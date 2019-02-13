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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9018) Кабмин (10834) Нафтогаз (2622) Гройсман (4569)

 "Укргаздобыча" провалила план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман. ВИДЕО (обновлено)

Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в срыве выполнения плана по добыче собственного газа до 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании правительства 13 февраля, представляя отчет за 2018 год.

...
"Я очень недоволен, что компания "Укргаздобыча" фактически провалила план по добыче газа до 2020 года. Очень важно это выполнить в ближайший период", – сказал Гройсман.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полтавский облсовет 65 раз отказывал госкомпании "Укргаздобыча" в согласовании лицензии на добычу газа, давая согласие фирмам, которые ничего не добывают, - Коболев

По мнению премьера, на протяжении следующих 5 лет Украина должна нарастить собственную добычу, что обеспечит энергонезависимость.

Гройсман напомнил о том, какие шаги, направленные на открытие газового рынка и привлечение инвесторов, правительство предприняло в 2018 году. Среди важнейших достижений премьер-министр упомянул дерегуляцию и открытие данных геокадастра.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновников "Укргаздобычи" Микитина и Гордиенко поймали на взятке в 9 млн гривен, деньги пытались выкинуть в окно, - Луценко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3111444
 
 
 Топ комментарии
 
Уті-путі, Грося надув щічки, невдоволений. Але мамі Коболєва ще кілька мільйонів подарує. Треба ж допомагати літнім людям.
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Значит надо премировать а как иначе(((((((( при этой власти никто не сидит
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Премии они сами себе выписывают ,а нам с 1-го мая газ по цене 9851,66 гривні за 1 тис. куб. м.
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Значит надо премировать а как иначе(((((((( при этой власти никто не сидит
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Какая потеря или выгода для населения ?
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У еврея спрашивают:
-А как вы, евреи, выживаете во время кризиса?
-А мы покупаем друг у друга. "Нафтогаз" провалил план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2011
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Уті-путі, Грося надув щічки, невдоволений. Але мамі Коболєва ще кілька мільйонів подарує. Треба ж допомагати літнім людям.
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А при чем здесь Грося? Он что, премии выписывает? Это вопрос к правлению "Нафтогаза" "Нафтогаз" провалил план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5811
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нафтогаз державна структура - тому прямим чином, тільки чомусь сам грося особистої провини не бачить, хоча і обіцяв показати як країною керувати
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А отстранить Коболева от занимаемой должности?
Или подать такое представление в ВР?

А *******ть и я могу.
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Так отстрани или подай - в чем проблема? Или ты как подавляющее большинство: сидят и ждут, что кто-то за них все сделает.
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Я же написал, что конкретно я попиз*еть могу, тут, в сетях.

А вот отстранить директора гос компании может Премьер-министр.

Ну я я так же могу и сделаю это - не проголосую за Петра Порошенко, Юрия Бойко, Вилкула, Балашова, Мураева.
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а вы их деньгами накажите, а то при таких зарплатах и заоблачных премиях им ничего не надо. Кстати, а на каком основании и по какой сетке им денежное вознаграждение начислено.
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Кабмин сам определил размер зарплат эти "очільникам стратегічних галузей".
Все вопросы к Гросе.
Круг замкнулся.
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Не закупили горох в достаточном количестве?
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Надра належать народу, у коболева та гройсмана інша думка. А у вас?
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а у меня 1 мысль - киндерсюрприза на гилляку вместе с гросей
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Разве они что-то решают? Их Порошенко *****, вот с него и спрашивать надо.
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погода сук подвела, тепло, расход газа маленький - навар тю тю
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Грося...Нужно повысить ренту на добычу газа еще, еще - и сразу план выполните... идиоты "Нафтогаз" провалил план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1389
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гнойсман, ти хто - голова уряду чи клерк зі статуправління?
Якщо провалили, то повинні бути винні у цьому посадові особи.
Нехай вони й відповідають!
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Хорошо,хоть тарифы растут согласно графика...Кстати,и шо если увеличит добычу случится?
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Это не срыв плана, а саботаж на государственном уровне в фактически военном времени

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Ниче страшного. С весны еще на 25-40% поднимется цена на газ, еще пару миллионов украинцев убегут из страны и отпадет необходимость в наращивании добычи.
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неоплаты рванут за 200 млрд - отэто точно перемога!!!
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От 7000 грн/куб, до октября 2019-го, общий рост цены превысит 80%
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2 миллиона зарплаты и 15 миллионов доларов премии мало коболевым,надо срочно поднять тарифы в 3 раза и премию с зарплатой в пять раз
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да ведь и никто и не сомневался в том.
Укргаздобыча отказалась от месторождений в пользу Фурсы , резидента мордора.
не с твоего ли согласия, Вова???
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І в цьому винуватий ти Гройсман!

