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 Политика Украины
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Все про:жилье (616) квартира (394) Гройсман (4569) военнослужащие (4051)

 В 2018 году на покупку жилья для спасателей впервые выделено 1,6 млрд грн, а в собственность украинских воинов передано 33 тыс. земельных участков, - Гройсман

Прошлый год стал годом роста социальной защиты военнослужащих и правоохранителей - как в сегменте материального обеспечения, так и в сегменте улучшении жилищных условий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Праительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации отчета работы Кабинета Министров за 2018 г..

Глава правительства сообщил, что в прошлом году было закуплено 3,2 тыс. квартир. Впервые выделено 1,6 млрд грн на покупку жилья работникам ГСЧС. Введено в эксплуатацию 19 общежитий повышенного комфорта, более 33 тыс. земельных участков передано в собственность участникам АТО и ООС.

"На более 30% выросла зарплата военнослужащих", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что важным шагом в реализации политики безопасности и обороны стало закрепление курса на сближение с ЕС и НАТО, активное внедрение стандартов НАТО и создание в правительстве Министерства по делам ветеранов.

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Сейчас происходит регулярное обновление и переоснащение не только Вооруженных Сил, но и подразделений поддержки правопорядка и спасения граждан.

Сегодня, 13 февраля, премьер-министр Украины представил отчет работы правительства за 2018 г. - в строгом соответствии с требованиями законодательства и в рамках выполнения политики открытости правительства. Отчет будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Как отметил Гройсман, этот отчет - это не просто перечень выполненных проектов, а своеобразная ретроспектива изменений в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3111495
 
   
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только получить невозможно эти участки.
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Для элитных "атовцев", вроде сынули алкаша, можно.
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спасибо Гройсману за поддежку реформ ПЕТРА ПОРОШЕНКА!!! вместе мы победим!!!!!
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шо то он про рабов молчит тихо - не порядок - хфашисты и без рабов но с землей )))
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себе под шумок земли нарезали а вот АТОшники получить не могут.
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...33 тыс. земельных участков ... ФСБшники Добаса та Лугандона отримали "клаптики не за місцем "проживання" а у "житомирській області" наприклаб ...і там будуть захищати "сучийміггг" ?
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Гройсман, зарплата что виртуально выросла, почему в ней нет +30 процентов, или добавили только генералам?
Правительство Гройсмана уже ложью переплюнуло правительство Тимошенко, скоро Азарова победят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году на покупку жилья для спасателей впервые выделено 1,6 млрд грн, а в собственность украинских воинов передано 33 тыс. земельных участков, - Гройсман
 
 
 
 
 
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