 Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Посол Владимир Ельченко в Совбезе ООН. У него отличная выдержка - слушать ложь РФ и оставаться в дипломатических рамках. Он напомнил весь трагический календарь захвата РФ Украины. Начиная с 20 февраля 2014 года - захват Крыма, незаконный референдум и аннексию Крыма, оккупация Донбасса, первые жертвы среди гражданского населения и наших военнослужащих, крушение МН 17, незаконные выборы на оккупированных территориях, обстрелы КПВВ, расстрелы мирных жителей в Мариуполе, другие военные преступления. Посол озвучил количество российских танков, гаубиц на Донбассе - их там столько, сколько в армии Германии или Индонезии. РФ блокирует разведение тяжелой техники и вывод своих войск. Боевики систематически сбивают дроны ОБСЕ, чтобы заблокировать объективный безопасный мониторинг. В этом году уже 19 случаев незаконного пересечения украинской границы российскими оккупантами, которые завозили оружие и технику", - написала она.
По словам Геращенко, лично для нее было очень важным, что посол (как и другие дипломаты) значительную часть выступления посвятил гуманитарным вопросам, которые РФ блокирует в рамках минских групп: "Это и многолетний саботаж реконструкции моста в Станице Луганской. И о заложниках. В среду - очередная, уже 103 минская встреча. Мы направили 13 предложений передать РФ их заключенных россиян, в обмен на политзаключенных Кремля. Мы требуем освобождения военнопленных моряков и заложников на оккупированных территориях. И призвал завтра договориться об освобождении".
"Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Сергей Глондар, который не видел свою младшую дочь, и уже 4 года незаконно содержатся в Донецкой тюрьме. Мы обращаемся к РФ - немедленно освободите их. Как и всех других заложников", - подчеркнула она.
Также Геращенко добавила, что украинская сторона последовательно продвигает идею миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории.
В своем следующем посте первый вице-спикер ВР привела цифры, которые Ельченко озвучил на Совбезе ООН:
- на оккупированном Донбассе - более 35 000 представителей российских вооруженных формирований, и их кураторов - более 2100 регулярных военных и представителей ФСБ РФ.
- вблизи украинской границы, включая оккупированные Донбасс и Крым, который превратился в нашпигованный оружием полуостров, сосредоточено почти 88 000 российских военных.
- на оккупированном Донбассе сосредоточено около 500 боевых российских танков. И это по количеству - почти соответствует арсеналу танков армии Германии, Франции или Индонезии.
- а еще там зафиксированные СММ ОБСЕ новейшие российские радиолокационные установки, а украинская разведка сообщает о более 900 броневиках, 128 реактивных системах залпового огня, около 800 артиллерийских системах;
- за эти годы РФ и ее марионетки нарушили режим 54 000 раз. Это также информация по мониторингу СММ.
Также она добавила, что вчерашние дебаты в Совбезе, которые были "созваны Россией для озвучивания мантр о "киевской хунте", "гражданской войне" и о "Порошенко, который не должен выиграть выборы", превратились в головомойку Кремля. Все страны осудили агрессора".
"Несмотря на всю критику минских соглашений и деятельности СММ, именно они фиксируют нарушения Москвой режима тишины. Именно на эту информацию и фактаж ориентируется мир. Мне кажется важным спросить у основных кандидатов в Президенты, как они видят свою тактику на внешней арене по минских соглашений. И читали ли они их хотя бы", - резюмировала Геращенко.
Слов нет... 2015 год - сидишь в Москве, рассказываешь о хунте и карателях. А еще о том, как героически сбежал от мобилизации. 2019 год - ты обнимаешься не с зэками в камере, а с Ирой Геращенко на слете БПП.
Ray @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Вокруг Порошенко одни приспособленцы и предатели! - реакция украинских соцсетей, после того как на форуме порошенкоботов засветился Чикин, который в 2014г был на форумах вместе с главой ДНР Захарченко.
А то, как его приняли в БПП - отлично характеризует эту политсилу - они точно такие же приспособленцы без моральных принципов.
https://www.facebook.com/dentrence/posts/2109646095759615
Его посты от 2015-го года явно доказывают его ложь, тк он в 2015м называет себя уже патриотом, а пост с угрозами Киеву именно 2015-го года.
а в том кто подмял под себя и каналы и суды и прокуратуру и фсбу
Хіба ПО не телефонував в Кремль після захоплення наших катерів? Тай між цими подіями регулярні телефонні розмови Банкової та Кремля.
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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А путіноїди хай гноєм сходять, нам своє робить!