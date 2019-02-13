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 Общество
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 Экономическая эффективность "Бориспольского экспресса" в 15 раз выше, чем у пригородных перевозок, - "Укрзализныця"

По словам руководителя "Юго-Западной железной дороги", экономическая эффективность Kyiv Boryspil Express в 15 раз выше, чем экономическая эффективность пригородных перевозок.

В "Укрзализныце" считают экономически эффективным проект "Бориспольский экспресс" (Kyiv Boryspil Express), запущенный в конце 2018 года, и планируют работать над его расширением уже в этом году.

Об этом в интервью 5 каналу рассказал руководитель филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий, сообщает УНИАН.

"В декабре "Бориспольский экспресс" перевез 55 000 пассажиров, заработав на билетах 4,4 миллиона гривен. За этот же период на пригородных маршрутах "Юго-западной" железной дороги перевезены 2,5 миллиона пассажиров, потративших на билеты 14 миллионов гривен. Один пассажир "Бориспольского экспресса" приносит 80 гривен дохода "Укрзализныце", тогда как рядовой пассажир пригородных поездов в столичном макрорегионе приносит около 5,5 гривен. То есть, экономическая эффективность в 15 раз выше, чем экономическая эффективность пригородных перевозок", - отметил руководитель "Юго-Западной железной дороги". На предприятии убеждены, что потенциал "Бориспольского экспресса" еще не исчерпан и уже в этом году планируют увеличить количество подвижного состава. Определенные изменения будут внесены в график движения экспресса – его сделают более удобным для пассажиров.

"Начнем строительство транспортного узла на "Выдубичах". Мы замыкаем автостанцию, метрополитен, автомобили и наш экспресс в едином транспортном узле. Дальше будем разрабатывать возможность заезда поездов с харьковского и днепропетровского направлений на станцию "Борисполь". Будем строить современную европейскую транспортную инфраструктуру Киевского мегаполиса", - поделился планами на будущее Роман Веприцкий. На вопрос относительно обвинений в нарушениях во время строительства экспресса, которые указываются в некоторых СМИ, Веприцкий отметил, что в "Укрзализныце" внедряют три основополагающие принципа системы корпоративного управления - открытость, прозрачность и подотчетность. "Мы внедряем новую систему закупок, которая обеспечивает полную прозрачность. Это уже дает ощутимый экономический эффект. На примере "Бориспольского экспресса". Есть 100% средств, которые мы затратили – это на сегодня 360 миллионов. Из этих средств на 120 миллионов мы привлекли украинские фирмы, которые выиграли тендеры. И 240 миллионов мы освоили своими железнодорожными предприятиями. Проект экспресса имеет проектную документацию, соответствующие согласования и акт ввода в эксплуатацию. Также хочу заметить, что из этих 120 миллионов во время строительства "Бориспольского экспресса" за счет прозрачности торгов нам удалось сэкономить 27,8 миллиона гривен. Поэтому Акционерное общество больше всего заинтересовано в прозрачном расследовании. Конкретных фамилий или фактов мы не видели. Пока у нас нет оснований сомневаться в своих сотрудниках", - подчеркнул он. По его словам, все подрядчики отбирались на открытых торгах, результаты которых не были оспорены. Однако, в случае, если следствие предоставит факты злоупотреблений, в "Укрзализныціи" будут способствовать расследованию. "Если будут виновные – немедленно накажем в рамках компетенции", - пообещал Роман Веприцкий.


Источник: https://censor.net.ua/n3111467
 
   
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и сиравно гавно - ломается - и никто ни за что не отвечает Экономическая эффективность "Бориспольского экспресса" в 15 раз выше, чем у пригородных перевозок, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3955
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В пригородной электричке Киева 8 грн. самый дешевый билет, а не 5.5, там похоже даже сами не знают что продают людям. Сплошная ложь.
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"Укрзализныця" - заповедник идиотов???

Они берут за поездку "Бориспольского экспресса" 40 себестоимостей поездки и радуются, как дети, экономической эффективности???
Так поставьте цену не 80 грн, $800 за поездку и экономическая эффективность возрастет до уровня яхты в Монако!
--
Идиоты опять проговорились, что на бюджетные народные деньги, построили трамвай и дерут с народа в 15 раз больше чем за простой трамвай себе на карман!
Економічна ефективність "Бориспільського експреса" в 15 разів вища, ніж у приміських перевезень, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 7331

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и сиравно гавно - ломается - и никто ни за что не отвечает
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"Укрзализныця" - заповедник идиотов???

Они берут за поездку "Бориспольского экспресса" 40 себестоимостей поездки и радуются, как дети, экономической эффективности???
Так поставьте цену не 80 грн, $800 за поездку и экономическая эффективность возрастет до уровня яхты в Монако!
--
Идиоты опять проговорились, что на бюджетные народные деньги, построили трамвай и дерут с народа в 15 раз больше чем за простой трамвай себе на карман!


