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Все про:суд (21801) штраф (813) буллинг (11)

 Первое наказание за буллинг: суд оштрафовал на 850 грн мать школьницы, выложившей в сеть непристойные снимки сверстницы

Украинский суд впервые оштрафовал мать школьницы Бориспольской ООШ №7 за травлю ее дочкой другой ученицы.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ.

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"Несовершеннолетняя, находясь в помещении Бориспольской ООШ №7 по адресу: г. Киев ул. Калмыкова 7, совершила буллинг, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, в отношении другой несовершеннолетней, что проявилось в освещении непристойных фото в сети "Инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", - указано в решении суда.

На суде виновница свою вину признала и просила строго не наказывать. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Согласно закону, денежное наказание за подобное поведение несовершеннолетних несут их родители. Таким образом, с матери хулиганки взыскали штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, который вместе с судебным сбором составил 1234 гривны 20 копеек.

Источник: https://censor.net.ua/n3111497
 
   
 Топ комментарии
 
А как по мне на недельку-две школьный двор подметать и сральники - самое то было бы.
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Вообще лоховство штрафовать родителей такого немаленького ребенка. Вот впаять дитяточке социальные работы, вот это решение. В следующий раз думала бы
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Кто-то пишет, что мол сумма смешная. Поверьте, мама за 1200 грн. снесла голову своей дочери. Потом, далеко не приятная процедура суда и публичное покаяние обидчицы... Слава богу, что такой закон приняли и хоть для кого-то это будет красной линией. А если бы раз в год учителя проводили занятие по профилактике буллинга (желательно с гостем из органов), то проблему буллинга можно было бы максимально минимизировать.
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Таким образом, с матери хулиганки взыскали штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, который вместе с судебным сбором составил 1234 гривны 20 копеек. (с)
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Вообще лоховство штрафовать родителей такого немаленького ребенка. Вот впаять дитяточке социальные работы, вот это решение. В следующий раз думала бы
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Дитина неповнолітня, тому за неї відповідають батьки.
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А как по мне на недельку-две школьный двор подметать и сральники - самое то было бы.
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цікаво інше- а як взагалі ті фотки з'явилися?
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И та и та нравственно распущенны, потому и произошло то, что произошло. Свобода - ****.
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начебто немає інформації про вік дітей. може це третьокласники? а залучення неповнолітніх до громадських робіт можливе лише з 14 років. нормальний штраф за булінг, не пов'язаний з фізичним насильством. 1234 грн за якісь там фоточки в інстаграмі - досить неприємний сюрприз для батьків, які після цього точно проведуть роз'яснювальну роботу з дитиною
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Смешно!Может сумма в 8500 чему-то и научила бы,но 850,это шутка?
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Ето либерастия. У среднего школьника смартфон стоимостью 3000 грн.
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Так 8500 теж не сума. Треба так, щоб ця мати продала свою квартиру. От тоді щось буде думати.
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Так не вопрос. Пусть продолжает в том же духе. После серии таких выпадов, мамаша сама отберет телефон и посадит на цепь своё чадо.
Попустительствуют - ноль реакции.
Приняли меры и оштрафовали - зрада.
Дебилы бл*дь !
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Зрада сказали вы,а я написала,что сумма смешная!8500 должно быть минимумом.А 850гр,подобных деток и их родителей ни чему не научат.Если бы избили ребенка кого нибудь из тех,кто выдумал данную сумму и продолжали бы бить,передавая из рук в руки,как эстафетную палочку,как бы они к этому отнеслись?Какое бы наказание придумали,эти цивилизованные и гуманные люди?Для агрессивных стай малолеток,это стимул,продолжать издеватся над жертвой.
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Деньгами?... они никогда не являлись адекватным воздаянием. Только натурой.
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Первое -Безвинных жертв не бывает !
Второе - Где вы прочитали что обвиняемая избивала свою жертву?
И постскриптум: может лучше сразу принять закон. За оскорбление ботана-тормоза в школе, лицо оскорбившее вешать на фонарном столбе, а родителей расстреливать, предварительно унизив их через пытки и садистские издевательства . Как вам такой закон?
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По поводу безневинных жертв - спорно, но по поводу адекватного наказания - согласен!
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Любая жертва это не воля случая, а пренебрежение жертвой своей безопасности и неумение выстраивать свои отношения в социуме.
