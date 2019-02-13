 Пропускные пункты в Марьинке и Станице Луганской оснащены всем необходимым, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.

Также он сообщил, что в данный момент реализуются почти 800 проектов по восстановлению Донбасса.

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