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 В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз. ФОТО

Достойный наших защитников, унифицированный ритуал погребения погибших должен быть внедрен по всей Украине. Об этом шла речь во время встречи с представителями силовых структур, специалистами Украинского института национальной памяти и советником заместителя главы Администрации Президента Василием Павловым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Предложила создать рабочую группу для обсуждения алгоритма действий, который позволит урегулировать вопросы, связанные с церемониалом захоронения военнослужащих, ветеранов. Мы должны внедрить систему, которая будет предусматривать четкий механизм действий от порядка оповещения до захоронения. Этот вопрос для нас является приоритетным, поскольку у меня есть много обращений как от действующих военнослужащих, так и от ветеранов о необходимости процедурного урегулирования, которое бы соответствовало должному чествованию памяти наших воинов", - написала она.

Она отметила, что по словам сотрудника Украинского института национальной памяти Павла Падобеда проект церемониала для обсуждения уже прописан.

В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз 01

"Также обсуждался вопрос о необходимой унификации военных секторов на кладбищах. В первую очередь это касается кладбищ в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях, на которых были захоронены военнослужащие, среди которых есть еще не идентифицированные на сегодня воины", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство по делам ветеранов будет заниматься семьями погибших и умерших военнослужащих, - Фриз

Кроме того Фриз добавила, что все участники встречи единодушно согласились с тем, что внедренный ритуал должен распространяться на всех защитников, отдавших жизнь защищая суверенитет и независимость Украины в разные времена.

В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз 02
В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз 03
Фото: Фриз/Facebook

В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111468
 
   
 Топ комментарии
 
Надо создать министерство по унифицированному погребению. Министр, 5 замов, 3 управления, на каждую область по ответственному. Выделить транспорт, оф. технику, помещение, сейф - обязательно. А, еще пресс-секретуршу.
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"Этот вопрос для нас является приоритетным"..вообще ебанулась дура.. Вот еще из той же оперы.. https://censor.net.ua/news/3111451/seme_pogibshego_vo_vremya_ucheniyi_na_poligone_serjanta_popova_otkazali_v_sotspomoschi_dokument
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Ну крикуны все уже оторались за шопопало.
А теперь по делу. Во всех цивилизованных странах есть определенные правила и ритуалы погребения военных.

В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз - Цензор.НЕТ 8538

И только у кацлов под заборами втихаря прикапывают.
В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз - Цензор.НЕТ 9834
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"Этот вопрос для нас является приоритетным"

В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз - Цензор.НЕТ 6167
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Так Роися никуда чудным образом прям ща не собирается.
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Для этого и построили (сомнительный по месту расположения) поминальный зал перед главным входом министерства обороны, потому что педро собирается воевать долго. Теперь осталось ритуал придумать.
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Надо создать министерство по унифицированному погребению. Министр, 5 замов, 3 управления, на каждую область по ответственному. Выделить транспорт, оф. технику, помещение, сейф - обязательно. А, еще пресс-секретуршу.
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та всерівно який ритуал а попівська привичка покійних алкоголем запивати лишиться
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"Этот вопрос для нас является приоритетным"..вообще ********* дура.. Вот еще из той же оперы.. https://censor.net.ua/news/3111451/seme_pogibshego_vo_vremya_ucheniyi_na_poligone_serjanta_popova_otkazali_v_sotspomoschi_dokument
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Добавлю трішки "зради". Поховання Жені Попова, про якого писали сьогодні раніше, відбулось о ... 8 ранку! Навіть ті, хто з ним сужив разом не всі змогли приїхати. Хто так вирішив - не знаю, бо частина хоть і приймала участь, але самою організацією не займалась.
Був досить непоганий радянський ритуал. Як взірець - нинішній американський. Тільки чому на 5-му році війни?
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Не знаю, как с этим согласятся родные, например. А вот бойцы "Азова"- будут иметь свою точку зрения, не совпадающую с мнением Фриз. В этом у меня нет никаких сомнений. А ваааще-то... панночка с какой-то стороны взялась, за исполнение своих обязанностей... как бы это выразить... Скажу так: с неожиданной стороны, которая, оказывается- приоритетная.
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Ну крикуны все уже оторались за шопопало.
А теперь по делу. Во всех цивилизованных странах есть определенные правила и ритуалы погребения военных.

