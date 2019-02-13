 Не следует ждать от России каких-то подвижек по Донбассу до выборов, - экс-посол США Пайфер

В России хотят дождаться результатов выборов президента и выборов в Верховную Раду, после чего российская сторона может оказать влияние на положение дел на Донбассе. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что следует ждать каких-то подвижек от России до выборов. Не исключено, что Кремль надеется получить более подходящего партнера по переговорам в Киеве. Честно говоря, на это очень сложно рассчитывать. За последние четыре года и среди жителей Украины в целом, и среди украинских элит и политиков утвердились антироссийские позиции – как результат конфликта в Украине, навязанного Кремлем", – сказал он.
По словам дипломата, решение парламента Украины закрепить в Конституции стратегическую цель страны в виде членства в Евросоюзе и НАТО – прямой результат российской агрессии против Украины.
Но ваты тоже слишком много .
Курс доллара, падавший до отметки 65,5 рубля в ходе дневной сессии, в считанные минуты взлетел на 70 копеек и достиг 66,2575 рубля при массированной скупке валюты игроками в объеме, рекордном за 2 недели (более 300 млн долларов за 15 минут).
Курс евро, который днем опускался ниже 74 рублей впервые с ноября, подскочил на 77 копеек, до 74,93 рубля.
Как сообщили Financial Times дипломатические источники, новые санкции против России за агрессию в Азовском море, где российские пограничники обстреляли корабли ВМФ Украины и задержали 24 моряков, будут обсуждаться на встрече глав МИД стран Евросоюза в следующий понедельник, 18 февраля.
Проект практически согласован Брюсселем и Вашингтоном и предполагает синхронное введение санкций как США, так и Евросоюзом. Новые меры, как ожидается, будут нацелены на физических лиц, ответственных за инцидент в Керченском проливе, а также ряд российских компаний и вступят в силу до конца марта.
Ужесточение антироссийских санкций - это вопрос ближайших месяцев, предупредило 8 февраля международное рейтинговое агентство Moody's.
В добавок к мерам за отказ освободить украинских моряков, чего неоднократно требовали США и Евросоюз, добавятся заметно более чувствительные санкции против государственного долга и госбанков, которые в настоящий момент готовит конгресс.
Речь идет о законе S.3336, который суммировал 7 санкционных проектов, внесенных в американский парламент в прошлом году и получил поддержку обеих партий.
Помимо новых санкций против новых чиновников и олигархов он требует, чтобы как минимум один из семи госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк) был бы отключен от возможности проводить долларовые расчеты, а иностранным инвесторам было бы запрещено покупать новые облигации правительства РФ.
Уже заявленными мерами дело может не ограничиться, считает Moody's: санкции против госдолга впоследствии могут быть расширены и на вторичный рынок - иными словами, зарубежным инвесторам может быть запрещено не только покупать новые бумаги правительства РФ, но и в принципе держать их у себя на балансе.
Те же меры могут быть применены к облигациям банков, предупреждает агентство.