Бывают конечно перегибы, при которых агрессор, как правило полный социопат, но от таких как правило страдает все окружение. Вот против них и нужно выстраивать защиту. Но главное выстроить адекватную реакцию общества на нападки и конфликт. Нельзя расстрелом отвечать за дразнилку и обзывательства.
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заберіть у неї комп/ноут/планшет, щоб не мала доступу до інтернету/соцмереж. Засудіть до примусового читання книжок, список книжок надайте. Хтозна, може буде якась користь...
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того беркутовца который избивал активистов уже выпустили...
Слава Украине...!!!
https://www.facebook.com/kivailya/videos/1220913788066769/
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Без учета услуг адвоката. Вероятность принятия иска, составленного без адвоката, к рассмотрению 25%.
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Я позови сам особисто подавав,адвокат не обов'язковий, 100% приймають.
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хотите сказать что только адвокат знает что-то такое что больше никто не знает?
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Авжеж. Только адвокат может составить иск так, чтобьі к нему не придрались и не завернули.
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Кто-то пишет, что мол сумма смешная. Поверьте, мама за 1200 грн. снесла голову своей дочери. Потом, далеко не приятная процедура суда и публичное покаяние обидчицы... Слава богу, что такой закон приняли и хоть для кого-то это будет красной линией. А если бы раз в год учителя проводили занятие по профилактике буллинга (желательно с гостем из органов), то проблему буллинга можно было бы максимально минимизировать.
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З Борисполя їздять в Київ працювати, тому 1200 грн є мізерною сумою.
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ну я наприклад працюю в Києві, навіть не їздячи з Борисполя )) але 1200 грн не рахую мізерною сумою. це приблизно якраз розмір місячної плати за дитину в школі (обіди і т.ін.). тобто якщо я в цьому місяці лише за навчання дитини в школі заплачу 2400, з яких половину через дурість власної дитини - то це буде досить помітно для сімейного бюджету і абсолютно точно змотивує мене провести виховну роботу.
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Это,как при совке.Когда раз в год приглашали инспекторов с лекциями из детской комнаты милиции.Только тогда они рассказывали про сроки и криминальную ответственность,наступающую с 14 лет,присуждающиеся судом за хулиганство и т.д.Все знали,что за подобные выходки ты получишь срок.А при повторной выходке,тебя посадят на малолетку или отправят в интернат для трудновоспитуемых.
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Тошнит от слова -буллинг...А может просто унижение сверстников?
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То есть, виноваты учителя? Корень всех бед? Папка с мамкой ни при чем? Если родители не вложили ребенку в голову нормы поведения, то никакие профилактические беседы учителей не помогут.
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Щороку у школі обов'язково проводять лекції працівники юстиції
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Соціальні роботи, а також обов'язковий курс спілкування з психологом і штраф у десять разів більший - буде значно дієвіше.
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за що штраф? - за те що викрила іншу малолітню розпустницю? - а може вона цим її від подальшого гріхопадіння врятувала
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Это такая себе спасательная операция? Сомневаюсь...
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А как у нее оказались секуальные фотографии своей сверстницы, и зачем таковые были сделаны?
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Откровенно говоря деньгами можно наказать взрослого.А вот ребенка или подростка только через самолюбие.Убирать СРАЛЬНЮ! согласна что это было бы то , что надо.Хотя такое унижение может повредить психику..И вот тут я согласна с другим -обе распущены! одна снимается жутко , другая это выкладывает.Обе дряни изначально.
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вас не учили что детей наказывать вообще нельзя?
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Бориспольская школа № 7 находиться в Киеве . А как такое вообще возможно .
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Що за боулинг?! Чому "цькування" не влаштовує?
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Я за те щоб боулінг в школі не був під цькуванням, до речі, як гра якій тисячі років , на українській мові називається? Не може бути щоб у нас не грали в неї, а як грали, то точно боулінгом не називали, а якось же ж називали.?
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Перше покарання за булінг Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3111497

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Український суд уперше оштрафував за цькування Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3111497
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Так шо там таки сталося, - покарали штрафом за булінг, чи зацькували за штрафінг?
Булькування і цькулінг, - це, певно, одне й те ж? Чи нє?

Тьху, ***! - Забульцькулювали вже!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПервое наказание за буллинг: суд оштрафовал на 850 грн мать школьницы, выложившей в сеть непристойные снимки сверстницы
 
 
 
 
 
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