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 Блокада Керченского пролива ухудшает ситуацию на востоке Украины, - постпред Литвы при ООН

Экономическая ситуация в восточной Украине и так сложная, но блокада Керченского пролива еще больше ухудшает ее, что негативно влияет на гуманитарную ситуацию в регионе.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Литвы при ООН Ридас Петкус в ходе заседания по Плану гуманитарной помощи ООН в Украине на 2019-й год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы добавить один элемент, который до сих пор не вспомнили. Дополнительное осложнение для территорий восточной Украины создает нынешняя блокада Керченского пролива. Она наносит дальнейший вред экономической ситуации, которая тесно связана с координацией развития, гуманитарной помощью", - заявил Петкус.

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Литовский дипломат добавил, что экономическая ситуация в восточной Украине уже и так сложная.

"Не хочу углубляться в политические дебаты, просто хочу отметить, что экономическую ситуацию ухудшает нынешняя ситуация в Керченском проливе", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что литовцы и литовское правительство воспринимают кризис в Украине близко к сердцу. Около половины гуманитарной помощи, которую оказывает Литва, идет в Украину. Он также поблагодарил за создание нового объединенного фонда гуманитарной помощи и призвал все правительства присоединиться к нему.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111420
 
   
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Necego tut i sravnivat Litvu s rosijej.Minimalnaja zarplata rosiji 130 evro,a Litve 555 evro.5 raz vyse v Litve cem rosije
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокада Керченского пролива ухудшает ситуацию на востоке Украины, - постпред Литвы при ООН
 
 
 
 
 
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