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Все про:Минздрав (1847) суд (21801) Супрун Ульяна (431)

 Супрун не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегический план МОЗ. Других ограничений нет, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

Отстраненная от полномочий и.о. министра Минздрава Ульяна Супрун имеет право исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом на брифинге заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд отмечает, что Ульяна Супрун только не может участвовать в заседании Кабмина и не может определять стратегический план Минздрава. На другие обстоятельства нет таких ограничений, их суд не установил. Весь объем полномочий, которые были делегированы Супрун как первому заместителю министра здравоохранения соответствующим приказом или доверенностью, остается. Какие это приказы, суд не знает, но это знают в Минздраве", - отметил Санин.

Читайте также: Решение суда по Супрун ожидается сегодня, но это не гарантия, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

По его словам, суд не решает вопрос, имеет ли право подписывать документы или договора Супрун.

"Мы определяем объем полномочий или ограничений, на которые распространяется определение. Если есть сомнения относительно подписания того или иного документа, Минздрав имеет право обратиться за соответствующим разъяснением, и судья в рамках этого дела в объемах тех документов, которые будут предоставлены, даст соответствующее разъяснение", - отметил судья-спикер.

На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже двое суток находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.

Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111480
 
   
 Топ комментарии
 
супрун не зупиняйся-дави банду ахметова і його лизоблюдів мосійчука і ляшка які найняті мафією якій прижали хвіст
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Зря вы так. Супрун действительно прикручивает гайки мед.коррупции и выруливает со скрипом медицину. А ввиду того, что в здравохранении нет интересов пеци и гроси и она ставленник Запада, то рассматривают ее как оберег от негатива со стороны США и Европы.
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Ого набігло з секти Богомолець-Богатирьової.
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***** а на каких фронтах чикалад воевал - и в каких чинах?
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Пора вже цій "доктор смерть" пакувати валізи та й відчалювати до себе в штати.
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пусть пока пробуется на роль Бабы Яги. без грима.
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Не может участвовать на правах министра, на правах и.о.министра, а на правах по приглашению Кабмина может, если была приглашена.
Принимать участие в голосованиях, в принятии коллегиальных решений - да не может. Но отвечать приглашённый на вопросы может. Если спросят мнение по проблеме - ответить может.
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"Лэйтэнант... старшой... я..." (с) Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 5473
Юрыст... Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 5473
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ты на окружную занос сделай - и все будет можна Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 9648
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ну хоть горчичники может ставить?
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да они что издеваются, а если Супрун помрёт то что Земля остановится? Она всего навсего засраный чиновник, которых пруд пруди везде
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А где у нас пруд с не коррумпированными чиновниками ?
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супрун не зупиняйся-дави банду ахметова і його лизоблюдів мосійчука і ляшка які найняті мафією якій прижали хвіст
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Зря вы так. Супрун действительно прикручивает гайки мед.коррупции и выруливает со скрипом медицину. А ввиду того, что в здравохранении нет интересов пеци и гроси и она ставленник Запада, то рассматривают ее как оберег от негатива со стороны США и Европы.
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Ага, прикручивает гайки одним и откручивает гайки другим, причем тем. кому откручивает, это даже не гайки, а магистральные вентили, а в дураках без возможности получать медицинскую помощь становится все больше и больше украинцев. Что касается быдлоэлиты, то почему она не лечится в таких замечательных реформированных медицинских условиях в Украине, а едет лечиться за рубеж? Может потому, что в принципе ничего не изменилось кроме возрастания взяток врачам в несколько раз?
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Думал как ответить не голословно с примерами.
Спасибо, что помогли. Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 7141
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А, так тоже было можно, тогда я вам тоже отвечу не многословно и не голословно, вы просто брехло!
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Да, из США виднее? Вот только я уверен, что ты не из США, а трусливое брехло и провокатор спрятавшееся за прокси.
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Кто Вам сказал ,что медицинские условия УЖЕ реформированы ???
Пока это только начальный первый этап характеризующийся яростным сопротивлением
медицинской мафии.
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Скажите пожалуйста, это такой же первый этап, как и у всех других реформ сейчас проходящих? К примеру, реформа ЖКХ заключается только увеличением тарифом в неограниченное количество раз без каких либо экономических обоснований и такое же увеличение зарплат и премий топ чиновников уже с шестью нулями, в медицинской сфере пока вижу только тоже самое. Вы это называете реформой или пусть по вашему ее началом?
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пролсто гениальный трусняк решил реформа=повышение цен

