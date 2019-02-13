EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1586  39
Материалы по теме:
Все про:Крым (21107) архиепископ Климент (8) ПЦУ (232)

 У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Оккупационные власти Крыма выселяют ПЦУ из храма, потому что та отказалась регистрироваться по российским законам. Если епархия согласится на регистрацию, на материковой части Украины архиепископа Климента может ждать уголовная ответственность за коллаборационизм.

Община Православной церкви Украины получила предписание оккупационных властей Крыма об "освобождении помещений" кафедрального собора святых Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом рассказал архиепископ Климент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам архиепископа, до 20 февраля нужно подписать соглашение о передаче помещения местной власти и выселиться в течение 10 дней.

"Мы сегодня действительно дошли до такого состояния, когда церковь в Крыму может быть ликвидирована. Если будет ликвидирован центр, то соответственно эти восемь приходов, которые остались в сельской местности, также прекратят свою деятельность", – говорит архиепископ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Архиепископ Климент опасается "мести за Томос" в оккупированном Крыму

Причиной такой ситуации стал отказ епархии зарегистрироваться на оккупированном полуострове по российскому законодательству. Как объясняет владыка, несмотря на обращение к украинской власти, верующие так и не получили четкого алгоритма, как это сделать, чтобы не попасть потом под преследование уже украинского законодательства за коллаборационизм.

Перевезти иконы и другие ценности из собора на материковую территорию Украины после закрытия собора также не получится, потому что законодательство запрещает перемещение культурных ценностей через границу, говорит архиепископ.

Епархия судится с оккупационной властью Крыма за свои храмы еще с 2015 года, когда у них отобрали церкви в Севастополе и в селе Перевальное Симферопольского района.

"Это был иск управления епархии против министерства обороны России. Мы проиграли все суды и вышли на финальную стадию, когда адвокаты и правозащитники подготовили все документы для Европейского суда по правам человека", – рассказывает архиепископ Климент.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин не выполняет поручения Порошенко по крымской епархии УПЦ КП, - архиепископ Климент

По словам Климента, ситуацию обещал взять под контроль президент Петр Порошенко. Но с тех пор ничего не изменилось. Если храм выселят из симферопольского собора, священник обещает приехать вместе с верующими под Администрацию президента на Банковую и объявить голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3111466
 
 
 Топ комментарии
 
Выкинуть рашиков из Лавр!!! У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент - Цензор.НЕТ 7618
 показать весь комментарий
 
Вот вам и святой повод - всех эмпэшников, не прошедших украинскую регистрацию - на выход.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аннулируют регистрацию и выкинут. раша специально идет на обострение что бы начали против упц кп гонения на материковой украине а скабеева об этом трещала на весь мир)))
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам и святой повод - всех эмпэшников, не прошедших украинскую регистрацию - на выход.
 показать весь комментарий
 
 
Обещать взять - не значит взять... Раз власть не дала алгоритма действий - значит "ушла в сторону" или расписалась в собственном бессилии.
 показать весь комментарий
 
Странно,что только сейчас их выгоняют.Но с Б-жей помощью,вернутся,и пусть как только можно скорее.
 показать весь комментарий
 
 
Сектантам в Лавре в пору паковать чемоданы...
 показать весь комментарий
 
 
Если мокшанский сатанат не хочет регистрироватся под брендоя раисянская церковь в Украине...пущай ходят городами!
Всех попов перевести на ФОП...в каждый приход по кассовому аппарату!)
 показать весь комментарий
 
 
Не вопрос! Изгнать гундяевцев из Киево-Печерской Лары и будет отцу Клименту место служения. А когда освободим Крым то всех кацапских попов депортируем - как аукнется, так и откликнется. А сейчас нужно активнее уничтожать оккупантов на Донбассе. Приучать кацапов к поражениям, потерям и похоронкам. Они нас 300 лет "натаскивали на депресняк". Теперь наша очередь! У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент - Цензор.НЕТ 7155
 показать весь комментарий
 
 
Причиной такой ситуации стал отказ епархии зарегистрироваться на оккупированном полуострове по российскому законодательству. Как объясняет владыка, несмотря на обращение к украинской власти, верующие так и не получили четкого алгоритма, как это сделать, чтобы не попасть потом под преследование уже украинского законодательства за коллаборационизм....
... Если храм выселят из симферопольского собора, священник обещает приехать вместе с верующими под Администрацию президента на Банковую и объявить голодовку.Источник: https://censor.net.ua/n3111466
....................
річ у тім, що нажаль вони там всерівно приречені на виселення та вигнання. Навіть якщо сьогодні Климент виконає вимоги кацапів та зареєструється по їхнім законам, то це буде лише відстрочка. Завтра каци всерівно щось нове винайдуть, щоб закрити ПЦУ в Криму, там повинна залишитися лише сєкта рпц, невже не ясно? У крайньому випадку підкинуть у церкву два патрони (як Балуху), визнають ПЦУ "екстремістською організіцією" тощо, закриють одним словом. Це лише питання часу. Кацапи панькатися довго з українською церквою там не будуть, як в Україні з сєктою рпц обходяться.
 показать весь комментарий
 
 
Не держитесь "за стены и камни", бегите с Крыма, там больше НЕКОГО СПАСАТЬ, оставшиеся скоро испьют чашу гнева и презрения до дна!
 показать весь комментарий
 
