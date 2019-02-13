 Первое наказание за буллинг: суд оштрафовал на 850 грн мать школьницы, выложившей в сеть непристойные снимки сверстницы

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ.
"Несовершеннолетняя, находясь в помещении Бориспольской ООШ №7 по адресу: г. Киев ул. Калмыкова 7, совершила буллинг, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, в отношении другой несовершеннолетней, что проявилось в освещении непристойных фото в сети "Инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", - указано в решении суда.
На суде виновница свою вину признала и просила строго не наказывать. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Согласно закону, денежное наказание за подобное поведение несовершеннолетних несут их родители. Таким образом, с матери хулиганки взыскали штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, который вместе с судебным сбором составил 1234 гривны 20 копеек.
Попустительствуют - ноль реакции.
Приняли меры и оштрафовали - зрада.
Дебилы бл*дь !
Второе - Где вы прочитали что обвиняемая избивала свою жертву?
И постскриптум: может лучше сразу принять закон. За оскорбление ботана-тормоза в школе, лицо оскорбившее вешать на фонарном столбе, а родителей расстреливать, предварительно унизив их через пытки и садистские издевательства . Как вам такой закон?
Бывают конечно перегибы, при которых агрессор, как правило полный социопат, но от таких как правило страдает все окружение. Вот против них и нужно выстраивать защиту. Но главное выстроить адекватную реакцию общества на нападки и конфликт. Нельзя расстрелом отвечать за дразнилку и обзывательства.
Слава Украине...!!!
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Український суд уперше оштрафував за цькування Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3111497
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Так шо там таки сталося, - покарали штрафом за булінг, чи зацькували за штрафінг?
Булькування і цькулінг, - це, певно, одне й те ж? Чи нє?
Тьху, ***! - Забульцькулювали вже!