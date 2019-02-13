EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество, Здоровье
  579  33
Все про:грипп (422) карантин (179) Львов (3391) Львовщина (1602) школа (1829) корь (175)

 250 школ на Львовщине закрыли на карантин из-за кори и гриппа

Во Львовской области 250 учебных заведений приостановили учебный процесс в связи с большим количеством учеников, заболевших ОРВИ, гриппом и корью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили во Львовском горсовета.

По данным департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации, на территории области приостановили обучение 229 школ.

Во Львове приостановлено обучение в 21 школе до 15 февраля включительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко

По данным Лабораторного центра Минздрава Украины во Львовской области, за минувшую неделю во Львовской области заболели на ОРВИ и грипп 16420 человек, что на 2390 случаев больше, чем неделей ранее.

Эпидпорог в области превышен на 6,2%. Почти 60% заболевших – дети до 17 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3111484
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас секта антипрививочников набежит и расскажет всем о вреде прививок и о равных конституционных правах. Да, антипрививочники, это же хорошо, когда школы из-за дебилов закрывают по всей Украине?
 показать весь комментарий
 
Именно карантины и изоляция заболевших спасали от распространения инфекций во все времена. Вакцинаторы просто к результатам эффекта карантинов примазались.
 показать весь комментарий
 
Особенно хорошо удался в США карантин 1963 года, когда там по случайному совпадению ввели массовую вакцинацию от кори, ну и в последующих годах .
250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 8237
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
це все через те, що Супруниху відсторонили від виконання обовязків!)
 показать весь комментарий
 
Сейчас секта антипрививочников набежит и расскажет всем о вреде прививок и о равных конституционных правах. Да, антипрививочники, это же хорошо, когда школы из-за дебилов закрывают по всей Украине?
 показать весь комментарий
 
 
так, це добре.
карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.
І від карантину 100% менше шкоди здоровю, ніж від щеплень. Ну, хіба що хтось має дані досліджень, що карантин спричиняє ускладнення чи смерть. То я б почитав...
 показать весь комментарий
 
 
Именно карантины и изоляция заболевших спасали от распространения инфекций во все времена. Вакцинаторы просто к результатам эффекта карантинов примазались.
 показать весь комментарий
 
 
Особенно хорошо удался в США карантин 1963 года, когда там по случайному совпадению ввели массовую вакцинацию от кори, ну и в последующих годах .
250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 8237
 показать весь комментарий
 
 
Опять склероз мешает перечитать комментарии к этому "научному" графику из обсуждений на более ранних ветках? На вчерашней ветке Вы его аж два раза тиснули. Ничего другого не знаете?
Вам вчера, для ликбеза, Черный дал ссылки о том, как вакциновпариватели махлюют с реальной статистикой. Перечитайте.

https://site.ua/kostiantyn.kostyantin/14709-epidemiya-koru-pid-mikroskopom-statistiki/ https://site.ua/kostiantyn.kostyantin/14711-epidemiya-koru-pid-mikroskopom-statistiki-prodovjennya/
 показать весь комментарий
 
За Вашим посиланням

"Автори дослідження рекомендують підвищити охоплення вакциною мінімум до 90% для запобігання спалахів кору. Автори дослідження нічим не аргументують цифру 90. Просто рекомендують і все. Отже, немає нічого наукового у цій цифрі. "

Як буде можливысть дайте посилання цьому псевдовченому хоча б на Вікіпедію:

"Наприклад, для кору, який має коефіцієнт відтворення R 0 ≈ 12 {\displaystyle R_{0}\approx 12} 250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 9000 і відповідно q c = ( 1 − 1 12 ) {\displaystyle q_{c}=(1-{\frac {1}{12}})} 250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 9000, та з допомогою фактора ефективності вакцини, що для кору становить близько (E ≈ 0.97 {\displaystyle E\approx 0.97} 250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 9000), отримаємо відсоток осіб (V c {\displaystyle V_{c}} 250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 9000) охоплення щепленнями, необхідного для виникнення колективного імунітету в спільноті
V c = ( 1 − 1 12 ) 0.97 = 0.945 {\displaystyle V_{c}={\frac {(1-{\frac {1}{12}})}{0.97}}=0.945} 250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 9000,
тобто в даному випадку необхідно вакцинувати 94,5% населення, щоб зупинити поширення кору. "

