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Все про:здравоохранение (235) суд (21801) Супрун Ульяна (431)

 Судья Каракашьян намеренно затягивает процесс, - Супрун об обжаловании отстранения

Судья Сергей Каракашьян уже более полутора дней находится в совещательной комнате и не вынес решения о разблокировании работы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщила на брифинге в среду и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло уже полтора суток с момента, когда судья Каракашьян удалился в совещательную комнату, но решения до сих пор нет. Более недели работа министерства заблокирована. Мы воспринимаем это как попытку намеренно затянуть процесс и отсрочить принятие важного для всех украинцев решения, а также как атаку не только на министерство, а правительство, и на президента, и на трансформацию системы здравоохранения. Мы требуем чтобы судья срочно объявил его решение, чтобы мы могли знать как мы дальше будем действовать", - сообщила Супрун.

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Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор пребывает в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111424
 
 
 Топ комментарии
 
Пробачте, а ссить і сере він де?
Ось що бабло Бахтєєвої, жимотворне робить!
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Окружной административный суд г.Киева - это карманный суд Кивалова , который борется с супрун за ректора Одесского медуниверситета Запорожана . Кроме того , этот суд восстановил Амосову в должности ректора Киевского медунивера , ну и заказ Бахтеевой через Мосийчука - это основной мотив .
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А тебе Богатырева видать нравилась. Красавица была... Только крала безмерно.
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может он там умер уже, в совещательной комнате той?
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Что не удивительно после лицезрения такой разрушительной красоты.
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А тебе Богатырева видать нравилась. Красавица была... Только крала безмерно.
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Угу, И, кстати, именно Богатырева со своим сыночком является виновником вакцинофобии.
Её бы по хорошему к уголовной ответственности стоило бы привлечь за нынешние смерти от кори. Но ей в Москве хорошо живется и сладко спится.
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Ну судью можно понять.

По закону он должен послать всех в .. Раду, чтоб они назначили Супрун министром.
Решением суда министры не назначаются.
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именно, по закону, но по закону супрун жить не хочет, хочет галасу и на шару
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Супрун не может сама себя назначить, т.е. законы нарушают депутаты Рады, а жить по закону не хочет Супрун ?
Л - логика.
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супрун может отказаться от американского гражданства и тогда ее смогут назначить депутаты на эту должность, но так не интересно, был уже один, отказался, потом выперли из страны при удобном случае вообще без гражданства
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Дело в том, что в Украине судьи являются коррумпированными тварями, не достойными никакого уважения. И в Украине сами судьи кладут кучу гумуса на ЗАКОНЫ.
Именно эти судьи являются одним из главных препятствий на пути развития Украины - ибо это гавно в судейских мантиях полностью устраивает коррумпированная система, делающая Украину самой нищей страной в Европе.
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приклади де скарги на суддю в США караються можна???? Гівномет.
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Це в тебе на батьківщині, в підоРасії за скаргу на суддю саджають, глянь по гуглу)
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Пробачте, а ссить і сере він де?
Ось що бабло Бахтєєвої, жимотворне робить!
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А ти взяла у заручники звичайних людей, заради посади...
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"разблокировании работы Министерства здравоохранения."________________а не много ли эта курица взяла на свою хилую грудь - отстранение двухлетнего И.О. "заблокировало" работу целого "министерства"????!!!!!!
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Ну, без подписи, пусть даже и.о. министра, туча документов в министерстве не более чем бумажки. Так что да, сейчас, пока ситуация не будет юридически ясно оформлена, да, целое министерство зря ходит на работу и просиживает штаны и юбки.
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Прелставляю, как на него давят рыги . Может ему лучше в НАБУ обратиться за помощью!
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Есть в закарпатье на трассе Киев- Чоп гостиница Натали. По проекту и отделке - явно у людей были дурные деньги. Бо в Европе ( закарпатье) строят по другому.
Так вот - эту гостиницу построили В ДАР В КАЧЕСТВЕ ВЗЯТКИ главе ЦИК УКРАИНЫ Рябцуну ( вроде так фио) благодарные сторонники Кучмы в начале 2000 за успешно подсчитанные голоса
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Потому не исключаю , что судье уже переписали половину фарм завода . РЫГИ РАБОТАЮТ ТАК
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Мне до одного места твои жалобы и нравоучения.
Ты проверься насчет бредовых галлюцинаций.
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Там уже был наработанный тандем "Богатырева - Тодоров". И Тодорова БПП предлагала на должность министра МОЗ Так, что Супрун не самый плохой вариант. Клиента слева знают все Суддя Каракашьян навмисно затягує процес, - Супрун про оскарження відсторонення - Цензор.НЕТ 6930 , а справа - тот самый Тодоров

