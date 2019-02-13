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 В электричке Мироновка-Фастов произошла стрельба: трое раненых, - полиция. ФОТО

Трое мужчин, изрядно выпив водки, в вагоне электропоезда устроили настоящий дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста. Чтобы утихомирить хулиганов стрелок военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, был вынужден открыть огонь из табельного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, на станции Карапиши трое пассажиров сели в электропоезда Киев-Мироновка навеселе - один из них в тот день праздновал свое 33-летие. В вагоне они вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть в кабину машиниста. Один из них, без веских причин, применил экстренное торможение, воспользовавшись системой "стоп-кран".

Работник военизированной охраны в форменной одежде пытался утихомирить компанию и сделал им замечание. Однако, реакция хулиганов была агрессивной. Они начали оскорблять мужчину нецензурной бранью, демонстрируя свое физическое превосходство, угрожали побить его и забрать у него оружие.

В электричке Мироновка-Фастов произошла стрельба: трое раненых, - полиция 01

"Оценив реальную угрозу, охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие. Предупреждая о намерении ее применения, он совершил предупредительный выстрел вверх. Но и это не остановило наглых пассажиров и боец ​​военизированной охраны сначала выстрелил самому "активному" нападающему, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов. На перроне станции "Ольшаница" правонарушителей ожидала следственно-оперативная группа Рокитнянского отделения полиции и медики", - сказано в сообщении.

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Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли огнестрельное оружие системы "Наган", 5 гильз и 2 патрона.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3111476
 
   
 Топ комментарии
 
ВОХРовец молодчага! настоящий мужик!
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Когда они его забили бы до полусмерти, или даже насмерть, тогда было бы поздно рассуждать, враги они или просто дебилы-хулиганы.
Часть 5 ст 36 УК Украины, чётко говорит, что против нападения группы лиц, можно использовать любое оружие или любые предметы, вплоть до причинения смерти нападавшим.
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Не факт. Если они пытались завладеть его оружием и угрожали его убить - то он имел право стрелять на поражение.
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Все дело в том, что в дилижансе, свободных мест, представьте, нет!
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Я так понимаю,что по ногам им стрелять было бесполезно,раз у всех ранения грудной клетки.Чтож тут скажешь тупая,синяя быкота получила по заслугам.
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малое растояние и сильно буйные, иногда в состоянии борьбы очень тяжело выстрелить в ногу.
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"Устанавливаются все обстоятельства преступления. Продолжается следствие. Источник: https://censor.net.ua/n3111476"
Я чего-то не понял... так преступником оказался охранник???
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Как бы полноценная 36 стаття ККУ но, следствие по факту обязательно, всё таки люди пострелены, такова процедура.
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Я не удивлюсь, если наш реХформированный суд впаяет парню на всю катушку.
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Следствие и изъятие оружия, это нормальная процедура. Нормально будет, если вохру освободят от подозрения до суда. Правда, после суда с оправдательным приговором надёжнее потом, меньше шансов подать на него в суд.
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Жаль, что мозги не повыбивал быдлятине. В електричці Миронівка-Фастів сталася стрілянина: троє поранених, - поліція - Цензор.НЕТ 2953
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Работника военизированной охраны наградить. Быдло по другому не понимает. Вообще это направление Фастов-Киев знаю хорошо, какое-то время жил в Фастове, доезжал на работу в Киев, вставал в 5-ть утра)) Много отморозков там ездит, много раз был свидетелем разных ситуций. Один раз на меня лично направил пистолет мужик лет 50-60 ти, я занял место он мне сел на руку, меня это возмутило и он достал револьвер, начал орать что меня завалит и что ему пофиг он бывший афганец)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ электричке Мироновка-Фастов произошла стрельба: трое раненых, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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