 
А чого було чекати від орків ы фсбешних "православних". Це привід забрати все майно у РПЦ в Україні - головне зробити усе юридично правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Треба пояснити РПЦешникам у Печерській Лаврі, що після цього вони теж повинні звільнити Лавру.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь нужно поступать так же с приходами мп в Украине - и никто Нас не упрекнет в этом... У Православної церкви України відбирають храм в окупованому Сімферополі, якщо це трапиться, єпархія припинить існування на півострові, - архієпископ ПЦУ Климент - Цензор.НЕТ 5415
 показать весь комментарий
 
 
Не удивительно, что барыжная власть Украины пустила этот процесс на самотек.
А ведь УПЦ в Крыму это единственное официальное присутствие Украины там. И для тех, кто все еще верит в приход Украины это немаловажно.
.
 показать весь комментарий
 
Ви демагог, бо зрозуміло, що в Криму українська влада нічого не контролює.
 показать весь комментарий
 
 
Причиной такой ситуации стал отказ епархии зарегистрироваться на оккупированном полуострове по российскому законодательству. Как объясняет владыка, несмотря на обращение к украинской власти, верующие так и не получили четкого алгоритма, как это сделать, чтобы не попасть потом под преследование уже украинского законодательства за коллаборационизм.

.........
.........

По словам Климента, ситуацию обещал взять под контроль президент Петр Порошенко. Но с тех пор ничего не изменилось. Если храм выселят из симферопольского собора, священник обещает приехать вместе с верующими под Администрацию президента на Банковую и объявить голодовку.

Вы прочитали это или умничаете
Почему власть не предприняла ничего, чтобы приходы УПЦ остались в Крыму?
 показать весь комментарий
 
Ще раз, якщо не розумієте. Вплинути на окупаційну владу неможливо. Якщо ви цього не розумієте, то краще мовчіть.
 показать весь комментарий
 
 
А нельзя ли (подчиняясь воле сильного) для начала зарегистрировать УПЦ по законам рф и не быть признанным в коллаборационизме ( а это во власти Украины) ?
 показать весь комментарий
 
Звичайно, що після вашої пропозиції ця церква перестане існувати. Більше того, у такому випадку це буде визнання Криму російським з боку такої церкви. Тому такий крок неможливий з усіх боків. Пропонувати таке може лише фсбешний росіянин.
 показать весь комментарий
 
Що за УПЦ в Криму. Онуфрієвське? Так воно вже давно перереєструвалося і можна починати судити за колабораціонізм. А ПЦУ можна з Криму забрати до визволення.
 показать весь комментарий
 
 
и оставить там людей без хоть какого-то украинского? Пусть в Крыму будет только российское? У Православної церкви України відбирають храм в окупованому Сімферополі, якщо це трапиться, єпархія припинить існування на півострові, - архієпископ ПЦУ Климент - Цензор.НЕТ 5498
 показать весь комментарий
 
Вуйку з Ольгіно, нам не треба хоть-каково. Краще ніяке, ніж псевдоукраїнське.
 показать весь комментарий
 
 
Пройдет пару десятка лет (ведь росися не скоро сдохнет от нынешних санкций) и Крым будет похож на рязань, соя.
 показать весь комментарий
 
Він і так був значною мірою пахож на Рязань. Але після визволення буде добра оказія вимести рязань звідтам гарною мітлою. Навсєгда.
 показать весь комментарий
 
Троль - быстро побежал в ********** *********, тут тебя не стояло.
 показать весь комментарий
 
Святому отцеві треба було сказати, що нехай роблять що хочуть, бо ...не відають що творять... (с) А також те, що ми збиратимемося на молитви просто неба допоки не побудуємо новий храм нехай навіть і через сто років.
 показать весь комментарий
 
 
Але краще нехай переїдуть у Лавру замість РПЦ.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо "РПЦ" виїде з тупих хохляцьких голів, то можливо буде й так.
Бо "РПЦ" не в Лаврі, а в совко-хохляцьких головах.
 показать весь комментарий
 
 
Везде надо на церквях ставить таблички о принадлежности церкви в Обязательном порядке и этот вопрос контролировать, для того чтоб люди знали куда они носят деньги, и кого финансируют. Так как многие по тихому позорно скрывают свою принадлежность боясь потерять паству. Они сами перейдут в УПЦ как только перестанет к ним ходить народ. Нечего народу голову морочить!
 показать весь комментарий
 
Ничего. В отместку наши дадут им в Киеве Софию и Владимирский собор. Наши власти они такие, "решительные"
 показать весь комментарий
 
віджати, відібрати, захапати, привласнити, "впєрєді женщіни і дєті" --- рюзьге мір саме так і виглядає..
 показать весь комментарий
 
Если московиты признают этот закон, то Украине даже лучше. Там один только храм, а в Украине по этому же закону оформить 11296 церковных сооружений. (это где то 40 % от всех). Хотя даже по российским подсчётам только 12,8% прихожан в них. Из их википедии :" Согласно данным социологического исследования Центра Разумкова на апрель 2018 года прихожанами УПЦ МП считают себя 12,8 % опрошенных украинцев". Захапали с размахом помещений, есть что поосвобождать.
 показать весь комментарий
 
Нужно предупредить Гундяя, если такое случится, то все храмы УПЦ МП национализируют.
 показать весь комментарий
 
 
оккупационные «власти» предложили «обмен»: признание Крыма на храмы ПЦУ
Так называемые «власти» аннексированного Крыма заявили о готовности передать в безвозмездное пользование общине Православной церкви Украины помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги в Симферополе, но для этого глава епархии ПЦУ Климент должен признать полуостров российским .

«С архиепископом Климентом мы не один раз общались и говорили, что мы готовы предоставить в постоянное безвозмездное пользование, даже не в аренду, помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории Российской Федерации как религиозная организация»
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент
 
 
 
 
 
 вверх