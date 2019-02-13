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 Общество, За рубежом
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 Афон поддержал Варфоломея в споре с РПЦ из-за "украинского вопроса": Мы на стороне Патриарха и не позволим его унижать

Представители 20 монастырей Святой Горы Афон 11 февраля на совместной встрече святогорского братства выразили свою позицию в связи с беспрецедентным давлением на Святую Гору со стороны России по поводу создания в Украине независимой поместной церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Церквариум" со ссылкой на греческое онлайн-издание "Romfea".

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Члены Священного Кинота Святой Горы Афон выразили свою полную консолидацию с позицией Вселенского Патриарха, к канонической юрисдикции которого исторически принадлежит Святая Гора Афон: "Мы остаемся на стороне Вселенского Патриархата и не будем мириться с его унижением".

Встреча Священного Кинота проходила в закрытом непубличном формате. На ней была рассмотрена проблема споров, возникших между предстоятелями поместных православных Церквей, а также на Афоне, по вопросу о признании автокефалии Православной Церкви Украины.

Вместе с тем, членами Священного Кинота было высказано общее желание на данный момент воздерживаться от публичных заявлений, чтобы "не вызвать неправильных толкований", и было решено подождать, пока создадутся соответствующие условия для вынесения окончательного решения по поводу Украины.

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Официальный представитель святогорской братии в комментарии "Romfea" сказал: "Важно сохранить единство святых монастырей и дать всем четкое послание, что никто не сможет использовать Афон. Афон для всех. Мы хотим сохранить мир и единство Церкви. Но как Афон мы не позволим, чтобы эллинизм и Вселенский Патриархат были унижены".

Представитель святогорской братии также добавил: "У Священного Кинота достаточно мудрости и опыта, чтобы Афон не был инструментом и рычагом давления ради чужих целей".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3111429
 
   
 Топ комментарии
 
мочим гундяйцев всем миром - молодцы попы!!!! Мы на стороне Патриарха и не позволим его унижать, - Афон поддержал Варфоломея в споре с РПЦ из-за "украинского вопроса" - Цензор.НЕТ 5801
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Хан Узбек примусово ввів мусульманство в улусах Золотої Орди. А князь московський Юрій Данилович оженився на сестрі хана Кончаці десь у 1315 році. .Як не старалися російські байкарі набрехати, що Кончака прийняла православія не відровідає дійсності. Він жорстоко вводив мусульманство і виходить, що цей князь прийнів мусульманство.А в інших інші зенмлях Суздальських були православні церкви, які служили ханові.
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Пора сигаретному магнату объявлять
Афонских старцевх расскольниками, а то рпцешная паства находясь в состоянии когнитивного диссонанса,так, гляди, и думать скоро может начать. Ну и по примеру Николая II, пора уже из царя святого делать-народ ждёт.
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От ООН оплеуха, от Афона оплеуха. Как бальзам на душу.🙂
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАфон поддержал Варфоломея в споре с РПЦ из-за "украинского вопроса": Мы на стороне Патриарха и не позволим его унижать
 
 
 
 
 
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