гений мля Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 1258
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Да потому что это не реформы, а уничтожение отечественных фармокологических предприятий в угоду транснациональным фармо-корпорациям.
Засланная она. Врачи в районах уже криком кричат про уничтожение медицины в Украине.
Нам уже Яресько "реформировала" долги, эта "реформирует" медицину.
Самим надо, это на нас кацапьё напало, американцам нас не понять. Нам самим надо ***** шею свернуть, а для этого сначала очистить Украину от его агентуры и начать с Медведчука.
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Еслиб общество было солидарное, та вышли на демонстрацию, а так все тихо умрет, как в свое время яресько и саакашвили.
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Это очевидно. Рада не утверждала министром.
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мне желательно реформа - не украсть не вротердам и не рост цен Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 8937
от такой я странный
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мне желательно реформа не вротердам Ярик Сус - обращайтесь в Лигу сексуальных реформ (с) Минздрав, пока унижали ваше человеческое достоинство не природным способом, ввел программу Доступні ліки.

ЗЫ Если реформа вас сделала странным - народні засоби від тріщин на губах:

1. 1/2 ч. Л. домашнього сиру перемішати з 1 ч. л. жирних вершків. Нанести отриману масу на губи, потримати 10-15 хвилин. Потім протерти губи серветкою, змоченою у воді і змастити їх вазеліном. Замість вершків у цьому рецепті можна взяти 1/2 ч. Л. морквяного соку
2. Натерти яблуко і змішати з вершковим маслом. Суміш наносити на 15-20 хвилин
3. На 15-20 хвилин змащувати тріщини товстим шаром меду (2010 № 17, с. 27 З бесіди з лікарем - терапевтом).

Заїди в куточках губ - лікування одеколоном
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И Вам, любезный, Дмитрий Смахтин, поклонник реформ вротердам - один рецептик: сходите умойтесь, сделайте десять глубоких вдохов - выдохов, примите отвар шиповника с валерианкой и медом , и спать…А в будущем - старайтесь не нервничать, берегите силы, вам же еще с требующими реформ воевать... Бывайте побольше на воздухе, поменьше телек и комп, соблюдайте режим. Говорят, общение с детьми помогает…Ну, всё…
Не поможет - обратитесь к специалистам. Возможно вас ещё можно спасти!
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Мадам!
Я с аборигенами зрады не воюю. Это не бесчеловечно.
Примитивным открываю глаза, в случае же запущенном, как с профессиональными всепропалоЯневижуреформ, говорю: "И прибудет с тобой, лютопатриот, понимание того, что тверже всего мы верим в то, о чем меньше всего знаем. Иди! И протри экран монитора от тягучей жидкости, выделяемой в полости рта человека и животного и смачивающая пищу."
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Да ясно, ясно, саркастичный Вы, наш!...
Но я, - к огромному моему сожалению, - Вам ничем помочь не смогу.
Вам - к специалистам; им это всё и расскажите.
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Будем честны - у Вас я ничего не просил. Мне достаточно того, чем владею.. Да и кроме "зрады" у вас в активе только большой ноль. Это Вы решили, что знаете военную тайну, специалистов и все-все про зраду. Но уразумев, что тайна не настоящая, специалисты не проверенные, а зрада только в Вашей голове - выразили свое огромное сожаление.
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Ого набігло з секти Богомолець-Богатирьової.
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«На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже двое суток находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава. Источник: https://censor.net.ua/n3111480»

Понятно. На данньій момент Суд работает в режиме: «ЗАНОС».

