно увеличить численность американского военного контингента в Польше, - посол США в Варшаве Мосбахер

Власти США намерены увеличивать численность американского военного контингента, размещенного в Польше, заявила в среду посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила газете Financial Times.

"(Увеличение числа военных. - Ред.) будет значительным. Оно превысит отметку в сто, в сотни человек. Я думаю, поляки получат большую часть того, что хотят", - сказала она.

В то же время она не назвала сроки увеличения численности контингента США. Также посол не стала высказываться в поддержку идеи о размещении постоянной военной базы США на территории Польши.

"В министерстве обороны рассматривают вооруженные силы 21 века как более подвижные, чаще проводящими ротацию, вместо того, чтобы у вас были стационарные госпитали и дома, и вы привозили (на месте несения службы. - Ред.) членов ваших семей", - отметила она.

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Между тем, в Пентагоне не стали подтверждать заявления посла о планах увеличить численность войск в Польше.

"Мы продолжаем дискуссии с нашими польскими союзниками, и никаких договоренностей достигнуто не было. Мы продолжаем дискуссии и в подходящее время мы объявим о результатах наших переговоров", - цитируют западные СМИ слова представителя Пентагона Эрика Пэхона.

Западные СМИ напоминают, что в настоящий момент в Польше размещены примерно 4 тыс. американских военных.

В среду в Варшаве начнется созванная и организованная по инициативе США международная конференция, посвященная теме безопасности на Ближнем Востоке. Конференцию откроет госсекретарь США Майк Помпео.

Также ожидается, что в среду М.Помпео и президент Польши Анджей Дуда подпишут соглашение о поставках в Польшу американских ракетных пусковых установок. Сумма сделки - $414 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3111499
 
   
 Топ комментарии
 
По-ходу війна з козлорилими неминуча... Велика і широкомаштабна...
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Скоріше Латвія, там сєпарів не менше нашого... "исконноговорящихнарускомязике"
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Ну, мы тут рады за Польшу, чё - у них же там активные боевые действия сейчас, не то что в Украине.
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По-ходу війна з козлорилими неминуча... Велика і широкомаштабна...
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Козломорді таки захочуть НАТО на міцність спробувати. Вангую Литва, з боку Білорусі.
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Скоріше Латвія, там сєпарів не менше нашого... "исконноговорящихнарускомязике"
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Війни не буде, бо вона буде останньою для цивілізації. Буде просто змагання, коли Захід просто зитиме, як завжди, а Рашка буде дути щоки, поки не лусне і розпадеться. Так вже було з совком. І тільки тоді, ставши суверенними і незалежними країнами, колишні регіони рашки зможуть розвиватися.
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Война есть продолжение политики насильственными средствами...А там очень много вариантов...не обязательно ракеты пускать...
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куда то девался опрос? Я зашла на страницу этой Матры в Нидерландах, там нет таких функции опросы проводить.
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Десяток дивизий США полякам не повредит.
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Так 800 000 бійців з автоматом не зможе замінити 8 ракет з Ядерною Зброею...Тому полякам ракети потрібно мати,може Золоту Орду зупинят??
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Американців в Польщі немало. Зустрічаю їх скрізь і бачу, що це військові. Хоч вони поза військовими частинами ходять в цивільному. І те, що вони є - дуже добре для США, Польщі і України.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВашингтон планирует значительно увеличить численность американского военного контингента в Польше, - посол США в Варшаве Мосбахер
 
 
 
 
 
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