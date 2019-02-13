В 2018 г. правительству удалось снизить уровень инфляции, увеличить ВВП, достичь бюджетного роста и уменьшить госдолг, - Гройсман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 13 февраля сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что Кабмин уже третий раз подает отчет вовремя и прозрачно. Отчет будет направлен в парламент до 15 февраля.

"Это не только то, что сделало правительство, а это то, как развивалась Украина в 2018 году", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что решение всех, в том числе устаревших проблем, можно решить только в том случае, если действовать системно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман

По его словам, программа правительства является системной и определяет ряд приоритетов: экономический рост, развитие человеческого потенциала, нацбезопасность и оборона.

Премьер также отметил, что благодаря сбалансированной бюджетной политике в 2018 году удалось уменьшить уровень инфляции, увеличить ВВП, достичь бюджетного роста и уменьшить госдолг.

Кроме того он подчеркнул, что в 2018 году уровень экспорта украинских товаров на мировые рынки достиг 54 млрд, из них 43% - на европейский рынок.