Нафтогаз чий ??!
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Не здивуюсь якщо це саме скаже завтра коболєв. Самі про себе говорять що провалили. Цинізм зашкалює.
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"Нарастили добычу? Молодцы! Выпишем им премии по два миллиона баксов каждому! А-а-а-а...Не увеличили, а сократили? Ну, тогда не по два, а максимум по миллиону баксов. Пусть знают цену черного хлеба, суки...")))
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а шо ж про импорт из рф молчишь, и про общий баланс также. пэрэможец брехливый:
"За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні становив 5,8 млрд доларів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, свідчать дані Державної служби статистики.Таким чином, Україна зберігає негативне сальдо торгівлі з РФ - різниця між обсягами імпорту та експорту становить 3,1 млрд доларів." Якщо Петрусь якимось дивом пройде через задній прохід на другий термін,в Україні залишаться тільки пенсіонери і інваліди та мусара,всі хто вміє працювати поїдуть до Європи
(C)
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В мене запас негативних слів на цього покидька вже закінчився!!!
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не быть коболеву и дальше главой - контракт заканчиваеться в марте - не ну вы тролли извращайтесь в словоблудии ,а не зрите в корень)))
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У всей соевой банды контракт в марте заканчивается "Нафтогаз" провалив план з видобутку власного газу до 2020 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8865
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Это ты соевым предлагаешь извращаться в словоблудии, а не зрить в корень?
Тоже мне, Козьма Прутков.
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Только вот месторождения передали не Нафтогазу, а другим конторкам, "нужным" и "приближенным"; а теперь на Коболева гонят, и на компанию (Нафтогаз), которая действительно за газовую независимость Украины борется... ".ляди", одним словом
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В Украине во втором квартале 2019 года ожидается очередное повышение тарифов на газ для населения.
Такая информация указана в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года. Отмечается, что повышение стоимости газа существенно повлияет на показатели инфляции.
"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во II квартале 2019)", - указали в НБУ. Таким образом цена на газ для населения может увеличиться до 10 гривен за кубометр.

Сколько там осталось ещё представителю Панамы в Украине ?
Который давеча самовыдвинулся через задний проход.
(С)
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-В Украине до 20% газового рынка оказались в руках российского олигарха Павла Фукса, которого в СМИ связывают с ФСБ РФ. За несколько лет он присвоил активы сбежавшего окружения экс-президента Януковича и вне конкурса получил лицензии на добычу газа.
Несколько недель назад Фукс фактически получил подарок от государства - "Надра Украины" отдали ему свою долю в компании, которая получила лицензию на добычу газа на месторождения общей площадью около 2 тыс. кв.м. Провернуть такие схемы без покровителей в кабинетах власти (порошенко)было бы практически невозможно.
В результате вместо того, чтобы вернуть активы, которые были незаконно получены во времена режима Януковича, при новой власти их фактически передали связанному с государством-агрессором олигарху. Причем стоимость газа во всех месторождениях составляет как минимум $5,9 млрд! Фактически это те средства, которые "подарили" Фуксу.
https://www.obozrevatel.com/crime/fuks2.htm
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Давайте говорить честно. Не "В Украине до 20% газового рынка оказались в руках российского олигарха Павла Фукса", а Президент Порошенко и правительство Украины передали российскому олигарху Фуксу до 20% газового рынка страны, естественно, не без выгоды для себя.
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нам всё время премьер рассказывал, что, дескать, надо наращивать добычу газа, и тогда резко сократится себестоимость кубометра, а значит - "...мы сможем сделать дешевле газ для людей.." Но поскольку для людей газ не дешевеет (типа, низзя!), а даже наоборот, то ребята из Нафтогаза решили не наращивать добычу, а просто продавать то, что есть, подороже. В итоге, по валу - продажи газа выросли (в деньгах). А в кубометрах - не прибавилось. Ах, да.. Ещё ж зарплата и премия.
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==="Нафтогаз" провалил план по добыче собственного газа до 2020 года===

