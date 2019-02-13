EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  4556  97
Все про:кино (1202) Михалков (126) пропаганда (2177) Россия (71977) США (14648)

 Активисты добились, чтобы пропагандистский фильм "Т-34" производства РФ сняли с проката в Бостоне

Хозяину кинотеатра объяснили, что это не независимое кино, а "гламуризация войны" и милитаристская пропаганда в стиле "Можем повторить!". Среди продюсеров фильма – Никита Михалков.

Фильм собирались продемонстрировать в кинотеатре West Newton Cinema, специализирующемся на показе независимого кино и фестивальных фильмов. Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам активиста группы Arts Against Aggression Дмитрия Смелянского, он и его товарищи обратились к хозяину кинотеатра, узнав о запланированном показе из рекламы.

"Написали письмо хозяину кинотеатра Давиду Браманте и рассказали о фильме, кто его финансировал, кто продюсировал и кто рекламирует в США. Мы сообщили, что это не независимый фильм, не авторский взгляд на историю, а гламуризация войны и государственная милитаристская пропаганда в стиле "Можем повторить!" Он сказал, что ничего не знал об этом фильме и не уверен, что хочет его показывать".

Читайте на Цензор.НЕТ: Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов, - замглавы МИП Золотухин

Смелянский написал пост в Фейсбуке и попросил тех, кому не безразлична репутация кинотеатра, позвонить или написать Давиду. Позднее с активистом связался хозяин кинотеатра. Он получил много звонков и писем от жителей района и решил отказаться от показа фильма, сообщил Смелянский.

Фильм "Т-34" рассказывает о том, как попавшие в немецкий концлагерь в годы Второй мировой войны советские военнослужащие сумели бежать из плена, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85.

Среди продюсеров фильма – Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Блаватник делал крупные пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Подозревали, что он действовал по указанию Кремля.

Также на Цензор.НЕТ: Друг Путина режиссер Михалков: "В Украине выросло два поколения, которые никогда не придут к России, только через кровь". ВИДЕО

Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании оказывает российское посольство в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3111488
 
   
 Топ комментарии
 
В России нет культуры,одно зомбо кино
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
начала смотреть какой то кацапский и увидела-Слава морякам! Подумалось-а действительно Слава Украинским морякам!

Не смотрю кацапов. Все на один мотив и скуууууучные.
 показать весь комментарий
 
 
У них даже их сериалы на раша 1 на один мотив. Про кино вообще говорить не приходится.
 показать весь комментарий
 
Ещё этого не хватало, в цитадели демократии показывать рашистскую пропагандистскую муйню. В совке Рембо не показывали.
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно,как такое говно вообще могло попасть в американский прокат... Активісти домоглися, щоб пропагандистський фільм "Т-34" виробництва РФ зняли з прокату в Бостоні - Цензор.НЕТ 9842
 показать весь комментарий
 
 
Там кончений фільм, його навіть самі кацапи (бед комедіан) тролять. Наприклад, під час випробування танку із лісу вийшли бєлогвардєйци... в 1939 році!))) Небось прокурорша кримська приложила руку до сценарію))))
 показать весь комментарий
 
 
Та прокурорша кримська в ролі тренажера для заряджання в тому фільмі знімалась. Навіть продюсерам німецьких фільмів сподобалось.
 показать весь комментарий
 
 
Ну в "Ликвидации" тоже какого то беника куча бандеровцев решила пойти в Одессу, до сих пор загадка, а зачем?
 показать весь комментарий
 
 
Да, туфта ещё та. Подавляющее большинство смотревших принимают это за правду.
 показать весь комментарий
 
 
о, это большая тайна, обдолбаного сценариста.
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то бред пишите - ни какого 39 года и никаких белогвардейцев там нет. События начинаются в 41 году под Москвой и заканчиваются в Германии в 44 году. Кстати - идеологии там практически нет и пропаганды тоже. Средний руки военный боевичок-сказка... Неплохо возпроизведена техника тех времён... И не плохо снят танковый бой под Москвой... В России этот фильм как раз и раскритиковали за отсутствие идеалогии и драматизма... http://ex-fs.com/ex_filmy/107427-t-34.html
 показать весь комментарий
 
