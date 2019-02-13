Для детей-сирот в 2018 г. было приобретено 829 квартир, - Гройсман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.

"Эти молодые люди раньше просто были выброшены на произвол. О таких детях мы должны заботиться", - сказал он.

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Кроме того, премьер сообщил, что в 2018 году построено 70 зданий для детских домов семейного типа, а также несколько детских домов нового типа.