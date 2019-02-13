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 Политика Украины, За рубежом
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 Не следует ждать от России каких-то подвижек по Донбассу до выборов, - экс-посол США Пайфер

Возможные продвижения по переговорам о ситуации на Донбассе возможны лишь после парламентских и президентских выборов в Украине.

В России хотят дождаться результатов выборов президента и выборов в Верховную Раду, после чего российская сторона может оказать влияние на положение дел на Донбассе. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что следует ждать каких-то подвижек от России до выборов. Не исключено, что Кремль надеется получить более подходящего партнера по переговорам в Киеве. Честно говоря, на это очень сложно рассчитывать. За последние четыре года и среди жителей Украины в целом, и среди украинских элит и политиков утвердились антироссийские позиции – как результат конфликта в Украине, навязанного Кремлем", – сказал он.

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По словам дипломата, решение парламента Украины закрепить в Конституции стратегическую цель страны в виде членства в Евросоюзе и НАТО – прямой результат российской агрессии против Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3111440
 
   
 Топ комментарии
 
После и вместо тоже не стоит ждать
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уступок не будет при любом раскладе. Это или дальше война или сдача земель оркам. Даже любимая дама ботоксного не сможет погасить конфликт. Никто просто так не вернет Крым и не уберет бандитов с Донбасса. За все придется платить.....
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"За последние четыре года и среди жителей Украины в целом, и среди украинских элит и политиков утвердились антироссийские позиции ."

Но ваты тоже слишком много .
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Не стоит ничего ожидать (в сторону мира) до настоящих, причиняющих сильную боль санкций.
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уступок не будет при любом раскладе. Это или дальше война или сдача земель оркам. Даже любимая дама ботоксного не сможет погасить конфликт. Никто просто так не вернет Крым и не уберет бандитов с Донбасса. За все придется платить.....
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ох и ошибается посол... вовочка под выборы, для спасения пети, начнёт войнушку, а тот военное положение.
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Ну, так путін, сам прямо сказав, що буде вести переговори з обраним договорозспособним президентом України.
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звісно. Бо ***** очикує що прийде до влади хтось з його наймитів. Дулю !
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ох і жмуть ***** санкції, ох і жмуть )). Навіть "імпортозамєщєніє" не допомогло)) .. Чекає *****шко свого чєловєчка на посаді президента в Україні.
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При таком двуличии Запада тяжело ожидать какого либо движения вообще. Сначала кремлевских предупреждают о санкциях, дают им время подготовится, а после вводят либо держат в запасе как устрашение. Россия уже привыкла к такой игре и просто наперед прикрывает свои слабые места, неся при этом минимальные убытки.
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Рубль резко подешевел на вечерних торгах во вторник на фоне сообщений о том, что США и Евросоюз согласовали новый раунд санкций против России за инцидент в Керченском проливе в конце ноября.
Курс доллара, падавший до отметки 65,5 рубля в ходе дневной сессии, в считанные минуты взлетел на 70 копеек и достиг 66,2575 рубля при массированной скупке валюты игроками в объеме, рекордном за 2 недели (более 300 млн долларов за 15 минут).
Курс евро, который днем опускался ниже 74 рублей впервые с ноября, подскочил на 77 копеек, до 74,93 рубля.
 Как сообщили Financial Times дипломатические источники, новые санкции против России за агрессию в Азовском море, где российские пограничники обстреляли корабли ВМФ Украины и задержали 24 моряков, будут обсуждаться на встрече глав МИД стран Евросоюза в следующий понедельник, 18 февраля.
Проект практически согласован Брюсселем и Вашингтоном и предполагает синхронное введение санкций как США, так и Евросоюзом. Новые меры, как ожидается, будут нацелены на физических лиц, ответственных за инцидент в Керченском проливе, а также ряд российских компаний и вступят в силу до конца марта.
Ужесточение антироссийских санкций - это вопрос ближайших месяцев, предупредило 8 февраля международное рейтинговое агентство Moody's.
В добавок к мерам за отказ освободить украинских моряков, чего неоднократно требовали США и Евросоюз, добавятся заметно более чувствительные санкции против государственного долга и госбанков, которые в настоящий момент готовит конгресс.
Речь идет о законе S.3336, который суммировал 7 санкционных проектов, внесенных в американский парламент в прошлом году и получил поддержку обеих партий.
Помимо новых санкций против новых чиновников и олигархов он требует, чтобы как минимум один из семи госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк) был бы отключен от возможности проводить долларовые расчеты, а иностранным инвесторам было бы запрещено покупать новые облигации правительства РФ.
Уже заявленными мерами дело может не ограничиться, считает Moody's: санкции против госдолга впоследствии могут быть расширены и на вторичный рынок - иными словами, зарубежным инвесторам может быть запрещено не только покупать новые бумаги правительства РФ, но и в принципе держать их у себя на балансе.
Те же меры могут быть применены к облигациям банков, предупреждает агентство.
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Поки ***** сидить в кремлі, навряд чи варто очікувати поліпшення ситуації не залежно від того, хто стане президентом України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе следует ждать от России каких-то подвижек по Донбассу до выборов, - экс-посол США Пайфер
 
 
 
 
 
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