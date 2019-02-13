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Все про:Вилкул Александр (342) залог (328) Мельников Василий (5)

 Второй после Кивы: Вилкул также внес залог за кричавшего "Ложись, Бандера!" полицейского Мельникова. ДОКУМЕНТ

Кандидат в президенты Александр Вилкул заявляет, что внес залог за полицейского Василия Мельникова, избивавшего задержанных со словами "Ложись, Бандера!" Ранее о внесении залога за освобождение Мельникова заявил кандидат от Соцпартии Илья Кива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook, опубликовал также платежное поручение.

Второй после Кивы: Вилкул также внес залог за кричавшего Ложись, Бандера! полицейского Мельникова 01

Желанию Вилкула внести залог за Мельникова на помешало то, что ранее о внесении залога сообщил глава Соцпартии Илья Кива.

"Я внес 115 тыс. грн залога за полицейского Василия Мельникова.

Того, самого, который "ложись, Бандера".

Не потому, что "Бандера", а потому что "ложись".

Полицейский выполнял свой долг. В экстремальных условиях. Когда боевики напали конкретно на Подольский райотдел", – считает представитель "Оппозиционного блока".

Также на Цензор.НЕТ: Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-регионал утверждает, что внес залог, так как хочет "построить правовое государство, в котором каждый имеет право на защиту – вне зависимости от политической конъюнктуры руководства страны".

По его мнению, "полиция не просто имеет право, а обязана применять силу против распоясавшихся радикалов, которые могут завтра напасть на каждого".

"Я надеюсь, что суд разберется во всех нюансах произошедшего, а полицейский, с которым я даже не знаком, сможет заявить свою позицию и право на защиту, находясь на свободе, а не в тюрьме под давлением", – заявил Вилкул.

По его утверждению, "все эти группировки, на самом деле, напрямую подконтрольны власти – и иначе они давно бы уже сидели".

Вилкул также признался, что узнал о ситуации уже среди ночи, приехав в Херсон, а организовал оплату залога его адвокат Олег Бабич.

Второй после Кивы: Вилкул также внес залог за кричавшего Ложись, Бандера! полицейского Мельникова 02

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовалфлешмоб "Я - Бандера".

Источник: https://censor.net.ua/n3111454
 
 
 Топ комментарии
 
"Вы еще и подеритесь!"... за право первой брачной ночи с ним. Вилкул утверждает, что внес залог за полицейского Мельникова, за освобождение которого ранее уже заплатил Кива. - Цензор.НЕТ 967
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Первый после Бога,второй после Кивы,третий в очереди за баландой. Так лучше.
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Интересно а титушки мусорские кому принадлежат?
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Акция - кто больше, а если серьезно - попробовали бы они это сделать на первом году Майдана, а сейчас все недобитки головы подняли, страх уже ушел, жаль, что много народа положили головы в революцию достоинства, а толку ноль, шоколадные все свели на нет.
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НАРОД !
ЧТО ПРОИСХОДИТ ? ВРАГИ УКРАИНЫ ВЫДВИГАЮТ СЕБЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ !
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Патріотам варто спіймати "антибандерівця" Мельника і вкоротити язика на 2 сантиметра. Цей дурник ще зможе махати кийком і служити Вілкулам і Ківам, але нести дурню і бути прикладом для вати вже не вийде...
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А что сделать патриотам с Гройсманом, который неоднократно использовал слово " махновщина" в презрительном, негативном смысле. К сожалению не он один . У многих украинских кэривныков это слово служит ругательством, и с удовольствием применяется по всякому поводу. А ведь это откровенный плевок в сторону героического прошлого украинского народа
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Аттракцион небывалой щедрости от прендедатов в канзиденты
Викул и Кива - гарачие рюзкие парни . А рюзкие, как известно - своих не бросают .
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Ну що ж схоже, що цей Василь Мельников - майбутній міністр МВС.
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Помогать больным и многодетным нуждающимся у этих тварей желания нет, зато заплатить за мусорскую,сепаратистскую гниду - уже в очереди стоят, сYkи.
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Зеленый человечек, не трать бабки. Они тебе самому скоро пригодятся, для залога. Другий після Ківи: Вілкул також вніс заставу за поліцейського Мельникова, який кричав "Лягай, Бандеро!" - Цензор.НЕТ 8324
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А волонтеры 15 000 грн не могут наскрести на ремонт авто и оборудования
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Судить человека за невзначай, в драке брошенное слово - полный идиотизм. Ну называют так схидняки захиднякив. Ну и что. Я бы не обиделся. Ведь это память о Национальном Герое Украины - Степане Бандере. Кроме того садить за "Бандера" это вообще из ряда вон, потому что на мелочи создается региональное разобщение людей. Бандеры, Хохлы! Да пусть не звертайте увагу. Дебилизм нашей власти, особенно Прокуратуры зашкаливает.
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Жора Некацап, ты малограмотный. У тебя сплошные орфографиические ошибки
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Мне насрать на твой великий и могучий, мне по нем экзамены не сдавать. Пошел нах. за поребрик, дебыл))))))))))))
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Идиотов на ветке много. Хотя может не идиоты, а хитрые ольгинские тролли. Украина на противоречиях Восток-Запад уже потеряла 20% территорий и четверть экономики. И это не предел. То же самое может случиться и в других регионах. Одессе, Харькове, Херсоне. Да потому, что крымчане и донецкие крайне болезненно воспринимали эту проблему. "Придут бандеровцы и будут резать". Вот и случилась беда. И вместо того чтоб разрядить заблуждения людей, показать что "бандеры" это московская пропаганда, мы начинаем травить людей за "Ложись Бандера", т е мелочь и устраивать конфликты на ровном месте
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Иди нах, со своей гражданской войной. Войска свои российские суки выведите с Донбасса и война на следующий день закончится.
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ты идиот?
ни в одной стране мира коп не имеет право на уровне закона бить задержанного ногами
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Оно читает только то шо ему выгодно, для оправдания дебылов призвавших российские войска на Донбасс. А теперь эти дебылы не знают шо делать от нищеты и без исходности.
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Вотчина этого му.. жика кривой рог в руинах нах, а оно залоги вносит и в презы идет
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Тепер цей мусорішка вілкулу пожиттєво винен буде. Ось звідки беруться прєдані тітушки.
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Не "БАНДЕРО", а Бандера Степан Андрійович. Плати Вілкул! Гарне вкладення грошенят.
Кремль поверне сторицею! Другий після Ківи: Вілкул також вніс заставу за поліцейського Мельникова, який кричав "Лягай, Бандеро!" - Цензор.НЕТ 3429
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Дії рашиста мєльникова тягнуть на термін до 8-и років. А його соратники кива і вілкул мають бути зняті з президентських виборів без повернення застави і теж притягнуті до кримінальної відповідальності.
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Скотиняку зеленка не вилікувала вірніше скотиняк маю на увазі ще ківу
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С такими ******** будущего Украины нет. По этому ублюдку виселица плачет.
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Подход правильный. Если не будут выкупать то тогда кто, в нужное им время в людей стрелять будет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторой после Кивы: Вилкул также внес залог за кричавшего "Ложись, Бандера!" полицейского Мельникова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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