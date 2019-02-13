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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (533) инфляция (778) Кабмин (10834) Гройсман (4569)

 В 2018 г. правительству удалось снизить уровень инфляции, увеличить ВВП, достичь бюджетного роста и уменьшить госдолг, - Гройсман

Правительство в третий раз подает отчет вовремя и прозрачно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 13 февраля сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что Кабмин уже третий раз подает отчет вовремя и прозрачно. Отчет будет направлен в парламент до 15 февраля.

"Это не только то, что сделало правительство, а это то, как развивалась Украина в 2018 году", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что решение всех, в том числе устаревших проблем, можно решить только в том случае, если действовать системно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман

По его словам, программа правительства является системной и определяет ряд приоритетов: экономический рост, развитие человеческого потенциала, нацбезопасность и оборона.

Премьер также отметил, что благодаря сбалансированной бюджетной политике в 2018 году удалось уменьшить уровень инфляции, увеличить ВВП, достичь бюджетного роста и уменьшить госдолг.

Кроме того он подчеркнул, что в 2018 году уровень экспорта украинских товаров на мировые рынки достиг 54 млрд, из них 43% - на европейский рынок.

Источник: https://censor.net.ua/n3111442
 
   
 Топ комментарии
 
также удалось добиться роста цен тарифов и выезда людей на зароботки от такого покращення
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Один хозяин решил, приучить свою лошадь не есть.Через 3 недели лошадь, вроде бы, начала привыкать.

Но на четвертую - сдохла.
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Совсем Гройсман ополоумел ! Одни успехи. В каком параллельном или виртуальном мире они живут ?
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притормозите. нельзя обогнать Америку за год. ОБИДЯТСЯ.
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В 2018 г. правительству удалось снизить уровень инфляции, увеличить ВВП, достичь бюджетного роста и уменьшить госдолг, - Гройсман.

"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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...все як в мордорі,тії тішать вату що все йде в гору,та й в нас таке саме...Росстат заявил о рекордном росте ВВП в 2018 году...
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И стырить ...дцать миллионов долларов.
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Як вам вдається розчинні дороги будувати? Сіцилійська мафія в захваті.
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Угу, осталось побороть бедность... стремные фокусники...
У 2018 році уряду вдалося знизити рівень інфляції, збільшити ВВП, досягти бюджетного зростання та зменшити держборг, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6304
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Що ви все жалієтесь на життя і жалієтесь. Вас жити ніхто не заставляє.
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Скромный он мужик! Ничего не говорит про займ в 1 млд.долларов на коммерческой основе в 10% годовых. Как будто мы и не выпускали еврооблигации.
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Всё удалось, вот только почему, основная масса народа так хреново живёт и миллионы за границу умотали? Результат работёнки барыго-кроликов, -европейский рекорд бедности страны ...
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советскому народу всегда будет плохо жить, потому что буржуи живут лучше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 г. правительству удалось снизить уровень инфляции, увеличить ВВП, достичь бюджетного роста и уменьшить госдолг, - Гройсман
 
 
 
 
 
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