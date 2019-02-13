 Судья Каракашьян намеренно затягивает процесс, - Супрун об обжаловании отстранения

Об этом сообщила на брифинге в среду и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло уже полтора суток с момента, когда судья Каракашьян удалился в совещательную комнату, но решения до сих пор нет. Более недели работа министерства заблокирована. Мы воспринимаем это как попытку намеренно затянуть процесс и отсрочить принятие важного для всех украинцев решения, а также как атаку не только на министерство, а правительство, и на президента, и на трансформацию системы здравоохранения. Мы требуем чтобы судья срочно объявил его решение, чтобы мы могли знать как мы дальше будем действовать", - сообщила Супрун.
Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор пребывает в гражданстве США.
11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
Её бы по хорошему к уголовной ответственности стоило бы привлечь за нынешние смерти от кори. Но ей в Москве хорошо живется и сладко спится.
По закону он должен послать всех в .. Раду, чтоб они назначили Супрун министром.
Решением суда министры не назначаются.
Л - логика.
Именно эти судьи являются одним из главных препятствий на пути развития Украины - ибо это гавно в судейских мантиях полностью устраивает коррумпированная система, делающая Украину самой нищей страной в Европе.
Ось що бабло Бахтєєвої, жимотворне робить!
Так вот - эту гостиницу построили В ДАР В КАЧЕСТВЕ ВЗЯТКИ главе ЦИК УКРАИНЫ Рябцуну ( вроде так фио) благодарные сторонники Кучмы в начале 2000 за успешно подсчитанные голоса
Ты проверься насчет бредовых галлюцинаций.
Кардиохирург Тодуров: Я ехал в Крым помочь морпехам, в итоге спас от инфаркта маму Аксенова
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/kardiohirurg-todurov-ya-ehal-v-krym-pomoch-morpeham-v-itoge-spas-ot-infarkta-mamu-aksenova-26966.html
Документы она имеет право подписывать в качестве первого зама.
Другие она не демонстрировала.
Слово против слова? Вы предпочитаете верить представителю суда? А я - нет, тк к украинским судам доверия нет никакого.
Она может подписать документ, а потом её посадят, как Тимошенко, потому что " у неё полномочий не было". Или наоборот, не подпишет, а её посадят, потому что это была служебная халатность. Причем, что характерно, посадит её этот самый судья, который ей сейчас рассказывает, что можно и что нельзя.
-"Бабка дафай курка, яйко, млеко...."
Все задумане саме так.
Что и кому не понятно ?
Манипуляция и обман!
Подписывай и отправляй!
Если суд принимает решение не в "вашу" пользу, "вы" кричите, что они куплены "ими".. и наоборот.
Це якось впливає на їх якість?
Треба визнати, що нам треба створювати судову систему з нуля. Без жодних "суддів", підготовлених совком чи "ківаловськими_університетами".
Лише запрошені з англо-саксонської країни судді зможуть створити систему правосуддя. Якщо не з'їдуть з глузду, бачачи масштаби беззаконня та злодійства в Україні, а також зіпсованість її громадян.
Відкриті/закриті... Совку це не допоможе. Гречка/зупинка/что_метрів_асфальту зроблять депутатом хоч відвертого злодія/садиста.
И, конечно, стоит отметить гаденький, но законный поступок мосейчука, мог бы не подавать в суд, а давить на обязанных решать вопросы неформально, ух если захотел законности...
Отсутствие кворума в Верховной Раде по этому вопросу мешало.
В Раде сильно лобби фармакологической и медицинской мафии, с которой борется Супрун - Богомолец, Бахтеева и тд.
Но я что-то не припомню ни одного голосования по Супрун. Значит гройс не подавал ее кандидатуру. То есть уклонился от прямой своей обязанности. Решается тоже стандартно - в Раду в носится кандидатура нового премьера если уж этот неспособен на элементарные вещи.
Рада не обязана утверждать кандидатуру министра - имеет право не утверждать.
"Но я что-то не припомню ни одного голосования по Супрун. Значит гройс не подавал ее кандидатуру."
Никто "на дурняка" не подает на голосование в Раду кандидатуры - все предварительно согласовывается на консультациях, иначе голосвание будет на 100% провальным. Был бы шанс на утверждение Супрун - Гройсман подал бы ее кандидатуру, но шанса не было.
Раз не было шанса утвердить Супрун, то гройс обязан подать в установленные законом сроки другую кандидатуру. Он этого не сделал и должен идти в отставку.