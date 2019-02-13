EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  5694  51
Материалы по теме:
Все про:суд (21801) мера пресечения (27) Мангер (25)

 Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Шевченковский районный суд Киева возобновил заседание, на котором должны избрать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео - "Радио Свобода"

Прокурор ходатайствует о проведении закрытого заседания из-за информации на диске в материалах дела, которая может навредить следствию. Адвокаты Мангера говорят, что таким образом прокурор хочет скрыть процесс от общества, поэтому просят отклонить ходатайство.

Мангера в суде защищают 5 адвокатов, среди которых Константин Глоба, Александр Шадрин и Андрей Левковец.

Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру 01

Судья Кипчарский

Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру 02

Прокуроры Боян и Калита

Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру 03
Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру 04
Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру 05

Фото - Олег Богачук

В процессе заседания адвокат Глоба заявил, что у обвинения нет ни одного доказательства о заказе Мангером убийства Гандзюк и подал ходатайство о прохождении его подзащитным проверки на полиграфе. Однако судья данную просьбу отклонил.

Читайте также: Дело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина

Напомним, 12 февраля суд отложил заседание из-за того, что адвокаты Мангера заявили о необходимости участия в процессе переводчика для перевода немецких документов.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111475
 
 
 Топ комментарии
 
Прокурор- Мамой клянусь, Мангер заказчик убийства Ганзюк.
Адвокат-покажите ваши доказательства.
Прокурор-Ваша Честь Адвокаті давят на нашего свидетеля.
ЗАНАВЕС.
 показать весь комментарий
 
Вчорашня заява Мангера про верхівку СБУ причетну до конфлікту з Ганзюк схоже когось налякала. Сьогодні намагаються перевести процесс у закрите засідання. Мангер з адвокатами за відкрите засідання.
 показать весь комментарий
 
Я так понял, что обвинение базируется на показаниях двух свидетелей. Которые одновременно есть обвиняемыми по этому делу. Прокуроры юлят и не хотят показывать показания (А может их и нет пока-что?). Попытка перевести в закрытый режим выглядит как слив прокуратуры перед лицом вполне вероятного разгрома в открытом режиме.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прокурор- Мамой клянусь, Мангер заказчик убийства Ганзюк.
Адвокат-покажите ваши доказательства.
Прокурор-Ваша Честь Адвокаті давят на нашего свидетеля.
ЗАНАВЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Для тех кто не в курсе - хороший фильм херсонских журналистов : смотреть здесь КТО ВЫ , МИСТЕР МАНГЕР?
 показать весь комментарий
 
 
Цим розлідуванням разом із журналістами займалась сама Катерина Гандзюк.

"У липні 2017 року Катерина Гандзюк та журналіст Сергій Нікітенко опублікували розслідування про Мангера і його бізнес."
https://gordonua.com/ukr/publications/-tragedija-jaka-stane-odnim-iz-simvoliv-nashogo-chasu-za-shcho-borolasja-i-jak-zaginula-katerina-gandzjuk-481479.html
 показать весь комментарий
 
 
И вот этим вот приблатненным будущим лидерам ХНР Катя Гандзюк кидала за шиворот селедку? Господи ты Боже мой.
 показать весь комментарий
 
 
И обл.администрация Херсонской области, была не в курсе?
 показать весь комментарий
 
У Мангера есть возможность сдать всех подельников и не отдуваться за всех.
 показать весь комментарий
 
Пеци в этом равных нет. Доказано на мне. Справа Гандзюк: суд з обрання запобіжного заходу Мангеру - Цензор.НЕТ 5525
 показать весь комментарий
 
А почему бы не избирать меры всем, на кого указал отец Гандзюк?
 показать весь комментарий
 
 
Согласно какому закону можно задерживать всех, на кого просто кто-то укажет?
Если есть показания, доказательства, тогда обязаны избрать меру пресечения, а если нет...
При наличии фактов и сам подозреваемый, и его адвокаты заинтересованы разделить вину на всех участников. Пусть выступают с публичным заявлением о причасности других лиц.
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то у ГПУ избирательный подход к сбору доказательств и фактов, вам не кажется? Справа Гандзюк: суд з обрання запобіжного заходу Мангеру - Цензор.НЕТ 2858
 показать весь комментарий
 
Я в процессе сбора не принимала участие. Но если бы я была адвокатом и имела достоверные факты о других участниках преступления, то заявила бы об этом.
Наверное, нужно подождать комментариев адвокатов. Они должны быть.

