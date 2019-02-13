 Активисты добились, чтобы пропагандистский фильм "Т-34" производства РФ сняли с проката в Бостоне

Фильм собирались продемонстрировать в кинотеатре West Newton Cinema, специализирующемся на показе независимого кино и фестивальных фильмов. Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам активиста группы Arts Against Aggression Дмитрия Смелянского, он и его товарищи обратились к хозяину кинотеатра, узнав о запланированном показе из рекламы.
"Написали письмо хозяину кинотеатра Давиду Браманте и рассказали о фильме, кто его финансировал, кто продюсировал и кто рекламирует в США. Мы сообщили, что это не независимый фильм, не авторский взгляд на историю, а гламуризация войны и государственная милитаристская пропаганда в стиле "Можем повторить!" Он сказал, что ничего не знал об этом фильме и не уверен, что хочет его показывать".
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Смелянский написал пост в Фейсбуке и попросил тех, кому не безразлична репутация кинотеатра, позвонить или написать Давиду. Позднее с активистом связался хозяин кинотеатра. Он получил много звонков и писем от жителей района и решил отказаться от показа фильма, сообщил Смелянский.
Фильм "Т-34" рассказывает о том, как попавшие в немецкий концлагерь в годы Второй мировой войны советские военнослужащие сумели бежать из плена, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85.
Среди продюсеров фильма – Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Блаватник делал крупные пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Подозревали, что он действовал по указанию Кремля.
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Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании оказывает российское посольство в США.
Не смотрю кацапов. Все на один мотив и скуууууучные.
Фильм ведь позиционируется как кацапский ответ "Безумному Максу"...)))
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Кстати, прекрасно сыграл небольшую, но очень показательную роль в Донбассе Лозницы.
Т-34 создан в Харькове. Украина.
В августе 1941 года Харьковские предприятия и КБ вьівезли в Россию, на Урал.
Там на их базе а также вьівезенного из Украиньі Мариупольского броневого завода на территории «Уралвагонзавода» бьіло создано производство по вьіпуску танков Т-34.
До конца войны бьіло выпущено 25 266 Т-34.
После войньі Россия ОСТАВИЛА себе Харьковский Танковьій Завод.
Но Конструкторское Бюро вместе с Главньім конструктором А.А. Морозовьім, отказалось оставаться в России, и вернулось в Харьков.
Украинцьі построили новьій танковьій завод.
Дизель В-2 для Т-34 ето развитие американского и немецкого аналогов.
У немцев подобньіе двигателю Т-34 дизельіе двигатели устанавливлись на САМОЛЕТЬІ, в частности на бомбардировщики Юнкеса.
Да и все обородование для производства дизельного двигателя В-2 для танка Т-34 в СССР, бьіло закуплено в Германии.
Они, надежней, мощней и меньше чем танковьіе.
А то что вьі говорите, инерция многолетней УМЕЛОЙ советской пропагандьі.
Еще раз, включте логику, нам говорят, что немцьі не смогли создать такой как у Т-34 дизель, а с другой стороньі не скрьівают, что оборудование, для производства таких двигателей закупили в Германии !
И ети фактьі никак не конфликтуют в голове!
«2+2=5» !!!
Орвелл «1984» !!!!
Юнкерс Юмо 205 (нем. Junkers Jumo 205) - немецкий поршневой авиационный двигатель времён Второй мировой войны. Представлял собой двухтактный 6-цилиндровый и 12-поршневый дизельный авиационный двигатель жидкостного охлаждения системы Корейво с вертикальным расположением цилиндров и встречно движущимися поршнями. Являлся развитием Junkers Jumo 204 и считается одним из лучших авиационных дизелей.
Недостатки двигателя[править | править код]
Двигатель отлично показал себя при постоянной нагрузке, однако на резкое увеличение или падение оборотов двигатель плохо реагировал.
на высотах свыше 5000 метров резко падала мощность двигателя
Недостатки двигателя обеспечили его применение только теми типами самолетов, которые имели ограниченные шансы на встречу с истребителями противника. Предпринимались попытки установки двигателя на танки, однако капризность и трудность в эксплуатации поставили крест и на этом проекте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Jumo_205
Просто дайте сами себе ответ на два простейших вопроса:
1) Почему Германия, продавшая СССР оборудование для производства дизеля В2, не смогла сама его произодить?
