 В 2018 году на покупку жилья для спасателей впервые выделено 1,6 млрд грн, а в собственность украинских воинов передано 33 тыс. земельных участков, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Праительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации отчета работы Кабинета Министров за 2018 г..

Глава правительства сообщил, что в прошлом году было закуплено 3,2 тыс. квартир. Впервые выделено 1,6 млрд грн на покупку жилья работникам ГСЧС. Введено в эксплуатацию 19 общежитий повышенного комфорта, более 33 тыс. земельных участков передано в собственность участникам АТО и ООС.

"На более 30% выросла зарплата военнослужащих", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что важным шагом в реализации политики безопасности и обороны стало закрепление курса на сближение с ЕС и НАТО, активное внедрение стандартов НАТО и создание в правительстве Министерства по делам ветеранов.

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Сейчас происходит регулярное обновление и переоснащение не только Вооруженных Сил, но и подразделений поддержки правопорядка и спасения граждан.

Сегодня, 13 февраля, премьер-министр Украины представил отчет работы правительства за 2018 г. - в строгом соответствии с требованиями законодательства и в рамках выполнения политики открытости правительства. Отчет будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Как отметил Гройсман, этот отчет - это не просто перечень выполненных проектов, а своеобразная ретроспектива изменений в Украине.