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
 показать весь комментарий
 
 
Не куски выхватывайте, приведенные как пример проведения сомнительных расчетов, а прочитайте все написанное там. Даже увидите там и свой портрет "прогнозиста"
 показать весь комментарий
 
Я нашел явную ошибку в методологии. Мне этого достаточно.
Да Вы любые цифры воспринимаете в штыки. Вы даже прикидочно не способны оценить смертность от осложнений от кори в случае полного отказа от прививок, но упорно агитируете в пользу этого шага.
 показать весь комментарий
 
Я только Ваши антинаучные "расчеты" принимаю в штыки. В этих ссылках автор доходчиво объяснил, как нужно проводить научные расчеты и что для этого надо. А Ваши расчеты дилетантские и конъюктурные.
 показать весь комментарий
 
То есть Вы не смогли понять, что перемножив ежегодную заболеваемость допрививочных времен на среднюю смертность заболевших мы получим прогнозируемую смертность в случае отказа от прививок и полезли изучать корреляционный анализ? Ну-ну.
 показать весь комментарий
 
Я то как раз в предложенных ссылках все понял, так это же ранее, но более просто пытался Вам объяснить. Но Вы все равно не можете понять различие, что такое научные расчеты, а что Ваши дилетантские и далекие от науки.
 показать весь комментарий
 
Это все потому что Вы не понимаете разницы между статистической обработкой уже полученных данных и оценочными расчетами на их основе. Я пытался Вам объяснять - но без толку. А сейчас уже и не буду.
 показать весь комментарий
 
Вы поняли, потому что там та же ошибка, что и у Вас. Вы процент выполнения ежегодной плановой вакцинации выдаете за общий процент иммунизированного населения в стране.
Давайте внимательно посмотрим: Гватемала
250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип - Цензор.НЕТ 8357
1986г год 55%, 1987 - 23-25%. За год что, население Гватемалы возросло на 30% и вакцинацию полностью прекратили? Конечно же нет, просто в 1986 прививки сделали 55% детей которым подошел срок прививки, а в 1987 - 23-25%.
 показать весь комментарий
 
Отвечаю члену секты поклонников вакциновпаривания. Закрывают потому, что именно свежепривитые заражают корью непривитых и привитых.
 показать весь комментарий
 
 
Не устали брехню распространять? Я ж вам и ссылку давал и объяснял, что вирусная РНК в мазке зева и моче свежепривитых - это не вирус, а его ошметки. Такое и в кипяченой воде найти можно, но заразить ею невозможно. Поэтому в фармацевтике используют стерильную апирогенную воду, а не просто стерильную.
 показать весь комментарий
 
Это Вас надо спросить, когда брехню и примитивные отмазки тиражировать перестанете. Найдены были как раз пеолноценные вакциноассоциированные вирусы кори, а не "ошметки".
 показать весь комментарий
 
1. Если Вас мучит склероз - вот здесь я Вам все объяснил со ссылками. https://censor.net.ua/news/3109780/bolee_15_tys_ukraintsev_zaboleli_koryu_v_yanvare_v_liderah_lvovschina_i_kiev

2. Вот публикация 2013 года
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23637042
We report the case of a child presenting with nonfebrile seizures 6 and 13 days after the first vaccination with a measles, mumps, rubella, and varicella (MMRV) combination vaccine. Measles virus RNA was detected in the patient's serum, throat, and urine. Genotyping revealed the Schwarz vaccine virus strain.
Была обнаружена РНК ВИРУСА КОРИ.