2) Почему соотношение потерь в танковьіх боях с немцами не в пользу СССР?
У меня на заводе стоит несколько станков марки Doosan. Но корейцы почему то не делают дрезины, которые мы делаем на их станках.
Ещё стоят станки Сименса. Не знаю делают ли в Германии дрезины - но Норвегия, Испания, Болгария, Прибалтика - покупали в последние 10 лет дрезины у нас а не в Германии.
Может дело не только в станках?
Вьі даже не понимаете, что вьі сморозили етим вопросом
Коротко, Швеция бьіла ЧЕТВЕРТОЙ страной в мире, которая имела технические возможности создания атомного оружия.
Да, поинтересуйтесь, что означает «Гриппен»...Шведская военная конструкторская школа...
Скажу лишь что при таких допусках начинается настоящий ад. Мало того что из допуска можно выйти просто остудив тёплую при измерении деталь (не раз был свидетелем). Так при работе с такими малыми величинами измерения становятся субьективными. Три человека может померять микрометром одну и ту же деталь, и у них будет три разных размера. При том достаточно ощутимо, на пару соток. А если тебе очень хочется чтоб деталь прошла ОТК, так вполне возможно просто неосознанно "натянуть" нужный размер измерением.
Там несколько другие причиньі. До создания харьковчанами танка Т-64, первого в МИРЕ ВТОРОГО поколения, танка имеющего огневую мощь и защищенность тяжелого танка, маневренность среднего, и проходимость легкого, исчезло деление танков на легкие средние и тяжельіе. Т-64 стал первьім в мире родоначальником нового класса ОБТ - Основной Боевой Танк.
Вернемся к двигателям.
Во вторую мировую, немцьі ставили на легкие и средние танки безиновьіе дигатели, так, как они легче и проще в експлуатации чем дизельньіе.
Ну и по еффективности: сравните потери советских и немецких танков.
Да и о военной статистике немецкий танк до ходил в атаку до его поражения 14 раз, советский 2 раза.
Вьіпуск шел ДЕСЯТКАМИ ТЬІСЯЧ.
С самьіми МАССОВЬІМИ ЖЕ ПОТЕРЯМИ.
Прозвище танка ВМВ :«Джангарнаутова колесница».
А Вас не удивляет, почему в России, запрет на снятие грифа «Секретно» с документов по ВМВ /«ВОВ» в очередной раз продлили до 2040 года?
Руководство КБ было поручено адъюнкту ВАММ Адольфу Дику. Конструкторским бюро был разработан технический проект А-20, но с опозданием на полтора месяца. Данная задержка повлекла за собой анонимный донос на КБ, в результате которого Дик был арестован, обвинён в срыве правительственного задания и осуждён на 10 лет. Конструкторское бюро было реорганизовано, его руководителем стал Кошкин. Кошкин не конструктор а партийный работник. Он диплом инженера получил только за 2,5 года до того как стал главным конструктором.
И созданием после Т54, Т-55, а особеннно ОБТ Т-64, подтвердил, что он не является «одноразовьім полуконструктором» типа Калашникова...
Хотя ему предлагали.
Он и его родственники жили в Украине.
эмм как бы.. вы слабо представляете слово ПРИКАЗ? но мне нравится как вы гордитесь ярым коммунистом, делегатом XXV съезда КПСС, член ВКП(б)...
У них бьіли цельіе подразделения воевавшие на Т-34.
и они из них создали,то ли взвод то ли роту....
Их прапагадонское кино как раз из этой оперы.
А адры где "наш" танкист удерживает немецкую "Пантеру" одной ногой это что-то. . Подумаешь масса этой "кошечки" всего 45 тон
Но лучше фильм "Танки" - это вообще кацапский ответ "Безумному Максу"....)))
После войньі «Валлентайньі» стояли на Поклонной горе под Москвой, пока при путине ее срьіли.