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 Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко

Вчерашние дебаты в Совбезе ООН, которые были "созваны Россией для озвучивания мантр о "киевской хунте", "гражданской войне" и о "Порошенко, который не должен выиграть выборы", превратились в головомойку Кремля. Все страны осудили агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Посол Владимир Ельченко в Совбезе ООН. У него отличная выдержка - слушать ложь РФ и оставаться в дипломатических рамках. Он напомнил весь трагический календарь захвата РФ Украины. Начиная с 20 февраля 2014 года - захват Крыма, незаконный референдум и аннексию Крыма, оккупация Донбасса, первые жертвы среди гражданского населения и наших военнослужащих, крушение МН 17, незаконные выборы на оккупированных территориях, обстрелы КПВВ, расстрелы мирных жителей в Мариуполе, другие военные преступления. Посол озвучил количество российских танков, гаубиц на Донбассе - их там столько, сколько в армии Германии или Индонезии. РФ блокирует разведение тяжелой техники и вывод своих войск. Боевики систематически сбивают дроны ОБСЕ, чтобы заблокировать объективный безопасный мониторинг. В этом году уже 19 случаев незаконного пересечения украинской границы российскими оккупантами, которые завозили оружие и технику", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ельченко: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек. ВИДЕО

По словам Геращенко, лично для нее было очень важным, что посол (как и другие дипломаты) значительную часть выступления посвятил гуманитарным вопросам, которые РФ блокирует в рамках минских групп: "Это и многолетний саботаж реконструкции моста в Станице Луганской. И о заложниках. В среду - очередная, уже 103 минская встреча. Мы направили 13 предложений передать РФ их заключенных россиян, в обмен на политзаключенных Кремля. Мы требуем освобождения военнопленных моряков и заложников на оккупированных территориях. И призвал завтра договориться об освобождении".

"Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Сергей Глондар, который не видел свою младшую дочь, и уже 4 года незаконно содержатся в Донецкой тюрьме. Мы обращаемся к РФ - немедленно освободите их. Как и всех других заложников", - подчеркнула она.

Также Геращенко добавила, что украинская сторона последовательно продвигает идею миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США на Совбезе ООН: Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма

В своем следующем посте первый вице-спикер ВР привела цифры, которые Ельченко озвучил на Совбезе ООН:

- на оккупированном Донбассе - более 35 000 представителей российских вооруженных формирований, и их кураторов - более 2100 регулярных военных и представителей ФСБ РФ.

- вблизи украинской границы, включая оккупированные Донбасс и Крым, который превратился в нашпигованный оружием полуостров, сосредоточено почти 88 000 российских военных.

- на оккупированном Донбассе сосредоточено около 500 боевых российских танков. И это по количеству - почти соответствует арсеналу танков армии Германии, Франции или Индонезии.

- а еще там зафиксированные СММ ОБСЕ новейшие российские радиолокационные установки, а украинская разведка сообщает о более 900 броневиках, 128 реактивных системах залпового огня, около 800 артиллерийских системах;

- за эти годы РФ и ее марионетки нарушили режим 54 000 раз. Это также информация по мониторингу СММ.

Также она добавила, что вчерашние дебаты в Совбезе, которые были "созваны Россией для озвучивания мантр о "киевской хунте", "гражданской войне" и о "Порошенко, который не должен выиграть выборы", превратились в головомойку Кремля. Все страны осудили агрессора".

"Несмотря на всю критику минских соглашений и деятельности СММ, именно они фиксируют нарушения Москвой режима тишины. Именно на эту информацию и фактаж ориентируется мир. Мне кажется важным спросить у основных кандидатов в Президенты, как они видят свою тактику на внешней арене по минских соглашений. И читали ли они их хотя бы", - резюмировала Геращенко.

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о киевской хунте и гражданской войне, превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко 01

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о киевской хунте и гражданской войне, превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3111432
 
   
 Топ комментарии
 
Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9476Олег Володарський‏ @Volodarskiyy 13 ч.13 часов назад
Слов нет... 2015 год - сидишь в Москве, рассказываешь о хунте и карателях. А еще о том, как героически сбежал от мобилизации. 2019 год - ты обнимаешься не с зэками в камере, а с Ирой Геращенко на слете БПП.

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4551

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8589 Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Вокруг Порошенко одни приспособленцы и предатели! - реакция украинских соцсетей, после того как на форуме порошенкоботов засветился Чикин, который в 2014г был на форумах вместе с главой ДНР Захарченко.

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6852
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Ты лучше прокомментируй свое фото с сепаром Данилом Чикиным , а потом за ООН рот свой открывай.
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Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9476Олег Володарський‏ @Volodarskiyy 13 ч.13 часов назад
Слов нет... 2015 год - сидишь в Москве, рассказываешь о хунте и карателях. А еще о том, как героически сбежал от мобилизации. 2019 год - ты обнимаешься не с зэками в камере, а с Ирой Геращенко на слете БПП.

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4551

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8589 Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Вокруг Порошенко одни приспособленцы и предатели! - реакция украинских соцсетей, после того как на форуме порошенкоботов засветился Чикин, который в 2014г был на форумах вместе с главой ДНР Захарченко.

Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6852
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апередил ...
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Это называется "приспособленец без принципов".
А то, как его приняли в БПП - отлично характеризует эту политсилу - они точно такие же приспособленцы без моральных принципов.
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Кацап а почему не под украинским флагом строчишь? Или он тебе, как крест для нечисти?)))
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а как именно "чекаеш" ? Сидишь на подвале где то или в тайге сруб из дерьма смастерил ?
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пишите по теме, а тема Украина в ООН или вам не нравятся победы украинской дипломатии?
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А більш конкретно про перемоги "клімкінської" дипломатії можна? Крім порожніх декларацій в ООН.
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Нам не нравятся лицемеры.
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Странно. а в ДНР и ЛНР пишут, что это злобный укронацист призывающий к расстрелам.
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Ты лучше прокомментируй свое фото с сепаром Данилом Чикиным , а потом за ООН рот свой открывай.
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Вам за Россию обидно стало и вы злость на Ирину сгоняете? Там команда украинских дипломатов, она не одна.
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в программе пани Тимошенко затронут вопрос гарантий. Странно, ведь судя с выступления немца все об этом знают и работают вместе с Украиной. Спасибо за видео.
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_Бабюля всё про гарантии? От тех, кто категорически не желает их выполнять и вообще предпринимать какие-либо (кроме болтовни) шаги по ликвидации угрозы для всего человечества.
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Радует, что в Германии продажных Шредырев не так уж и много.
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Откровенная ложь приспособленца.
Его посты от 2015-го года явно доказывают его ложь, тк он в 2015м называет себя уже патриотом, а пост с угрозами Киеву именно 2015-го года.
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видел вчера я сие действование. бла бла бла итолку с того..поговорили поговорили и ? как бздели Рашку так и бзядт ее потому как газ дешевый дороже проблем Украины
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Такое впечатление, что Геращенко бредит...
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То вам показалось. Бедная Россиюшка, досталось ей, особенно от немцев.
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ООН надо оставить гуманитарную миссию , но не обсуждение военных конфликтов . Странное собрание . Чем их "осуждение агрессора" поможет Украине ?
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А с чего вы взяли что они пришли потрепаться с целью помочь Украине?
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И шо? И шо дальше? Или мозгов не хватает дальше тему развить?
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ты бы дупло свое уже залепил … Чикин.
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Клацая по программам попала на интер... А там показують, что все прикацапленные амеры орут, что Украина минские не соблюдают... Когда закроют этот лядский канал???
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тут не в канале дело

а в том кто подмял под себя и каналы и суды и прокуратуру и фсбу
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Не сцы, Зеля придет, договорится с Путиным и устроит большой праздничный концерт 95 квартала!
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А хіба ПО не домовлявся з ним під час боїв за Дебальцево?
Хіба ПО не телефонував в Кремль після захоплення наших катерів? Тай між цими подіями регулярні телефонні розмови Банкової та Кремля.
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Доказательства есть? Где записи этих разговоров? Мне нужны все документы по этому вопросу. Немедленно.
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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с каждым днем украинская дипломатия набирает вес. Так держать и спасибо, Ира, что вы есть,а кацатролли временное событие.
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Ще раз кацап-шокобот повторюю питання - наведи хоч приклад перемог української дипломатії крім пустих резолюцій ООН???
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Нема перемог??? А тепер уяви, що ООН винесла резолюцію, що згідно заяв рашки в Україні таки громадянська війна, а рашка виходить ні до чого і зняти з неї всі санкції. Що би ти тут тоді верещав? От і виходить, що ти прокремлівське гівно.
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Нема жодних - крім "глибоких занепокоєнь"! А ці всі типу санкції для ********** як укус комара для слона тим більше що якщо хтось від них і потерпає то це лохторат ***** який його все одно підтримує. Найкраща відповідь вам про санкції це будівництво "Північного потоку-2"! Ну і ще так трішечки - а ну скажіть будь ласка яке покарання понесла фірма "SIEMENS" за те що в окупований Крим турбіни продала? А гівно в тебе з рота висить правда шоколадне але воно тим більше смердить! Нас львівян і це помітив не тільки я раніше обзивали "бандерівцями" а тепер найбільші "бандерівці" це одесити і дніпряни а львівян все більше агентами ***** та ольгінцями обзивають з чого б це не скажеш???
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Респект и уважуха Ире Геращенко!! Вместе мы победим!!!!
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Іра Геращенко молодець!
А путіноїди хай гноєм сходять, нам своє робить!
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Пришли набравши в рот говна, с намерением плюнуть, но пришлось глотать... Дебати в Радбезі ООН, скликані РФ для оприлюднення своїх мантр про "київську хунту" і "громадянську війну", перетворилися на прочуханку Кремля. Всі засудили агресора, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2387
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Повага українським дипломатам! Голосуйте за Порошенко!
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То эти ****** в Константинополь со своими угрозами ездили, теперь в ООН. Это они падлы после звонка из США о готовящихся санкциях рещили еще раз вснх убедить, что в Украине гражданская война, а они белые и пушистые и снимите с них полезные санкции. Тварюки.
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Админ тут "пашет" не покладая рук. Сколько комментов удалил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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