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Не Тодоров а ТУдоров, бездарь не освідчена,уТудорова більше врятованих життів ніж в тобі за все життя бактерій було. А чому не має фотки Парашенка з Путіним, Кісельовим, Азаровим, Януковичем, Накріком і кучею іншого гівна?
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То, что человек может руками сделать что-то полезное, не дает ему права на воровство и "схемы". Мухи отдельно, котлеты отдельно. Если он такой прекрасный человек, имеет ли он право на изнасилование твоих детей?
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А ты бездарь образованный? А может не Тудоров, а Тодуров? Тебя, гигант мысли, в школе не учили что бывают простые опечатки? ,Еще раз таким тоном обратишься, узнаешь свою биографию по полной. А пока учись или лечись
Кардиохирург Тодуров: Я ехал в Крым помочь морпехам, в итоге спас от инфаркта маму Аксенова
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/kardiohirurg-todurov-ya-ehal-v-krym-pomoch-morpeham-v-itoge-spas-ot-infarkta-mamu-aksenova-26966.html
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- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". ©
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Окружной административный суд г.Киева - это карманный суд Кивалова , который борется с супрун за ректора Одесского медуниверситета Запорожана . Кроме того , этот суд восстановил Амосову в должности ректора Киевского медунивера , ну и заказ Бахтеевой через Мосийчука - это основной мотив .
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Подписывай документы, никто тебе этого не запрещает.
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Как раз запрещает. Если ее остранили - она не имеет права подписывать документы.
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Не брехинге Супрун представитель суда этот момент четко разъяснил.
Документы она имеет право подписывать в качестве первого зама.
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Не все документы имеет право подписывать первый зам - для некоторых нужны полномочия и.о. министра.
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Те, которыми она шантажировала на брехинге, может.
Другие она не демонстрировала.
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Кто сказал? Представитель суда?
Слово против слова? Вы предпочитаете верить представителю суда? А я - нет, тк к украинским судам доверия нет никакого.
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Как раз тут верить представителю суда вообще нет никаких оснований. Украинская бюрократическая система весьма сложна и запутана, и если ты не поварился на своей должности хотя бы полгода-год, сказать уверенно "это можно, а это нельзя" может только Господь Бог, поскольку он всеведущ и всемогущ, или глупец-полный идиот, поскольку ему всё равно и он не осознает своей глупости.
Она может подписать документ, а потом её посадят, как Тимошенко, потому что " у неё полномочий не было". Или наоборот, не подпишет, а её посадят, потому что это была служебная халатность. Причем, что характерно, посадит её этот самый судья, который ей сейчас рассказывает, что можно и что нельзя.
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Це іще раз показує, як медична мафія намагається недопустити знищення своїх доходів. Для цих бехтаревих.ляшків.ківалових.ахметових народ це біомаса для збагатчення. Тільки за це непотрібно голосувати за цих підстилок ахметова.
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страшно представить, ЧТО будет с украинской медициной, если супруги за завтраком, не дай Бог, подавится рыбной косточкой...
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"работа министерства есть заблокирована" Источник: https://censor.net.ua/n3111424
-"Бабка дафай курка, яйко, млеко...."
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СУДЬЯ КАРАКАШЬЯН НАМЕРЕННО ЗАТЯГИВАЕ СМЕРТЬ УКРАИНЦЕВ
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Зате кацапам під американським прапором буде смерть
Все задумане саме так. Суддя Каракашьян навмисно затягує процес, - Супрун про оскарження відсторонення - Цензор.НЕТ 9515
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Уля, откажись от американского гражданства и становись полноценным министром без и.о. - и проблема будет решена Судья Каракашьян намеренно затягивает процесс, - Супрун об обжаловании отстранения - Цензор.НЕТ 4830
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Это уже было когда-то... "Ваша дружина американка неомінно має стати українкою..." Рыговский засланный казачок косил под патриота.
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Щазз...Богомолец и Бахтеева со Шляшком сразу же за нее проголосуют, разбегутся только.
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.