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т.е в должности - первый заместитель...как-то нормально?
только...первый заместитель...кого?
капитана Немо? как у ...того, которого нет... есть первый зам? бррр
как все запутанно
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Надо бы окурить здание суда дымом от самовозгоревшегося мосийчука.
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Супрун, вали в свою Омерику и Петю прихвати. Сейчас сделать сложную операцию равносильно по цене в космос слетать, особенно пенсионеру с минимальной пенсией, большая часть которой остается у аптечных дельцов и врачей взяточников.
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А Вы полагаете, что если Супрун уедет в Америку, то стоимость операций станет меньше? Операции дорого стоили и до появления Супрун в Украине и после ее возможного отъезда они не подешевеют. Пока не будет страховой медицины, ничего не изменится.
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Страховая медицина,как я поняла,конечный этап реформы Супрун. Но выйти на неё
мгновенно -катастрофа ,нужна подготовка и это первые два этапа реформы.
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Страховая медицина просто невозможна, после того как Гонтарева и Порошенко убили банковскую систему. 98 банков, с украинским капиталом уничтожены, а банки РФ нарастили % своего присутствия.
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45 000 000 людей *Страховая медицина,как я поняла,конечный этап реформы Супрун
Людмила Омельченко Явное лицемерие по отношению к Саудовской Аравии
где взять денег? на страховую медицину
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Страховая медицина при уровне экономики Украины и индексе коррупции это dead end для большинства.
Другой вопрос что для того, что бы создать какую то свою адекватную национальную систему здравоохранения надо пересажать коррупционеров и отдать долги МВД.
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Стоимость операции должна быть прозрачной, т.е себестоимость и прибыль медучереждения. Когда умирал мой отец я столкнулся с этой медмафией и примерно представляю. Мафия везде, начиная с роддома и заканчивая кладбищем. Вот только пенсия не растет и доходы граждан, в отличие от Коболевых и Порошенко.
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Куда Петю!!! не выпускать, а то он в Ростов рванет. После выборов арестовать и посадить, с конфискацией.
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Секта свидетелей "Хрущевского башмака" выворачивается наизнанку от злобы. Когда же вы все повыздыхаете уже.
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Суки. Є й другі слова то цієї риговсько-ляшківського шобла! Пдр Ляшка спочатку зняв ролик як він таємно, ніби проплативши комусь в кишеню, робить щеплення, хоча всі закликають народ приходити, прививки в достатній кількості. Тоді Мосійчук, щоб не світити шефа подає до суду на Супрун. Медицинвська мафія щедро платить, щоб повернути розпочату реформу назад! Такі гроші губить через порушені схеми! Мільярди капали на закупівлях.
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гройсман указом кабмина может соединить в одно министерство минсоц и минздрав и еще раз назначить супрун замминистра,но уже нового министерства...зачем тянет...реклама?
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Страх брать на себя такую ответсвенность + последующие синхронизация около миллиона документов.
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этот иск был филькиной грамотой. У нас и.о в 5 Черкасской была 1 год. А теперь Министрам надо прийти до одного решения в отношении Министра Здоровья
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Зрадофілітики вибачаться за срач про "шикаладную судєбную рєформу"?
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Судья, жде чергового внеску від медицинської мафії. Ставки збільшились--тому він вимагає від цієї мафії збільшеногогонорару. А Закон для нього ,це гроші.
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Вот что говорит закон:
Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министр может быть только три месяца, а потом либо кандидатура должна быть утверждена на должность министра, или иное лицо должно быть назначено исполняющим обязанности до тех пор, пока не произойдет назначения Министра здравоохранения.
Кроме того, Свободный профсоюз медицинских работников Украины подал иск в суд в связи с тем, что кандидатуру Ульяны Супрун на заместителя министра здравоохранения Премьер-министру подал В.Шафранский, который сам не был министром здравоохранения. А согласно закону о Кабинете Министров Украины, и согласно Закону о государственной службе Украины подавать кандидатуры заместителей министра Премьер-министру Украины имеет право исключительно министр.И в чем судья не прав?
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Все верно.
Именно так и было разъяснено на ее брехинге.
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В повернені старих "медицинських" схем має інтерес і мати Ахметова.
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При чём тут мафия? Мафия начинается, когда гастролеро плеванто на законо. Учите матчасть, законники-демократы.
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и лечение как в Венесуэле - и за туалетную бумагу Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 9293
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Двое суток. Замуровали демоны или сам ушёл в затвор ? Горшок хоть есть ?
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Далой доктора Смиерть!
Мосейчук лично поделит бюджет на закупку медикаментов!
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От блин, и всего-то делов...
Ну чмо ляжковское устроило.
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ВОНА КАК ОКАЗЫВАТЦА.
МОЖНА ОКАЗЫВАЕТСЯ И ПОДПИСЫВАТЬ ВСЁ, И МЕДИЦИНУ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ В СТРАНЕ ?????

