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Все про:контрабанда (1678) ртуть (34) СБУ (13220) Херсонщина (760)

 12 кг ртути в грелке: на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды ядовитого вещества

СБУ блокировала попытку вывезти из страны 12 кг ртути. Местный житель планировал продать их за границей за $12 000.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу двенадцать килограммов ртути. За рубежом делец планировал продать "товар" за двенадцать тысяч долларов США", – сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Кучурган" Южной таможни.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Также на Цензор.НЕТ: Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3111425
 
 
 Топ комментарии
 
1.Вы лично знаете какова жизнь в этого "дельца"?
2.Вы лично знаете каково материальное состояние в этого злоумышленника?
3.Вы лично знаете кем (по роду деятельности, кем работает, и т.д.) является этот человек?
Уверен, что на все три вопроса Ваш ответ - НЕТ
То на каком основании (на основе какой информации, на основе каких данных об этом конкретном человеке) делаете вывод о хорошей или не хорошей его жизни?
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на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды .......

задержали местного жителя в кучургане, Одесской области.
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Якийсь пук--без запаху. Або не було пука взагалі, або він (пук) не якісний
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местного жителя довели рехормы
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от хорошей жизни он ядовитую ртуть в грелке перевозит?макитрой свой подумай пустой
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1.Вы лично знаете какова жизнь в этого "дельца"?
2.Вы лично знаете каково материальное состояние в этого злоумышленника?
3.Вы лично знаете кем (по роду деятельности, кем работает, и т.д.) является этот человек?
Уверен, что на все три вопроса Ваш ответ - НЕТ
То на каком основании (на основе какой информации, на основе каких данных об этом конкретном человеке) делаете вывод о хорошей или не хорошей его жизни?
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Он придурок, который захотел быстро заработать на продаже опасного вещества. Где можно взять 12 кг ртути? Только украсть.
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На территории бывшего тысячного завода (в Киеве) её бери - не хочу. Кто бы собрал и вывез
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на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды .......

задержали местного жителя в кучургане, Одесской области.
--------------------------------------
Якийсь пук--без запаху. Або не було пука взагалі, або він (пук) не якісний
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почти литр. раньше в школах в литровых банках с полиэтиленовою крышечкою в подсобках физкабинетов стояла - 13 кг. опыт торичелли. берёт учитель на уроке банку, наливает часть в миску и заполняет метровую мерную трубочку, запаянную с одного конца. затыкает трубочку большим пальцем, переворачивает, суёт низ трубочки в мисочку, убирает палец, ..... и оба-на. сверху "торичеллева пустота", а столбик ртути показывает атмосферное давление. )))) и так из года в год ))).
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Что-то про красную ртуть давно ничего не слышно...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия12 кг ртути в грелке: на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды ядовитого вещества
 
 
 
 
 
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