 
Невже українцям подібне рюцке гівно цікаво дивитися, не страшно, що звинуватять у зраді?
 показать весь комментарий
 
Это вы про фильм "Танки" рассказываете - там и белогвардейцы в крепости из старых паровозов, и немецкие диверсанты из Харькова, и лысые эсесовцы на мотоциклах и черных плащах...
Фильм ведь позиционируется как кацапский ответ "Безумному Максу"...)))
 показать весь комментарий
 
 
кацапы большие деньги в фильмы вкладывают, вроде таких как "Крым", "Крымский мост", но все как всегда через пятую точку, даже на масковии их не смотрят, провал за провалом.
 показать весь комментарий
 
 
Ще можна Японію згадати. там територія маленька, зате населення як в Рашці. І теж немає ядерних ракет чи атомних субмарин і танків мало...
 показать весь комментарий
 
 
А Бразилия? ЮАР? Почему их не захватьівают?
 показать весь комментарий
 
 
Все, что наснимал михАлков, начиная от сбирского цирульника и закнчивая т-34 - муть и полная фигня. Отстой, бред и фантазии больного человека. А см михАлков гнида редкостная.
Друг Путина режиссер Михалков: "В Украине выросло два поколения, которые никогда не придут к России, только через кровь". ВИДЕО
 показать весь комментарий
 
 
н.михалков "крепостничество -это была такая форма патриотизма".
 показать весь комментарий
 
 
Интересно...а в том фильме есть о том...как эти сбежавшие и захватившие танк пленные возвращаются в расположения красной армии...и их там под рученьки берут энкавэдисты...и ставят к стенке как врогов народа?
 показать весь комментарий
 
 
с 2000 года, правду про НКВД снимать неможно, сцарь не поймет.
 показать весь комментарий
 
 
Жорик красава Активісти домоглися, щоб пропагандистський фільм "Т-34" виробництва РФ зняли з прокату в Бостоні - Цензор.НЕТ 9722
Кстати, прекрасно сыграл небольшую, но очень показательную роль в Донбассе Лозницы.
 показать весь комментарий
 
 
Зря запретили, так обосрать "дедов" как это сделал Михалков в фильме, не всякий бандеровец сможет, москальня сама плюется от него.
 показать весь комментарий
 
 
Что надо знать о Т-34.
Т-34 создан в Харькове. Украина.
В августе 1941 года Харьковские предприятия и КБ вьівезли в Россию, на Урал.
Там на их базе а также вьівезенного из Украиньі Мариупольского броневого завода на территории «Уралвагонзавода» бьіло создано производство по вьіпуску танков Т-34.
До конца войны бьіло выпущено 25 266 Т-34.
После войньі Россия ОСТАВИЛА себе Харьковский Танковьій Завод.
Но Конструкторское Бюро вместе с Главньім конструктором А.А. Морозовьім, отказалось оставаться в России, и вернулось в Харьков.
Украинцьі построили новьій танковьій завод.
 показать весь комментарий
 
 
Ну в СССР и создателя уникального дизельного двигателя для Т-34 колеги Путина пристрелили. Без этого движка не было бы Т-34. Немцы так и не сделали во 2-ю Мировую приемлемого танкового дизеля, так, мелкие экспериментальные серии.
 показать весь комментарий
 
 
Вьі несколько не в курсе.
Дизель В-2 для Т-34 ето развитие американского и немецкого аналогов.
У немцев подобньіе двигателю Т-34 дизельіе двигатели устанавливлись на САМОЛЕТЬІ, в частности на бомбардировщики Юнкеса.
Да и все обородование для производства дизельного двигателя В-2 для танка Т-34 в СССР, бьіло закуплено в Германии.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, вряд ли танковый движок создавался Челпаном из кучи шестеренок говна и свиста. Понятно, что брался аналог и доводился по ТТХ до нужных танкостроению. Но и эта задача не такая простая. Я знаю, что большие дизеля у немцев получались неплохо - для подводнях лодок, небольших кораблей, а с меньшими у них были проблемы.
 показать весь комментарий
 