ЗНАЧИТ ВСЕ ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ ИСТЕРИКИ ПРО ,,УМИРАЮЩИХ" МАЛЬЧИКОВ В ТРУСИКАХ БЕЗ ПРАВА НА ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ И ПРО ОТОБРАННУЮ РУЧКУ ПОДПИСЫВАЮЩУЮ БУМАГИ, И ПРО ,,КЛИМАКС" ВСЕГО МИНЗДРАВА - ЭТО ВСЁ ОБЫКНОВЕННАЯ ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ БРЕХНЯ. 😂😅😂
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Тяжолая у минзрава ситуация - казнить нельзя помиловать тоже нельзя....... а шо делать им ?
Та как два пальца - просто нигде не ставить грёбанную запятую..... ещё лучше через суд её вап-
ще отменить.......................
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Изначально неправильное решение назначить министром Супрун с двумя гражданствами, чтобы подтянуть зарубежных доноров и зарисоваться перед западом привела к такому бардаку и такой бардак у нас во всем, перед тем как что-то делать нужно просчитывать все риски, а не решать все на эмоциях.Сделали бы ее замом и не каких вопросов бы не возникало, а сейчас пусть соевые расхлебуют.
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А чего Супрун не хочет отказаться от американского гражданства? Не до такой степени родные реформы? После собственных реформ не хочет в Украине жить?
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Зато может беспрепятственно участвовать в слётах порохоботов. Пепе этого и надо. Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 2693
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что порохоботы удаляем коменты?
а если Супрун помрёт то что Земля остановится? Она всего навсего засраный чиновник, которых пруд пруди везде
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Сколько раз встречается здесь слово Мосийчук? 3!
А Супрун? 31!
Психологи вам скажут, кто здесь является истинной причиной проблемы, а кто катализатором.
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Битва за Минздрав: зачем Супрун хотят лишить полномочий Анастасия Заремба 17:20, 13 февраля 2019 1036 0 Окружной административный суд Киева третьи сутки не может решить, имеет ли право Ульяна Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. УНИАН попытался разобраться, зачем радикалы затеяли эту авантюру с судом против и.о. министра именно сейчас. В понедельник, 11 февраля, в Окружном административном суде Киева началась очередная фаза противостояния народных депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко с и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун - суд начал рассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Ульяне Супрун возглавлять Минздрав. Напомним, неделю назад, 5 февраля, этот же суд отстранил ее от исполнения обязанностей министра по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука. «Ульяна Супрун не имеет компетенции занимать должность министра здравоохранения: у нее нет ни украинского гражданства, ни соответствующего образования, ни привычек», - объяснял в Фейсбуке Мосийчук причину своего иска. А формальным поводом для прекращения полномочий госпожи Супрун стало то обстоятельство, что она слишком долго пребывала в статусе «исполняющего обязанности». Ведь ее кандидатура за все время работы ни разу не выносилась в зал парламента для официального утверждения, как того требует законодательство при назначении министра на должность. «Нам нужно согласование двух фракций коалиции по поводу кандидатуры. Сейчас ведутся дискуссии. Как только будет решение по кандидатуре, обязательно я это сделаю, воспользуюсь своим правом», - объяснял парламентариям задержку премьер Владимир Гройсман в июле прошлого года. Судя по всему, единства в поддержке Супрун нет до сих пор. Или политической воли премьера и президента?.. Ведь коллег Ульяны в других министерствах -Минфине и Минветеранов - в конце прошлого года депутаты Верховной Рады проголосовали практически без заминок. …В понедельник, после четырех часов рассмотрения ходатайства в переполненном журналистом зале заседаний, ссылаясь на большое количество предоставленных документов, суд удалился в совещательную комнату, где «совещался» несколько дней. На момент публикации