 В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2": Германия сможет делать исключения для газопровода

В споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку - 2", в Евросоюзе достигнут новый компромисс. Об этом договорились послы ЕС и Европарламент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что Германия сможет делать для "Северного потока-2" исключения из европейской Газовой директивы, но обязана согласовывать их с Европейской комиссией.
В связи со строительством газопровода Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.
Германия хотела предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на "Северный поток-2", однако Германия получает право делать из них исключения.
Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.
Мне оно тоже кажется, мягко говоря, предвзятым. Но нужно быть готовым, что так мыслят наши "партнеры"(?) и наверное просто необходимо понимать ход их мыслей и поступков.
"Предупреждён - значит вооружён", помните?
2. 50% проекта оплачивают европейские компании.
3. Ну да, может быть.
4. Германия ведет очень умную игру, она выигрывает и экономически и политически (становится важным игроком на энергетическом рынке центральной Европы), РФ выигрывает политически - трубы выходящие из СП1 и СП2 принадлежат Газпрому (Нел и Ягал), ее влияние на европейский рынок увеличивается.
5. Как посмотреть. Польша, балтийские страны, Украина (во всяком случае, географически) - тоже Европа, и выигрывает Германия в первую очередь за их счет, в этом смысле Германия - не их оплот, а прежде всего свой собственный. И Австрии и Чехии. Если рассматривать с точки зрения конкуренции с США, которые противодействуют сближению европейских (в первую очередь, немецких) технологий и российских ресурсов, потому что это усиливает ЕС в экономической конкуренции со Штатами, то безусловно, оплот Европы.
6. Сложно понять какие конкуренты имеются в виду, не вижу кто может продавать Германии газ дешевле.
7. Да. И сегодня тоже. И Германия тоже в зависимости от РФ, хоть и в меньшей степени, но это взаимовыгодная зависимость.
А смысл тогда в этом "низя"?
Например Италии запретили тот же финт с Южным потоком
ничего личного - тольеол бизнес
Это всё, что вам нужно знать про эту историю.
Труба нашей украинской трубе...
любая **** решившая помочь русне с севпотоком получит как сименс