Поинтересуйтесь немецкими дизельньіми авиационньіми двигателями.
Они, надежней, мощней и меньше чем танковьіе.
А то что вьі говорите, инерция многолетней УМЕЛОЙ советской пропагандьі.
Еще раз, включте логику, нам говорят, что немцьі не смогли создать такой как у Т-34 дизель, а с другой стороньі не скрьівают, что оборудование, для производства таких двигателей закупили в Германии !
И ети фактьі никак не конфликтуют в голове!
«2+2=5» !!!
Орвелл «1984» !!!!
 показать весь комментарий
 
Поинтересовался.
Юнкерс Юмо 205 (нем. Junkers Jumo 205) - немецкий поршневой авиационный двигатель времён Второй мировой войны. Представлял собой двухтактный 6-цилиндровый и 12-поршневый дизельный авиационный двигатель жидкостного охлаждения системы Корейво с вертикальным расположением цилиндров и встречно движущимися поршнями. Являлся развитием Junkers Jumo 204 и считается одним из лучших авиационных дизелей.
Недостатки двигателя[править | править код]
Двигатель отлично показал себя при постоянной нагрузке, однако на резкое увеличение или падение оборотов двигатель плохо реагировал.
на высотах свыше 5000 метров резко падала мощность двигателя

Недостатки двигателя обеспечили его применение только теми типами самолетов, которые имели ограниченные шансы на встречу с истребителями противника. Предпринимались попытки установки двигателя на танки, однако капризность и трудность в эксплуатации поставили крест и на этом проекте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Jumo_205
 показать весь комментарий
 
Не буду спорить. Тем более с википедия.ру
Просто дайте сами себе ответ на два простейших вопроса:
1) Почему Германия, продавшая СССР оборудование для производства дизеля В2, не смогла сама его произодить?
2) Почему соотношение потерь в танковьіх боях с немцами не в пользу СССР?
 показать весь комментарий
 
Станки - это только малая часть требуемых условий.
 показать весь комментарий
 
Совершенно верно! Там еще при производстве топливньіх насов к В2, немцьі поначалу удивившись большому их браку, нашли остроумное решение, предложив поставить на данную операцию женщин. Бо мужички: водочка, трясутся руки, и все такое ... А посадить толкового рабочего в те времена из зависти в лагерь, по доносу, бьіло сами знаете, проще чем уметь микронное отверстие просверлить...
 показать весь комментарий
 
На заводах в РФ (и не только) чаще всего применяется металлорежущий инструмент шведской марки Sandvik. Много вы знаете шведских образцов оружия, или просто машин? Может ракет, самолётов, вертолётов?
У меня на заводе стоит несколько станков марки Doosan. Но корейцы почему то не делают дрезины, которые мы делаем на их станках.
Ещё стоят станки Сименса. Не знаю делают ли в Германии дрезины - но Норвегия, Испания, Болгария, Прибалтика - покупали в последние 10 лет дрезины у нас а не в Германии.

Может дело не только в станках?
 показать весь комментарий
 
«Много вы знаете шведских образцов оружия, или просто машин? Может ракет, самолётов, вертолётов?»


Вьі даже не понимаете, что вьі сморозили етим вопросом
Коротко, Швеция бьіла ЧЕТВЕРТОЙ страной в мире, которая имела технические возможности создания атомного оружия.
Да, поинтересуйтесь, что означает «Гриппен»...Шведская военная конструкторская школа...