3. Если бы свежепривитые выделяли вирус кори, это был бы вирус штамма Schwarz, а не дикого типа. У него болезнь протекала бы также, как послепрививочные явления - практически без сыпи и с практически без осложнений.
 показать весь комментарий
 
1. Вы там ничего не объяснили, тем более ссылками. Все сказанное Вами я там прокомментировал, причем на моих комментах та полемика и закончилась.
2. Это совершенно другое исследование, но и оно удивило самих исследователей результатом. Таким образом, это просто еще одно подтверждение необходимости изучить эту тему шире.
3. См п. 2.
 показать весь комментарий
 
Это гораздо более позднее, чет исследование 2003 года, что приводили Вы. Какой смысл был бы в нем, если бы в 2003 выделили жизнеспособный вирус, а не нашли методом ПЦР ошметки его РНК.
 показать весь комментарий
 
Каждая научная группа ставит свою цель при исследовании и использует свои критерии для оценки результата.
 показать весь комментарий
 
Вот окончание статьи, на которую Вы ссылались https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11858860:

"Such techniques could be useful to investigate vaccine
virus behaviour and evaluate the incidence of viral excretion
after measles-mumps-rubella vaccination. This observation
raises the question of a possible transmission of a measles
vaccine strain, as well as the consequences of infection by
such a strain, particularly in immunocompromised children
as these patients are at risk of developing serious measles
diseases."

То есть в 2002 они ставят вопрос о возможности заражения. В работе 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697452/ дан ответ на этот вопрос - To the best of our knowledge, so far there are no reports of transmission of vaccine measles virus. Еще один был в 2011, где сообщалось о первом и единственном случае передачи кори дважды вакцинированным.

А Ваши собственные домыслы оставьте для легковерных.
 показать весь комментарий
 
У меня нет никаких, в отличие от Вас, собственных домыслов. Вирус он и есть вирус, вне зависимости от происхождения, и распространяется одинаково. А выражение "насколько нам известно" (из Вашей цитаты) не является истиной, так как предполагает и наличие информации, которая этим исследователям просто не известна, а не отсутствует вообще.
 показать весь комментарий
 
Ну, это коллектив авторов - профессионалов в своем деле. Они хорошо владеют предметом, но всегда может случиться, что где-то на Гаити или Филиппинах в вестнике Медакадемии вышла статья о таком случае, а в рефераты еще не попала (если вообще реферируется) Вот люди и пишут "насколько мне известно." А Вы пишите так:
"Сколько раз Вам уже пояснялось, что это желаемое вакциновпаривателями, а не действительное.
Вот действительное
https://www.naturalnews.com/048519_vaccines_measles_virus_shedding.html
А вот почему
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11858860"
Вот такая манера присуща лжеученым
 показать весь комментарий
 
Вас надо привить от скудоумия - КАК свежепривытые могут заразить???
 показать весь комментарий
 
 
Просто, так же как и дикой корью - при контакте.
 показать весь комментарий
 
Непривитый заболевший корью заражает 90% непривитых при однократном контакте.
Итак, Вы нашли второй случай за всю историю двукратной вакцинации (30 лет) когда двукратно привитый передал корь другим лицам? Если да - ссылку в студию, если нет - перестаньте Ваше вранье тиражировать.
 показать весь комментарий
 
Сколько уже раз, из ветки в ветку эту антинаучную ахинею пишете. Ее уже обсудили со всех сторон, а Вы опять склероризируете.
 показать весь комментарий
 
Понятно, ссылку на второй случай Вы не нашли и теперь выкручиваетесь как уж на сковородке. Так что то, что свежепривитые кого-то заразили - вранье.
 показать весь комментарий
 
Где заявления бриттов,амеров,Андрушки ,Петьки и Володьки об этой суперреформе Супрун. В 21веке,в центре Европы неконтролируемая,пущенная на самотёк ,прогрессирующая эпидемия кори...Ото правильно эту меддуру суд отстранил.
 показать весь комментарий
 
 
восстановил и не решил права подписи. Я сейчас болею, грипп и я в Германии. Тоже вышеупомянутые виноваты?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество250 школ на Львовщине закрыли на карантин из-за кори и гриппа
 
 
 
 
 
 вверх