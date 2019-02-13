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Все про:Вятрович (175) Гриневич (357) Кубив (169) НАПК (659)

 Гриневич, Кубив и Вятрович получили предписания НАПК

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вынесло предписания министру образования и науки Лилии Гриневич и министру экономического развития и торговли Кубиву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. В Нацагентстве читают, что Гриневич и Кубив нарушили требования законодательства по урегулировании конфликта интересов.

"Внесено предписание Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении председателя Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН, который не принял предусмотренных Законом мер внешнего урегулирования конфликта интересов у Юрия Кана, бывшего начальника Херсонского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН в прямом подчинении которого находилась его жена", – сказано в сообщении.

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Министр экономического развития и торговли Степан Кубив получил предписание относительно директора ГП "Институт подготовки кадров промышленности" Екатерины Охотницкой. Она не сообщила, что работает вместе с матерью, а значит, возможен конфликт интересов.

Главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу предписание вынесли за то, что он не предоставил информацию и документы по запросу НАПК.

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В НАПК напомнили, что предписания агентства являются обязательными к исполнению, а за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3111438
 
 
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будете наезжать Вятрович вам еще новый год отменит
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або оголосить їх комуняками, теж буде гарно
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А ну объясни,почему он должен сидеть за 2014 год?
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Вятровича то зачем обидели, он старый КГБист, у него раны болят за партию топить, а вы ему предписание.
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а что, КГБистов любишь? может и кадыров у тебя муж?
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Вовунакалєнях, опустили трохи.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал об отмене двух концертов «Студии Квартал-95» в Виннице, которые должны были состояться в День святого Валентина.
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Ой, наверное они завтра застрелятся. И что, теперь их хоронить в стене ВР за счет налогоплательщиков? Не бойтесь, не застрелятся.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГриневич, Кубив и Вятрович получили предписания НАПК
 
 
 
 
 
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