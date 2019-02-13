 250 школ на Львовщине закрыли на карантин из-за кори и гриппа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили во Львовском горсовета.

По данным департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации, на территории области приостановили обучение 229 школ.

Во Львове приостановлено обучение в 21 школе до 15 февраля включительно.

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По данным Лабораторного центра Минздрава Украины во Львовской области, за минувшую неделю во Львовской области заболели на ОРВИ и грипп 16420 человек, что на 2390 случаев больше, чем неделей ранее.

Эпидпорог в области превышен на 6,2%. Почти 60% заболевших – дети до 17 лет.