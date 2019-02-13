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Все про:Гройсман (4569) Донбасс (17941) пункт пропуска (482)

 Пропускные пункты в Марьинке и Станице Луганской оснащены всем необходимым, - Гройсман

Полностью оснащены всем необходимым и современным оборудованием контрольно-пропускные пункты в Марьинке и Станице Луганской, три КПП дооборудываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.

Также он сообщил, что в данный момент реализуются почти 800 проектов по восстановлению Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111455
 
 
 Топ комментарии
 
Це говоре про одне,ні Грося,ні Петрусь не збираються звільняти окуповані землі.
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огласите пста свою цену каждого проекта.
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А біти входять до комплекту? Щоб зустрічати кармящіх всю Україну.
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О чем это он? Главное, чтобы вооружения там было побольше
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А біти входять до комплекту? Щоб зустрічати кармящіх всю Україну.
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Есть такое . "Кормильцы" приезжают , получают пенсию , регресс , потом уезжают , смотрят ватное ТВ и обливают Украину дерьмом . Каждые пол года .
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Власть в Украине, по аналогии, чем то напоминает семейный автомобиль.

Президент - Это кузов автомобиля. Чем круче кузов автомобиля, тем лучше автомобиль воспринимается на дороге. Больше уважения со стороны других водителей. Так же, кузов должен надежно защищать семью от столкновений с другими автомобилями. Чем прочнее металл кузова, тем безопаснее для семьи.

Верховная рада - Это двигатель, трансмиссия, тормозная и выхлопная система автомобиля.

Оппоблок - Это заклинившие тормоза нашего автомобиля из за этого, двигатель автомобиля слишком перезагружен. Увеличен расход топлива, запах гари от излишнего перегрева тормозных колодок. Из за заклинивших тормозов, приходится постоянно останавливаться на обочине, чтобы остудить колодки.

Партия Ляшко - Радикалы, это выхлпоная система нашего автомобиля. Вроде бы как и есть, но абсолютно прогоревшая из за чего автомобиль издает много рева и коптит создавая дискомфорт как окружающим, так и семье.

Трансмиссия - Это БЮТ. Скрипит, трещит от старости и изношенности. Колеса пробиты из за чего, приходится регулярно их подкачивать. Неоднократно, нашу машину выбрасывало в кювет и неизвестно чем бы это закончилось, если бы не прочный кузов автомобиля, который защищает семью.

Двигатель - Это БПП и Народный фронт. Определить работу двигателя, очень сложно по причине заклинивших тормозов, дырявой выхлопной и изношенной трансмиссии, тем не менее, он хот с трудом, но тянет.
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огласите пста свою цену каждого проекта.
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Це говоре про одне,ні Грося,ні Петрусь не збираються звільняти окуповані землі.
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главное оснащение танками, ракетами и авиацией
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПропускные пункты в Марьинке и Станице Луганской оснащены всем необходимым, - Гройсман
 
 
 
 
 
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