Но перевыполнил план по премированию руководства в валюте
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План - закон!
Выполнение - долг.
Перевыполнение - честь!
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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» предлагает правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячных оклад в размере 2,08 млн грн.
Об этом говорится в письме главы набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор.
«Хотя нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта, мы считаем, что было бы целесообразно продлить его, сохранив при этом действующие условия в части компенсационного пакета», - отмечается в документе.
«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером», - указывает глава набсовета «Нафтогаза».
При этом Клэр Споттисвуд предлагает сообщить об ожиданиях правительства в этой части.
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления «Нафтогаза» в размере 2,08 млн грн.
Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.
В тему:
Премии руководству «Нафтогаза»: Коболев - 207 млн грн, Витренко - 130 млн грн
Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.
При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
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Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о планах пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителей государственных компаний, контракты c которыми в настоящее время завершаются.
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Мальчик Коболев очень любит маму. Она его тоже
В частности, премьер называл «заоблачными» зарплаты руководства «Нафтогаза» и заявлял о планах пересмотреть их «в соответствии с рыночным уровнем».
Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.
***
Надо полагать, Коболев согласен на такие условия оплаты его труда. И его проживающая в Америке мама тоже…
https://goo.gl/o5qagk

🤑
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и за какие такие достижения им такие зарплаты и премии - за вротердам?
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"Нафтогаз" провалил план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман.

А значить, шановні українці, ви будете споживати імпортний газ по ціні Дюссельдорф++++.
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Почему вообще нужно надеяться на одну гос.контору, погрязшую в коррупции?
Продайте концессии западным частным корпорациям и забудьте за проблему (за откаты - тоже)
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Що значить: "На думку прем'єра, протягом наступних 5 років Україна має наростити власний видобуток, що забезпечить енергонезалежність.". Ми до сих пір залежимо від Росії? А президент Порошенко говорив, що ми енергонезалежни+! Він же не міг брехати!
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та он много чего говорил.а оказалось наврал три короба и еще коробочку!
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Хочу отметить следующие факты:
1. Полтавская обларада за три года 73 раза отказала Угргаздобыче в выдаче новых лицензий или расширении старых, т.е. не выдала ни одной лицензии.
2. После проведенных работ по интенсификации старых скважин по новым технологиям, подрядчики - немца и белорусы попали под расследование ГПУ.
3. Импорт через НАК и частные компании растет.
Вывод - никому нахрен не нужна собственныя добыча, на ней не заработаешь, в отличие от импорта. А кто контролирует импорт? То-то...
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Як то кажуть:У всякого провала есть имя и фамилия "Укргазвидобування" провалила план з видобутку власного газу до 2020 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 807
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зато зарплаты и премии заоблачные не провалила, а получила. гройсман констатировал факт, а принять меры слабо, тогда что же за премьер это, так посидеть языком потрепать
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"По мнению премьера, на протяжении следующих 5 лет Украина должна нарастить собственную добычу, что обеспечит энергонезависимость." Уже нарастили керовци гросмана с 2016 по 2019 году аж на 2, 4 %...)) очередное бла-бла-бла.. Давайте на выход - если не справились!

Источник:https://censor.net.ua/n3111444
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Ничё там не у меньшилось, .... очень похоже, что просто договорняки и государственный газ продают как коммерческий (счётчик один накрутили, другой заменили), а с него себе денежки в карман.
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Может пришла пора Украинские месторождения сдавать в концессию Американским компаниям ?????
Если сами регулярно расписываемся в неумении.
ЗАОДНО И ДРУЖБА С АМЕРИКОЙ РЕАЛЬНО УКРЕПИТСЯ И БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНА РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ. 😉
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еще пальчиком пусть их пожурит епт...поедь туда да разберись раз уж ты во главе правительства..
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Стараются... иначе доходы(личные) упадут. "Укргазвидобування" провалила план з видобутку власного газу до 2020 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8203
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А чему тут удивлятся? Чиновники делают всё, чтобы сохранить зависимость от эрефии.
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Не выполнили , значит верните деньги . А то басни о повышении цены на газ , для увеличения добычи , и энергонезависимости рассказывать одно , а реальность это другое .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укргаздобыча" провалила план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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