 В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека: двое, в том числе несовершеннолетний, умерли, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным ведомства, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 544,2 на 100 000 населения, что на 4,9% больше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в десяти областях, а больше всего - в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%).

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Кроме того, за отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, что подтверждено методом ПЦР, среди них - один ребенок в возрасте до 17 лет.

"С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - сказано в сообщении.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона - 160 885 человек.