Что и кому не понятно ?
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Прикольно было слышать на пресс-конференции ее слова,-"Сьогодні, коли у страні спалах кору, мені заборонено підписати документи для відправки вакцини длі нашіх бійців. І це тоді, коли у країні йде війна..."
Манипуляция и обман!
Подписывай и отправляй!
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Только открытые выборы судей. На срок не более пяти лет и не более одного раза могут хоть что-то изменить в этом гадюшник под названием "Судебная система Украины" . Произвол этих бандитов в рясах уже перешел все границы
Суддя Каракашьян навмисно затягує процес, - Супрун про оскарження відсторонення - Цензор.НЕТ 5503
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Т.е. нужно, чтобы судьи подчинялись "вам", а не "им"?
Если суд принимает решение не в "вашу" пользу, "вы" кричите, что они куплены "ими".. и наоборот.
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У нас є відкриті вибори депутатів. So what?
Це якось впливає на їх якість?

Треба визнати, що нам треба створювати судову систему з нуля. Без жодних "суддів", підготовлених совком чи "ківаловськими_університетами".
Лише запрошені з англо-саксонської країни судді зможуть створити систему правосуддя. Якщо не з'їдуть з глузду, бачачи масштаби беззаконня та злодійства в Україні, а також зіпсованість її громадян.
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Так у нас є відкриті вибори депутатів, але за зачиненим перлiком. та й вiдкликати депутута практично не можливо. Все iнше схвалюваю
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А коли обирали мажоритарних, то було ліпше? Суддя Каракашьян навмисно затягує процес, - Супрун про оскарження відсторонення - Цензор.НЕТ 3346
Відкриті/закриті... Совку це не допоможе. Гречка/зупинка/что_метрів_асфальту зроблять депутатом хоч відвертого злодія/садиста.
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Всі ПРетензії до барижного Кабміну . Суддя Каракашьян навмисно затягує процес, - Супрун про оскарження відсторонення - Цензор.НЕТ 8443 .Чому до сих пір не виставив на затверження ?...Чому Уля не відмовилась від іншого громадянства ?
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Тут в чому фокус. Якщо рышення суду першої інстанції це чучело підтвердить, апеляцію подадуть у Верховний Суд, а там його однозначно відмінять. Тому єдиний вихід у банди Баїтєєвої - ЛяЖка, це тягнути час. Цей суддя у тій кімнаті може і рік жити!
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Считаю, что Супрун - хороший министр, со своими обязанностями справляется хорошо. Но не понимаю, что стоило Гройсману уладить все формальности вовремя. Тут дело не в Супрун, а в морально обанкротившейся команде порошенко. И теперь все скопом заставляют судью принять правильное, полезное, но НЕЗАКОННОЕ решение.
И, конечно, стоит отметить гаденький, но законный поступок мосейчука, мог бы не подавать в суд, а давить на обязанных решать вопросы неформально, ух если захотел законности...
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"Но не понимаю, что стоило Гройсману уладить все формальности вовремя"

Отсутствие кворума в Верховной Раде по этому вопросу мешало.
В Раде сильно лобби фармакологической и медицинской мафии, с которой борется Супрун - Богомолец, Бахтеева и тд.
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Ситуация когда Рада не может или не хочет выполнить свою работу подробно описана в законодательстве. Решается досрочными выборами.
Но я что-то не припомню ни одного голосования по Супрун. Значит гройс не подавал ее кандидатуру. То есть уклонился от прямой своей обязанности. Решается тоже стандартно - в Раду в носится кандидатура нового премьера если уж этот неспособен на элементарные вещи.
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"когда Рада не может или не хочет выполнить свою работу подробно описана в законодательстве. Решается досрочными выборами."

Рада не обязана утверждать кандидатуру министра - имеет право не утверждать.

"Но я что-то не припомню ни одного голосования по Супрун. Значит гройс не подавал ее кандидатуру."

Никто "на дурняка" не подает на голосование в Раду кандидатуры - все предварительно согласовывается на консультациях, иначе голосвание будет на 100% провальным. Был бы шанс на утверждение Супрун - Гройсман подал бы ее кандидатуру, но шанса не было.
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То есть выходит гройс в обход законного порядка придумал свою схему как поставить кого-то министром и положить болт на законодательный орган. Это минимум отставка. Максимум посадка.
Раз не было шанса утвердить Супрун, то гройс обязан подать в установленные законом сроки другую кандидатуру. Он этого не сделал и должен идти в отставку.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудья Каракашьян намеренно затягивает процесс, - Супрун об обжаловании отстранения
 
 
 
 
 
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