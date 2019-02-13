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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10834) суд (21801) Супрун Ульяна (431)

 Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун едет на заседание в Кабинет министров, чтобы решить вопрос разблокирования работы Минздрава.

Об этом она сообщила во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Супрун отметила, что сейчас в планах ее команды – комплексная защита системных изменений, которые они начали еще в августе 2016 года по трансформации системы здравоохранения в Украине.

"Изменения, которые начались в здравоохранении – это битва за победу достоинства, честности и будущего Украины. Прошлое не может с этим смириться, но использует только те инструменты, которыми пользовались всегда – это административный ресурс, хакерство против правовой системы Украины, ложь и сеть своих агентов. Время прошлого вышло, время перемен пришло, поэтому нас ничто не остановит. Я еду в Кабмин, где будет заседание правительства, и мы будем решать этот вопрос – Министерство здравоохранения будет разблокировано", - заявила Супрун.

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На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже вторые сутки находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.

Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111431
 
   
 Топ комментарии
 
она спецназ? бойбаба - респект и уважуха!!!!
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Сегодня заседание КМ (по средам), поэтому все правильно она делает.
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А какое дело вонючим кацапам к Украине и, в частности, к Супрун? Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава - Цензор.НЕТ 7651
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а ничего что минздрав не находится в кабмине - рядом но не в нем
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она спецназ? бойбаба - респект и уважуха!!!!
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Сегодня заседание КМ (по средам), поэтому все правильно она делает.
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Це ти не маєш права бути присутній. Іди до Богомолець з Мусієм.
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Кабмину законом дано право самому решать кого он может пригласить на своё заседание.
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нет таких запретов, если заседание не касается гостайны
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очередной вротердам будет и прочие высосаные из пальца жкх
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ааааааааааааа)))))))) суд ей уже не мешает??!!!!!)))))))))) ехала бы ты ДОМОЙ В АМЕРИКУ...пенелопа!))))))))
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А какое дело вонючим кацапам к Украине и, в частности, к Супрун?
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методичку время от времени надо менять...совет.
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Какая пенелопа,бомжара и по сути и по виду.
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Какая забота об украинцах...
А важные документы подписать времени не хватает...
Вся в заботах. Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава - Цензор.НЕТ 7867
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Все те, которые она тычет в камеры на своих брехингах.
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в качестве кого она должна подписывать эти документы?
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В качестве первого зама, не владеешь инфой - не спорь.
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Это чистейший балаган!
Так решили ее медиа-советники.
Она набивает себе цену на пустом месте.
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а зачем ей медиа балаган?
и кто ее медиа советники
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Это - шантаж чистой воды.
На этом всё.
Мне надоело разжевывать манную кашку Иннокентию.
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давай перди мозгом дальше разоблачитель "медиа советников" хренов
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Зачем Супрун едет в кабмин? У Супрун рейтинг растёт, а у меня как коса Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава - Цензор.НЕТ 5524 Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава - Цензор.НЕТ 6994
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Чтобы разблокировать работу Минздрава в этот суд надо послать взвод автоматчиков. И не стесняться в выборе методов разблокировки...
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парочки пацанов с14 хватит - и пяток в прокуворотуру
юГика с окна выпихнуть - пусть пораскинет наконец мозгами
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Кабмін не має за Конституцією впливу на судову владу.
Я не проти цієї жінки але ж цікаво знати, що вона очікує від Кабміну, чому саме його пікетувати, чим може в цій ситуації Кабмін їй допомогти?
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ну вона ж американка і має вже трохий інший, а не корупційний чи то "порєшаловий", менталітет мати
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Это всё в теории - разделение властей и прочее. А на практике при желании можно было сделать один звонок Мосийчуку и сказать "заройся в землю и сиди тихо". И зарылся бы...
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Не пойму, как можно заблокировать работу министерства???, куча замов с правом подписи, можно отстранить человека-да
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в нашем бардаке и не такое бывает
осуправление умерло - а банда МВД срет на министра Супрун заявила, що їде в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ - Цензор.НЕТ 8835
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Якщо у міністерстві не має людини, яка впевнено знає що хворого потрібно вивозити ногами у перед, то яке ж це міністерство?
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Шо,после разблокировки "будущее"пошлет машины скорой помощи хотя бы серьезно больным детям и старикам?
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ёкарный бабай, да она же мать Тереза или матерь божия..... вот когда наши чинуши будут лечиться в Украине тогда пусть рассказывает про реформы, а феофанию отдать АТОшникам и не старше капитана (про спец больницу госдепа США никогда не слышал)
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Да никак не пойму,что если в стране помрет министр так всей отрасли ******?А если Супрун отстранена от должности то в Украине и вся медицина уже в морге?
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А если мальдивского фельдмаршала переизберут, то ***** весь мир захватит
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Сергей Максимюк
8 февраля в 16:30 ·

