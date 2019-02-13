 Супрун не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегический план МОЗ. Других ограничений нет, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

Об этом на брифинге заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Суд отмечает, что Ульяна Супрун только не может участвовать в заседании Кабмина и не может определять стратегический план Минздрава. На другие обстоятельства нет таких ограничений, их суд не установил. Весь объем полномочий, которые были делегированы Супрун как первому заместителю министра здравоохранения соответствующим приказом или доверенностью, остается. Какие это приказы, суд не знает, но это знают в Минздраве", - отметил Санин.
По его словам, суд не решает вопрос, имеет ли право подписывать документы или договора Супрун.
"Мы определяем объем полномочий или ограничений, на которые распространяется определение. Если есть сомнения относительно подписания того или иного документа, Минздрав имеет право обратиться за соответствующим разъяснением, и судья в рамках этого дела в объемах тех документов, которые будут предоставлены, даст соответствующее разъяснение", - отметил судья-спикер.
На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже двое суток находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.
Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
Принимать участие в голосованиях, в принятии коллегиальных решений - да не может. Но отвечать приглашённый на вопросы может. Если спросят мнение по проблеме - ответить может.
Юрыст...
Спасибо, что помогли.
Пока это только начальный первый этап характеризующийся яростным сопротивлением
медицинской мафии.
гений мля
Засланная она. Врачи в районах уже криком кричат про уничтожение медицины в Украине.
Нам уже Яресько "реформировала" долги, эта "реформирует" медицину.
Самим надо, это на нас кацапьё напало, американцам нас не понять. Нам самим надо ***** шею свернуть, а для этого сначала очистить Украину от его агентуры и начать с Медведчука.
от такой я странный
ЗЫ Если реформа вас сделала странным - народні засоби від тріщин на губах:
1. 1/2 ч. Л. домашнього сиру перемішати з 1 ч. л. жирних вершків. Нанести отриману масу на губи, потримати 10-15 хвилин. Потім протерти губи серветкою, змоченою у воді і змастити їх вазеліном. Замість вершків у цьому рецепті можна взяти 1/2 ч. Л. морквяного соку
2. Натерти яблуко і змішати з вершковим маслом. Суміш наносити на 15-20 хвилин
3. На 15-20 хвилин змащувати тріщини товстим шаром меду (2010 № 17, с. 27 З бесіди з лікарем - терапевтом).
Заїди в куточках губ - лікування одеколоном
Не поможет - обратитесь к специалистам. Возможно вас ещё можно спасти!
Я с аборигенами зрады не воюю. Это не бесчеловечно.
Примитивным открываю глаза, в случае же запущенном, как с профессиональными всепропалоЯневижуреформ, говорю: "И прибудет с тобой, лютопатриот, понимание того, что тверже всего мы верим в то, о чем меньше всего знаем. Иди! И протри экран монитора от тягучей жидкости, выделяемой в полости рта человека и животного и смачивающая пищу."
Но я, - к огромному моему сожалению, - Вам ничем помочь не смогу.
Вам - к специалистам; им это всё и расскажите.
Понятно. На данньій момент Суд работает в режиме: «ЗАНОС».
только...первый заместитель...кого?
капитана Немо? как у ...того, которого нет... есть первый зам? бррр
как все запутанно
мгновенно -катастрофа ,нужна подготовка и это первые два этапа реформы.
Людмила Омельченко Явное лицемерие по отношению к Саудовской Аравии
где взять денег? на страховую медицину
Другой вопрос что для того, что бы создать какую то свою адекватную национальную систему здравоохранения надо пересажать коррупционеров и отдать долги МВД.
Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министр может быть только три месяца, а потом либо кандидатура должна быть утверждена на должность министра, или иное лицо должно быть назначено исполняющим обязанности до тех пор, пока не произойдет назначения Министра здравоохранения.
Кроме того, Свободный профсоюз медицинских работников Украины подал иск в суд в связи с тем, что кандидатуру Ульяны Супрун на заместителя министра здравоохранения Премьер-министру подал В.Шафранский, который сам не был министром здравоохранения. А согласно закону о Кабинете Министров Украины, и согласно Закону о государственной службе Украины подавать кандидатуры заместителей министра Премьер-министру Украины имеет право исключительно министр.И в чем судья не прав?
Именно так и было разъяснено на ее брехинге.
Мосейчук лично поделит бюджет на закупку медикаментов!
Ну чмо ляжковское устроило.
МОЖНА ОКАЗЫВАЕТСЯ И ПОДПИСЫВАТЬ ВСЁ, И МЕДИЦИНУ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ В СТРАНЕ ?????
ЗНАЧИТ ВСЕ ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ ИСТЕРИКИ ПРО ,,УМИРАЮЩИХ" МАЛЬЧИКОВ В ТРУСИКАХ БЕЗ ПРАВА НА ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ И ПРО ОТОБРАННУЮ РУЧКУ ПОДПИСЫВАЮЩУЮ БУМАГИ, И ПРО ,,КЛИМАКС" ВСЕГО МИНЗДРАВА - ЭТО ВСЁ ОБЫКНОВЕННАЯ ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ БРЕХНЯ. 😂😅😂
Та как два пальца - просто нигде не ставить грёбанную запятую..... ещё лучше через суд её вап-
ще отменить.......................
а если Супрун помрёт то что Земля остановится? Она всего навсего засраный чиновник, которых пруд пруди везде
А Супрун? 31!
Психологи вам скажут, кто здесь является истинной причиной проблемы, а кто катализатором.