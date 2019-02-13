 "Укргаздобыча" провалила план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.
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По мнению премьера, на протяжении следующих 5 лет Украина должна нарастить собственную добычу, что обеспечит энергонезависимость.
Гройсман напомнил о том, какие шаги, направленные на открытие газового рынка и привлечение инвесторов, правительство предприняло в 2018 году. Среди важнейших достижений премьер-министр упомянул дерегуляцию и открытие данных геокадастра.
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-А как вы, евреи, выживаете во время кризиса?
-А мы покупаем друг у друга.
Или подать такое представление в ВР?
А *******ть и я могу.
А вот отстранить директора гос компании может Премьер-министр.
Ну я я так же могу и сделаю это - не проголосую за Петра Порошенко, Юрия Бойко, Вилкула, Балашова, Мураева.
Все вопросы к Гросе.
Круг замкнулся.
Якщо провалили, то повинні бути винні у цьому посадові особи.
Нехай вони й відповідають!
Укргаздобыча отказалась от месторождений в пользу Фурсы , резидента мордора.
не с твоего ли согласия, Вова???
Нафтогаз чий ??!
"За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні становив 5,8 млрд доларів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, свідчать дані Державної служби статистики.Таким чином, Україна зберігає негативне сальдо торгівлі з РФ - різниця між обсягами імпорту та експорту становить 3,1 млрд доларів." Якщо Петрусь якимось дивом пройде через задній прохід на другий термін,в Україні залишаться тільки пенсіонери і інваліди та мусара,всі хто вміє працювати поїдуть до Європи
(C)
Тоже мне, Козьма Прутков.
Такая информация указана в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года. Отмечается, что повышение стоимости газа существенно повлияет на показатели инфляции.
"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во II квартале 2019)", - указали в НБУ. Таким образом цена на газ для населения может увеличиться до 10 гривен за кубометр.
Сколько там осталось ещё представителю Панамы в Украине ?
Который давеча самовыдвинулся через задний проход.
(С)
Несколько недель назад Фукс фактически получил подарок от государства - "Надра Украины" отдали ему свою долю в компании, которая получила лицензию на добычу газа на месторождения общей площадью около 2 тыс. кв.м. Провернуть такие схемы без покровителей в кабинетах власти (порошенко)было бы практически невозможно.
В результате вместо того, чтобы вернуть активы, которые были незаконно получены во времена режима Януковича, при новой власти их фактически передали связанному с государством-агрессором олигарху. Причем стоимость газа во всех месторождениях составляет как минимум $5,9 млрд! Фактически это те средства, которые "подарили" Фуксу.
https://www.obozrevatel.com/crime/fuks2.htm
...
Но перевыполнил план по премированию руководства в валюте
Выполнение - долг.
Перевыполнение - честь!
Об этом говорится в письме главы набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор.
«Хотя нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта, мы считаем, что было бы целесообразно продлить его, сохранив при этом действующие условия в части компенсационного пакета», - отмечается в документе.
«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером», - указывает глава набсовета «Нафтогаза».
При этом Клэр Споттисвуд предлагает сообщить об ожиданиях правительства в этой части.
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления «Нафтогаза» в размере 2,08 млн грн.
Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.
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Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.
При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
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Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о планах пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителей государственных компаний, контракты c которыми в настоящее время завершаются.
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В частности, премьер называл «заоблачными» зарплаты руководства «Нафтогаза» и заявлял о планах пересмотреть их «в соответствии с рыночным уровнем».
Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.
***
Надо полагать, Коболев согласен на такие условия оплаты его труда. И его проживающая в Америке мама тоже…
https://goo.gl/o5qagk
🤑
А значить, шановні українці, ви будете споживати імпортний газ по ціні Дюссельдорф++++.
Продайте концессии западным частным корпорациям и забудьте за проблему (за откаты - тоже)
1. Полтавская обларада за три года 73 раза отказала Угргаздобыче в выдаче новых лицензий или расширении старых, т.е. не выдала ни одной лицензии.
2. После проведенных работ по интенсификации старых скважин по новым технологиям, подрядчики - немца и белорусы попали под расследование ГПУ.
3. Импорт через НАК и частные компании растет.
Вывод - никому нахрен не нужна собственныя добыча, на ней не заработаешь, в отличие от импорта. А кто контролирует импорт? То-то...
Источник:https://censor.net.ua/n3111444
Если сами регулярно расписываемся в неумении.
ЗАОДНО И ДРУЖБА С АМЕРИКОЙ РЕАЛЬНО УКРЕПИТСЯ И БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНА РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ. 😉