Поскольку тема реформы медицины заинтересовала многих, я решил провести на себе эксперимент. Я меня уже около года появляются какие-то кратковременные боли в голове. На совершенно маленьких локальных участках. По-болит пару минут и проходит. Поскольку это очень кратковременно я мало обращал на это внимание. Я бы может и не пошёл к врачу, но решил за одно проверить как нам врёт президент. Таки оказалось врёт как обычно. А благоверные дурачки или платные идиоты это враньё разгоняют среди населения. Но начнём с начала. Записался на приём к моему семейному врачу, сегодня на сегодня, с компьютера (очень удобно). Приём проводится в бывшей двухкомнатной квартире (два врача). Теснота неимоверная. Зашёл в кабинет, очень жарко, дверь в коридор открыта, закрыл за собой дверь. Попросили не закрывать, так легче дышать, но я закрыл так как не хочу что бы о моих болезнях знали во всей округе. Ну вы поняли ни о какой вентиляции, проветривании, чистом воздухе и речи нет. При эпидемии грипа и кори условия идеальные. На стул к врачу протиснулся боком между столом врача и кушеткой. Очень тесно. Комната примерно 3 на 4 метра и в ней находятся 2 письменных стола, 2 кресла, кушетка, шкаф для документов, стул. На приём отводится 15 минут. Врач и сестричка очень приветливы, поговорили, померили, записали, написали. В самом конце спросил сколько получает врач. Она сказала что примерно столько же как и до реформы. Около 9000 гривен. Раньше у неё была ставка плюс разные доплаты, премии и др. и получалось столько же. В общем с зарплатой никаких изменений. Это уже новыя зарплата. У неё заключено чуть больше 1200 договоров на обслуживание. В соседнем кабинете сидит врач у которой 1800 пациентов с договорами. Это больше всех из семейных докторов из этой поликлиники. Этот врач получает 11000 грн в месяц. Говорят, что больше пациентов скорее всего не будет. Это потолок. Ну соответственно и зарплаты тоже предельные. Дальше лаборатория. Раньше это было в одном здании, теперь за три квартала от врача. Для пенсионеров просто прелесть. Пошёл на следующий день. Анализ мочи 20 грн, крови 20 грн, два анализа крови из вены 140 грн. В лаборатории лаборанты и врачи получают 3100-3500 грн. В самом конце аптека. Фезам 220 грн, Нейробион 160 грн. После визита к врачу с анализами купил ещё три лекарства на 400 грн. Поговорил в аптеке с врачами. Спросил на сколько подешевели лекарства за последний год. Сказали ничего за год не дешевело. Вообще ничего. Ну это конечно врут. Это враги реформы. Мы же знаем, лекарства подешевели в разы. Исследование головы на аппарате Доплера 400 гривен. Какой пенсионер может себе такое позволить.
Самый большой результат реформы. Врачей разогнали из поликлиники по участкам и повесили на них все расходы по содержанию этих курятников в которых они принимают пациентов. Экономия безусловная. Здания и помещения поликлиник по всей стране продадут. Это громадные площади и громадные деньги. Условия для пациентов я описал. Зарплаты врачей какие были такие и остались. Через пару лет лечится будет не у кого. Это ворьё будет с телевизора рассказывать о успехах медицинской реформы а медицина будет и дальше деградировать. А население вымирать. "Воры идут своим путём."
P.S. Возражения не принимаются. Желающих поспорить приглашаю на экскурсию.
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Головне - не зловживайте чорною ікрою, їште не більше однієї баночки в день! Ця цінна порада перевірена панею супрун на собі та рекомендована нею всім українцям, які, як відомо, занадто багато їдять з точки зору соєвого уряду.
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Не люблю чорну ікру... як можно їсти її банками? До того ж це не корисно.
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Очевидно, ви з американською фельдшеркою в одному місці харчуєтесь
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Ні, але я вам раджу піти в супермаркет і подивитись як там наш жебрачий народ скуповує ікру, тиргові криветки і т.п...
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Регулярно ходжу в супермаркет, нічого подібного і близько не спостерігаю. Байочки про різкий зріст рівня життя українців при сойовій владі характерні для стецьків, які, очевидно, дійсно непогано живуть за рахунок бюджетних коштів
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а я спостерігаю. Правда у нас на райцентр тільки один супермаркет де є подібний товар у нормальному асортименті...
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"Приём проводится в бывшей двухкомнатной квартире (два врача)."

