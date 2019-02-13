 Блокада Керченского пролива ухудшает ситуацию на востоке Украины, - постпред Литвы при ООН

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Литвы при ООН Ридас Петкус в ходе заседания по Плану гуманитарной помощи ООН в Украине на 2019-й год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы добавить один элемент, который до сих пор не вспомнили. Дополнительное осложнение для территорий восточной Украины создает нынешняя блокада Керченского пролива. Она наносит дальнейший вред экономической ситуации, которая тесно связана с координацией развития, гуманитарной помощью", - заявил Петкус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро

Литовский дипломат добавил, что экономическая ситуация в восточной Украине уже и так сложная.

"Не хочу углубляться в политические дебаты, просто хочу отметить, что экономическую ситуацию ухудшает нынешняя ситуация в Керченском проливе", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что литовцы и литовское правительство воспринимают кризис в Украине близко к сердцу. Около половины гуманитарной помощи, которую оказывает Литва, идет в Украину. Он также поблагодарил за создание нового объединенного фонда гуманитарной помощи и призвал все правительства присоединиться к нему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине