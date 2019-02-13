 250 школ на Львовщине закрыли на карантин из-за кори и гриппа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили во Львовском горсовета.
По данным департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации, на территории области приостановили обучение 229 школ.
Во Львове приостановлено обучение в 21 школе до 15 февраля включительно.
По данным Лабораторного центра Минздрава Украины во Львовской области, за минувшую неделю во Львовской области заболели на ОРВИ и грипп 16420 человек, что на 2390 случаев больше, чем неделей ранее.
Эпидпорог в области превышен на 6,2%. Почти 60% заболевших – дети до 17 лет.
карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.
І від карантину 100% менше шкоди здоровю, ніж від щеплень. Ну, хіба що хтось має дані досліджень, що карантин спричиняє ускладнення чи смерть. То я б почитав...
Вам вчера, для ликбеза, Черный дал ссылки о том, как вакциновпариватели махлюют с реальной статистикой. Перечитайте.
https://site.ua/kostiantyn.kostyantin/14709-epidemiya-koru-pid-mikroskopom-statistiki/ https://site.ua/kostiantyn.kostyantin/14711-epidemiya-koru-pid-mikroskopom-statistiki-prodovjennya/
"Автори дослідження рекомендують підвищити охоплення вакциною мінімум до 90% для запобігання спалахів кору. Автори дослідження нічим не аргументують цифру 90. Просто рекомендують і все. Отже, немає нічого наукового у цій цифрі. "
Як буде можливысть дайте посилання цьому псевдовченому хоча б на Вікіпедію:
"Наприклад, для кору, який має коефіцієнт відтворення R 0 ≈ 12 {\displaystyle R_{0}\approx 12} і відповідно q c = ( 1 − 1 12 ) {\displaystyle q_{c}=(1-{\frac {1}{12}})} , та з допомогою фактора ефективності вакцини, що для кору становить близько (E ≈ 0.97 {\displaystyle E\approx 0.97} ), отримаємо відсоток осіб (V c {\displaystyle V_{c}} ) охоплення щепленнями, необхідного для виникнення колективного імунітету в спільноті
V c = ( 1 − 1 12 ) 0.97 = 0.945 {\displaystyle V_{c}={\frac {(1-{\frac {1}{12}})}{0.97}}=0.945} ,
тобто в даному випадку необхідно вакцинувати 94,5% населення, щоб зупинити поширення кору. "
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
Да Вы любые цифры воспринимаете в штыки. Вы даже прикидочно не способны оценить смертность от осложнений от кори в случае полного отказа от прививок, но упорно агитируете в пользу этого шага.
Давайте внимательно посмотрим: Гватемала
1986г год 55%, 1987 - 23-25%. За год что, население Гватемалы возросло на 30% и вакцинацию полностью прекратили? Конечно же нет, просто в 1986 прививки сделали 55% детей которым подошел срок прививки, а в 1987 - 23-25%.
2. Вот публикация 2013 года
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23637042
We report the case of a child presenting with nonfebrile seizures 6 and 13 days after the first vaccination with a measles, mumps, rubella, and varicella (MMRV) combination vaccine. Measles virus RNA was detected in the patient's serum, throat, and urine. Genotyping revealed the Schwarz vaccine virus strain.
Была обнаружена РНК ВИРУСА КОРИ.
3. Если бы свежепривитые выделяли вирус кори, это был бы вирус штамма Schwarz, а не дикого типа. У него болезнь протекала бы также, как послепрививочные явления - практически без сыпи и с практически без осложнений.
2. Это совершенно другое исследование, но и оно удивило самих исследователей результатом. Таким образом, это просто еще одно подтверждение необходимости изучить эту тему шире.
3. См п. 2.
"Such techniques could be useful to investigate vaccine
virus behaviour and evaluate the incidence of viral excretion
after measles-mumps-rubella vaccination. This observation
raises the question of a possible transmission of a measles
vaccine strain, as well as the consequences of infection by
such a strain, particularly in immunocompromised children
as these patients are at risk of developing serious measles
diseases."
То есть в 2002 они ставят вопрос о возможности заражения. В работе 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697452/ дан ответ на этот вопрос - To the best of our knowledge, so far there are no reports of transmission of vaccine measles virus. Еще один был в 2011, где сообщалось о первом и единственном случае передачи кори дважды вакцинированным.
А Ваши собственные домыслы оставьте для легковерных.
"Сколько раз Вам уже пояснялось, что это желаемое вакциновпаривателями, а не действительное.
Вот действительное
https://www.naturalnews.com/048519_vaccines_measles_virus_shedding.html
А вот почему
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11858860"
Вот такая манера присуща лжеученым
Итак, Вы нашли второй случай за всю историю двукратной вакцинации (30 лет) когда двукратно привитый передал корь другим лицам? Если да - ссылку в студию, если нет - перестаньте Ваше вранье тиражировать.