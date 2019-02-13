 Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Прокурор ходатайствует о проведении закрытого заседания из-за информации на диске в материалах дела, которая может навредить следствию. Адвокаты Мангера говорят, что таким образом прокурор хочет скрыть процесс от общества, поэтому просят отклонить ходатайство.
Мангера в суде защищают 5 адвокатов, среди которых Константин Глоба, Александр Шадрин и Андрей Левковец.
Судья Кипчарский
Прокуроры Боян и Калита
Фото - Олег Богачук
В процессе заседания адвокат Глоба заявил, что у обвинения нет ни одного доказательства о заказе Мангером убийства Гандзюк и подал ходатайство о прохождении его подзащитным проверки на полиграфе. Однако судья данную просьбу отклонил.
Напомним, 12 февраля суд отложил заседание из-за того, что адвокаты Мангера заявили о необходимости участия в процессе переводчика для перевода немецких документов.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
Адвокат-покажите ваши доказательства.
Прокурор-Ваша Честь Адвокаті давят на нашего свидетеля.
ЗАНАВЕС.
"У липні 2017 року Катерина Гандзюк та журналіст Сергій Нікітенко опублікували розслідування про Мангера і його бізнес."
https://gordonua.com/ukr/publications/-tragedija-jaka-stane-odnim-iz-simvoliv-nashogo-chasu-za-shcho-borolasja-i-jak-zaginula-katerina-gandzjuk-481479.html
Если есть показания, доказательства, тогда обязаны избрать меру пресечения, а если нет...
При наличии фактов и сам подозреваемый, и его адвокаты заинтересованы разделить вину на всех участников. Пусть выступают с публичным заявлением о причасности других лиц.
Наверное, нужно подождать комментариев адвокатов. Они должны быть.
На сторінці у Facebook Гандзюк неодноразово критикувала місцевих чиновників. Об'єктом її критики, зокрема, ставав Мангер, який із вересня 2016 року очолює Херсонську облраду. Вона називала його "помічником титульного сепара", маючи на увазі Журавка. Мангера, а також голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва Гандзюк звинувачувала у причетності до підпалу лісу в Олешківському районі 28 травня 2018 року. Вона припускала, що ліс підпалили навмисно, щоб пізніше продати деревину.
У липні 2017 року Гандзюк та журналіст Сергій Нікітенко опублікували розслідування про Мангера і його бізнес.
Активістка також неодноразово писала про Кирила Стрємоусова. Він із грудня 2017 року очолює херсонський осередок Соціалістичної партії України, якою керує екс-радник глави МВС України Ілля Кива. Стрємоусов, що називає себе журналістом, який фігурує у кримінальній справі про напад групи зловмисників на конвой СБУ у спробі відбити затриманого за держзраду "депутата Євпаторійської міськради" Сергія Осьмініна (у серпні 2018 року засуджений до п'яти років позбавлення волі). Гандзюк неодноразово називала Стрємоусова сепаратистом і заявляла про його зв'язки з політиком Віктором Медведчуком.
из твоего же источника, но указываешь ты в своём комментарии только Мангера
Что касается остальных, то о них в следующих комментах
13.02.2019 15:26
"У липні 2017 року Катерина Гандзюк та журналіст Сергій Нікітенко опублікували розслідування про Мангера і його бізнес."
https://gordonua.com/ukr/publications/-tragedija-jaka-stane-odnim-iz-simvoliv-nashogo-chasu-za-shcho-borolasja-i-jak-zaginula-katerina-gandzjuk-481479.html
Я дополнила, что в этом расследовании принимала участие и Гандзюк.
Что-то вырывала я только в ваших фантазиях.
С таким же успехом вы могли выкатить такую же претензию NELSON, но не делаете этого.
Боитесь приставать к мужчинам с нелепыми предъявами?
это форум, пишу кому хочу или что-то есть по этому поводу в правилах форума?
Зачем вам приставать именно ко мне?))
ещё раз объясняю, мой выбор пал на тебя, в следующий раз могу спросить его, какие с этим проблемы?
Берите и читайте ВСЕ, что там написано.
Это же могут сделать все желающие.
Адвокат Константин Глоба - Савченко.
Еще не хватает для компании пуйлолюба Рыбина, защитника почти всех сепаров и ихтамнетов.
В петривцях тоже убили активистку, сначала подняли фурор, когда оказалось, что она находила всему селу, все замолкли.
Вспомните Ольгу буденную, которая писала доносы пачками.
Особенно ее злило, что она сама сидела, жена Ежова застрелилась, а жена Молотова не сидела и она таки ее посадила, как космополитку.
Из материалов его вина неочевидна.
Где Вы их прочитали?
На основании чего судья может его арестовать?
Я Вам показала ссылку о том, что у Гандзюк был муж в ответ на Ваши рассуждения о старых девах.
Их специально что-ли с такими скрепными фамилиями подбирали?
Левая статья.
ны как всегда веские- глауный следователь не может найти свою лупу, глауная сыскная иштейка
ушла в отпуск по беременности, опергруппа потерялась гдето в очереди по оформлении субси-
дий на газ и прочую коммуналку.......... ещё раз "большое спасибо"...........
Чому в США, наприклад, судді всі літні люди з величезним людським та юридичним досвідом, а в Україні дуже часто якісь сопливі поцани та дівки, схожі на дорожніх шлюх?