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В пригородной электричке Киева 8 грн. самый дешевый билет, а не 5.5, там похоже даже сами не знают что продают людям. Сплошная ложь.
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Не путайте стоимость билета с доходом Укрзализныци.
Это не одно и тоже.
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Это игра слов. С пассажира имеют в пригороде мин. 8 грн... 6.66 тариф+ 1.33 ПДВ +0.01 страховка.
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Это не моя формула, это так рассчитано и написано в билете.
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они сами путают. 80 гривен - это стоимость проезда в экспрессе.
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Тобто ціна завищена в 10 разів, а вони радіють, що в 15-ть. Ну, дебіли - вкрали, мовчіть!
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У вас в губернии - может быть!
Что опять ты тут трешься, кацап-заробитчанин?
Никак себе в Польше работу не найдешь, не берут односкрепных?
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"Сплошная ложь.".. или Ваше сплошное неуцтво и зрадоботство?
В пригородных маршрутах "Юго-западной" железной дороги перевезены 2,5 миллиона пассажиров, потративших на билеты 14 миллионов гривен.
В 2.5 млн. перевезенных пассажиров включены Все категории пассажиров, в том числе и льготники (пенсионеры и т.д.) пользующиеся безоплатным проездом но не приносящим доход. Льготники - также являются каждодневными рядовыми пассажирами.
Развяжите задачку для 4 класса. Перевезено 80 пассажиров уплативших за билет 8 грн. и 36 пассажиров уплативших 0.00 грн. за билет. Каков будет средний доход в пересчете на каждого перевезенного пассажира?
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Опять теже грабли, за льготников выходит никто не платит, тут недавно распинались что перевозчикам компенсируют льготников. Кто врет?
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1. О каких перевозчиках речь... ?(по какому виду транспорта...? и есть городские, частные, государственные перевозчики)
2. В обсуждаемом вопросе пригородные маршруты как вид ж.д. транспорта, который относится к государственному предприятию и государство компенсирует рассчитанные как технические, амортизационные отчисления за льготников а не всю возможную прибыль от таковых как при продаже билетов.
3. Не могу судить точно но примерно это выглядит так: За льготника, который воспользовался безоплатным проездом за 8 грн. государство может дать компенсацию в 0.5 - грн.
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Да я догадываюсь что никто там ничего не компенсирует, правду все равно никто не скажет. И прекрасно понимаю что пришло время очередного подорожания, маршрутки уже подняли тарифы, осталась электричка. Жизнь в сплошных покращеннях, но на мой взгляд все только дорожает, а на этих электричках ездят самые бедные и если уже надавали льгот будьте добры выделяйте средства, либо пусть ограничивают этот безлимит как-то, налоговая нагрузка растет просто по месяцам и просвета не видно.
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Это достижение, что ли? Тупо выше стоимость билета?
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Тебе с утра они опять незаметно в штаны наделали? Ходишь опять воняешь? Економічна ефективність "Бориспільського експреса" в 15 разів вища, ніж у приміських перевезень, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 2444
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Надо будет запомнить эти слова, что с каждого пассажира имеют гешефт 80 гривен, когда упыри начнут вздыхать мол надо поднять цену на проезд в этом потужном гиперлупе
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висновок один - треба ціни підняти - і все буде все в чоколяді) !!!
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Ні, що ви, треба у багатших все відібрати і розділити між всіма
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багатших чоколятних), чи з всіх з Грейт-Брітан), ну тобто з вас почати?!
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"Юго-Западная железная дорога"...
Хоть бы не позорились!!! Юго-запад чего??? Расеи???
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опозорились Вы - не зная, что ж.д. дороги в Украине территориально распределены и имеют названия в своей структуре.

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Ну тогда в где логика в названиях "Південно-Західна" та "Південна", якщо вони на півночі країни!!!
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а що, від "північна" та "слобожанська" більше кацапів здохне?

В Києві є "Дарницький міст" - офиційна назва. Половина киян його називаэє "Кірпи" - тієї мерзоти, яка вкрала 800 мільонів євро кредиту німецького, який був взятий для добудови того моста.

Проблема не в назвах. Проблема в мізках...
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ДЕРЬМО ОМЕЛЯНА ПО 80 ГР !!!!!!!!!!!!!!!!! УКРАИНСКИЙ ГИПЕРЛУП!
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Это хороший пример - чтобы получать прибыль, надо не бояться поднятоь цену и отсечь стада люмпено-льготников.
Так во всем мире - чтобы было что-то хорошее, оно должно быть платным и стоить не копейки а ощутимо.
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Ты опять тут про свою губернию пишешь?
Занялся бы поиском работы, а то опять в Пензу придется возвращаться! Економічна ефективність "Бориспільського експреса" в 15 разів вища, ніж у приміських перевезень, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 6603
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25 лет создавали неудобства пассажирам, что бы Укрзализниця не получала прибыли? Економічна ефективність "Бориспільського експреса" в 15 разів вища, ніж у приміських перевезень, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 9381
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Прилетів з Варшави, - на виході з терміналу жодного вказівника на цей "експрес".
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место локации держится в секрете, особенно для понаехавших
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкономическая эффективность "Бориспольского экспресса" в 15 раз выше, чем у пригородных перевозок, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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