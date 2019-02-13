 Решение суда по Супрун ожидается сегодня, но это не гарантия, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

Об этом на брифинге заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 10 часов сегодня судья находится в совещательной комнате и продолжает рассмотрение ходатайства об отмене мер обеспечения иска, поступивший от представителя Кабинета министров и представителя и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун", – сказал Санин.

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По его словам, данное судебное дело не является сложным относительно судопроизводства.

"Это обычное дело, однако имеющее значительный общественный резонанс и значительный объем материалов", – отметил Санин.

"Мы не знаем тот объем документов, который готовит судья Каракашьян. Мы надеемся, что сегодня судья выйдет и объявит решение. Но это не гарантия, что сегодня это произойдет ", – сказал он.

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На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже двое суток находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.

Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.