 Скандал с документами по Супрун: Мосийчук грозил сжечь себя под посольством США, но потом передумал. СКРИНШОТЫ

Об этом он написал в комментарии под постом главы ЦПК Виталия Шабунина в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, Центр противодействия коррупции сообщил, что постановление, в котором деятельность и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун назвали угрозой национальной безопасности, было создано на компьютере нардепа от Оппозиционного блока Александра Долженкова. При этом, его автором числится депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Как я должен доказать свою правоту? Поджечь себя под посольством США? На трибуне ВРУ? Я это сделаю! И вы в этом тоже будете виноваты", - ответил он, комментируя обвинения главы ЦПК Виталия Шабунина.

Однако впоследствии нардеп видимо передумал, удалил комментарий и теперь пытается обвинить в соженнии "грантоедов".

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"Грантоеды распространяют информацию, что я планирую самоподжог под посольством США. Наивные! Не дождетесь!" - отметил Мосийчук.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.