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Все про:НАБУ (2588) Онищенко Александр (538)

 НАБУ вызывает депутата-беглеца Онищенко для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины требует, чтобы беглый депутат Александр Онищенко явился в НАБУ 16 февраля и получил на руки обвинительный акт.

Соответствующая повестка обнародована в газете "Урядовий кур'єр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В повестке говорится, что детектив Владимир Витковский вызывает подозреваемого Онищенко в НАБУ на 11 часов 16 февраля для вручения обвинительного акта в уголовном производстве.

НАБУ вызывает депутата-беглеца Онищенко для вручения обвинительного акта 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование в отношении Онищенко.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Читайте на Цензор.НЕТ: 18 миллионов взыскали в госбюджет с компании депутата-беглеца Онищенко, - ГПУ

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Также на Цензор.НЕТ: Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать. ВИДЕО

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3111481
 
   
 Топ комментарии
 
Ближе к выборам мы еще услышим "пленки онищенко" - и это будет для Пэти бомба а не пук в лужу!!! ...Онищенко ведь не дурак - и он знает что он делает...
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дегенерат соевый !!! часть пленок уже были в сми - значит они есть!!! и вишенку на торту онищенко обещал выложить перед выборами ... НАБУ викликає депутата-втікача Онищенка для вручення обвинувального акта - Цензор.НЕТ 8236 ...будет привет к нулевому рейтингу твоему шефу - петру !!! ..прийдется ему бежать со всем своим выводком в ростов !!! НАБУ викликає депутата-втікача Онищенка для вручення обвинувального акта - Цензор.НЕТ 3860
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Чому ? Скажи, розумнику? Як потрібно робити?
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ПРОДАНА БОЙКА РО З Е Н БЛАТА ГНО Й С МА НА КО Б О ЛЕВА ВЫЗЫВАЙТЕ ПОКА ОНИ ЗДЕСЬ
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Так же как и Янек явится, ждите. Если обвинения удастся доказать, то может его и выдадут.
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Шура полей грязюкой всех этих мудаков из правительства.
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і шо прийде?
треба було йому кур"єром передати - і детективу було би відрядження в ЄС !
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Шаз!!!
Приехать и ответить - это вам не издалека говно на вентилятор бросать.
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Пленочки Онищенко оказались фуфлом и многоходовочкой бабы Йули и проделками ФСБ ... А скока крика было, типа "вторые пленки Мельниченко", а оказалось пук в лужу..
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Ближе к выборам мы еще услышим "пленки онищенко" - и это будет для Пэти бомба а не пук в лужу!!! ...Онищенко ведь не дурак - и он знает что он делает...
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Вы реально существуете? Ну вот такие дебилы, как ты, которые до сих пор верят в "плёнки Онищенка"?

Капец?!
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дегенерат соевый !!! часть пленок уже были в сми - значит они есть!!! и вишенку на торту онищенко обещал выложить перед выборами ... ...будет привет к нулевому рейтингу твоему шефу - петру !!! ..прийдется ему бежать со всем своим выводком в ростов !!!
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Это те, где коневод что-то там перетирает с Лесиком Довгым? Ну так то для таких идиотов как ты те плёнки компромат. А для всех остальных то трёп коневода и Лесика ни о чём.

Кстати, барИгоборцун мамкин, если ты забыл, то я тебе напомню, что ещё три года тому коневод передал свои плёнки ФБР, АНБ, ЦРУ, Ми6,7,8, Моссаду и т.д. Ты ж забыл?
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шо і тут юлька), як вона)) встигає, чоколятним) попсувати повітря?!
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риг і бєпєпє), але всі вийшли від юльки - томушо) всі від Єви ведуть свій рід! НАБУ викликає депутата-втікача Онищенка для вручення обвинувального акта - Цензор.НЕТ 198
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при чем здесь род? спайка онищинко и шевченко ( мин. экологии) а лоббировала их интересы юля. онищенко у юли кошелек как абрамович у *****
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ти зрозумів, шо я написав? род)))))))))))))))))
онищенко був листоношою), що роздавав гроші від ліксєєвича,
напиши ще шось - не про союз коневода) з масажистом!
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ого как тебя понесло)))) а порох своих значит давит?))))) ты это, ты слова с раша тудей не бери, тебя здесь не поймут)))))
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масажист з коневодом, читай все - раша тудей) ---01033 м. Київ, вул. Ділова, 5 ))) хз.
і посадити)))) треба, плакулог) хоче давно )))
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мама дорогая, что в твоей буйной головушке творится)))) лучше уже была вата вместо дерьма))))
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Це її креатура і гаманець. Діяв через міністра Шевченка, якого призначили по квоті Тимошенко. За ініціативою Яценюка Шевченко був звільнений з посади, відкрито кримінальну справу... яка вивела на Онищенко. Далі ви знаєте.
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рішення суду є?! ссилку кинь, а то ти пишеш як чоколятний! )))))))
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передастом ты меня своим языком сделал?))
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Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, ... Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.



Ключова фраза!
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Не. Обещал прислать какого-то члена, наверное своей команды, в который они должны свистнуть.
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Он уже вышел с рюкзаком сухарей за плечами.Идет,ждите...
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Он приедет в Украину, но после выборов.
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А памятаєте як ця мерзота запевняла з екрана, що вона не віїде з України і буде тут захищати свою невинність. Невже в нас память коротка, що ми віримо всім злодіям, шахраям. бандитам .ворогам,брехунам в їхню порядність.
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Також ми пам'ятаємо, що обіцяв ППО перед попередніми виборами...
"Невже в нас память коротка, що ми віримо всім злодіям, шахраям. бандитам .ворогам,брехунам в їхню порядність." (в лапках пряма мова Василий Казимко)
Василю, знайди десь апостроф, він має такий вигляд '.
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Прям вижу и слышу,как он бежит на вручение обвинительного акта.А следом за ним Янукович несётся,отсидеть весь срок в Украине хочет и покаятся в последнем храме МП,пока таковой ещё имеется.
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И таких "перекрашенных" Кадыровых под фамилиями Онищенко, Тимошенко, Пискун, Прошенко, Симоненко, Боголюбова уже как собак нерезанных! И от ца и от матери "отхрестятся" лишь бы красть не мешали под украинской фамилией...
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В 11 часов утра он не успеет. Проспит, адназначна ! Настоящий моделайзер: поздно ложится и поздно встаёт. Он пока всех моделек перетанцует по ночным клубам - уже и утро . Назначите на 18:00 - проспится и приедет.
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Думаю, шо після виборів новий очильник НАБУ буде викликати на допит не Оніщенка, а Ситніка. На предмет саботажу ним розслідування численніх корупційних епізодів оточення Порошенка
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Для начала, пусть книжку Петр-V почитают, там все написано, сколько петюне отлистывал.
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Він і без цієї книжки все знає. Йому сам Петро все росказував, коли Ситнік до нього додому вночі тихцем шастав. А "Схеми" все у це фіксували. Це, доречі, конфлікт інтересів. Ситніку треба на вихід.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ вызывает депутата-беглеца Онищенко для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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