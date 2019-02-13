 Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Прокурор ходатайствует о проведении закрытого заседания из-за информации на диске в материалах дела, которая может навредить следствию. Адвокаты Мангера говорят, что таким образом прокурор хочет скрыть процесс от общества, поэтому просят отклонить ходатайство.

Мангера в суде защищают 5 адвокатов, среди которых Константин Глоба, Александр Шадрин и Андрей Левковец.

Судья Кипчарский

Прокуроры Боян и Калита







Фото - Олег Богачук

В процессе заседания адвокат Глоба заявил, что у обвинения нет ни одного доказательства о заказе Мангером убийства Гандзюк и подал ходатайство о прохождении его подзащитным проверки на полиграфе. Однако судья данную просьбу отклонил.

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Напомним, 12 февраля суд отложил заседание из-за того, что адвокаты Мангера заявили о необходимости участия в процессе переводчика для перевода немецких документов.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.