 12 кг ртути в грелке: на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды ядовитого вещества

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу двенадцать килограммов ртути. За рубежом делец планировал продать "товар" за двенадцать тысяч долларов США", – сказано в сообщении.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Партию старинных монет и банкнот изъяли пограничники в ПП "Устилуг". ВИДЕО
Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Кучурган" Южной таможни.
Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Также на Цензор.НЕТ: Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж
2.Вы лично знаете каково материальное состояние в этого злоумышленника?
3.Вы лично знаете кем (по роду деятельности, кем работает, и т.д.) является этот человек?
Уверен, что на все три вопроса Ваш ответ - НЕТ
То на каком основании (на основе какой информации, на основе каких данных об этом конкретном человеке) делаете вывод о хорошей или не хорошей его жизни?
задержали местного жителя в кучургане, Одесской области.
--------------------------------------
Якийсь пук--без запаху. Або не було пука взагалі, або він (пук) не якісний