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 Политика Украины
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 Скандал с документами по Супрун: Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал. СКРИНШОТЫ

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что подожжет себя под посольством США или на трибуне Верховной Рады из-за инцидента с пояснительной запиской к постановлению о "присвоении" Ульяной Супрун полномочий министра.

Об этом он написал в комментарии под постом главы ЦПК Виталия Шабунина в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, Центр противодействия коррупции сообщил, что постановление, в котором деятельность и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун назвали угрозой национальной безопасности, было создано на компьютере нардепа от Оппозиционного блока Александра Долженкова. При этом, его автором числится депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Как я должен доказать свою правоту? Поджечь себя под посольством США? На трибуне ВРУ? Я это сделаю! И вы в этом тоже будете виноваты", - ответил он, комментируя обвинения главы ЦПК Виталия Шабунина.

Скандал с документами по Супрун: Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал 01

Однако впоследствии нардеп видимо передумал, удалил комментарий и теперь пытается обвинить в соженнии "грантоедов".

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"Грантоеды распространяют информацию, что я планирую самоподжог под посольством США. Наивные! Не дождетесь!" - отметил Мосийчук.

Скандал с документами по Супрун: Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал 02

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3111434
 
   
 Топ комментарии
 
Зря . Жаль , что передумал .
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Давайте підтримуємо Ігоря! Не можно залишати справу на пів шляху!!!
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Как раз труды в зраде - это для него хобби, а вот постоянно шляться по всем ток шоу - это работа Скандал з документами щодо Супрун: Мосійчук погрожував спалити себе під посольством США, але потім передумав - Цензор.НЕТ 9552
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)))) так ещё не вечер. возле бойка колов на всех хватит. ради кала на кол, для его же удовольствия! потом сжечь, кокетку.
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" Что остается от человека? Горсть табака, пачка бумаг...Два башмака, если он не калека. Если калека - один башмак". А тут еще набалдашник от трости!
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Теперь все кто подожгет этого мерзавца будут считаться людьми которые просто хотели искренне помочь оно и правильно зеленка уже не в тренде))
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===Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал.===

Just do it!
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И находятся же дебилы голосовать за этого ублюдка!!!
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Не задавили гниду вовремя пожалели вот теперь геморой
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Давай, поджигай, и Ляшка с собой возьми!!!
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Гнилой ублюдок...
Зря передумал, шмара копеешная!
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а потом подумал -это сильно . поправлюсь снова и потом похудаю перед посольством США
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Говно не горит , подумал Муся и решил дальше вонять во благо Петушка .
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Хорошим людям гад обломал диссертацию на тему "НЕ ТОНЕТ ГОВНО, ГОРИТ ЛИ ОНО?"
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а че после видео со взяткой на самоподжег не пошел?
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Блин, ну и трепло... Кто те дебилы, которые голосовали и голосуют за партию Ляшка?
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***** всегда за педров, они друг за друга горой.
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тебя при Супрун санитары стали прессовать ?
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Прейскурант:
депутатський запит - 3-5 тыщ.
депутатське звернення -10 тыщ.
вирішити питання по бурштину - 100 тіщ.
пдісцяти Уляні - 1000 тіщ.
спалити себе під амбасадою США чи на трибуні ВРУ -??? тыщ...
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Мне что , всё это бросить и идти работать как все ? Я всю жизнь к этому шёл , чтобы нигде не работать , а только языком чесать и выполнять заказухи - добавил Мосийчук
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сказал что плохо горит... тлеет и воняет
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А ще краще ,якби майже вся фракция (крім Корчинської) сама нахромилася на власні вила. І так вісім разів.!
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Корчинскую уважают все военные и волонтёры , она супер !
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Який підпал??. Йому навіть втопитися не вдасться.
Бо лайно як звісно може тільки смердіти, та до пидошв чіплятися.
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Давай Мосийчук, жги. Только предупреди заранее я сфоткаю.
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Що значить передумав??? Справжній ляшкован має бути радикальним! Скандал з документами щодо Супрун: Мосійчук погрожував спалити себе під посольством США, але потім передумав - Цензор.НЕТ 4418
Ну може у крайньому разі позичити у ляшкі вила і посидіти на них трохи Скандал з документами щодо Супрун: Мосійчук погрожував спалити себе під посольством США, але потім передумав - Цензор.НЕТ 1038
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а чего ж так сдулся, народ требует докозатальств, ведь сам же предложился, докозательств, докозательств, докозательств.
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А вже ніяк не доведеш, якщо навіть хвойда, якій ти доручив набрати текст, зробила це на твоєму компі, потім вона могла скопіювати текст і створити новий на компі, де автором програми вказаний Долженков (один із самих огидних україноненависників у Раді). Пане Мосійчук, прикро звісно, коли тебе москвогебняві використали як кондом, не змогли підірвати, та хоч так на лайно звели. Ото треба більш розбірливо ставитись до хвойд в своєму оточені, а москвогебняві вони самі солоденькі. І головою треба думати, а не головкою, бо воно привабливо збільшити рейтинг за рахунок тих, кому блок прихвостнів рашистів та місцевих медицинських мафіозі засрав мізки дурками про Супрун, але за гандель з Нечистим, хоч і ситуаційний, рано чи пізно прийдеться розраховуватись душою. Теж саме і стосується тих, хто приєднується до роздутої москвогебнявими до абсурду «боротьби з корупцією» не чіпаючи Медведчука, Шуфрича, Бойка, Рабіновича.
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Мы возмущаемся, что у нас плохие законы. А какие они еще могут быть с такими вот "законодателями"? Хотите хорошо жить - думайте хорошо на выборах. Другого рецепта нет.
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Самоподжог - так самоподжог!!! Что за фигня? Хотел селфи... Такой облом
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Один кулю не как не может словить, второй сжечь себя все не может. Ну что за люди?
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Якби він себе підпалив років хоча б 3 назад, тоді це б було гарне файєршоу, а зараз таке собі коптіння тараньки.
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Интересно, когда он в последний раз был у психиатра? Достаточно прочитать его пост и можно ставить диагноз .
Как вы думаете, что в мосийчукской мифологии означает носорог ?
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БОЖЕ! И какое ГОВНО сидит в этой верховнойЗраде!!!!!!!!!!!
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На такое дело могу ему передать канистру бензина пусть чмо сгорит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкандал с документами по Супрун: Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал. СКРИНШОТЫ
 
 
 
 
 
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