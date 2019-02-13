 В ГПУ зафиксировали "взяточный" рекорд: за неделю 27 случаев - от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"И снова имеем "взяточный" рекорд. 27 случаев получения неправомерной выгоды задокументировали правоохранители на прошлой неделе. Военнослужащие, сотрудники суда, ГФС, чиновники государственных и коммунальных предприятий брали взятки от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

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Также Лысенко отметил, что всего, с начала этого года органы прокуратуры зафиксировали 1294 факта получения неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений. 326 обвинительных актов направлено в суд для рассмотрения по существу.



