 Супрун не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегический план МОЗ. Других ограничений нет, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

Об этом на брифинге заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд отмечает, что Ульяна Супрун только не может участвовать в заседании Кабмина и не может определять стратегический план Минздрава. На другие обстоятельства нет таких ограничений, их суд не установил. Весь объем полномочий, которые были делегированы Супрун как первому заместителю министра здравоохранения соответствующим приказом или доверенностью, остается. Какие это приказы, суд не знает, но это знают в Минздраве", - отметил Санин.

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По его словам, суд не решает вопрос, имеет ли право подписывать документы или договора Супрун.

"Мы определяем объем полномочий или ограничений, на которые распространяется определение. Если есть сомнения относительно подписания того или иного документа, Минздрав имеет право обратиться за соответствующим разъяснением, и судья в рамках этого дела в объемах тех документов, которые будут предоставлены, даст соответствующее разъяснение", - отметил судья-спикер.

На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже двое суток находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.

Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.