 показать весь комментарий
 
Проти кого виступала активістка
На сторінці у Facebook Гандзюк неодноразово критикувала місцевих чиновників. Об'єктом її критики, зокрема, ставав Мангер, який із вересня 2016 року очолює Херсонську облраду. Вона називала його "помічником титульного сепара", маючи на увазі Журавка. Мангера, а також голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва Гандзюк звинувачувала у причетності до підпалу лісу в Олешківському районі 28 травня 2018 року. Вона припускала, що ліс підпалили навмисно, щоб пізніше продати деревину.
У липні 2017 року Гандзюк та журналіст Сергій Нікітенко опублікували розслідування про Мангера і його бізнес.
Активістка також неодноразово писала про Кирила Стрємоусова. Він із грудня 2017 року очолює херсонський осередок Соціалістичної партії України, якою керує екс-радник глави МВС України Ілля Кива. Стрємоусов, що називає себе журналістом, який фігурує у кримінальній справі про напад групи зловмисників на конвой СБУ у спробі відбити затриманого за держзраду "депутата Євпаторійської міськради" Сергія Осьмініна (у серпні 2018 року засуджений до п'яти років позбавлення волі). Гандзюк неодноразово називала Стрємоусова сепаратистом і заявляла про його зв'язки з політиком Віктором Медведчуком.

из твоего же источника, но указываешь ты в своём комментарии только Мангера
 показать весь комментарий
 
Статья о Мангере и коммент, под которым я писала свой первый комментарий, тоже о нем.
Что касается остальных, то о них в следующих комментах

13.02.2019 15:26

 показать весь комментарий
 
но про остальных ты забыла (случайно наверное)
 показать весь комментарий
 
В своем первом комменте я показала ЦИТАТУ из статьи.

"У липні 2017 року Катерина Гандзюк та журналіст Сергій Нікітенко опублікували розслідування про Мангера і його бізнес."
https://gordonua.com/ukr/publications/-tragedija-jaka-stane-odnim-iz-simvoliv-nashogo-chasu-za-shcho-borolasja-i-jak-zaginula-katerina-gandzjuk-481479.html
 показать весь комментарий
 
как это меняет то, что ты вырвала из контекста одну часть истории?
 показать весь комментарий
 
 
Человек дал ссылку на фильм-расследование херсонских журналистов о Мангере.
Я дополнила, что в этом расследовании принимала участие и Гандзюк.
Что-то вырывала я только в ваших фантазиях.
С таким же успехом вы могли выкатить такую же претензию NELSON, но не делаете этого.
Боитесь приставать к мужчинам с нелепыми предъявами?
 показать весь комментарий
 
зачем мне приставать к кому-то, тем более к мужчинам? - это нелепость
это форум, пишу кому хочу или что-то есть по этому поводу в правилах форума?
 показать весь комментарий
 
 
Мимо коммента NELSON, написавшего только о Мангере, вы прошли мимо, а мне настойчиво выкатываете предъявы "почему только о Мангере?!".
Зачем вам приставать именно ко мне?))
 показать весь комментарий
 
так же могла бы дополнить и остальную информацию, почему нет?
ещё раз объясняю, мой выбор пал на тебя, в следующий раз могу спросить его, какие с этим проблемы?
 показать весь комментарий
 
Если бы я хотела что-то скрыть, то не давала бы ссылку на статью.
Берите и читайте ВСЕ, что там написано.
Это же могут сделать все желающие.
 показать весь комментарий
 
так там замешена вся верхушка бпп в Херсонской области
 показать весь комментарий
 
 
Вчорашня заява Мангера про верхівку СБУ причетну до конфлікту з Ганзюк схоже когось налякала. Сьогодні намагаються перевести процесс у закрите засідання. Мангер з адвокатами за відкрите засідання.
 показать весь комментарий
 
