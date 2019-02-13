 Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Посол Владимир Ельченко в Совбезе ООН. У него отличная выдержка - слушать ложь РФ и оставаться в дипломатических рамках. Он напомнил весь трагический календарь захвата РФ Украины. Начиная с 20 февраля 2014 года - захват Крыма, незаконный референдум и аннексию Крыма, оккупация Донбасса, первые жертвы среди гражданского населения и наших военнослужащих, крушение МН 17, незаконные выборы на оккупированных территориях, обстрелы КПВВ, расстрелы мирных жителей в Мариуполе, другие военные преступления. Посол озвучил количество российских танков, гаубиц на Донбассе - их там столько, сколько в армии Германии или Индонезии. РФ блокирует разведение тяжелой техники и вывод своих войск. Боевики систематически сбивают дроны ОБСЕ, чтобы заблокировать объективный безопасный мониторинг. В этом году уже 19 случаев незаконного пересечения украинской границы российскими оккупантами, которые завозили оружие и технику", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ельченко: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек. ВИДЕО

По словам Геращенко, лично для нее было очень важным, что посол (как и другие дипломаты) значительную часть выступления посвятил гуманитарным вопросам, которые РФ блокирует в рамках минских групп: "Это и многолетний саботаж реконструкции моста в Станице Луганской. И о заложниках. В среду - очередная, уже 103 минская встреча. Мы направили 13 предложений передать РФ их заключенных россиян, в обмен на политзаключенных Кремля. Мы требуем освобождения военнопленных моряков и заложников на оккупированных территориях. И призвал завтра договориться об освобождении".

"Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Сергей Глондар, который не видел свою младшую дочь, и уже 4 года незаконно содержатся в Донецкой тюрьме. Мы обращаемся к РФ - немедленно освободите их. Как и всех других заложников", - подчеркнула она.

Также Геращенко добавила, что украинская сторона последовательно продвигает идею миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США на Совбезе ООН: Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма

В своем следующем посте первый вице-спикер ВР привела цифры, которые Ельченко озвучил на Совбезе ООН:

- на оккупированном Донбассе - более 35 000 представителей российских вооруженных формирований, и их кураторов - более 2100 регулярных военных и представителей ФСБ РФ.

- вблизи украинской границы, включая оккупированные Донбасс и Крым, который превратился в нашпигованный оружием полуостров, сосредоточено почти 88 000 российских военных.

- на оккупированном Донбассе сосредоточено около 500 боевых российских танков. И это по количеству - почти соответствует арсеналу танков армии Германии, Франции или Индонезии.

- а еще там зафиксированные СММ ОБСЕ новейшие российские радиолокационные установки, а украинская разведка сообщает о более 900 броневиках, 128 реактивных системах залпового огня, около 800 артиллерийских системах;

- за эти годы РФ и ее марионетки нарушили режим 54 000 раз. Это также информация по мониторингу СММ.

Также она добавила, что вчерашние дебаты в Совбезе, которые были "созваны Россией для озвучивания мантр о "киевской хунте", "гражданской войне" и о "Порошенко, который не должен выиграть выборы", превратились в головомойку Кремля. Все страны осудили агрессора".

"Несмотря на всю критику минских соглашений и деятельности СММ, именно они фиксируют нарушения Москвой режима тишины. Именно на эту информацию и фактаж ориентируется мир. Мне кажется важным спросить у основных кандидатов в Президенты, как они видят свою тактику на внешней арене по минских соглашений. И читали ли они их хотя бы", - резюмировала Геращенко.