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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1116) Минюст (1387) Петренко Павел (708)

 6,8 тыс. украинцев благодаря бесплатной правовой помощи не получили наказания в виде лишения свободы, - Петренко

Благодаря адвокатам, которые работают в центрах бесплатной юридической помощи, в 2018 году были оправданы 280 людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства 13 февраля.

Также, по его словам, 6800 украинцев благодаря бесплатной правовой помощи не получили наказания в виде лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После гуманизации законодательства в украинских тюрьмах, рассчитанных на 200 тысяч человек, находится 50 тысяч заключенных, - Петренко

"Раньше эти люди были жертвами правоохранительной системы, на них просто вешали преступления", - сказал министр.

Также Петренко уверил, что семьи узников Кремля, военнопленных и другие категории населения, нуждающиеся в юридической помощи, обеспечены консультантами и адвокатами.

Источник: https://censor.net.ua/n3111459
 
   
 Топ комментарии
 
Він розуміє, про що говорить? За його словами, всі ці "вироки" - галіма туфта, яку будь-який юрист рознесе в пух і прах. Це говорить про "роботу" реформованої поліції ментовки.
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А я то думаю почему коррупционеров не садят!
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ага украл лимон, поделился, свободен!
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Среди них и те, которые уже давно должны сидеть!
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Він розуміє, про що говорить? За його словами, всі ці "вироки" - галіма туфта, яку будь-який юрист рознесе в пух і прах. Це говорить про "роботу" реформованої поліції ментовки.
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Зібрано з гівна та паличок (ТМ)... Як і все у щиколадного дебіла.
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А я то думаю почему коррупционеров не садят!
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Як був ти придурком так їм і залишився. Звідки ти такий висновок зробив? На якій такій статистиці?
Ніхто "танкиста" не відправляє на реально!
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ну взагалі то адвокати з БПД зітуються по справах, що їм дає БПД, мабуть звідти.
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не існує статистики скільки попросив прокурор, а скільки дав суддя, до того ж, якщо суддя дав менше (а він у 99% дає менше) то це не означає, що це заслуга захисника! Як він це вирахував?
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А сколько из них и правда не были виновны?)
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богатство властных прирастает не только заробитчанами но и залогами тех, кто стопудов должен сидеть. на колах.
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Безоплатна допомога винного не спасе...Це,сподіваюсь,зрозуміло усім...А це означає,що сім тисяч невинних людей сіли б у тюрму,якби випадково не натрапили на оцю саму безкоштовну допомогу...І я тут не розумію того Петренка,міністра,який мав би організувати систему правового захисту так,що ці люди і близько не мали б підійти до тюрми...Тобто ми декларуємо презумпцію невинуватості,а по факту маємо презумпцію винуватості,яку маємо оспорювати безкоштовними адвокатами,яких з великої милості нам дає Петренко...
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Дыбильное заявление! Это что получается, полиция фабрикует обвинения? А как же тогда требования закона расследовать все "обєктивно і неуперджено"? Бред!
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А сколько украинцев не получили наказания в виде лишения свободы, благодари ихней материальной помощи оказанной вам? 6,8 тис. українців завдяки безоплатній правовій допомозі не отримали покарання у вигляді позбавлення волі, - Петренко - Цензор.НЕТ 3165
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Сколько виновных освободили?
А сколько невинных посадили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины6,8 тыс. украинцев благодаря бесплатной правовой помощи не получили наказания в виде лишения свободы, - Петренко
 
 
 
 
 
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