 показать весь комментарий
 
Сравните долю Швеции и РФ на оружейном рынке (разница - на порядок). А делается значительная часть этого оружия - шведским инструментом.
 показать весь комментарий
 
Швеция уникальная в своем роде страна. Она разрабатьівает и производит оружие для СЕБЯ.
 показать весь комментарий
 
PS: если под микронным - вы понимаете точность отверстия до микрон - то такое отверстие не сверлят. (по крайней мере сверлят только предварительно). Судя по всему - раскатывают. Ибо при любой механической обработке шероховатость будет больше чем микрон.
 показать весь комментарий
 
Сказано ОБРАЗНО. Если Вам интересно, то ознакомьтесь с технологией изготовления и допусками для форсунок топливньіх насов вьісокого давления дизеля В2 1940 года вьіпуска.
 показать весь комментарий
 
Хоть я и инженер механической обработки - делать что то с допуском выше H6 - мне за 10 лет стажа не приходилось. Опыта не имею.

Скажу лишь что при таких допусках начинается настоящий ад. Мало того что из допуска можно выйти просто остудив тёплую при измерении деталь (не раз был свидетелем). Так при работе с такими малыми величинами измерения становятся субьективными. Три человека может померять микрометром одну и ту же деталь, и у них будет три разных размера. При том достаточно ощутимо, на пару соток. А если тебе очень хочется чтоб деталь прошла ОТК, так вполне возможно просто неосознанно "натянуть" нужный размер измерением.
 показать весь комментарий
 
И, к Вам вопрос, Германия продала СССР оборудование для производства дизеля В-2, а сама себе сделать не смогла

Там несколько другие причиньі. До создания харьковчанами танка Т-64, первого в МИРЕ ВТОРОГО поколения, танка имеющего огневую мощь и защищенность тяжелого танка, маневренность среднего, и проходимость легкого, исчезло деление танков на легкие средние и тяжельіе. Т-64 стал первьім в мире родоначальником нового класса ОБТ - Основной Боевой Танк.
Вернемся к двигателям.
Во вторую мировую, немцьі ставили на легкие и средние танки безиновьіе дигатели, так, как они легче и проще в експлуатации чем дизельньіе.
Ну и по еффективности: сравните потери советских и немецких танков.
Да и о военной статистике немецкий танк до ходил в атаку до его поражения 14 раз, советский 2 раза.
 показать весь комментарий
 
 
100% , скорострельность немецких танков Т-3 и Т - 4 была в 3 раза выше , чем в Т - 34. У немцев экипаж был из 5 человек , а в Т-34 всего 4 .Почему четыре ? Потому , что в СССР было оборудование ,способное делать башни максимальным диаметров 1600 мм , поэтому съэкономили на численности экипажа , не было смотрового кругового люка , оптика была ужасная , качество сборки отвратительное . Людишков на мацковии много , бабы ещё нарожают
 показать весь комментарий
 
Т-34 бьіл самьім ПРОСТЕЙШИМ и самьім МАССОВЬІМ танком ВМВ.
Вьіпуск шел ДЕСЯТКАМИ ТЬІСЯЧ.
С самьіми МАССОВЬІМИ ЖЕ ПОТЕРЯМИ.
Прозвище танка ВМВ :«Джангарнаутова колесница».
 показать весь комментарий
 
у немцев не хватало алюминия на производство такого же дизеля как на Т-34
 показать весь комментарий
 

А Вас не удивляет, почему в России, запрет на снятие грифа «Секретно» с документов по ВМВ /«ВОВ» в очередной раз продлили до 2040 года?
 показать весь комментарий
 
я это масковитам на их сайте написал, больше минусов и ругани я только за сюжет о сбитом боинге от лайгавньюз получил.
 показать весь комментарий
 
 
Любители патриотических сказок про Т-34 Основу и концепцию танка Т-34 заложил этнический немец Адольф Яковлевич Дик. Двигатель В2-авиа Юнкерс.. Ходовая на основе Джона Кристи.
Руководство КБ было поручено адъюнкту ВАММ Адольфу Дику. Конструкторским бюро был разработан технический проект А-20, но с опозданием на полтора месяца. Данная задержка повлекла за собой анонимный донос на КБ, в результате которого Дик был арестован, обвинён в срыве правительственного задания и осуждён на 10 лет. Конструкторское бюро было реорганизовано, его руководителем стал Кошкин. Кошкин не конструктор а партийный работник. Он диплом инженера получил только за 2,5 года до того как стал главным конструктором.
 показать весь комментарий
 
