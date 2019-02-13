 Семье погибшего во время учений на полигоне сержанта Попова отказали в соцпомощи. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Умри за Родину - и ты станешь никому не нужен. Пока волонтер Елена Горгоцкая ждет справедливости или хотя бы адекватности от Пенсионного фонда Украины, который во внесудебном порядке обложил ее налогом на волонтерство, семья погибшего военнослужащего Евгения Попова уже второй год ищет заслуженную помощь от государства. На данный момент безрезультатно. Помните ряд громких скандалов с гибелью военнослужащих во время учений на полигонах? Напомню одну из этих печальных историй. 4 августа 2017 г. во время тактических учений, проходивших на полигоне воинской части А3085 в пгт Девички Киевской области, в результате разрыва 120-миллиметровой мины комплекса 2С12 "Сани" погибли водитель-гранатометчик реактивного артиллерийского взвода солдат Андрей Милостивый и командир отделения взвода управления сержант Евгений Попов. У последнего остались жена Татьяна и две дочери: София (1999 г.р.) и Таисия (2003 г.р.)", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Социальную помощь в Украине получают более 21 млн семей, - Минсоцполитики

"Евгений Попов - военнослужащий 17 ОТБр, который пошел защищать Родину еще 31 июля 2014 г., провоевал в районах проведения АТО в совокупности более двух лет, участник боевых действий - один из тех героев, благодаря которым Украина устояла в самые сложные времена. Можно только представить боль и отчаяние родных, 41-летний сын, муж и отец которых погиб не от вражеской пули, а от "дружественного огня" своих за сотни километров от линии фронта. К сожалению, по результатам расследования Минобороны виновным в смерти двух военнослужащих и ранении еще четырех, было объявлено только выговоры и предупреждения. С другой стороны, МО выдало семьи погибшего все документы, необходимые для оформления статуса членов семьи погибшего военнослужащего, в частности выписка из протокола военно-врачебной комиссии, в котором однозначно установлено, что "ранения, которое привело к смерти, связано с исполнением обязанностей военной службы", - добавил Друзенко.

"Казалось бы, только высохнут слезы и боль за невосполнимой потерей немного утихнет, время иди в "собес" - оформлять статус семьи погибшего военнослужащего и получать определенную законом помощь от государства. Потому что кормилец семьи отдал за это государство самое дорогое что было - свою жизнь. Но здесь для родных погибшего и начались настоящие круги ада. На обращение в Управление труда и социальной защиты Никопольского горсовета Татьяна Попова (вдова погибшего Евгения Попова) получает фантастический по своему цинизму ответ, мол Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с определением статуса лиц и права на льготы, рассмотрела Ваше обращение и не нашла оснований для установки Вам статуса члена семьи погибшего военнослужащего", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того, работают они или нет, - Рева

"При том, что абз. 1 п. 1 ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" четко определяет, что "сім’ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів". Очевидно, что смерть сержанта ВСУ Евгения Попова прямо подпадает под определение военнослужащий, который "умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при [...] исполнении иных обязанностей военной службы". Более того, кто сказал, что на полигонах не защиают Родину?! Но как для работников Никопольского "собес", так и для руководителя профильного департамента Минсоц, которые войну пересиживают в своих удобных бюрократических кабинетах, не вызывает сомнения, что "ранения Попова Е.В., которое привело к смерти, не связано с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы при пребывании в странах, где велись боевые действия" (действительно, боевые действия на территории Украины?!), а следовательно "правовых оснований для установления Вам (Татьяне Поповой, вдове погибшего) статуса члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, нет", - добавил Друзенко.

"Армія, мова, віра" в действии! Возможно кто-то спросит, к чему здесь гарант, потому что Минсоцполитики и подчиненные ему "собесы" - квота Гроймсана и его друга Ревы. Но разочарую адептов второго срока Петра Алексеевича: Татьяна Попова обращалась и лично к Президенту - на что администрация нашего главного патриота, врага Путина и попечителя натовских стандартов в ВСУ, послала обращение безутешной вдовы - куда бы вы думали? Правильно, в Минсоцполитики, который еще раньше успел проинформировать Татьяну, что ей ничего не светит, потому что "ранения Попова Е.В., которое привело к смерти, не связано с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы при нахождении в странах, где велись боевые действия". Круг замкнулся", - добавил он.

"Умри за Родину - и ты станешь никому не нужен. Как впрочем и твоя семья..." - резюмировал Друзенко.



















