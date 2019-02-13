 "Укргаздобыча" провалила план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.

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"Я очень недоволен, что компания "Укргаздобыча" фактически провалила план по добыче газа до 2020 года. Очень важно это выполнить в ближайший период", – сказал Гройсман.

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По мнению премьера, на протяжении следующих 5 лет Украина должна нарастить собственную добычу, что обеспечит энергонезависимость.

Гройсман напомнил о том, какие шаги, направленные на открытие газового рынка и привлечение инвесторов, правительство предприняло в 2018 году. Среди важнейших достижений премьер-министр упомянул дерегуляцию и открытие данных геокадастра.

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