А фактически работьі по созданию Т-34 вел А.А. МОРОЗОВ.
И созданием после Т54, Т-55, а особеннно ОБТ Т-64, подтвердил, что он не является «одноразовьім полуконструктором» типа Калашникова...
 показать весь комментарий
 
Морозов - великий русский конструктор, родом с Орловской области? этот? или который?
 показать весь комментарий
 
Да Морозов родился в России. Но работать и жить в России не захотел.
Хотя ему предлагали.

Он и его родственники жили в Украине.

 показать весь комментарий
 
3 ноября 1951 года Александр Александрович приказом Министра переводится в Харьков...
эмм как бы.. вы слабо представляете слово ПРИКАЗ? но мне нравится как вы гордитесь ярым коммунистом, делегатом XXV съезда КПСС, член ВКП(б)...
 показать весь комментарий
 
Когда вьідающемуся авиаконструктору П.И. Сухому приказали вернуться после войньі в Харьков, он ОТКАЗАЛСЯ и остался в России. Там же осталась и часть его КБ.
 показать весь комментарий
 
Что то московиты ударились в фантастику...в начале ВОВ действительно немцы захватили десятка два новенких Т 34,были брошены из за нехватки горючего....но они были со слабыми 54 мм пушками!Т 34 с более мощными 85 мм орудиями,вышли с завода,только под конец войны и в никаких решающих сражениях не участвовали...так что немцам негде было их захватить!
 показать весь комментарий
 
 
Немцьі захватили СОТНИ Т-34!
У них бьіли цельіе подразделения воевавшие на Т-34.
 показать весь комментарий
 
 
Не так давно,с месяц назад показали сюжет о Т34х,которые Лаос(не помню) передал росси
и они из них создали,то ли взвод то ли роту....
 показать весь комментарий
 
Ну, их СССР в качестве «братской» помощи по миру хорошо посеял...от Северной Кореи до Кубьі. Да и в Африке на них до сих пор катаются...
 показать весь комментарий
 
Какие пушки 54 мм ? Изначально ставились 75 мм. А на модернизированнный Т - 34 - 85 в 44м поставили пушку 85 мм. В фильме показаны обе модификации танка.
 показать весь комментарий
 
У кацапов, всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее Активісти домоглися, щоб пропагандистський фільм "Т-34" виробництва РФ зняли з прокату в Бостоні - Цензор.НЕТ 8357
Их прапагадонское кино как раз из этой оперы.
 показать весь комментарий
 
 
там (в этом "фильме") все гораздо хуже. Концлагерь почти санаторий, трофейный Т-34 с полным боекомплектом на учебном полигоне, любовь под стволом Вальтера. Ну и так далее.
А адры где "наш" танкист удерживает немецкую "Пантеру" одной ногой это что-то. Активісти домоглися, щоб пропагандистський фільм "Т-34" виробництва РФ зняли з прокату в Бостоні - Цензор.НЕТ 6376 . Подумаешь масса этой "кошечки" всего 45 тон Активісти домоглися, щоб пропагандистський фільм "Т-34" виробництва РФ зняли з прокату в Бостоні - Цензор.НЕТ 5667

 показать весь комментарий
 
 
Байдену: после приземления Руста полетели головы, прежде всего в ПВО. Назначили главкомом ПВО Третьяка И.М., того, который дал команду сбить корейский боинг. Приехал он к нам в часть - Подмосковье, обект ПРО, сложнейший обьект, не шарит главком ничего : что это, как это, не пойму, обьясните понятно. Ему говорят "по мощи это как танковая армия, даже больше". "А, понятно, хорошая часть, нужная".
 показать весь комментарий
 
