EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  9795  123
Материалы по теме:
Все про:Германия (3284) Еврокомиссия (818) Европарламент (1360) Евросоюз (12280) Северный поток (415)

 В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2": Германия сможет делать исключения для газопровода

Германия сможет делать исключения из европейской Газовой директивы, согласовав их с Еврокомиссией.

В споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку - 2", в Евросоюзе достигнут новый компромисс. Об этом договорились послы ЕС и Европарламент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что Германия сможет делать для "Северного потока-2" исключения из европейской Газовой директивы, но обязана согласовывать их с Европейской комиссией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность, - Помпео

В связи со строительством газопровода Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Германия хотела предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на "Северный поток-2", однако Германия получает право делать из них исключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД

Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3111418
 
 
 Топ комментарии
 
Петя же сказал что СП-2 не будет построен? А Пете можно верить. Все что он обещал все выполнил. В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2": Германия сможет делать исключения для газопровода - Цензор.НЕТ 6120
 показать весь комментарий
 
Если СП-2 построят то в жопу все ваши поправки. Рашка и Гермашка будут диктовать условия всей либеральной Европе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вы отвечаете не мне, Это - альтернативное мнение, мнение человека из ЕС, просто скопированное и выложенное для того, чтобы к чёрно-белому изображению картинка обрела и полутона, которых - масса..
Мне оно тоже кажется, мягко говоря, предвзятым. Но нужно быть готовым, что так мыслят наши "партнеры"(?) и наверное просто необходимо понимать ход их мыслей и поступков.
"Предупреждён - значит вооружён", помните?
 показать весь комментарий
 
1. Газопроводный газ заведомо дешевле сжиженного, кроме того, на рынке ЕС российский СПГ был на втором месте после катарского в прошлом году.
2. 50% проекта оплачивают европейские компании.
3. Ну да, может быть.
4. Германия ведет очень умную игру, она выигрывает и экономически и политически (становится важным игроком на энергетическом рынке центральной Европы), РФ выигрывает политически - трубы выходящие из СП1 и СП2 принадлежат Газпрому (Нел и Ягал), ее влияние на европейский рынок увеличивается.
5. Как посмотреть. Польша, балтийские страны, Украина (во всяком случае, географически) - тоже Европа, и выигрывает Германия в первую очередь за их счет, в этом смысле Германия - не их оплот, а прежде всего свой собственный. И Австрии и Чехии. Если рассматривать с точки зрения конкуренции с США, которые противодействуют сближению европейских (в первую очередь, немецких) технологий и российских ресурсов, потому что это усиливает ЕС в экономической конкуренции со Штатами, то безусловно, оплот Европы.
6. Сложно понять какие конкуренты имеются в виду, не вижу кто может продавать Германии газ дешевле.
7. Да. И сегодня тоже. И Германия тоже в зависимости от РФ, хоть и в меньшей степени, но это взаимовыгодная зависимость.
 показать весь комментарий
 
 
Другими словами - "если низя но очень хочется, то можно"...
А смысл тогда в этом "низя"?
 показать весь комментарий
 
Смысл в том что можно, но не всем.
Например Италии запретили тот же финт с Южным потоком
 показать весь комментарий
 
 
главно что в сша уже приняты санции для всех кто будет помогать русне строить севпоток!!!!
ничего личного - тольеол бизнес В ЄС досягли нового компромісу щодо "Північного потоку-2": Німеччина зможе робити винятки для газопроводу - Цензор.НЕТ 2571
 показать весь комментарий
 
Смисл, що винятки даються не просто при хотілці, а за певних умов, які окремо зазначені в Третій газовій директиві, і натягнути їх на Сєвпотік-2 буде проблематично на даний момент.
 показать весь комментарий
 
 
"Германия и Франция недавно предложили свой, менее жесткий вариант изменений к газовой директиве. Он позволяет стране, где газопровод присоединяется к газотранспортной сети ЕС, самой решать, применять ли к нему правила Третьего энергетического пакета."
Это всё, что вам нужно знать про эту историю.
Труба нашей украинской трубе...
 показать весь комментарий
 
у трубы просто появится конкурент и все, если в сев.потоке транзит будет 5 у.е а в нашей 3 то будут качать через нашу
 показать весь комментарий
 
Увы, друг мой.... Россия ПРИНЦИПИАЛЬНО не будет качать по нашей трубе (когда у неё появится альтернатива), дабы нанести Украине финансовый ущерб.... "Мы за ценой не постоим!"
 показать весь комментарий
 
 
смотря на каких условиях будут покупать газ, допустим польша возьмет и будет брать газ на украино- российской границе, это я к примеру, вариантов много, все зависит от европы а не от раши
 показать весь комментарий
 
Не говори ерунды. Как Польша будет " брать газ на украино- российской границе," если его там НЕТ? Польша принципиально ради Украины ВООБЩЕ ОТКАЖЕТСЯ от газа?
 показать весь комментарий
 
сейчас где переходит право собственности на раша газ? в ужгороде, то есть за транспортировку по украине платит нам раша, а будет в харькове или где там труба пересекает границу
 показать весь комментарий
 
Ходять вперті чутки, що основною заманухою кремльгаза європейським учасникам проекту є повна оплата потужностей обхідного маршруту, незалежно від заповненості. В таких умовах немає жодного сенсу за додаткові качати УкрГТС те, що можна пустити в обхід.
 показать весь комментарий
 
Так поток и начали строить потому, что украинская труба начала резко дорожать) рыночные цены, споры и все такое)
 показать весь комментарий
 
у нас была и есть самая низкая цена на транспортировку по европе,
 показать весь комментарий
 
ГОВНЯНАЯ ГАЗОВАЯ ТРУБА И СКОЛЬКО ВОНИ !!!
 показать весь комментарий
 
 
пусть с санкциями согласуют
любая **** решившая помочь русне с севпотоком получит как сименс
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2": Германия сможет делать исключения для газопровода
 
 
 
 
 
 вверх