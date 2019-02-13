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 Происшествия, Здоровье
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Все про:грипп (422) Минздрав (1847) ОРВИ (141)

 В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека: двое, в том числе несовершеннолетний, умерли, - Минздрав

В течение отчетной недели, с 4 по 10 февраля, гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, 70,6% из которых - дети до 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным ведомства, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 544,2 на 100 000 населения, что на 4,9% больше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в десяти областях, а больше всего - в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%).

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Кроме того, за отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, что подтверждено методом ПЦР, среди них - один ребенок в возрасте до 17 лет.

"С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - сказано в сообщении.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона - 160 885 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3111458
 
 
 Топ комментарии
 
чай+лимон+імбир для профілактики треба пити кожного дня. максимум що буде - 2 дні шмарклів
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Частіше перевітрюйте і не дихайте тою какою що видихнув сусід.
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Похер...Помрём,но на карантин не уйдём! МОЗ, вы - уроды! Есть области, где порог уже по 2 недели зашкаливает, болеют в большинстве дети,но карантин не вводят. Кому-то очень нравится, что зараза расползается. Некому ответить, а то путлер нападёт перед выборами?
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чай+лимон+імбир для профілактики треба пити кожного дня. максимум що буде - 2 дні шмарклів
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Плюс чеснок и лук, но в больших количествах, уже заболевшим. Можно чеснок и лук, настаивть, варить из него чай, обрабатывать как угодно и с чем угодно, но как можно больше чеснока и лука и питья. Маленьким детям - чесночный и лучный чай с мёдом.
А исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
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Алла Пугачева не признала Крым российским.
Она считает Крым украинским.
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В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека

Только супрун отодвинули, и понеслось... В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, двое, в том числе несовершеннолетний ребенок, умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8832 В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, двое, в том числе несовершеннолетний ребенок, умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 231
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На брехинге она так же заявила, что,-"В країні спалах кору!"
Да уж... Все как-то не вовремя, все как-то не по-человечески...
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Так це вже спражня епідемія, яку чомусь не оголошує МОЗ.
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Частіше перевітрюйте і не дихайте тою какою що видихнув сусід.
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в протигазі ходити, чи затамовувати подих в роб. час?
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Можна ще раз прочитати - там вище меньше десяти слів.
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як "не дихати тою какою" ? Після провітрювання вся кака за вікно не вилетить. А навіть якщо, то одразу після провітрювання буде та сама кака.
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У всьому світі вилетить, а у вас не вилетить. Хворайте далі.
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Против большинства вирусов по сути нет лекарств, ОРВИ - противная инфекция: поэтапное заражение сначала нос, потом глотка, далее бронхи и лёгкие. Шарф на горло по ночам сокращает фазу воспаления горла. Постельный режим в два раза сокращает продолжительность болезни. Грецкие орехи, чай с лимоном, ********* и апельсины,молоко с мёдом, водка с тёртой малиной, компот из сухофруктов как вспомогательные компоненты для помощи организму для выработки иммунитета не помешают.
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Похер...Помрём,но на карантин не уйдём! МОЗ, вы - уроды! Есть области, где порог уже по 2 недели зашкаливает, болеют в большинстве дети,но карантин не вводят. Кому-то очень нравится, что зараза расползается. Некому ответить, а то путлер нападёт перед выборами?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека: двое, в том числе несовершеннолетний, умерли, - Минздрав
 
 
 
 
 
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