Фильм "Т-34" сказка для ватных идиотов и полная профанация реалий Второй мировой войны. Не рекомендую
Активісти домоглися, щоб пропагандистський фільм "Т-34" виробництва РФ зняли з прокату в Бостоні - Цензор.НЕТ 9916
 показать весь комментарий
 
 
Вот как нужно продвигать свою идеологию. Учитесь!
 показать весь комментарий
 
Посмотрел,вернее хотел посмотреть-на 15 минут хватило..сюжет-хрень.По ТВ в раше наверное еще не крутили...
 показать весь комментарий
 
Ну, вместо этого кацапы могут фильм "Несокрушимый" представить - там командир танка выживает при детонации БК и отрыве башни...
Но лучше фильм "Танки" - это вообще кацапский ответ "Безумному Максу"....)))
 показать весь комментарий
 
ждём когда мацковия снимет фильм о 3 500 000 военных Красной Армии , попавших в плен за полгода войны в 1941 году и об их судьбах ( 99% погибло в плену )
 показать весь комментарий
 
 
это неправда , в смоленской битве ( территория РСФСР ) с 15 июля по 15 августа 1941 года попало в плен 310 000 красноармейцев , в окружении под Вязьмой и Брянском в октябре 1941 года попало в плен еще 660 000 красноармейцев , в начале войны в июне -июле 1941 года в окружении западнее Минска попали в плен 240 000 красноармейцев . Ещё накидать , " японец " ? Кол-во подбитых и захваченных при этом танков , орудий и самолётов подсказать также ?
 показать весь комментарий
 
 
Ещё 38000 сдались в окржении под Великими Луками в августе 1941 года и таких мелких было много, думаю 80% пленных это россияне . Кстати , Смоленск , находящийся на расстоянии 700 км от Бреста пал на 24 -й день войны , а Киев , находящийся в 550 км от границы немцы заняли 18 сентября 1941 года , то есть на 88 -й день войны . 5-я армия Потапова в Украине была как кость в горле немцам, поэтому 2-я ТГР Гудериана была повёрнута смосковского направления на юг , в сторону Украины для помощи в борьбе против этой самой 5-й армии . И дошла до Конотопа и Ромн , сделав крюк в 700 км , поэтому до начала зимы немцы не успели взять мацкву , фальсификатор мелкий
 показать весь комментарий
 
 
вместе с полками появились орудия , у одной дивизии Пафилова их было аж 9 штук. Это 207 орудий с диаметрами стволов 76 и более миллиметров.Вообще на 40 000 немецких , в Красной Армии было 140 000 орудий , всего на 100 000 больше.
 показать весь комментарий
 
Сибирские полки и англо - сакские танки «Валлентайн».
После войньі «Валлентайньі» стояли на Поклонной горе под Москвой, пока при путине ее срьіли.
 показать весь комментарий
 
ещё придумай вопрос , или у старшего смены спроси
 показать весь комментарий
 
А кто тогда взял Берлин? Может французы которые сопротивлялись два месяца?
 показать весь комментарий
 
Советская Армия взяла Берлин, но 27 миллионов погибших граждан СССР на совести комуняк по -любому. Лучше бы Берлин взяли союзники , на 800 000 трупов было бы меньше . Или вам людей не жаль ?
 показать весь комментарий
 
Мне жаль. У меня дед погиб в 1942 году на Кубани.
 показать весь комментарий
 
А кто-то годы жил в Локотской республике.
 показать весь комментарий
 
А кто-то по указанию гауляйтера Коха искал и ловил евреев и цыган и отправлял их в печь.
 показать весь комментарий
 
Клоуны. Может ещё запретят Спасти рядового Райана? Или тырнет тоже запретят? Или нашли в фильме прославление фашизма советскими солдатами?
 показать весь комментарий
 
Мордва, вас еще не мутит от победобесия?
 показать весь комментарий
 
Тут есть люди с Торонто. Набейте морды мордве что придет на эту пропагандонскую гыдоту.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАктивисты добились, чтобы пропагандистский фильм "Т-34" производства РФ сняли с проката в Бостоне
 
 
 
 
 
 вверх