этой статьи решение еще не вынесено. «Мы воспринимаем это как намеренное затягивание процесса. Работа министерства заблокирована уже неделю. Мы требуем, чтобы судья немедленно объявил решение», - сказала на брифинге в среду, 13 февраля, Ульяна Супрун, объявив, что планирует решить вопрос блокировки Минздрава на заседании Кабмина. Сложившейся ситуацией сразу же заинтересовались за рубежом. В частности, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф в своем Twitter-аккаунте выразила обеспокоенность возможными последствиями от отстранения Ульяны Супрун с должности и влиянием такого решения на процесс медицинской реформы. О внимательном наблюдении за ситуацией заявили и в посольстве США и Швейцарии. В то же время, как отметили в Минздраве, последствия отстранения уже имеются, так как постановление суда фактически заблокировало доставку жизненно необходимых лекарств со складов ведомства в медучреждения - лекарств для онкобольных детей, диабетиков и людей с болезнями сердца, вакцины против кори, паротита и краснухи, препаратов для диализа, поскольку их распределение возможно только при наличии подписи главы ведомства, в данном случае - и.о. министра. «У многих из этих лекарств срок годности 21 день, из которых неделю они уже стоят на складах. У нас сейчас вспышка кори, у нас 390 тысяч доз ждут военные, мы не можем их развезти. Мы уже неделю не можем помочь тяжелобольным людям - 44 человека за эту неделю должны были уехать на операции за рубеж», - рассказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. Также, по словам еще одного ее заместителя, Павла Ковтонюка, из-за блокировки работы ведомства, сейчас Минздрав не смог вовремя подать бюджетную декларацию, в которой должны быть зафиксированы траты на медицину на ближайшие три года. «Уже два дня этот документ лежит в министерстве, и мы не можем его подать», - сказал Ковтонюк. Почему депутаты снова атаковали Супрун и возможна ли ее отставка на этот раз - разбирался УНИАН. Заработок на закупке лекарств: лавочка прикрыта Как известно, Ульяна Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года. Соответствующее решение о ее назначении принял Кабинет министров с креатуры президента - такое предложение Порошенко сделал Супрун спустя год после вручения ей украинского паспорта. Тогда гарант поручил ей начать реформу системы здравоохранения вместо ушедшего с должности предыдущего министра Александра Квиташвили. И с тех пор вокруг ее фамилии то и дело возникают скандалы и недопонимания из-за проводимых ею реформ в медицине. В частности, одним из первых достижений Супрун и команды в первые дни на должности можно назвать принятое Кабмином постановление об упрощении регистрации лекарств, которые ранее уже были зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде. Это, в свою очередь, способствовало тому, что в Украине фактически удалось преодолеть тендерную монополию в закупке иностранных лекарств. На данный момент поставки лекарств в Украину происходят через международные организации, в частности UNICEF, причем закупки медпрепаратов теперь планируются на три года вперед, что исключает дефицит медикаментов. После этого с подачи министерства в парламенте был проголосован и законопроект о государственных закупках, за счет которого министерству удалось обеспечить пациентов дорогостоящими лекарствами - например, впервые полностью обеспеченными препаратами оказались больные раком крови, которые теперь могут получать медикаменты в прямо больницах полностью за счет государства. Прозрачная закупка лекарств и вакцин - по словам активистов, борющихся с коррупцией и поддерживающих реформы, - главная причина атаки на и.