 
Та там же людина гаранта теж замовляла. Петю відмазують.
 показать весь комментарий
 
 
Там же вро двоих обвиняли? Или второй з БПП, а они своих не выдают?
 показать весь комментарий
 
 
Прокуроры уже требуют закрыть суд и порешать всё под ковром. Пля, генпрокурора в отставку за обман Украины. Это же откровенное наперсточничество.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что обвинение базируется на показаниях двух свидетелей. Которые одновременно есть обвиняемыми по этому делу. Прокуроры юлят и не хотят показывать показания (А может их и нет пока-что?). Попытка перевести в закрытый режим выглядит как слив прокуратуры перед лицом вполне вероятного разгрома в открытом режиме.
 показать весь комментарий
 
 
Адвокат Александр Шадрин защищал "Топаза" и террористку "Терезу".
Адвокат Константин Глоба - Савченко.
Еще не хватает для компании пуйлолюба Рыбина, защитника почти всех сепаров и ихтамнетов.
 показать весь комментарий
 
 
Мне одному показалось, что чудак не при делах, а все обвинения - тупой поклёп?
 показать весь комментарий
 
 
кому нужна была эта активистка? Они пачками гоняют по городу и ищут ...а чего они ищут, а не работают. Создают организации в борьбе...за что и кто их финансирует. Ладно эта работала, но все же мелкая сошка была.
 показать весь комментарий
 
Ты из Германии или из Питера увидела что в Херсоне происходит?Тошнишь тут на чьи деньги?Не работаешь ,днями на цензоре
 показать весь комментарий
 
 
Как правило - старая дева, озлобленная на всех.
В петривцях тоже убили активистку, сначала подняли фурор, когда оказалось, что она находила всему селу, все замолкли.
Вспомните Ольгу буденную, которая писала доносы пачками.
Особенно ее злило, что она сама сидела, жена Ежова застрелилась, а жена Молотова не сидела и она таки ее посадила, как космополитку.
 показать весь комментарий
 
Ну и теперь надо назначить виновного?
Из материалов его вина неочевидна.
 показать весь комментарий
 
Я тоже хочу почитать материалы.
Где Вы их прочитали?


 показать весь комментарий
 
Если вы смотрите суд - материалы не читали ни адвокаты, ни обвиняемый, ни прокуроры, которые требуют его ареста.
На основании чего судья может его арестовать?
 показать весь комментарий
 
Судья ознакомиться с материалами дела и только потом примет решение.
Я Вам показала ссылку о том, что у Гандзюк был муж в ответ на Ваши рассуждения о старых девах.
 показать весь комментарий
 
Прокуроры Боян и Калита...)))
Их специально что-ли с такими скрепными фамилиями подбирали?
 показать весь комментарий
 
 
А чого петіної сволоти немає поруч, депутат від БПП теж увастував, якби ще й не більше причетний.
 показать весь комментарий
 
 
Я хочу ознайомитись зі складом злочину: аерофото херсонських лісонасадженнь у 2000 році, у 2005 році, у 2010 році, у 2015, 16, 17, 18, 19 роках.
 показать весь комментарий
 
Кароче посоны, всем спасибо, всё понятно можете закрывать следствие и не глумиться. Причи-
ны как всегда веские- глауный следователь не может найти свою лупу, глауная сыскная иштейка
ушла в отпуск по беременности, опергруппа потерялась гдето в очереди по оформлении субси-
дий на газ и прочую коммуналку.......... ещё раз "большое спасибо"...........
 показать весь комментарий
 
Це взе не фотошоп, це капец - ***** вселилося в Педро.
 показать весь комментарий
 
 
короче порошенко и его наёмники в погонах попалились
 показать весь комментарий
 
 
Ви подивіться на рильце цього "судді"! Як рідний братик Роді Соплі-Киреєва. Хазяїн скаже і воно всіх за грати кине.

Чому в США, наприклад, судді всі літні люди з величезним людським та юридичним досвідом, а в Україні дуже часто якісь сопливі поцани та дівки, схожі на дорожніх шлюх?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх