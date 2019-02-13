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Все про:взятка (4359) ГПУ (9008) Лысенко (1023)

 В ГПУ зафиксировали "взяточный" рекорд: за неделю 27 случаев - от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл

В ГПУ сообщили о "взяточном" рекорде - за прошлую неделю задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"И снова имеем "взяточный" рекорд. 27 случаев получения неправомерной выгоды задокументировали правоохранители на прошлой неделе. Военнослужащие, сотрудники суда, ГФС, чиновники государственных и коммунальных предприятий брали взятки от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

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Также Лысенко отметил, что всего, с начала этого года органы прокуратуры зафиксировали 1294 факта получения неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений. 326 обвинительных актов направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ГПУ зафиксировали взяточный рекорд: за неделю 27 случаев - от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл 01
В ГПУ зафиксировали взяточный рекорд: за неделю 27 случаев - от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл 02

Источник: https://censor.net.ua/n3111461
 
   
 Топ комментарии
 
Продан просто усміхнувся з цієї новини, а Насіров, почувши це, ледь не вдавився бутербродом з чорною ікрою від сміху.
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Когда уже будут фиксировать "посадочные" рекорды???
Про взяточные мы и так все знаем.
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Когда посадочный с конфискацией рекорд будет?
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Продан просто усміхнувся з цієї новини, а Насіров, почувши це, ледь не вдавився бутербродом з чорною ікрою від сміху.
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Насіров -- веґан. Виключно молекулярна кухня. У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 5266
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Навіть боротьбу із корупцією привязали до передвиборчої кампанії Порошенка... А Розенблат? А Мосійчук? А Продан? А Насіров?
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ВЫБОРЫ И ЕЩЕ МВ Ф ТКНУЛ ПЕТЮ В БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ
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Когда посадочный с конфискацией рекорд будет?
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не при петьках = только националисты могут!!!! У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 9254
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и таких не знаем - а вас прокуВоров в сентябре штурмовали
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и не кононенки и прочие панамские патриоты У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 6012
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Когда уже будут фиксировать "посадочные" рекорды???
Про взяточные мы и так все знаем.
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До судебного решения виновные превращаются дивным образом в нетаковых. У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 300
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Такое ощущение, что передо мной - мордва тупоголовая.
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смотри в зеркало почаще мокша итальянская
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Так он же и написал это стоя перед зеркалом )
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Какая там Италия-Ольгино,под прокси.Аврал у болезных-минстецькам срочно помогать надо
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Перед тобой зеркало,а в нем кацапчик из Ольгино,под прокси Италии
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То ж Порошенко всем взятки раздает. Простой народ нипричем
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Это пиндец. Ваккум пытается как в 1917 году сделать вещи. У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 5516
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А что там за 2018 год по факт - на $5 000 взяточников суммарно раскуркулили?
А теперь типа под выборы деятельность развернули бурную? Поздно, Юга, всех своих "крупных рыб" ты уже благополучно отпустил, никого так и не посадил.
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предвыборная лихорадка. многие боятся шо полетят под напором новоприлетевших.
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С 1294 отправили в суд 326. Хороший показатель. ЗЫ Учитывая тенденцию засудят ещё на порядок меньше. Шото тут не то.
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Мордва сама с собой шкерится. Мордвин Ярик Сус лижет анал мокше Oljik под тем же самым ай-пи как и Ярик Сус. Цензор превратился в помойку, модеры Цензора уже давно сосут у *********.
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Что характерно - критикуемые вами оба под украинским IP, а вот вы - не под украинским.
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у порохни положено строить из себя святых, почти как их шоколадная свинка-босс У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 8394
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То ольгинских на помощь минстецькам отправили,приходится из под прокси строчить.Дебилы,сэр!
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у нас гпу филиал минстата - седня наш минвор украл - а дальше перечень украденого У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 4968
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взяточный рекорд есть - ждем рекорда посадочного...ну хоть...когонить....а?
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С соевой шоблы и начнут сажать,после выборов
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интересно когда же такие как ты свои гнилые зубы успеете вылечить?
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У тебя уже их и вовсе не осталось,а все туда же мычать пытаешься.Сиди на своей овноРашке и не лезь в дела Украины-без кацапов разберемся.Прикольно-как только кацап из под прокси,так и за недогидранта.Вас там,ольгинских,в помощь минстецькам арендовали?
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ирожа что про ато нам заливала - только в лапсердачку
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ярик, нескромный вопрос, ты когда нибудь работаешь или учишься? ты на цензоре 24 часа 7 дней в неделю))))) я догадываюсь или ты зарабатываешь здесь?)))
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а ты с минтруда?
или мой налоговый инспектор

все кортит еастучать да? вот ватная душа у порохни прет
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значит догадался я правильно)))) правильно, деньги не пахнут, а кто их будет платить или юля или ***** или порох тебе без разницы)))) человек без имени, родины и флага)))) молодец. так держать
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какой самокритичный - стукануть не забудь - а то рошенку не получишь У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 5067 У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 4021
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тебя вижу пьяный папа уже сильно стукнул, постоянно улыбаешься )))
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Hellis‏ @13Hellis_13

с утра лишила Зеленского одного поклонника. Аргумент попал в болевую точку случайно, но мощно. Сказала, что с президентом -клоуном пусть готовит своих сыновей в армию воевать.
У ГПУ зафіксували "хабарний" рекорд: за тиждень 27 випадків - від 3 тис. грн до 30 тис. дол. - Цензор.НЕТ 8365
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Мордвины, гнилозубые мокши, а в ваших ипенях?
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татишо!???.... мы стараемся!, Батя!???))) 30 тыщ!!!..отэтода!!!
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Навіщо сьогодні брати хабарі коли за допомогою надбавок, премій та різних понаднормових красти з бюджета можна офіційно.
Жадність не має меж.
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Чёт мелкие взятки пошли...Неужто , страна так обнищала? А ведь, несколько лет назад, и 5 млн. в банковской сфере мелькнули...
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Так его ж давно уже "Брилиантовые прокуроры" перекрыли! Стыдно-с господа не быть в курсе таких элементарных вещей...
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Даёшь сажать и стращать мелочь пузатую!
А когда же появятся расследования и посадки по тем мошенникам и ворам которые находятся в мафиозной власти и гребут взятки сотнями тысяч и миллионами баксов??? Или самих себя ну никак низзя?
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А для чого їх виявляти? Все рівно в бюджет не попаде.Поділилися,відбулися легким переляком і далі...
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ну и что ??? все равно никому ничего не будет......
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при порохнявых импотентах кроме дупы народу типа реформ ничего и быть не может!!!!
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Да разве это рекорд?Процентов десять будет от рекорда когда за 30календарных дней поймают не мение 60-ти взяточников с поличным.Только вот беда из всех пойманых так никто не будет осужден и не отстранен от занимаемой должности.
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во как....а в каких кабинетах ГПУ прошла "облава" карманных денег чиновников? )
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аха...ха....но все равно за 20018 год в бюджет изъято только 5 000 (пять тысяч) долларов...
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из сего можно утверждать лишь одно...реформа по ловле взяточников ( ассобенно перед през выборами) работает, а вот реформа по их ослобождению судами, работает еще лучше...
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Предвыборная кампания
Барыги
набирает обороты
Понты...
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А когда будет рекорд по конфискации имущества и посадки взяточников по 27 штук за неделю?
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Имущества уже немерянно конфисковали,в фонд Мальдивских гавнокомандующих.А сажать-кто ж кормильцев посадит,пусть снова зарабатывают.Потом поделятся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ГПУ зафиксировали "взяточный" рекорд: за неделю 27 случаев - от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл
 
 
 
 
 
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