о. министра. По словам главы правления общественной организации «100% життя» Дмитрия Шерембея, истинная причина претензий радикалов - желание вернуть так «кормушку» - заработок на закупке лекарств и медоборудования, который незаконно обогащал сотни политиков и нечистых на руку предпринимателей во время работы чуть ли не каждого из предыдущих министров. В частности, Раису Богатыреву, министра здравоохранения времен экс-президента Виктора Януковича, СБУ вот уже который год разыскивает как раз за то, что в ее бытность госбюджет именно на закупках лекарств не досчитался более миллиарда гривен. По данным спецслужб, тогда приближенная к экс-министру фирма-дистрибьютор поставляла по заказу Минздрава медикаменты по завышенным ценам - и эти наценки достигали 20-40%. Радикалы ранее уже предпринимали попытку коррумпировать Ульяну Супрун и ее помощника из-за закупок медоборудования / REUTERS Радикалы ранее уже предпринимали попытку коррумпировать Ульяну Супрун и ее помощника из-за закупок медоборудования / REUTERS «Фармакологическая мафия руками депутатов из Радикальной партии хочет взять реванш. За время работы Ульяны Супрун с каждых двух миллиардов гривен, потраченных на закупки лекарств, экономится 800 миллионов! Ежегодно на сэкономленные деньги закупаются на 55% лекарств больше [чем ранее] и закупаются те препараты, которые никогда ранее не закупались. Например, в онкологии те препараты, которые раньше покупались по $142 [за дозу препарата], теперь закупаются по $24», - рассказывает Шерембей. Он также напоминает, что радикалы ранее уже предпринимали попытку коррумпировать Ульяну Супрун и ее помощника из-за закупок медоборудования. Так, в апреле минувшего года Ульяне Супрун предлагали в виде взятки квартиру под Киевом, которую должны были записать на ее помощника в обмен на закупку медицинского оборудования для больницы города Вишневого. Как заявляла сама Супрун, это были помощник Олега Ляшко и глава ячейки РПЛ Киево-Святошинского района Александр Богачев, которые предлагали ей квартиру прямо в ее служебном кабинете. Тогда Супрун не поддалась на провокацию и лично заявила на радикалов в НАБУ, а потому, убежден Шерембей, нынешний иск Игоря Мосийчука - некая «месть» несговорчивой и.о. министра. Электронная медицина как панацея от коррупции Также попутно с реформой закупки лекарств и вакцин для украинцев, Минздрав под руководством Супрун запустил и программу вакцинации в Украине. За время предшественников нынешней и.о. министра, Украина стала страной с самым низким показателем вакцинации против гриппа, туберкулеза, кори, коклюша, дифтерии и столбняка в Европе. Этой ситуации в свое время поспособствовало низкое качество вакцин, которые закупались в предыдущие годы: некоторые препараты провоцировали у вакцинированных различные осложнения вплоть до летального исхода, что напугало общество. Опасаясь подобных последствий, родители либо вовсе официально отказывались от вакцинирования своих детей, либо покупали поддельные справки о прививках, которые необходимы при поступлении детей в учебные учреждения. Кстати, о плачевной ситуации с поддельными справками, к слову, официально стало известно только недавно, когда в разгар пика заболеваемостью корью в одной из областей родители сами стали массово признаваться в этом в разговоре с медиками. Кроме того, в Украине, начиная с 2017 года, заработала программа реимбурсации «Доступные лекарства», по которой в аптеках, которые присоединились к программе, пациентам при наличии у них рецепта от врача можно получить бесплатно или за часть стоимости препараты для лечения гипертонии, астмы, сахарного диабета - что позволяет людям экономить на покупке лекарств. В Украине впервые за много лет в государственных клиниках начала появляться электронная документация / фото УНИАН В Украине впервые за много лет в государственных клиниках начала появляться электронная документация / фото УНИАН «Программа реимбурсации на уровне государства ранее не существовала.
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А яка позиція підераса Мосейчуковича Супрун не може брати участь у засіданнях Кабміну і визначати стратегічний план МОЗ. Інших обмежень немає, - суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Санін - Цензор.НЕТ 7426
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Ахметовская шолупонь купила всю Украину вместе с порохатым .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегический план МОЗ. Других ограничений нет, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин
 
 
 
 
 
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