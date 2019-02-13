 Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава

Об этом она сообщила во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Супрун отметила, что сейчас в планах ее команды – комплексная защита системных изменений, которые они начали еще в августе 2016 года по трансформации системы здравоохранения в Украине.
"Изменения, которые начались в здравоохранении – это битва за победу достоинства, честности и будущего Украины. Прошлое не может с этим смириться, но использует только те инструменты, которыми пользовались всегда – это административный ресурс, хакерство против правовой системы Украины, ложь и сеть своих агентов. Время прошлого вышло, время перемен пришло, поэтому нас ничто не остановит. Я еду в Кабмин, где будет заседание правительства, и мы будем решать этот вопрос – Министерство здравоохранения будет разблокировано", - заявила Супрун.
На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже вторые сутки находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.
Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
Так Долженков пассивный гомик, поэтому и не мудрено, что из одного голубого гарема все идет
..
..
А важные документы подписать времени не хватает...
Вся в заботах.
Так решили ее медиа-советники.
Она набивает себе цену на пустом месте.
и кто ее медиа советники
На этом всё.
Мне надоело разжевывать манную кашку Иннокентию.
Подкачай газов.
юГика с окна выпихнуть - пусть пораскинет наконец мозгами
Я не проти цієї жінки але ж цікаво знати, що вона очікує від Кабміну, чому саме його пікетувати, чим може в цій ситуації Кабмін їй допомогти?
но имеет
осуправление умерло - а банда МВД срет на министра
8 февраля в 16:30 ·
Поскольку тема реформы медицины заинтересовала многих, я решил провести на себе эксперимент. Я меня уже около года появляются какие-то кратковременные боли в голове. На совершенно маленьких локальных участках. По-болит пару минут и проходит. Поскольку это очень кратковременно я мало обращал на это внимание. Я бы может и не пошёл к врачу, но решил за одно проверить как нам врёт президент. Таки оказалось врёт как обычно. А благоверные дурачки или платные идиоты это враньё разгоняют среди населения. Но начнём с начала. Записался на приём к моему семейному врачу, сегодня на сегодня, с компьютера (очень удобно). Приём проводится в бывшей двухкомнатной квартире (два врача). Теснота неимоверная. Зашёл в кабинет, очень жарко, дверь в коридор открыта, закрыл за собой дверь. Попросили не закрывать, так легче дышать, но я закрыл так как не хочу что бы о моих болезнях знали во всей округе. Ну вы поняли ни о какой вентиляции, проветривании, чистом воздухе и речи нет. При эпидемии грипа и кори условия идеальные. На стул к врачу протиснулся боком между столом врача и кушеткой. Очень тесно. Комната примерно 3 на 4 метра и в ней находятся 2 письменных стола, 2 кресла, кушетка, шкаф для документов, стул. На приём отводится 15 минут. Врач и сестричка очень приветливы, поговорили, померили, записали, написали. В самом конце спросил сколько получает врач. Она сказала что примерно столько же как и до реформы. Около 9000 гривен. Раньше у неё была ставка плюс разные доплаты, премии и др. и получалось столько же. В общем с зарплатой никаких изменений. Это уже новыя зарплата. У неё заключено чуть больше 1200 договоров на обслуживание. В соседнем кабинете сидит врач у которой 1800 пациентов с договорами. Это больше всех из семейных докторов из этой поликлиники. Этот врач получает 11000 грн в месяц. Говорят, что больше пациентов скорее всего не будет. Это потолок. Ну соответственно и зарплаты тоже предельные. Дальше лаборатория. Раньше это было в одном здании, теперь за три квартала от врача. Для пенсионеров просто прелесть. Пошёл на следующий день. Анализ мочи 20 грн, крови 20 грн, два анализа крови из вены 140 грн. В лаборатории лаборанты и врачи получают 3100-3500 грн. В самом конце аптека. Фезам 220 грн, Нейробион 160 грн. После визита к врачу с анализами купил ещё три лекарства на 400 грн. Поговорил в аптеке с врачами. Спросил на сколько подешевели лекарства за последний год. Сказали ничего за год не дешевело. Вообще ничего. Ну это конечно врут. Это враги реформы. Мы же знаем, лекарства подешевели в разы. Исследование головы на аппарате Доплера 400 гривен. Какой пенсионер может себе такое позволить.
Самый большой результат реформы. Врачей разогнали из поликлиники по участкам и повесили на них все расходы по содержанию этих курятников в которых они принимают пациентов. Экономия безусловная. Здания и помещения поликлиник по всей стране продадут. Это громадные площади и громадные деньги. Условия для пациентов я описал. Зарплаты врачей какие были такие и остались. Через пару лет лечится будет не у кого. Это ворьё будет с телевизора рассказывать о успехах медицинской реформы а медицина будет и дальше деградировать. А население вымирать. "Воры идут своим путём."
P.S. Возражения не принимаются. Желающих поспорить приглашаю на экскурсию.
Что за бред? Какой прием врача в двухкомнатной квартире?
Этот Максимюк у себя в фейсбуке пишет что живет в Одессе.
Что за врачи там на квартирах, а не в поликлиниках?
Зазвичай вони робляться безкоштовно.
Із зарплатами теж цікаво. Пише "до реформ у врача было около 9 000 тысяч... сейчас около 11 000". Виявляється, і до реформ лікарі отримували не по 3 000 - 4 000 тисячі, як багато хто писав, що в лікарів були такі ж самі зарплати, як і у медсестер та санітарок.....
"Виявляється, і до реформ лікарі отримували не по 3 000 - 4 000 тисячі, як багато хто писав, що в лікарів були такі ж самі зарплати, як і у медсестер та санітарок..... ?"
Але тАвАрищ Максимюк пише, що елементарні аналізи по направленню сімейного лікаря платні і для пенсіонерів, і він не пише про приватні лабораторії.
Можливо він навмисно нагнітає по причині своєї палкої прихильності до Т.Ю.В., що очевидно з його дописів на фейсбуку?
А ось мотиви його мені не відомі. Я теж не побачив ніякого результату реформи. Тотальна корупція, хабарі у "безкоштовних" взлетіли мінімум у двічі і вже обігнали розцінки приватників...
2. с больной головой ходил к нервному - бесплатно - поликлиника на Мазепы - тоже на месте... бесплатно
3. на 2 января получил БЕСПЛАТНЫЙ ТАЛОНЧИК на обследование - на оболонь - ПОВТОРЯЮ БЕСПЛАТНО - центр на Минской - тоже на месте никаких квартир - ремонт делают, никаво не выселяют!!!!
4. купил гомеопатию - из 2 только 1 - 116 грн - курс - мне хватило - с головой полегче... жду второго бесплатного обследования...
от 2 гомеопатической хрени за 500 грн отпетлял - жив остался... это мой опыт... может потому что киев