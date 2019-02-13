 Экономическая эффективность "Бориспольского экспресса" в 15 раз выше, чем у пригородных перевозок, - "Укрзализныця"

В "Укрзализныце" считают экономически эффективным проект "Бориспольский экспресс" (Kyiv Boryspil Express), запущенный в конце 2018 года, и планируют работать над его расширением уже в этом году.
Об этом в интервью 5 каналу рассказал руководитель филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий, сообщает УНИАН.
"В декабре "Бориспольский экспресс" перевез 55 000 пассажиров, заработав на билетах 4,4 миллиона гривен. За этот же период на пригородных маршрутах "Юго-западной" железной дороги перевезены 2,5 миллиона пассажиров, потративших на билеты 14 миллионов гривен. Один пассажир "Бориспольского экспресса" приносит 80 гривен дохода "Укрзализныце", тогда как рядовой пассажир пригородных поездов в столичном макрорегионе приносит около 5,5 гривен. То есть, экономическая эффективность в 15 раз выше, чем экономическая эффективность пригородных перевозок", - отметил руководитель "Юго-Западной железной дороги". На предприятии убеждены, что потенциал "Бориспольского экспресса" еще не исчерпан и уже в этом году планируют увеличить количество подвижного состава. Определенные изменения будут внесены в график движения экспресса – его сделают более удобным для пассажиров.
"Начнем строительство транспортного узла на "Выдубичах". Мы замыкаем автостанцию, метрополитен, автомобили и наш экспресс в едином транспортном узле. Дальше будем разрабатывать возможность заезда поездов с харьковского и днепропетровского направлений на станцию "Борисполь". Будем строить современную европейскую транспортную инфраструктуру Киевского мегаполиса", - поделился планами на будущее Роман Веприцкий. На вопрос относительно обвинений в нарушениях во время строительства экспресса, которые указываются в некоторых СМИ, Веприцкий отметил, что в "Укрзализныце" внедряют три основополагающие принципа системы корпоративного управления - открытость, прозрачность и подотчетность. "Мы внедряем новую систему закупок, которая обеспечивает полную прозрачность. Это уже дает ощутимый экономический эффект. На примере "Бориспольского экспресса". Есть 100% средств, которые мы затратили – это на сегодня 360 миллионов. Из этих средств на 120 миллионов мы привлекли украинские фирмы, которые выиграли тендеры. И 240 миллионов мы освоили своими железнодорожными предприятиями. Проект экспресса имеет проектную документацию, соответствующие согласования и акт ввода в эксплуатацию. Также хочу заметить, что из этих 120 миллионов во время строительства "Бориспольского экспресса" за счет прозрачности торгов нам удалось сэкономить 27,8 миллиона гривен. Поэтому Акционерное общество больше всего заинтересовано в прозрачном расследовании. Конкретных фамилий или фактов мы не видели. Пока у нас нет оснований сомневаться в своих сотрудниках", - подчеркнул он. По его словам, все подрядчики отбирались на открытых торгах, результаты которых не были оспорены. Однако, в случае, если следствие предоставит факты злоупотреблений, в "Укрзализныціи" будут способствовать расследованию. "Если будут виновные – немедленно накажем в рамках компетенции", - пообещал Роман Веприцкий.
Они берут за поездку "Бориспольского экспресса" 40 себестоимостей поездки и радуются, как дети, экономической эффективности???
Так поставьте цену не 80 грн, $800 за поездку и экономическая эффективность возрастет до уровня яхты в Монако!
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Идиоты опять проговорились, что на бюджетные народные деньги, построили трамвай и дерут с народа в 15 раз больше чем за простой трамвай себе на карман!
Это не одно и тоже.
Что опять ты тут трешься, кацап-заробитчанин?
Никак себе в Польше работу не найдешь, не берут односкрепных?
В пригородных маршрутах "Юго-западной" железной дороги перевезены 2,5 миллиона пассажиров, потративших на билеты 14 миллионов гривен.
В 2.5 млн. перевезенных пассажиров включены Все категории пассажиров, в том числе и льготники (пенсионеры и т.д.) пользующиеся безоплатным проездом но не приносящим доход. Льготники - также являются каждодневными рядовыми пассажирами.
Развяжите задачку для 4 класса. Перевезено 80 пассажиров уплативших за билет 8 грн. и 36 пассажиров уплативших 0.00 грн. за билет. Каков будет средний доход в пересчете на каждого перевезенного пассажира?
2. В обсуждаемом вопросе пригородные маршруты как вид ж.д. транспорта, который относится к государственному предприятию и государство компенсирует рассчитанные как технические, амортизационные отчисления за льготников а не всю возможную прибыль от таковых как при продаже билетов.
3. Не могу судить точно но примерно это выглядит так: За льготника, который воспользовался безоплатным проездом за 8 грн. государство может дать компенсацию в 0.5 - грн.
Хоть бы не позорились!!! Юго-запад чего??? Расеи???
В Києві є "Дарницький міст" - офиційна назва. Половина киян його називаэє "Кірпи" - тієї мерзоти, яка вкрала 800 мільонів євро кредиту німецького, який був взятий для добудови того моста.
Проблема не в назвах. Проблема в мізках...
Так во всем мире - чтобы было что-то хорошее, оно должно быть платным и стоить не копейки а ощутимо.
Занялся бы поиском работы, а то опять в Пензу придется возвращаться!