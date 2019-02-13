Для детей-сирот в 2018 г. было приобретено 829 квартир, - Гройсман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.
"Эти молодые люди раньше просто были выброшены на произвол. О таких детях мы должны заботиться", - сказал он.
Кроме того, премьер сообщил, что в 2018 году построено 70 зданий для детских домов семейного типа, а также несколько детских домов нового типа.
- а точно все деньги, которые мы собрали на благотворительном концерте пойдут детям
- нууу... все мы чьи-то дети
"Украинцы несчастны из-за зависти, тщеславия и разочарования в самих себе"
https://ru.tsn.ua/********/ukraincy-neschastny-iz-za-zavisti-tscheslaviya-i-razocharovaniya-v-samih-sebe-313358.html
Дуже радує нагляд за дотриманням законності працівниками прокуратури та суду на місцях, але тільки в питаннях забезпечення іх житлом та його приватизацією
А "діти-сиротки" зараз проводять канікули на Мальдівах, Сейшелах та Балі. Знаємо, проходили, класика "12 стільців" невмируща.