Что за бред? Какой прием врача в двухкомнатной квартире?

Этот Максимюк у себя в фейсбуке пишет что живет в Одессе.
Что за врачи там на квартирах, а не в поликлиниках?
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скоріше за усе якісь відділення де сидять сімейники. Таке чудо зустрічається...
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Щодо платних аналізів сечі та крові по направленню від сімейного лікаря також є питання.
Зазвичай вони робляться безкоштовно.
Із зарплатами теж цікаво. Пише "до реформ у врача было около 9 000 тысяч... сейчас около 11 000". Виявляється, і до реформ лікарі отримували не по 3 000 - 4 000 тисячі, як багато хто писав, що в лікарів були такі ж самі зарплати, як і у медсестер та санітарок.....
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Тут доречний знак запитання:
"Виявляється, і до реформ лікарі отримували не по 3 000 - 4 000 тисячі, як багато хто писав, що в лікарів були такі ж самі зарплати, як і у медсестер та санітарок..... ?"
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Зазвичай розумні люди їх роблять ВИКЛЮЧНО в приватних лабораторіях на кшталт Сінево і т.п., де є ******* техніка та реактиви. Тільки людина живуча в ілюзіях може сподіватись, що у старих поліклінічних лабораторіях, вам зроблять нормальний аналіз. Зарплата до реформи і після, це суперечлива тема. По перше, до реформи (якщо брати часовий відрізок) зарплати були значно нижчі по усій країні. У процесі реформи вони росли і не тільки у медицині. Зараз, для прикладу, звичайна швея у нас на фабриці отримує 14-15 тис/міс. Так що пишатись 9-ма, лікарю, це взагалі нонсенс. Хоча, я дуже давно вже не бачив лікаря в "безкоштовній державній мед.установі" який би жив на зарплату. Колись був такий період що офіційно вони отримували майже як медсестри і санітарки - наближено до мінімалки, але це не заважало їм тричі на рік відпочивати за кордоном, мати дорогі машини і будинки.
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Так, в людей є право вибору, одні ідуть в приватні лабораторії, інші в державні.
Але тАвАрищ Максимюк пише, що елементарні аналізи по направленню сімейного лікаря платні і для пенсіонерів, і він не пише про приватні лабораторії.
Можливо він навмисно нагнітає по причині своєї палкої прихильності до Т.Ю.В., що очевидно з його дописів на фейсбуку?
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У людей не має вибору. Або їм потрібні аналізи і вони йдуть у приватну лабораторію, або вони їм не потрібні. Не розумію у чому проблема, у нас усі роблять в приватних, у т.ч. і пенсіонери і навіть цигани.
А ось мотиви його мені не відомі. Я теж не побачив ніякого результату реформи. Тотальна корупція, хабарі у "безкоштовних" взлетіли мінімум у двічі і вже обігнали розцінки приватників...
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Хабарі у державних із розцінками у приватних порівняти не можу, не маю достатньої інформації. Хабарі за що саме маються на увазі?

