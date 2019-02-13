 В ГПУ зафиксировали "взяточный" рекорд: за неделю 27 случаев - от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
"И снова имеем "взяточный" рекорд. 27 случаев получения неправомерной выгоды задокументировали правоохранители на прошлой неделе. Военнослужащие, сотрудники суда, ГФС, чиновники государственных и коммунальных предприятий брали взятки от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
Также Лысенко отметил, что всего, с начала этого года органы прокуратуры зафиксировали 1294 факта получения неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений. 326 обвинительных актов направлено в суд для рассмотрения по существу.
Про взяточные мы и так все знаем.
А теперь типа под выборы деятельность развернули бурную? Поздно, Юга, всех своих "крупных рыб" ты уже благополучно отпустил, никого так и не посадил.
или мой налоговый инспектор
все кортит еастучать да? вот ватная душа у порохни прет
с утра лишила Зеленского одного поклонника. Аргумент попал в болевую точку случайно, но мощно. Сказала, что с президентом -клоуном пусть готовит своих сыновей в армию воевать.
Жадність не має меж.
А когда же появятся расследования и посадки по тем мошенникам и ворам которые находятся в мафиозной власти и гребут взятки сотнями тысяч и миллионами баксов??? Или самих себя ну никак низзя?
Барыги
набирает обороты
Понты...