В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз - Цензор.НЕТ 8538

И только у кацлов под заборами втихаря прикапывают.
В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз - Цензор.НЕТ 9834
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у нас за счет родственников. Лечение от ран и твои похороны это твоя забота, но долг выполни как патриот
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суть традиций в том чтобы людей похоронить на нормальном военном кладбище, где за могилами будут присматривать. Людей которые погибли в Иловайске похоронили просто в поле и поставили кресты с табличками, у кого есть родственники те перезахоронили. Там сейчас ни чего не изменилось, поле и кресты.
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Любить мёртвых всегда надёжнее и проще...
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Поэтому в США есть Арлингтонское кладбище?
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Главное похороны и ритуал,а сам покойник уже покойник.
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Ритуал?Это что теперь кроме справок от медиков,заключения патологоанатома,милиции,прокуратуры и решения суда теперь надо будет еще в додачу справки от командира взвода,роты,полка,главнокомандующего,военной медицины и справки от военной прокуратуры и общем заключении на основе всех этих справок суда с почестями павшего нельзя будет и похоронить?
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ритуал это отдать при захоронении честь по нормальному и захоронить на военном ухоженном кладбище
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Это теперь в каждом селе будут открывать военные кладбища?
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вы как дебил получивший компьютер с интернетом, а ну расскажите где организовываются военное кладбище? Или нам 14 лет и мы вправе говорить бессмысленные вопросы, на который ответ очевиден. Или вы в тайге родились и только научились с компьютером работать?
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А Вы не дебил получивший компьютер, откуда такая самоуверенность?
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"Это теперь в каждом селе будут открывать военные кладбища?"
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"захоронить на военном ухоженном кладбище"
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почитайте про Арлингтонское кладбище в США, хотя бы в Википедии
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В Киеве такое кладбище уже давно есть на Сирце, есть и отдельные участки на других кладбищах. Также такие места есть и в других крупных городах. Предлагаете сделать новое для жертв будущих войн и уже место выбрали?
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Правильно и очень самокритично ты это констатировал.
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А може ліпше припинити цю безглузду кроваву бійню, щоб хлопці не гинули даремно?!
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а как ты думаешь ее можно остановить? это еще не война а так вяло текучесть. Вот как?
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А може Ви маєте свій рецепт як припинити, то підкажіть його всім нам і керівництву країни. І ще одне, що означає Ваше "не гинули даремно"? це як зрозуміти?
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А "рецепт" простий, це - "мінські домовленості". Їх потрібно почати виконувати обома сторонами а за невиконання - карати винну сторону не дивлячись ні на що. Для цього потрібен ще ефективний контроль зі сторони міжнародної спільноти. І робиться це так - вводяться миротворці по лінії розмежування. Далі все відведене озброєння береться також під контроль миротворців. І так по всіх пунктах цих домовленостей підряд.
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а ти їх сам читав, иксперд?
Миротворці - це хто? іхтамнети, яких купа в ОБСЄ? да-да, ці "наконтролюють"
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при чому тут сліпе ОБСЄ? Миотворцями ООН завідує. Знову мішаєш все в одну кучу.
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Работаем на перспективу? Эдак, по-кацапски, до братских могил?
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Можно за основу взять ритуал США, а учетом национальных украинских традиций. Но главное чтоб было отдельное воинское кладбище, где за могилами будут смотреть. Даже в Москве есть такое, Ваганьковское кладбище. А у нас нет. И чтоб чувствовалось уважение к погибшему за то что он отдал жизнь за Украину. Чтоб близкие и дети чувствовали это уважение и благодарность. Что их сын, брат, отец - Герой.
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В Киеве такое кладбище на Сирце, и отдельные участки на других кладбищах.
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"Предложила создать рабочую группу для обсуждения алгоритма действий"

Это сколько средств планирует освоить эта соевая сколопендра?
Езжай в Днепр на краснопольское кладбище, звони Корбану - и никаких групп/денег не надо.
Не, это не ваш путь?
Именно для этой процедуры создали аж цельное министерство с нехилым штатом небось?
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Да вы суки живым честь отдать не можете. Не трогайте погибших! Заботьтесь о их семьях!
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