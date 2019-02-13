 Афон поддержал Варфоломея в споре с РПЦ из-за "украинского вопроса": Мы на стороне Патриарха и не позволим его унижать

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Церквариум" со ссылкой на греческое онлайн-издание "Romfea".

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Члены Священного Кинота Святой Горы Афон выразили свою полную консолидацию с позицией Вселенского Патриарха, к канонической юрисдикции которого исторически принадлежит Святая Гора Афон: "Мы остаемся на стороне Вселенского Патриархата и не будем мириться с его унижением".

Встреча Священного Кинота проходила в закрытом непубличном формате. На ней была рассмотрена проблема споров, возникших между предстоятелями поместных православных Церквей, а также на Афоне, по вопросу о признании автокефалии Православной Церкви Украины.

Вместе с тем, членами Священного Кинота было высказано общее желание на данный момент воздерживаться от публичных заявлений, чтобы "не вызвать неправильных толкований", и было решено подождать, пока создадутся соответствующие условия для вынесения окончательного решения по поводу Украины.

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Официальный представитель святогорской братии в комментарии "Romfea" сказал: "Важно сохранить единство святых монастырей и дать всем четкое послание, что никто не сможет использовать Афон. Афон для всех. Мы хотим сохранить мир и единство Церкви. Но как Афон мы не позволим, чтобы эллинизм и Вселенский Патриархат были унижены".

Представитель святогорской братии также добавил: "У Священного Кинота достаточно мудрости и опыта, чтобы Афон не был инструментом и рычагом давления ради чужих целей".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.