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Кошти за прийом, нормальний (огляд) і призначення лікування.
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Як вони всі зубами держаться за кормушку.Ну от рішила жінка четвертого тисячоліття українців ощасливити проти їх волі .Може барну найняти ,щоб її виніс ,як яйценюха ,але мабуть в нього не получиться після лобової зустрічі з пяним тролейбусом зір став підводити ,ще не ту жінку тисячоліття винесе .А все таки цікаво почім барна тепер бере за таке ,може хто знає ,
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Скільки висколило ботів? А як Богатирьова тирила, тирила, тирила...ніхто не бачив. А тут твкі пильні та грамотні. Нічого у вас не вийде. Зміни та реформи вже в дії. Все буде добре. Прийдеться деяким вічним головним лікарям та мереж аптек продати свої маєтки, що побудували за рахунок української бідної медицини.Час не зупинити.
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в поликлинику последний раз давно обращался? рехфарматор
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я недавно - поликлиника на месте - не продали получил направу к нервнопатологу... у него никаво - ни криков ни толп пенсов
2. с больной головой ходил к нервному - бесплатно - поликлиника на Мазепы - тоже на месте... бесплатно
3. на 2 января получил БЕСПЛАТНЫЙ ТАЛОНЧИК на обследование - на оболонь - ПОВТОРЯЮ БЕСПЛАТНО - центр на Минской - тоже на месте никаких квартир - ремонт делают, никаво не выселяют!!!!
4. купил гомеопатию - из 2 только 1 - 116 грн - курс - мне хватило - с головой полегче... жду второго бесплатного обследования...
от 2 гомеопатической хрени за 500 грн отпетлял - жив остался... это мой опыт... может потому что киев
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в Харькове 20 поликлиника (бывшая 29), врач дал направление на анализы, принимают рядом, там где на кровь висит табличка что нужно иметь при себе (перчатки, ватка и прочая хрень), зашел, спросили все ли у меня есть для сдачи крови, сказал нет, спрашивает, а вы сможете сделать пожертвование, говорю - хрен с вами, перчатки у нее все в крови и она говорит давайте палец, говорю, а вы не охренели? может перчатки поменяете, она говорит - не переживайте я их ваткой со спиртом протерла, хер с ним, сдал, талончик на флюшку, помню что давно там же делал, пошел закрыто, вернулся к врачу, говорит уже 1,5 года как аппарат сломан и восстановлению не подлежит, поэтому едте в седьмую, поехал, очередь просто обосраться, зашел, медсестра спрашивает сразу, а вы сможете внести в благотворительный фонд, говорю да, тогда проходите. получив анализы от своего врача поехал в частный кабинет "Эвива", завтра еду уже у них повторно сдавать все анализы. Причина похода к врачу - температру 37,2-37,6 уже 4 месяца.
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Та це ж не означає, що скрізь так як у Вашому Кернесохаркові. Місцева медицина - це місцеві бюджети.Це оцінка Вашим мерам.
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при чем здесь гепа? он вор и жулик, но не он мед реформу проводил!!!
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Місцева медицина - це місцеві бюджети. Вони фінансують лікарні, поліклініки.
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Якщо я рахую, що Богатирьова має давно сидіти у в'язниці, Богомолець не місце у МОЗі, а Супрун займається не реформою, а профанацією, я теж бот?
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ей адмін ,чого в мене весь час не український прапор ,я українка ,чи критика не подобається
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тома спокойно - я вот месяца 2 был то голандцем то французом
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Вчора. І все добре. А в яку поліклініку? Ви в якому місті? А Ви знаєте, що місцева медицина-це місцевий бюджет та місцева влада? Ось Вам і відповідь. У них, в деяких, саботаж. Хочуть повернутися взад, де нічого не треба робити, просто тирити грошенята з бюджету. Спитайте у мера, чому він не витрачає гроші на лікарні, поліклініки і таке інше.
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После ознакомления с шабашом, устроенным американской фельдшерицей после вынесения судом законного решения об прекращении ее, с позволения сказать, деятельности, возникает такое впечатление, что, после, например, ухода супрун на больничный или в отпуск, все здравоохранение в стране тотально обрушится за несколько часов. Просто незаменимый кадр, куда там до нее соевому мародеру, отсутствия которого, скорее всего, никто и не заметит.
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Після шабаша донецьких і не лікарів і не медсестер до цього часу не можемо прийти до тями. Всі лікарні в такому запущені, що ніби пройшло 100 років, а ми залишилися.
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Страрі схеми ломаються і поломаються. Фармацевти втратили бюджетні кошти на закупку медпрепаратів і бісяться і підключають до себе людей, яким все завжди погано. Я отримую безкоштовно ліки. Раніше такого ніколи не було. Так більше зрозуміло. І окремі ліки набагато дешевші, чим були раніше. А що забули, коли приходиш до лікаря на прийом, а він тобі, як напише рецепт і направить в "свою" аптеку, де його бонуси. Ти накупиш їх на декілька тисяч, вертаєшся до лікаря і він тобі розповідає, коли, які і коли. А потім ще припише. А в такого ж лікаря спитав і показав рецепт, то лікар покачала головою, назвала два аналога до 100 грн., а ті не потрібно було брати. Порадовало було добре, що ті дорогі не потроібні, но хоч мабуть не вредні.
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Самі себе блокують, самі себе розблоковують.
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Едет откуда? Что значит: разблокировать? Есть средства связи. Позвони!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава
 
 
 
 
 
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