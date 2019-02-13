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 Политика Украины, Общество
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 Для детей-сирот в 2018 г. было приобретено 829 квартир, - Гройсман

В 2018 году правительство купило 829 квартир для детей-сирот, которые уже выпустились из интернатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.

"Эти молодые люди раньше просто были выброшены на произвол. О таких детях мы должны заботиться", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко

Кроме того, премьер сообщил, что в 2018 году построено 70 зданий для детских домов семейного типа, а также несколько детских домов нового типа.

Источник: https://censor.net.ua/n3111449
 
   
 Топ комментарии
 
Для детей -сирот,как Золотом телёнке? Приветствую!Ближе к выборам - больше лукавого словоблудия от угасающей власти!
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- а точно все деньги, которые мы собрали на благотворительном концерте пойдут детям
- нууу... все мы чьи-то дети
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Нескончаемая простыня покращень Для детей-сирот в 2018 г. было приобретено 829 квартир, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8341
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- а точно все деньги, которые мы собрали на благотворительном концерте пойдут детям
- нууу... все мы чьи-то дети
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Для детей -сирот,как Золотом телёнке? Приветствую!Ближе к выборам - больше лукавого словоблудия от угасающей власти!
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интересно грося и розенки-пи...ки -- хаты получили?
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зрадофилы, вам не нравится забота о детях-сиротах???
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А вы разве не заметили сколько радости в их комментариях?
"Украинцы несчастны из-за зависти, тщеславия и разочарования в самих себе"
https://ru.tsn.ua/********/ukraincy-neschastny-iz-za-zavisti-tscheslaviya-i-razocharovaniya-v-samih-sebe-313358.html
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"Эти дети - сироты" - утирая слезу, сказал Гройсман, указывая на упитанного розовощекого Розенка, комиссара Реву и сирот Коболева с Витренко.
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Сюда надо прибавить и госчиновников, прихватизировавших элитное служебное хилье.
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450 ИЗ НИХ БЫЛИ РОЗДАНЫ ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ КАК ДЕТЯМ ВОЙНЫ НА ДОНБАСЕ.
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Раньше в конюшни селили, хотелось бы увидеть эти квартиры.
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Подозреваю что большинство из этих "детей-сирот" работают в различных госструктурах на руководящих должностях. Ведь не может наше государство чтобы не с**здить. Просто не может.
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Які ж дебіли ці зрадофіли ! Вони що не розуміють, що якщо не будемо любити свою державу, то чужій будемо чоботи лизати ?!!!
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ГНОЙ СМ АН НЕ УКРАИНА И КАК ЕГО ЛЮБИТЬ ОН ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ УМЕЕТ
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Як правило ці "діти - сироти" є високопосадовцями СБУ,Ген.прокуратури, Верховного Суду та ЦВК, окремою категорією проходять "діти-сироти"- які засідають в ВР.
Дуже радує нагляд за дотриманням законності працівниками прокуратури та суду на місцях, але тільки в питаннях забезпечення іх житлом та його приватизацією
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Для детей-сирот в 2018 г. было приобретено 829 квартир, - Гройсман.

А "діти-сиротки" зараз проводять канікули на Мальдівах, Сейшелах та Балі. Знаємо, проходили, класика "12 стільців" невмируща.
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Надо бы проверить кто эти сироты? Наверняка там сироты прокуроров, судей.
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Что-то я не понял. Это кабинет министров скинулся на квартиры?
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Интересно, сколько из них выдано по назначению?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля детей-сирот в 2018 г. было приобретено 829 квартир, - Гройсман
 
 
 
 
 
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